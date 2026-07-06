Roland Jupiter-4: Der Ur-Jupiter von 1978

Der Roland Jupiter-4 gehört zu den Synthesizern, die heute deutlich mehr Anerkennung genießen als zu ihrer aktiven Marktzeit. Obwohl spätere Modelle wie der Jupiter-8 und Jupiter-6 bekannter wurden, legte der 1978 vorgestellte Jupiter-4 den Grundstein für eine der wichtigsten Roland-Synthesizer-Serien überhaupt. Gerade im Synthpop der frühen Achtzigerjahre spielte dieser polyfone Analogsynthesizer eine hörbare Rolle.

Viele wegweisende Acts jener Zeit setzten auf seinen eigenständigen Klang. Dazu gehörten unter anderem The Human League, Heaven 17, Duran Duran, Gary Numan, Yazoo und Depeche Mode. Der Roland Jupiter-4 war damit nicht nur ein technisches Bindeglied zwischen den monofonen Roland-Synthesizern der Siebziger und den großen Poly-Synths der Achtziger, sondern auch ein klangprägendes Instrument für elektronische Popmusik.

Roland Jupiter-4: Ein polyfoner Synthesizer in einer teuren Zeit

Als Roland den Jupiter-4 im Jahr 1978 auf den Markt brachte, war Polyfonie noch ein kostspieliges Thema. Zu den wichtigsten Konkurrenten zählten der Sequential Circuits Prophet-5, der Yamaha CS-80 und der Oberheim OB-X. Diese Instrumente boten zwar mehr Stimmen und zum Teil luxuriösere Ausstattung, lagen preislich aber deutlich über dem Jupiter-4.

Mit rund 4.000 DM war der Roland Jupiter-4 im Vergleich zu vielen Konkurrenten fast schon „erschwinglich“. Dennoch blieb er ein professionelles Instrument. Besonders bemerkenswert waren damals die acht Speicherplätze, die Roland selbstbewusst als „Compu-Memory“ bezeichnete. In einer Zeit, in der Speicherplatz in elektronischen Musikinstrumenten noch ein echtes Premium-Feature war, war das ein starkes Verkaufsargument.

Trotzdem wurde der Jupiter-4 kein riesiger Verkaufserfolg. Zwischen 1978 und 1981 blieb er eher ein Geheimtipp. Erst später, mit wachsender Wertschätzung für analoge Vintage-Synthesizer, rückte der Roland Jupiter-4 wieder stärker in den Fokus.

Bekannte Musiker und Produktionen mit dem Roland Jupiter-4

Der Jupiter-4 wurde von zahlreichen Künstlern eingesetzt, die den Klang der Achtzigerjahre entscheidend mitprägten. Im Synthpop- und New-Wave-Umfeld taucht sein Name besonders häufig auf. Zu den bekannten Nutzern zählen unter anderem Gary Numan, Duran Duran, Yazoo, The Human League, Heaven 17, Depeche Mode, Front 242, Spandau Ballet, Tears for Fears, Thomas Dolby, Trans-X und Yellow Magic Orchestra.

Auch außerhalb des klassischen Synthpop-Kontexts fand der Jupiter-4 seinen Platz. Acts wie Toto und Stevie Wonder nutzten ebenfalls seine Klangeigenschaften. Spätere Musikergenerationen griffen den Charakter des Instruments erneut auf, etwa St. Etienne oder Meat Beat Manifesto.

Besonders interessant ist der Einsatz bei Duran Duran: Keyboarder Nick Rhodes nutzte den Arpeggiator des Jupiter-4 für die markanten Arpeggio-Linien in „Rio“. Genau solche Beispiele zeigen, warum der Roland Jupiter-4 heute als charaktervoller Vintage-Synthesizer gilt.

Design und Bedienung: Mehr Siebziger als Achtziger

Optisch steht der Jupiter-4 noch deutlich in den Siebzigerjahren. Das Gehäuse mit Holzseitenteilen, die farbigen Taster und die vieroktavige Waterfall-Tastatur wirken deutlich rustikaler als das spätere, wesentlich elegantere Design des Jupiter-8.

Gerade dieser Look macht aber auch den Reiz aus. Der Jupiter-4 sieht nicht aus wie ein futuristisches Hochglanzinstrument, sondern wie ein robustes analoges Arbeitsgerät. Die bunten Taster unterhalb der Tastatur dienen den programmierbaren Speicherplätzen und Presets. Auf dem abgeschrägten Bedienpanel sind die wichtigsten Sektionen übersichtlich angeordnet. Einige Potikappen erinnern zudem an die frühen SH-Modelle von Roland.

