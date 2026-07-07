Numark MixTrack Go: DJ-Controller für unterwegs

Numark MixTrack Go: Kompakter DJ-Controller für unterwegs

Mit dem Numark MixTrack Go stellt Numark einen ultrakompakten DJ-Controller vor, der sich besonders an mobile DJs, Einsteiger und alle richtet, die flexibel üben, lernen oder spontan performen möchten. Der Controller setzt auf ein leichtes, platzsparendes Design und ist damit nicht nur für den Schreibtisch geeignet, sondern auch für Sessions unterwegs, kleine Setups oder als Backup-Lösung im DJ-Rucksack.

Der MixTrack Go ist mit Serato DJ Lite/Pro, Algoriddim djay und VirtualDJ kompatibel. Außerdem unterstützt er iOS- und Android-Geräte über die djay-App und Bluetooth. Damit eignet sich der Controller für klassische Laptop-Setups ebenso wie für mobile DJ-Sessions mit Smartphone oder Tablet.

Ultrakompakter DJ-Controller für mobile Sets

Der wichtigste Punkt beim MixTrack Go ist sein Format. Mit Abmessungen von 324 x 40 x 93 mm und einem Gewicht von nur 0,8 kg gehört der Controller klar in die Kategorie der transportfreundlichen DJ-Lösungen. Wer regelmäßig unterwegs ist, wenig Platz im Setup hat oder einen kompakten Controller zum Üben sucht, bekommt hier ein sehr mobiles Werkzeug.

Gerade für Einsteiger ist ein kleiner Controller häufig sinnvoll. Er nimmt wenig Platz ein, ist schnell aufgebaut und senkt die Einstiegshürde ins DJing. Gleichzeitig spricht der MixTrack Go aber auch erfahrene DJs an, die ein unkompliziertes Zweitgerät suchen. Besonders als Backup, falls im Club, Proberaum oder bei einer privaten Veranstaltung andere Technik ausfällt, kann ein kompakter Controller dieser Art praktisch sein.

Numark MixTrack Go mit Serato, djay und VirtualDJ

Softwareseitig ist der Numark MixTrack Go breit aufgestellt. Der Controller ist kompatibel mit Serato DJ Lite, Serato DJ Pro, Algoriddim djay und VirtualDJ. Dadurch lässt sich der MixTrack Go in verschiedene Workflows integrieren, ohne dass man direkt auf eine einzige Plattform festgelegt ist.

Zum Lieferumfang beziehungsweise Software-Paket gehören gratis verfügbare Anwendungen wie Serato DJ Lite, Algoriddim djay für iOS und Android sowie Algoriddim djay Pro für Mac und PC. Dadurch kann man direkt loslegen und das passende Setup je nach Endgerät wählen. Besonders spannend ist die Unterstützung von iOS- und Android-Geräten über die djay-App, weil der Controller dadurch nicht zwingend an einen klassischen Laptop-Workflow gebunden ist.

Performance Pads, Filter und Gain für kreative Übergänge

Trotz seines kompakten Formats bietet der Numark MixTrack Go praktische Performance-Funktionen. Insgesamt stehen acht Performance Pads mit verschiedenen Modi zur Verfügung. Darüber lassen sich unter anderem Stems, Sampler, Loops und Cuepunkte steuern. Das ist besonders hilfreich, wenn man Übergänge aktiver gestalten oder Sets kreativer aufbauen möchte.

Zusätzlich gibt es pro Kanal einen Filter-Drehregler sowie einen Gain-Regler. Damit lassen sich Übergänge sauberer vorbereiten und Pegel besser kontrollieren. Gerade beim Üben ist das wichtig, weil man so früh ein Gefühl für Lautstärkeverhältnisse, Frequenzbearbeitung und fließende Mixe entwickelt.

Fade FX: Effekte direkt über den Crossfader steuern

Ein besonderes Feature des Numark MixTrack Go ist Fade FX. Dabei handelt es sich um einen über den Crossfader aktivierten Effekt zum Mixen. Das kann Übergänge vereinfachen und gleichzeitig mehr Bewegung in den Mix bringen.

Für Einsteiger ist dieses Konzept attraktiv, weil sich Effekte intuitiv mit der Fader-Bewegung verbinden lassen. Für erfahrene DJs kann Fade FX wiederum eine schnelle Möglichkeit sein, spontane Transitions, Breaks oder kreative Wechsel zu gestalten, ohne tief in Menüs oder komplexe Effektsektionen einsteigen zu müssen.

