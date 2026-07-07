Die besten Großmembran-Kondensatormikrofone unter 100 Euro

Ein gutes Großmembran-Kondensatormikrofon muss heute kein Vermögen mehr kosten. Gerade im Homerecording, für Podcasts, Streaming, YouTube, Gesangsaufnahmen oder akustische Instrumente gibt es inzwischen eine ganze Reihe spannender Mikrofone unter 100 Euro. Viele Modelle kommen bereits mit Zubehör wie Spinne, Tischstativ, Kabel oder Transporttasche und sind damit besonders für Einsteiger interessant.

Wir haben die aktuellen Topseller im Preisbereich unter 100 Euro zusammengestellt und nach Preis aufsteigend sortiert.

ESI cosMik 10 – günstiger Einstieg mit viel Zubehör

Mit einem Preis von 33 Euro ist das ESI cosMik 10 das günstigste Mikrofon in dieser Auswahl. Trotz des niedrigen Preises bietet es eine 1-Zoll-Kapsel, Nierencharakteristik und ein sehr niedriges Eigenrauschen von 5 dBA. Damit richtet es sich klar an Einsteiger, die Stimmen, Podcasts, Streaming oder akustische Instrumente aufnehmen möchten. Praktisch ist der umfangreiche Lieferumfang: XLR-Kabel, Halterung, Tischstativ und Windschutz sind bereits dabei. Für einfache Homerecording-Setups ist das ein sehr attraktives Gesamtpaket.



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Marantz MPM-1000U – USB-Mikrofon für Podcast und Streaming

Das Marantz MPM-1000U kostet 49 Euro und unterscheidet sich von den meisten anderen Modellen in dieser Liste durch seinen USB-Anschluss. Damit benötigt man kein separates Audiointerface und kann direkt am Rechner aufnehmen.

Das macht es besonders interessant für Podcasts, YouTube, Streaming und einfache Sprachaufnahmen. Die 14-mm-Kondensatormembran, Nierencharakteristik und der Grenzschalldruckpegel von 132 dB machen das Mikrofon vielseitiger, als der Preis zunächst vermuten lässt. Für klassische Studio-Setups mit Audiointerface sind XLR-Modelle flexibler, für den schnellen Einstieg ist das Marantz aber sehr praktisch.



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Presonus M7 MKII – preiswerter Allrounder für Sprache und Instrumente

Ebenfalls 59 Euro kostet das Presonus M7 MKII. Es ist ein Großmembran-Kondensatormikrofon mit 1-Zoll-Back-Elektret-Kapsel und richtet sich an Sänger, Sprecher, Podcaster und Musiker. Der Klang wird als detailliert und warm beschrieben, der Einsatzbereich reicht von Gesang über Gitarren bis zu Podcasts und Live-Streams. Im Lieferumfang befindet sich ein 3 Meter langes XLR-Kabel sowie eine Mikrofonhalterung. Damit ist das M7 MKII ein unkomplizierter Allrounder für den Einstieg ins Homestudio.



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Fame Audio Studio C-900 – warmer Klang für Vocals

Das Fame Audio Studio C-900 kostet 59 Euro und setzt auf einen auffälligen Look mit mattschwarzem Gehäuse und bordeauxrotem Gittergrill. Klanglich ist es besonders auf Sprache und Gesang ausgelegt. Es liefert einen offenen, warmen Klang ohne überbetonte S-Laute und ohne unangenehme Spitzen im Frequenzgang. Ein Pluspunkt ist das Zubehör: Spinne und integrierter Poppschutz gehören zum Lieferumfang. Dadurch lässt sich das Mikrofon schnell für Vocal- oder Sprachaufnahmen einsetzen. Gerade für Einsteiger, die nicht noch zusätzlich Halterung und Popschutz kaufen möchten, ist das interessant.



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Tascam TM-80 – Komplettset für Homerecording

Das Tascam TM-80 liegt bei 75 Euro und kommt als praktisches Homerecording-Set. Neben dem Mikrofon gehören eine elastische Aufhängung, ein Mini-Tischstativ und ein XLR-Kabel zum Lieferumfang. Technisch setzt das TM-80 auf eine 18-mm-Aluminium-Membran mit Nierencharakteristik. Der Frequenzbereich reicht von 20 Hz bis 20 kHz, der maximale Schalldruckpegel liegt bei 136 dB. Damit eignet es sich für Gesang, Sprache und Instrumente. Besonders attraktiv ist es für alle, die direkt ein vollständiges kleines Recording-Setup aufbauen möchten.



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Samson C01 – robuster Klassiker

Das Samson C01 kostet 77 Euro und gehört seit Jahren zu den bekannten Budget-Großmembranern. Es besitzt eine 19-mm-Kapsel, ein stabiles Metallgehäuse und eine LED zur Anzeige der Phantomspeisung. Der Frequenzbereich reicht von 40 Hz bis 18 kHz, der maximale Schalldruckpegel liegt bei 136 dB. Das C01 ist kein modernes Feature-Monster, aber ein solides Arbeitsmikrofon für Stimme und Instrumente. Wer ein robustes, klassisches Kondensatormikrofon sucht, findet hier eine bewährte Lösung.