Arpeggiator und Spielhilfen

Links neben der Tastatur sitzt der Arpeggiator. Er bietet die Betriebsarten Up, Down, Alternating und Random. Damit war der Roland Jupiter-4 hervorragend für Sequencer-artige Linien, elektronische Patterns und treibende Synthpop-Figuren geeignet.

Als Spielhilfe kommt der klassische Roland-Bender zum Einsatz. Mit ihm lassen sich Tonhöhe, Filterfrequenz und VCA beeinflussen. Dadurch wird der Jupiter-4 auch im Live-Einsatz deutlich expressiver, als es seine eher einfache Grundausstattung zunächst vermuten lässt.

Anschlüsse: Solide, aber ohne CV/Gate

Auf der Rückseite bietet der Roland Jupiter-4 ein Stereo-Ausgangspaar, einen Kopfhöreranschluss sowie Fußpedal-Anschlüsse für Filter-Cutoff und Lautstärke. Außerdem gibt es einen Eingang für externe Clock-Signale, mit denen sich der Arpeggiator synchronisieren lässt.

Ein CV/Gate-Interface fehlt allerdings. Wer den Jupiter-4 heute komfortabel in ein modernes Setup integrieren möchte, greift daher häufig zu einer MIDI-Nachrüstung. Entsprechende Lösungen gibt es beispielsweise von Kenton oder CHD Electroservis. Ebenfalls auf der Rückseite befinden sich vier abgedeckte Trimmer zur Stimmung der Oszillatoren.

Klangerzeugung des Roland Jupiter-4

Der Jupiter-4 ist ein vierstimmig polyfoner Analogsynthesizer. Pro Stimme arbeitet ein spannungsgesteuerter Oszillator, der in drei Fußlagen betrieben werden kann. Als Wellenformen stehen Sägezahn, Rechteck und Puls zur Verfügung. Die Pulsweite ist modulierbar, wodurch sich lebendige Schwebungen und bewegte Flächen erzeugen lassen.

Damit der Jupiter-4 auch im Bassbereich überzeugen kann, hat Roland zusätzlich einen Suboszillator integriert. Außerdem gibt es einen Noise-Generator. Dieser lässt sich allerdings nicht stufenlos beimischen, sondern nur aktivieren.

Filter, Hüllkurven und Modulation

Die Klangformung erfolgt über zwei ADSR-Hüllkurven für Lautstärke und Filter. Die Hüllkurven reagieren schnell genug, um auch perkussive Sounds und prägnante Sequencer-Figuren überzeugend umzusetzen.

Als Filter kommt ein 4-Pol-Lowpass mit Resonanz zum Einsatz, der bereits aus der SH-Serie bekannt ist. Er klingt nicht so massiv und schwer wie ein klassisches Moog-Filter, sitzt dafür aber oft sehr gut im Mix. Gleichzeitig kann das Filter bei Bedarf aggressiv zupacken. Zusätzlich steht ein einfaches Hochpassfilter zur Verfügung, wie man es von vielen Roland-Synthesizern kennt.

Besonders spannend ist der LFO. Er lässt sich auf Lowpass-Filter, Pulsweitenmodulation und VCA routen. Außerdem deckt er einen sehr weiten Geschwindigkeitsbereich ab: von sehr langsamen Modulationen bis hinauf in den unteren Audiobereich. Dadurch sind nicht nur klassische Vibrato- und Filterfahrten möglich, sondern auch metallische, FM-artige Klangfarben. Ein weiterer LFO liefert Sample & Hold zur Modulation der Filterfrequenz.

Chorus, Portamento und Unisono

Neben Portamento besitzt der Roland Jupiter-4 einen Stereo-Chorus. Dieser ist nicht besonders rauscharm, klingt aber warm, breit und charmant. Gerade bei Pads, Strings und schwebenden Flächen trägt der Chorus entscheidend zum typischen Jupiter-4-Sound bei.

Für besonders massive Klänge lassen sich die vier Stimmen im Unisono-Modus bündeln. Dann wird der eigentlich polyfone Synthesizer zu einer monofonen Klangkeule, die sich hervorragend für Bässe, Leads und drückende Sequencer-Sounds eignet.

Sound: Warum der Roland Jupiter-4 bis heute fasziniert

Obwohl der Roland Jupiter-4 nur einen VCO pro Stimme besitzt, klingt er erstaunlich lebendig. Das liegt einerseits an der Pulsweitenmodulation und dem Chorus, andererseits aber auch an der nicht vollständig perfekten Stimmstabilität der Oszillatoren. Genau diese kleinen Ungenauigkeiten sorgen dafür, dass Pads, Strings und Flächen niemals steril wirken.