Für wen eignet sich der Numark MixTrack Go?

Der Numark MixTrack Go richtet sich an mehrere Zielgruppen. Anfänger bekommen einen kompakten Einstieg in die Welt des DJings, ohne sofort mit einem großen Setup starten zu müssen. Wer bereits DJ-Erfahrung hat, kann den Controller als mobile Übungslösung, Reise-Setup oder Backup verwenden.

Besonders sinnvoll ist der MixTrack Go für DJs, die häufig mit wechselnden Setups arbeiten. Durch die Unterstützung von Serato DJ, Algoriddim djay und VirtualDJ bleibt man flexibel. Außerdem ist das geringe Gewicht ein klarer Vorteil, wenn der Controller regelmäßig transportiert werden soll.

Technische Daten des Numark MixTrack Go

Überblick

Ultrakompakter mobiler DJ-Controller

Geeignet für Einsteiger, Hobby-DJs und erfahrene DJs

Ideal zum Lernen, Üben und Performen

Auch als Backup-Controller einsetzbar

Fade FX: Crossfader-aktivierter Effekt zum Mixen

Acht Performance Pads mit verschiedenen Modi

Steuerung von Stems, Sampler, Loops und Cuepunkten

Filter-Drehregler pro Kanal

Gain-Regler pro Kanal

Kompatibel mit Serato DJ Lite/Pro

Kompatibel mit Algoriddim djay

Kompatibel mit VirtualDJ

Unterstützung für iOS- und Android-Geräte über djay-App und Bluetooth

Enthaltene Software: Algoriddim djay für iOS/Android, Serato DJ Lite, Algoriddim djay Pro für Mac/PC

Farbe: Schwarz

Maße: 324 x 40 x 93 mm

Gewicht: 0,8 kg

Fazit: Mobiler DJ-Controller mit flexibler Software-Anbindung

Der Numark MixTrack Go ist ein kompakter DJ-Controller für alle, die mobil bleiben möchten. Sein geringes Gewicht, die kleinen Abmessungen und die breite Software-Kompatibilität machen ihn interessant für Einsteiger, mobile DJs und erfahrene Anwender, die ein unkompliziertes Backup suchen.

Besonders stark wirkt der MixTrack Go dort, wo Flexibilität gefragt ist: beim Üben zu Hause, beim Auflegen unterwegs, bei spontanen Sessions oder als Notfalllösung im DJ-Bag. Mit Performance Pads, Fade FX, Filter- und Gain-Reglern bietet der Controller genug kreative Möglichkeiten, um mehr zu sein als nur ein reines Einstiegsgerät.

Herstellerlink: Numark

FAQ zum Numark MixTrack Go

Was ist der Numark MixTrack Go?

Der Numark MixTrack Go ist ein ultrakompakter mobiler DJ-Controller für Einsteiger, Hobby-DJs und erfahrene DJs. Er eignet sich zum Lernen, Üben, Performen und als Backup-Lösung.

Mit welcher DJ-Software ist der Numark MixTrack Go kompatibel?

Der Numark MixTrack Go ist kompatibel mit Serato DJ Lite/Pro, Algoriddim djay und VirtualDJ.

Kann man den MixTrack Go mit Smartphone oder Tablet nutzen?

Ja, der Numark MixTrack Go unterstützt iOS- und Android-Geräte über die Algoriddim djay-App und Bluetooth.

Welche Software ist beim Numark MixTrack Go enthalten?

Zum kostenlosen Software-Paket gehören Algoriddim djay für iOS und Android, Serato DJ Lite sowie Algoriddim djay Pro für Mac und PC.

Was ist Fade FX beim Numark MixTrack Go?

Fade FX ist ein über den Crossfader aktivierter Effekt. Dadurch lassen sich Übergänge einfacher und kreativer gestalten.

Wie schwer ist der MixTrack Go?

Der Numark MixTrack Go wiegt 0,8 kg und ist damit sehr leicht zu transportieren.

Für wen lohnt sich der Numark MixTrack Go?

Der Controller lohnt sich für Einsteiger, mobile DJs, Hobby-DJs und erfahrene Anwender, die einen kompakten Controller zum Üben, Reisen oder als Backup suchen.



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