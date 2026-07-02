AlphaTheta CDJ-1500X: DJ-Multiplayer mit Cloud, Streaming und CoBeat

Mit dem AlphaTheta CDJ-1500X stellt AlphaTheta einen neuen DJ-Multiplayer vor, der professionelle CDJ-Funktionen in ein kompakteres Format bringt. Der kompakte DJ-Player richtet sich vor allem an Bars, kleine Clubs, mobile DJs und Home-Setups, bei denen Flexibilität, Platzbedarf und ein professioneller Workflow gleichermaßen wichtig sind.

Der neue CDJ-1500X DJ-Multiplayer übernimmt zentrale Bedien- und Display-Konzepte aus der großen CDJ-Welt, setzt jedoch auf ein deutlich platzsparenderes Gehäuse. Gleichzeitig bringt der Player moderne Funktionen wie Cloud-Zugriff, StreamingDirectPlay, NFC-Login und den neuen CoBeat-Service zur Interaktion mit dem Publikum mit.

Neuer DJ-Multiplayer für kleine Booths und flexible Setups

Der AlphaTheta CDJ-1500X wurde für Situationen entwickelt, in denen ein klassisches Club-Setup gewünscht ist, aber weniger Platz zur Verfügung steht. Dadurch eignet sich der kompakte DJ-Player besonders für kleinere DJ-Booths, Bars, kleine Clubs, mobile Setups und ambitionierte Heimstudios.

Ein wichtiger Vorteil liegt im Konzept separater Player. DJs können den CDJ-1500X mit unterschiedlichen Mixern, Turntables oder weiteren Zuspielern kombinieren. Außerdem bleibt das Setup wartungsfreundlich: Fällt ein einzelner Player aus, muss nicht gleich ein komplettes All-in-one-System ersetzt oder repariert werden.

10,1-Zoll-Touchscreen vom Flaggschiff

Mehr Übersicht beim Browsen und Mixen

Ein zentrales Feature des AlphaTheta CDJ-1500X ist der kapazitive 10,1-Zoll-Touchscreen. Laut Hersteller stammt dieser aus dem Umfeld des Flaggschiffmodells CDJ-3000X. Dadurch bietet der Player eine große Oberfläche für Track-Auswahl, Wellenformen und Performance-Informationen.

Der Browse-Screen zeigt bis zu 15 Tracks gleichzeitig an. Das erleichtert die Suche nach dem nächsten Titel, weil mehr Informationen direkt sichtbar sind. Zusätzlich helfen Waveform-Previews dabei, Songstrukturen schneller zu erfassen und Übergänge besser vorzubereiten.

Verbesserte Track-Darstellung mit Vocal-, BPM- und Phrasen-Anzeige

Die Haupt-Wellenform des CDJ-1500X zeigt nicht nur den Verlauf des Tracks, sondern auch visuelle Hinweise auf Vocal-Positionen, BPM-Wechsel und Phrasenstrukturen. Gerade bei längeren Sets kann das helfen, den Spannungsbogen genauer zu kontrollieren.

Praktisch ist außerdem die Playlist-Edit-Funktion. Damit lassen sich Tracks direkt am Player innerhalb einer Playlist neu sortieren. Ein Wechsel zurück zum Laptop oder ein erneuter Export auf einen USB-Stick ist dafür nicht notwendig.

Cloud-Konnektivität, Streaming und NFC-Login

Der CDJ-1500X DJ-Multiplayer besitzt integriertes Wi-Fi. Dadurch kann er über rekordbox CloudDirectPlay auf cloudbasierte Musikbibliotheken zugreifen. Zusätzlich unterstützt er StreamingDirectPlay mit Apple Music, Beatport Streaming und Tidal. Für die Nutzung der Streaming-Dienste ist jeweils ein entsprechendes Abonnement erforderlich.

Besonders interessant für mobile DJs ist der NFC-Login. Wer rekordbox für iOS oder Android nutzt, kann persönliche Einstellungen und Playlists über ein kompatibles Mobilgerät direkt am Player abrufen. In Kombination mit Cloud-Funktionen wird der Workflow dadurch deutlich mobiler, weil nicht mehr zwingend ein klassischer USB-Stick im Mittelpunkt stehen muss.

CoBeat: Songwünsche direkt auf dem CDJ-Display

Publikumseinbindung per QR-Code

Mit CoBeat führt AlphaTheta einen neuen Service zur Interaktion mit dem Publikum ein. Der AlphaTheta CDJ-1500X ist der erste AlphaTheta-Multiplayer, der diesen Dienst unterstützt.

Das Prinzip: Der DJ oder die Location stellt einen QR-Code bereit. Gäste können darüber auf einen vorbereiteten Track-Katalog zugreifen, Songs auswählen, abstimmen oder Musikwünsche senden. Die Requests erscheinen anschließend direkt auf dem Browse-Screen des CDJ-1500X. Zusätzlich können Gäste Emojis nutzen, um auf Songwünsche anderer Besucher zu reagieren.