Der Grundcharakter erinnert an monofone Roland-Klassiker wie den SH-09, wirkt durch die vierstimmige Architektur aber deutlich breiter. Mit Suboszillator gelingen druckvolle Basssounds, während der schnelle LFO auch raue, metallische und experimentelle Klangfarben ermöglicht.

Der Roland Jupiter-4 ist deshalb weniger ein perfekter Allrounder als vielmehr ein Synthesizer mit starker Persönlichkeit. Er klingt direkt, organisch, leicht rau und manchmal überraschend modern. Gerade diese Mischung macht ihn für elektronische Musik, Synthpop, New Wave, Ambient und experimentelle Produktionen interessant.

Die Presets: Historisch spannend, praktisch begrenzt

Die acht Presets des Roland Jupiter-4 sind aus heutiger Sicht nur eingeschränkt brauchbar. Der Versuch, Naturinstrumente nachzuahmen, wirkt eher charmant als realistisch. Einige Sounds wie Bass, Trombone und besonders die Strings können dennoch überzeugen.

Als Ausgangspunkt für eigene Klangkreationen eignen sich die Presets jedoch kaum. Der Grund: Vollständigen Parameterzugriff gibt es nur im Manual-Edit-Modus. Wer mit dem Jupiter-4 ernsthaft arbeiten möchte, programmiert daher am besten direkt eigene Sounds.

Roland Jupiter-4 heute: Vintage-Charakter statt Perfektion

Heute ist der Roland Jupiter-4 vor allem für Musiker interessant, die einen charakterstarken Analogsynthesizer suchen. Er bietet nicht die luxuriöse Ausstattung eines Jupiter-8, nicht die klangliche Wucht mancher Oberheim-Modelle und nicht die berühmte Prophet-5-Ästhetik. Dafür besitzt er einen eigenen, unverwechselbaren Klang.

Gerade im modernen Studio kann der Roland Jupiter-4 deshalb sehr gut funktionieren. Er liefert warme Flächen, knurrige Bässe, lebendige Arpeggios und ungewöhnliche Modulationen. Außerdem bringt er eine gewisse Rauheit mit, die viele aktuelle Produktionen bewusst suchen.

Fazit: Der Roland Jupiter-4 ist mehr als nur der Vorgänger des Jupiter-8

Der Roland Jupiter-4 war kein Verkaufsschlager, aber er war ein wichtiger Schritt in der Geschichte polyfoner Synthesizer. Er verband analogen Roland-Sound mit Speicherplätzen, Arpeggiator, Chorus und vierstimmiger Polyfonie. Damit wurde er zu einem Instrument, das den Sound der frühen Achtzigerjahre hörbar mitprägte.

Seine Stärken liegen nicht in Perfektion oder Vielseitigkeit, sondern in Charakter, Direktheit und musikalischer Eigenständigkeit. Wer klassische Synthpop-Flächen, lebendige Strings, druckvolle Unisono-Sounds und charmant raue Analogfarben sucht, findet im Jupiter-4 einen der spannendsten Vintage-Synthesizer seiner Zeit.

Herstellerlink: Roland – DE

FAQ zum Roland Jupiter-4

Wann wurde der Roland Jupiter-4 vorgestellt?

Der Jupiter-4 wurde 1978 vorgestellt und bis etwa 1981 produziert. Er war der erste Synthesizer der später berühmten Jupiter-Serie.

Wie viele Stimmen hat der Roland Jupiter-4?

Der Jupiter-4 ist vierstimmig polyfon. Zusätzlich lassen sich die vier Stimmen im Unisono-Modus bündeln, wodurch sehr massive monofone Sounds entstehen.

Hat der Jupiter-4 Speicherplätze?

Ja, der Roland Jupiter-4 besitzt acht Speicherplätze. Roland bezeichnete dieses System damals als „Compu-Memory“.

Klingt der Roland Jupiter-4 wie ein Jupiter-8?

Nein, der Jupiter-4 hat einen eigenen Charakter. Er klingt rauer, direkter und weniger luxuriös als der Jupiter-8. Gerade diese Eigenständigkeit macht ihn heute interessant.

Ist der Roland Jupiter-4 für Synthpop geeignet?

Ja, sehr sogar. Der Jupiter-4 wurde von zahlreichen Synthpop- und New-Wave-Acts genutzt. Seine Pads, Strings, Arpeggios und Basssounds passen hervorragend zu elektronischer Popmusik.

Hat der Roland Jupiter-4 MIDI?

Ab Werk besitzt der Jupiter-4 kein MIDI. Eine Integration in moderne Setups ist aber über MIDI-Nachrüstungen möglich.