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Behringer B-1 Dark Edition – viel Ausstattung für 89 Euro

Das Behringer B-1 Dark Edition kostet 89 Euro und bietet für diese Preisklasse eine auffallend umfangreiche Ausstattung. Neben der 1-Zoll-goldbedampften Kapsel gibt es ein schaltbares Hochpassfilter bei 75 Hz, eine -10-dB-Pegelabsenkung, eine Studiospinne, Windschutz und einen stabilen Aluminiumkoffer. Mit einem maximalen Schalldruckpegel von 148 dB eignet sich das B-1 nicht nur für Gesang und Sprache, sondern auch für lautere Quellen. Damit ist es eines der flexibelsten Mikrofone in dieser Übersicht, besonders wenn Zubehör und Robustheit eine große Rolle spielen.



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Audio-Technica AT2020 – bewährter Studiostandard unter 100 Euro

Das Audio-Technica AT2020 kostet 92 Euro und zählt zu den bekanntesten Großmembran-Kondensatormikrofonen im Einsteigerbereich. Es ist ein echter Topseller und wird häufig als Preis-Leistungsstandard für Projekt- und Homestudios genannt. Die Nierencharakteristik hilft, seitliche und rückwärtige Schallanteile zu reduzieren. Mit einem maximalen Schalldruckpegel von 144 dB und einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz ist das AT2020 vielseitig einsetzbar – von Vocals über Sprache bis zu Instrumenten. Wer ein neutrales, bewährtes Allround-Mikrofon sucht, liegt hier richtig.



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sE Electronics X1 A – mit Low-Cut und Pad

Das sE Electronics X1 A kostet 94 Euro und ist ein solides Allround-Großmembran-Kondensatormikrofon für Einsteiger. Besonders interessant sind der schaltbare 100-Hz-Low-Cut und das 20-dB-Pad. Damit lässt sich das Mikrofon besser an unterschiedliche Aufnahmesituationen anpassen. Der maximale Schalldruckpegel liegt bei 130 dB ohne Pad und 150 dB mit Pad. Dadurch kann das X1 A auch lautere Quellen wie Bläser oder E-Gitarren verarbeiten. Das Ganzmetallgehäuse und der vergoldete XLR-Anschluss hinterlassen in dieser Preisklasse einen guten Eindruck.



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Lewitt LCT 240 PRO – moderner Record-Ready-Sound

Mit 99 Euro liegt das Lewitt LCT 240 PRO knapp unter der 100-Euro-Grenze. Es richtet sich an Homerecording-Anwender, Sänger, Podcaster, Streamer und Content Creator, die möglichst schnell zu einem fertigen Klang kommen möchten. Lewitt beschreibt das Mikrofon als „Record-Ready“: Der Frequenzgang ist so abgestimmt, dass Stimmen und Instrumente direkt klar, präsent und ausgewogen klingen sollen. Mit 142 dB maximalem Schalldruckpegel, 123 dB Dynamikumfang und einem Gewicht von nur 310 g ist das LCT 240 PRO ein moderner Allrounder für viele Anwendungen. Windschutz, Mikrofonklemme und Transporttasche sind im Lieferumfang enthalten.



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Fazit: Welches Großmembran-Kondensatormikrofon unter 100 Euro lohnt sich?

Unter 100 Euro gibt es heute erstaunlich viele brauchbare Großmembran-Kondensatormikrofone. Wer möglichst günstig starten möchte, findet im ESI cosMik 10, Marantz MPM-1000U, Fame Studio C-900 und Presonus M7 MKII sehr preiswerte Einstiegslösungen. Besonders das Fame Studio C-900 und Presonus M7 MKII wirken für Gesang, Sprache und Homerecording interessant, weil Zubehör bereits enthalten ist.

Im mittleren Preisbereich punkten das Tascam TM-80 und Samson C01 als solide Komplett- beziehungsweise Klassiker-Lösungen. Wer dagegen möglichst viel Flexibilität möchte, sollte sich das Behringer B-1 Dark Edition und das sE Electronics X1 A ansehen, denn beide bieten Pad beziehungsweise Low-Cut und sind dadurch vielseitiger einsetzbar.

Die stärksten Allrounder knapp unter 100 Euro sind das Audio-Technica AT2020 und das Lewitt LCT 240 PRO. Das AT2020 ist der bewährte Studiostandard für Einsteiger und Projektstudios, während das Lewitt LCT 240 PRO mit modernem, direkt einsetzbarem Klang besonders für Homerecording, Podcasting und Streaming spannend ist.

Preisübersicht: Großmembran-Kondensatormikrofone unter 100 Euro

Preis Mikrofon Kurzfazit 33 € ESI cosMik 10 Sehr günstiges XLR-Mikrofon mit viel Zubehör 49 € Marantz MPM-1000U USB-Lösung für Podcast, Streaming und YouTube 59 € Fame Audio Studio C-900 Warmer Vocal-Sound mit Spinne und Poppschutz 59 € Presonus M7 MKII Preiswerter Allrounder für Sprache, Gesang und Instrumente 75 € Tascam TM-80 Komplettset mit Spinne, Tischstativ und XLR-Kabel 77 € Samson C01 Robuster Klassiker für Stimme und Instrumente 89 € Behringer B-1 Dark Edition Viel Ausstattung mit Pad, Low-Cut, Spinne und Koffer 92 € Audio-Technica AT2020 Bewährter Allrounder für Projekt- und Homestudios 94 € sE Electronics X1 A Flexibel dank Low-Cut und 20-dB-Pad 99 € Lewitt LCT 240 PRO Moderner Record-Ready-Sound für Homerecording