Für DJs bleibt die Kontrolle erhalten. CoBeat lässt sich aktivieren, wenn Publikumswünsche gewünscht sind, und deaktivieren, wenn der Fokus vollständig auf dem eigenen Mix liegen soll. Der Start von CoBeat sowie das passende rekordbox-Update für Mac und Windows sind laut Presseinformation für den 9. Juli 2026 geplant.

Design: kompakt, mattschwarz und anpassbar

Optisch setzt der CDJ-1500X auf ein minimalistisches, mattschwarzes Design. An der Vorderseite befindet sich ein beleuchtetes Fach mit zwei USB-Ports: einmal USB-C und einmal USB-A. Dadurch lassen sich USB-Laufwerke geschützt anschließen, ohne dass sie in engen Booths leicht versehentlich herausgezogen werden.

Die LED-Beleuchtung kann in 12 Farben angepasst werden. Außerdem ermöglichen seitliche Schraubpunkte optionale Panels, mit denen sich der Look des Players weiter individualisieren lässt.

Weitere Funktionen des AlphaTheta CDJ-1500X

Der AlphaTheta CDJ-1500X bringt mehrere Performance-Funktionen mit, die aus professionellen DJ-Setups bekannt sind. Dazu gehören 8 Hot-Cue-Buttons, Beat Sync, Beat Jump sowie ein Beat-Loop-Regler, mit dem sich Loops schnell in der gewünschten Beat-Länge starten lassen.

Das mittelgroße Jog-Wheel besitzt eine Rotationsanzeige und eine rutschfeste Oberfläche. Damit soll der Player auch in kompakten Setups ein kontrolliertes Spielgefühl bieten.

Technische Daten des CDJ-1500X

Merkmal AlphaTheta CDJ-1500X Produkttyp DJ-Multiplayer Display 10,1-Zoll kapazitiver Touchscreen Maße 252,1 × 374,7 × 116,5 mm Gewicht 3,6 kg Frequenzgang 20 Hz – 20 kHz Geräuschspannungsabstand 105 dB THD 0,003 % Ausgänge Cinch/RCA USB USB-A, USB-C StreamingDirectPlay Apple Music, Beatport Streaming, Tidal Kompatible Software rekordbox, Serato DJ Pro, djay Pro UVP 1.699 Euro Verfügbarkeit ab 02.07.2026

Für wen eignet sich der CDJ-1500X?

Der kompakte DJ-Player eignet sich vor allem für DJs und Locations, die ein professionelles separates Setup bevorzugen, aber nicht den Platz für große Flaggschiff-Player haben. Bars, kleinere Clubs und mobile DJs dürften daher besonders zur Zielgruppe gehören.

Auch für ambitionierte Home-DJs ist der CDJ-1500X interessant, wenn ein Club-ähnlicher Workflow gewünscht ist. Im Vergleich zu reinen Controller-Setups bietet der Player mehr Modularität, während Cloud- und Streaming-Funktionen den modernen Musikzugriff erleichtern.

Fazit: Kompakter CDJ-Workflow für moderne DJ-Setups

Mit dem AlphaTheta CDJ-1500X bringt AlphaTheta einen DJ-Multiplayer auf den Markt, der professionelle Bedienung, großes Touchdisplay und moderne Konnektivität in ein platzsparendes Format überträgt. Besonders spannend sind die Kombination aus Cloud-Zugriff, StreamingDirectPlay, NFC-Login und CoBeat.

Damit positioniert sich der CDJ-1500X als flexibler Player für Bars, kleine Clubs, mobile DJs und hochwertige Home-Setups. Wer ein modulares DJ-System sucht, aber weniger Platz als in einer großen Club-Booth hat, bekommt hier eine interessante neue Option.

Herstellerlink: AlphaTheta- One Through Music

FAQ zum AlphaTheta CDJ-1500X

Was ist der AlphaTheta CDJ-1500X?

Der AlphaTheta CDJ-1500X ist ein kompakter DJ-Multiplayer für professionelle und semiprofessionelle DJ-Setups. Er eignet sich für Bars, kleine Clubs, mobile DJs und Home-Setups.

Hat der CDJ-1500X ein Touchdisplay?

Ja. Der CDJ-1500X besitzt einen kapazitiven 10,1-Zoll-Touchscreen. Darüber lassen sich Tracks browsen, Wellenformen anzeigen und Performance-Funktionen steuern.

Unterstützt der CDJ-1500X Musikstreaming?

Ja. Über StreamingDirectPlay unterstützt der CDJ-1500X Apple Music, Beatport Streaming und Tidal. Für die Streaming-Dienste ist ein entsprechendes Abonnement erforderlich.

Was ist CoBeat beim CDJ-1500X?

CoBeat ist ein neuer Service, mit dem das Publikum per QR-Code Songwünsche senden oder über vorbereitete Tracks abstimmen kann. Die Requests erscheinen direkt auf dem Display des CDJ-1500X.

Wie teuer ist der AlphaTheta CDJ-1500X?

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt laut Presseinformation bei 1.699 Euro.