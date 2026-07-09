Die besten Digitalpianos unter 1000 Euro

Wer ein Digitalpiano unter 1000 Euro sucht, findet heute eine erstaunlich große Auswahl. In dieser Preisklasse gibt es bereits Instrumente mit 88 Tasten, Hammermechanik, Dreifachpedal, integrierten Lautsprechern, Kopfhöreranschlüssen, Lernfunktionen und teilweise sogar Bluetooth, USB-Audio oder hochwertigen Holzkern-Klaviaturen. Wir haben die aktuellen Topseller im Bereich Digitalpianos unter 1000 Euro zusammengestellt und nach Preis aufsteigend sortiert. So findest du schnell heraus, welches Modell zu deinem Budget, deinem Wohnraum und deinem musikalischen Anspruch passt.

keymaXX SP-11 – 299 Euro

Das keymaXX SP-11 kostet 299 Euro und bietet bereits eine sehr komplette Ausstattung für Anfänger und Fortgeschrittene. Es besitzt 88 Tasten mit Hammermechanik, 128-stimmige Polyphonie, acht Sounds, Hall und Chorus, Metronom, 2-Spur-Aufnahmefunktion, USB-MIDI, MIDI In/Out, Audio In/Out und zwei Kopfhörerausgänge. Praktisch ist der integrierte USB-MP3-Player. Damit lassen sich Playbacks direkt vom USB-Stick abspielen, um dazu zu üben. Zum Lieferumfang gehören außerdem Pianoständer, Notenhalter, Netzteil und ein integriertes Dreifachpedal. Das SP-11 ist damit ein sehr günstiges Komplettpaket für alle, die ein Digitalpiano für Zuhause suchen, aber auch Wert auf Anschlüsse und Übungsfunktionen legen.



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keymaXX HP-1 ND – 333 Euro

Das keymaXX HP-1 ND kostet 333 Euro und ist technisch eng mit dem HP-1 verwandt, kommt aber in einer dunklen Nussbaum-Optik. Auch hier stehen 88 gewichtete Tasten mit Hammermechanik, Dream-Engine-Pianoklang, zwei Kopfhöreranschlüsse, USB, MIDI In/Out, Audio In/Out und ein Dreifachpedal zur Verfügung. Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten. Das HP-1 richtet sich an alle, die vor allem Klavier spielen möchten und keine große Soundbibliothek benötigen. Der Fokus liegt klar auf einem unkomplizierten Einstieg in das digitale Klavierspiel. Durch die wohnliche Optik eignet sich das HP-1 ND besonders für Einsteiger, die ein festes Digitalpiano für Wohnzimmer, Kinderzimmer oder Musikzimmer suchen.



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Fame DP-2000 BK – 499 Euro

Das Fame DP-2000 BK kostet 499 Euro und bietet ein klassisches Digitalpiano-Konzept mit gewichteter Hammermechanik, 128-stimmiger Polyphonie, 16 Klangfarben, Layer- und Split-Modus, Twinova-Funktion, Hall, Chorus, Metronom, Aufnahmefunktion und 60 gespeicherten Stücken zum Nachspielen. Zwei Kopfhöreranschlüsse machen das leise Üben möglich, auch zu zweit. USB-MIDI, Line-In und Line-Out erweitern die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht, beim Üben mit Playbacks oder beim Anschluss an externe Lautsprecher. Das DP-2000 ist ein solides Einsteiger-Digitalpiano für Zuhause. Es bietet mehr Komfort und ein klassischeres Möbelpiano-Gefühl als sehr einfache Portable-Modelle, bleibt aber preislich noch klar im unteren Bereich.



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Fame DP-3000 BK – 549 Euro

Das Fame DP-3000 BK kostet 549 Euro und baut auf dem DP-2000 auf. Es bietet ebenfalls 128-stimmige Polyphonie, gewichtete Graded-Hammer-Tastatur mit Triple-Sensor-Technik, 20 Klangfarben, Layer- und Split-Modus, Twinova, Hall, Chorus, Metronom, Aufnahmefunktion, zwei Kopfhöreranschlüsse, USB-MIDI, Line-In und Line-Out. Der wichtigste Unterschied zum DP-2000 liegt im wertigeren klassischen Gehäuse und den zusätzlichen Klangfarben. Die technische Basis bleibt ähnlich, das DP-3000 wirkt aber wohnlicher und optisch näher an einem traditionellen Klavier. Wer ein günstiges Digitalpiano mit klassischer Konsolenoptik sucht und etwas mehr Wert auf Erscheinungsbild und Ausstattung legt, findet hier ein stimmiges Gesamtpaket.



