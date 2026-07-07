Numark Party Mix III: Kompakter DJ-Controller für Einsteiger mit Party-Beleuchtung

Mit dem Numark Party Mix III stellt Numark die neue Generation seiner beliebten Party-Mix-Serie vor. Der kompakte DJ-Controller richtet sich vor allem an Einsteiger, Hobby-DJs und alle, die zu Hause, auf kleinen Partys oder unterwegs unkompliziert mixen möchten. Gleichzeitig bringt der Controller moderne Performance-Funktionen mit, die man in dieser Geräteklasse nicht immer erwartet.

Besonders spannend ist die breite Software-Kompatibilität. Der Numark Party Mix III arbeitet mit Serato DJ Lite, Serato DJ Pro, Algoriddim djay und VirtualDJ zusammen. Außerdem lassen sich iOS- und Android-Geräte über die djay-App einbinden – wahlweise per Bluetooth oder USB-C-Kabel. Dadurch wird der Controller nicht nur für Laptop-DJs interessant, sondern auch für alle, die mit Smartphone oder Tablet starten wollen.

Numark Party Mix III: Einstieg in moderne DJ-Workflows

Die Party-Mix-Serie gehört seit Jahren zu den bekanntesten DJ-Controllern für Einsteiger. Mit dem Party Mix III entwickelt Numark das Konzept weiter und setzt stärker auf kreative Performance-Funktionen. So bietet der Controller im Vergleich zum Vorgänger die doppelte Anzahl an Performance-Pads. Dadurch lassen sich Hot Cues, Samples, Effekte oder weitere Funktionen direkter in den Mix einbauen.

Außerdem verfügt der Numark Party Mix III über eine dedizierte Stems-Steuerung. Damit können einzelne Songbestandteile wie Vocals, Drums oder Instrumente gezielt bearbeitet werden – abhängig von der verwendeten Software. Gerade für Einsteiger ist das spannend, weil moderne DJ-Techniken dadurch schneller verständlich werden. Gleichzeitig eröffnet die Funktion kreative Möglichkeiten für Mashups, Übergänge und spontane Remixe.

Kompakter DJ-Controller mit 3-Band-EQ, Filter und Gain

Trotz seiner kompakten Bauweise bietet der Party Mix III zentrale Bedienelemente, die man für sauberes Mixing benötigt. Dazu gehören ein 3-Band-EQ, Filter-Regler und Gain-Kontrollen. Dadurch lassen sich Übergänge nicht nur über den Crossfader gestalten, sondern auch klanglich kontrollieren.

Zusätzlich gibt es direkten Zugriff auf Fade FX und weitere Performance-Funktionen. Das ist besonders hilfreich, wenn Übergänge schnell und musikalisch gelingen sollen. Gerade Anfänger profitieren davon, weil sie nicht sofort tief in komplexe Effekt-Menüs einsteigen müssen. Dennoch bleibt genug Spielraum, um mit der Zeit kreativer zu werden.

Integrierte Soundkarte für Lautsprecher und Kopfhörer

Der Party Mix III besitzt eine eingebaute Soundkarte. Dadurch können Anlage und Kopfhörer direkt am Controller angeschlossen werden. Das ist wichtig, weil echtes DJing ohne Vorhören kaum sinnvoll möglich ist. Während ein Track über die Lautsprecher läuft, kann der nächste Song bereits über den Kopfhörer vorbereitet werden.

Damit bietet der Controller ein vollständiges Setup für klassische DJ-Grundlagen: Track auswählen, vorhören, beatmatchen, mixen und Übergang gestalten.

DJ-Controller mit integrierter LED-Lichtshow

Ein Markenzeichen der Party-Mix-Serie bleibt auch beim Numark Party Mix III erhalten: die integrierte LED-Lichtshow. Die Beleuchtung arbeitet beat-synchronisiert und sorgt direkt am Controller für Party-Atmosphäre. Für Wohnzimmer-Partys, kleine Feiern oder spontane Sets ist das ein praktisches Extra, da kein separates Licht-Setup benötigt wird.

Natürlich ersetzt die integrierte Lichtshow keine professionelle Lichtanlage. Dennoch passt sie sehr gut zum Konzept des Controllers: schnell aufbauen, Musik starten und sofort loslegen.

Software: Serato DJ Lite, djay und VirtualDJ

Der Party Mix III ist mit mehreren bekannten DJ-Plattformen kompatibel. Dazu zählen Serato DJ Lite, Serato DJ Pro, Algoriddim djay und VirtualDJ. Im Lieferumfang beziehungsweise als kostenlose Software-Optionen sind Serato DJ Lite, Algoriddim djay für iOS und Android sowie Algoriddim djay Pro für Mac und PC enthalten.