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Yamaha YDP-S35 WH – 859 Euro

Das Yamaha YDP-S35 WH kostet 859 Euro und ist ein schlankes Digitalpiano aus Yamahas Arius-Serie. Es besitzt eine 88-Tasten-GHS-Klaviatur mit Hammermechanik, 192-stimmige Polyphonie und den Klang des Yamaha CFX Konzertflügels. Zur Ausstattung gehören zehn Klänge, Virtual Resonance Modeling Lite, Hall-Effekte, Stereo Optimizer, Intelligent Acoustic Control, Dual/Layer Mode, Metronom, 303 Lernsongs, Dreifachpedal, Tastaturabdeckung, USB-MIDI und zwei Kopfhörerausgänge. Das YDP-S35 ist besonders interessant für alle, die ein kompaktes, elegantes Digitalpiano mit Yamaha-Klavierklang suchen. Es konzentriert sich stärker auf das klassische Klavierspiel als auf viele Zusatzsounds oder Entertainment-Funktionen.



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Korg C1 Air BK – 869 Euro

Das Korg C1 Air BK kostet 869 Euro und kombiniert ein schlankes Gehäuse mit Korgs RH3-Tastatur. Die Tastatur ist gewichtet und skaliert, sodass sich die tiefen Tasten schwerer spielen als die hohen – ähnlich wie bei einem akustischen Klavier. Klanglich bietet das C1 Air zwei Konzertflügel-Sounds, insgesamt 32 Klangfarben, digitale Resonanzsimulation, Studioeffekte, Bluetooth-Audiowiedergabe und einen Stereo Sound Optimizer für das Spielen mit Kopfhörern. Das Korg C1 Air richtet sich an Spieler, die Wert auf eine gute Tastatur, moderne Ausstattung und ein elegantes Gehäuse legen. Besonders Bluetooth Audio ist praktisch, um Musik vom Smartphone über das Piano wiederzugeben und dazu zu spielen.



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Fame DP-8600 BT PE V2 – 888 Euro

Das Fame DP-8600 BT PE V2 kostet 888 Euro und fällt vor allem durch sein hochwertiges schwarzes Hochglanzgehäuse auf. Es besitzt 88 Tasten mit Graded-Hammer-Mechanik, 3-Sensor-Technik, 256-stimmige Polyphonie, 181 Klänge, Duo-Modus, Keyboard-Split, drei Pedale, Effekte, Metronom, 60 Stücke zum Nachspielen, USB und Bluetooth. Ein besonderes Merkmal ist der Klavier-Begleit-Arrangeur. Anders als bei klassischen Keyboard-Begleitautomatiken geht es hier um pianistische Begleitmuster, die zu Akkorden gespielt werden. Das ist spannend für alle, die nicht nur klassische Stücke üben, sondern auch Evergreens, Pop oder Barpiano-Stile spielen möchten. Mit 2×25 Watt Verstärkerleistung, großem Display und repräsentativer Optik ist das DP-8600 BT PE V2 ein stark ausgestattetes Digitalpiano für Zuhause.



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Kawai CX102 B – 899 Euro

Das Kawai CX102 B kostet 899 Euro und ist das Einstiegsmodell der Kawai CX-Serie. Es bietet 88 Tasten mit RH-Lite-Hammermechanik, Harmonic Imaging Klangerzeugung mit 88-Tasten-Sampling, Klänge auf Basis der Kawai SK-EX Konzertflügel, 17 Sounds und 192-stimmige Polyphonie. Zur Ausstattung gehören Hall-Effekte, Piano Remote App, Virtual Technician, Lernfunktionen, Metronom, Aufnahmefunktion, Split-, Dual- und Vierhand-Modus, Bluetooth Audio und MIDI, USB-MIDI, zwei Kopfhörerausgänge und ein 2×11-Watt-Lautsprechersystem. Das CX102 ist ein wohnraumfreundliches Digitalpiano mit klarem Fokus auf Klavierklang, Üben und musikalische Entwicklung. Es ist weniger ein Entertainment-Instrument, sondern eher ein solides Lern- und Übepiano mit guter Klangbasis.



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Roland RP107-BKX – 989 Euro

Das Roland RP107-BKX kostet 989 Euro und ist ein modernes Einsteiger-Digitalpiano mit 88 Tasten, PHA-4-Tastatur, Ivory-Feel-Oberfläche, SuperNATURAL Piano Klangerzeugung, 256-stimmiger Polyphonie und 15 Sounds. Die Ausstattung umfasst Ambience-Effekt, Metronom, Aufnahmefunktion, 377 vorinstallierte Songs, Bluetooth Audio und MIDI, zwei Kopfhörerausgänge, Dreifachpedal, Tastaturabdeckung, Notenhalter und ein 2×8-Watt-Lautsprechersystem. Besonders interessant ist das RP107 für Einsteiger, die eine hochwertige Tastatur, Rolands bewährte Piano-Klangerzeugung und App-Anbindung suchen. Durch Bluetooth MIDI und Audio lässt sich das Instrument gut mit Lern-Apps, Tablets und mobilen Setups verbinden.



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Casio AP-S200 BN – 998 Euro

Das Casio AP-S200 BN kostet 998 Euro und gehört zur Celviano-Serie. Es bietet 88 Tasten mit Smart Scaled Hammer Action Keyboard-Technologie, 192-stimmige Polyphonie, 19 Klänge, drei Pedale, Lernfunktionen, MIDI- und Audio-Aufnahme, digitale Effekte und ein 2-Kanal-Soundsystem. Ein starkes Argument ist der mitgelieferte Wireless MIDI & Audio Adapter WU-BT10. Damit lässt sich das AP-S200 kabellos mit der kostenlosen Casio Music Space App verbinden. Auch USB Typ A/B ist vorhanden. Das AP-S200 eignet sich für Spieler, die ein modernes Digitalpiano mit gutem Spielgefühl, App-Anbindung und wohnlicher Celviano-Optik suchen. Die Smart-Scaled-Hammer-Action-Tastatur ist besonders für Einsteiger und Fortgeschrittene interessant, die Wert auf ein differenziertes Spielgefühl legen.



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Fame UP-4000 BT BK – 999 Euro

Das Fame UP-4000 BT BK (hier gehts zum Testbericht) liegt mit 999 Euro exakt an der Grenze dieser Auswahl. Dafür bietet es eine besonders umfangreiche Ausstattung: 88 Tasten Holzkern-Klaviatur mit Hammermechanik, 3-Sensor-Technologie, 256-stimmige Polyphonie, 40 Sounds, Touch Display, Layer-, Split- und Dual-Modus, 100 Klassikstücke, 320 Lern-Songs, KI-basierte Play-to-Search-Funktion, Audio-Recorder, MP3/WAV-Playback, Bluetooth Audio/MIDI und USB Audio/MIDI. Auch das Lautsprechersystem ist mit 2×25 + 2×25 Watt sehr kräftig ausgelegt. Damit eignet sich das UP-4000 BT nicht nur zum Üben, sondern auch für ein volles Klangbild im Wohnraum. Die Holzkern-Klaviatur, das moderne Touch Display und die umfangreiche Konnektivität machen das UP-4000 BT zu einem der am besten ausgestatteten Digitalpianos knapp unter 1000 Euro.



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Fazit: Welches Digitalpiano unter 1000 Euro passt zu dir?

Wer möglichst günstig starten möchte, findet mit dem keymaXX HP-1 B-Stock, dem keymaXX SP-11 und dem keymaXX HP-1 ND sehr preiswerte Modelle mit 88 Tasten und Hammermechanik. Das Fame DP-2000 und DP-3000 bieten etwas mehr klassische Digitalpiano-Ausstattung und eignen sich gut für Einsteiger, Familien und Musikunterricht. Im Bereich um 850 bis 900 Euro wird die Auswahl deutlich hochwertiger. Yamaha YDP-S35, Korg C1 Air, Fame DP-8600 BT PE V2 und Kawai CX102 setzen unterschiedliche Schwerpunkte: klassischer Klavierklang, gute Tastatur, wohnliches Design, Begleitfunktionen oder Lernkomfort.

Knapp unter 1000 Euro stehen mit Roland RP107, Casio AP-S200 und Fame UP-4000 BT drei besonders moderne Digitalpianos zur Auswahl. Roland punktet mit Tastatur und SuperNATURAL-Klang, Casio mit App-Anbindung und Wireless-Adapter, Fame mit Holzkern-Klaviatur, starkem Lautsprechersystem und sehr umfangreicher Ausstattung.

Die wichtigste Frage lautet daher nicht nur: Welches Digitalpiano ist das beste? Sondern: Soll es möglichst günstig, besonders wohnlich, technisch modern oder klanglich möglichst nah am klassischen Klavier sein? Wer diese Frage beantwortet, findet unter 1000 Euro bereits ein sehr gutes Digitalpiano für viele Jahre Spielspaß.