Serato DJ Lite eignet sich besonders für den Einstieg am Computer. Algoriddim djay macht den Controller dagegen auch für mobile Setups mit Smartphone oder Tablet interessant. Dadurch kann der Party Mix III flexibel eingesetzt werden – vom ersten Üben zu Hause bis zur kleinen Party-Performance.

Technische Daten des Numark Party Mix III

Wichtigste Features

Der Party Mix III ist ein kompakter DJ-Controller für Einsteiger und Hobby-DJs. Er bietet Performance-Pads, 3-Band-EQ, Filter, Gain-Regler, Stems-Steuerung, Fade FX, eine integrierte Soundkarte und eine beat-synchronisierte LED-Lichtshow. Außerdem unterstützt er Serato DJ Lite/Pro, Algoriddim djay und VirtualDJ.

Maße und Gewicht

Mit Abmessungen von 339 x 47 x 205 mm bleibt der Controller angenehm transportabel. Das Gewicht von 1,5 kg macht ihn außerdem interessant für mobile Anwendungen, kleine Setups oder den schnellen Aufbau zu Hause.

Für wen eignet sich der Numark Party Mix III?

Der Party Mix III richtet sich klar an Einsteiger, die ohne kompliziertes Setup in die DJ-Welt starten möchten. Gleichzeitig eignet er sich für Hobby-DJs, die einen kompakten Controller für Partys, Übungs-Sessions oder mobile Sets suchen.

Besonders attraktiv ist die Kombination aus einfacher Bedienung und modernen Funktionen. Während klassische DJ-Grundlagen wie EQ, Filter, Vorhören und Fader schnell erlernbar sind, bieten Stems, Pads und Fade FX genug Potenzial für kreative Performances. Damit wächst der Controller ein Stück weit mit den Fähigkeiten des Nutzers mit.

Fazit: Numark Party Mix III macht den DJ-Einstieg noch vielseitiger

Mit dem Numark Party Mix III bringt Numark einen kompakten DJ-Controller auf den Markt, der den Einstieg ins DJing niedrigschwellig, aber dennoch zeitgemäß gestaltet. Die breite Software-Kompatibilität, die Unterstützung mobiler Geräte, die erweiterten Performance-Pads und die Stems-Steuerung machen den Controller deutlich vielseitiger als ein reines Anfängergerät.

Hinzu kommt die integrierte LED-Lichtshow, die dem Party Mix III seinen typischen Party-Charakter verleiht. Wer einen kompakten DJ-Controller für zu Hause, kleine Feiern oder den mobilen Einstieg sucht, bekommt hier ein modernes Gesamtpaket mit Lernfaktor und Spaßpotenzial.

Herstellerlink: Numark

FAQ zum Numark Party Mix III

Ist der Numark Party Mix III für Anfänger geeignet?

Ja, der Party Mix III richtet sich besonders an Einsteiger und Hobby-DJs. Die Bedienung bleibt übersichtlich, gleichzeitig sind wichtige DJ-Funktionen wie EQ, Filter, Gain, Vorhören und Performance-Pads vorhanden.

Welche DJ-Software unterstützt der Numark Party Mix III?

Der Controller ist mit Serato DJ Lite, Serato DJ Pro, Algoriddim djay und VirtualDJ kompatibel. Außerdem wird Algoriddim djay für iOS und Android unterstützt.

Kann man den Numark Party Mix III mit Smartphone oder Tablet nutzen?

Ja, über die djay-App kann der Controller mit iOS- und Android-Geräten verwendet werden. Die Verbindung erfolgt je nach Setup per Bluetooth oder USB-C-Kabel.

Hat der Numark Party Mix III eine eingebaute Soundkarte?

Ja, der Controller besitzt eine integrierte Soundkarte mit Ausgängen für Anlage und Kopfhörer. Dadurch ist auch das Vorhören des nächsten Tracks möglich.

Was bringt die Stems-Steuerung beim Numark Party Mix III?

Mit der Stems-Steuerung lassen sich einzelne Song-Elemente wie Vocals oder Instrumente gezielt bearbeiten. Dadurch entstehen kreative Möglichkeiten für Übergänge, Mashups und Live-Remixe.

Hat der Numark Party Mix III eine Lichtshow?

Ja, der Party Mix III verfügt über eine integrierte, beat-synchronisierte LED-Lichtshow. Sie sorgt bei kleinen Partys oder Sessions zu Hause direkt für mehr Atmosphäre.

Wie groß und schwer ist der Numark Party Mix III?

Der Controller misst 339 x 47 x 205 mm und wiegt 1,5 kg. Damit ist er kompakt genug für mobile Setups und den Einsatz zu Hause.



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