Korg phase8 Test: Wenn Resonatoren zum Synthesizer werden

Der Korg phase8 gehört zu den ungewöhnlichsten Instrumenten der letzten Jahre. Statt klassischer analoger oder digitaler Synthese setzt Korg hier auf elektromagnetisch angeregte Metallresonatoren, die physisch schwingen und klanglich manipuliert werden können. Genau deshalb bewegt sich dieses Instrument irgendwo zwischen Synthesizer, elektroakustischem Klangobjekt und experimentellem Performance-Werkzeug. Mit einem Preis von rund 969 Euro ist der phase8 dabei alles andere als ein Impulskauf. Gleichzeitig ist er aber auch kein klassischer Synthesizer im üblichen Sinn, sondern eher ein spezialisiertes Instrument für Musiker, die aktiv nach neuen Klangwelten suchen.

Der phase8 polarisiert bereits beim ersten Einschalten. Wer klassische Keyboard-Workflows, schnelle Preset-Wechsel oder breite polyphone Klangflächen erwartet, wird hier nicht glücklich werden. Wer hingegen Freude daran hat, Klang physisch zu formen, Resonanzen zu erforschen und Sequenzen organisch „atmen“ zu lassen, findet hier ein außergewöhnlich inspirierendes Instrument.

Elektroakustik statt klassischer Synthese

Der grundlegende Aufbau des phase8 unterscheidet sich radikal von herkömmlichen Synthesizern. Acht elektromagnetische Treiber versetzen Metallresonatoren in Schwingung. Diese Resonatoren funktionieren im Prinzip wie kleine Klangkörper oder Lamellen eines elektroakustischen Instruments. Der eigentliche Ton entsteht also physisch und nicht rein elektronisch.

Das sorgt sofort für einen anderen Charakter. Der phase8 klingt nicht steril oder mathematisch präzise, sondern lebendig, teilweise fragil und erstaunlich organisch. Selbst einfache Patterns besitzen eine gewisse Unruhe und Bewegung, die man von rein digitaler Synthese kaum kennt.

Korg liefert insgesamt acht Resonatoren mit, darunter fünf zusätzliche Resonatoren für Halbtöne. Dadurch lässt sich das Instrument unterschiedlich stimmen oder auf alternative Skalen anpassen. Allerdings wird hier bereits deutlich, dass der phase8 kein Gerät für spontane Live-Setups ist. Der Austausch der Resonatoren erfolgt mechanisch mit Inbusschlüssel und benötigt Geduld. Auch das Nachjustieren der elektromagnetischen Treiber verlangt Fingerspitzengefühl. Genau darin liegt aber auch der Charakter des Instruments: Der phase8 fühlt sich eher wie ein elektroakustisches Instrument an als wie ein klassischer Synthesizer.

Bedienoberfläche mit bewusst experimentellem Ansatz

Die Oberfläche wirkt zunächst überraschend reduziert. Viele Funktionen sind mehrfach belegt und über Shift-Kombinationen erreichbar. Trotzdem bleibt die Bedienung insgesamt nachvollziehbar, sobald man das Konzept verstanden hat.

Besonders gelungen ist die direkte Interaktion mit den Resonatoren. Man kann sie anschlagen, berühren, abdämpfen oder mit Gegenständen manipulieren. Münzen, Holzstücke oder andere Materialien verändern den Klang teilweise drastisch. Genau hier beginnt der phase8 spannend zu werden, weil er aktiv zur klanglichen Erforschung einlädt.

Der sogenannte Air-Slider gehört ebenfalls zu den interessanten Elementen des Instruments. Er öffnet die Resonatoren stärker gegenüber externen Einflüssen. Dadurch entstehen Rückkopplungen, Nebengeräusche oder mechanische Resonanzen, die den Klang deutlich lebendiger machen. Im Studio kann das faszinierend sein. Live benötigt dieser Bereich allerdings Kontrolle und Erfahrung, weil der phase8 dadurch sehr sensibel auf Lautsprecher, Vibrationen und Raumakustik reagiert.

Positiv fällt die Verarbeitung auf. Das Metallgehäuse wirkt massiv und hochwertig. Der phase8 vermittelt nicht das Gefühl eines empfindlichen Prototyps, sondern eines ernsthaften Instruments.

Weniger gelungen ist dagegen die Menüführung einiger globaler Funktionen. Bestimmte Einstellungen erreicht man nur über Tastenkombinationen beim Einschalten. Das wirkt teilweise unnötig kryptisch und unterbricht den kreativen Workflow.



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Klangcharakter: Zwischen Kalimba, Drone-Instrument und experimenteller Synthese

Klanglich besitzt der phase8 eine sehr starke Eigenidentität. Viele Sounds erinnern zunächst an Kalimbas, metallische Percussion oder präparierte elektroakustische Instrumente. Durch Wavefolding, Modulation und Resonator-Interaktion entwickelt sich daraus aber schnell deutlich mehr.

Die Klänge reagieren extrem dynamisch auf Anschlag, Resonanz und physische Manipulation. Gerade in Verbindung mit Delay, Reverb oder granularen Effekten entstehen atmosphärische Texturen mit enormer Tiefe.

Interessant ist dabei, dass der phase8 trotz seiner experimentellen Natur durchaus musikalisch bleibt. Die tonhöhenabhängige Modulation arbeitet erstaunlich harmonisch. Besonders die quantisierte Audio-Rate-Modulation liefert komplexe Obertöne, ohne sofort chaotisch zu wirken.

Das integrierte analoge Wavefolding erweitert den eher perkussiven Grundcharakter sinnvoll. Dreht man die Velocity höher auf, entstehen zunehmend aggressive und obertonreiche Klangfarben. Dadurch verlässt der phase8 schnell die reine „Kalimba-Ecke“ und entwickelt einen deutlich synthetischeren Charakter.

Trotzdem bleibt die klangliche Bandbreite begrenzt. Der phase8 besitzt eine klare tonale Identität. Er kann nicht alles. Genau das sollte man vor dem Kauf verstehen. Wer erwartet, klassische Synth-Flächen, Leads oder Basssounds abzudecken, wird enttäuscht sein. Der phase8 ist kein Allrounder, sondern ein Spezialist mit klar erkennbarem Klangfingerabdruck.

Auch der Tonumfang bleibt limitiert. Werkseitig steht effektiv ungefähr eine Oktave zur Verfügung. Zwar lassen sich alternative Resonatoren einsetzen, dennoch bleibt das Instrument tonal begrenzter als klassische polyphone Synthesizer.

Der Sequencer als kreativer Mittelpunkt

Der integrierte polyphone Stepsequencer gehört zu den stärksten Bereichen des phase8. Acht Patterns mit jeweils acht Schritten wirken zunächst simpel. In der Praxis entsteht aber schnell deutlich mehr Komplexität.

Durch unterschiedliche Skip-Längen pro Resonator entstehen polymetrische Sequenzen mit organischer Bewegung. Zusätzlich lassen sich Reglerbewegungen automatisieren. Gerade Air-Slider, Modulation und Wavefolding entwickeln dadurch enorme Dynamik.

Besonders spannend wird der phase8, wenn man ihn weniger wie einen klassischen Stepsequencer und mehr wie ein elektroakustisches Performance-Instrument behandelt. Live eingespielte Sequenzen wirken deutlich musikalischer als reine Step-Programmierung.

Allerdings zeigt sich hier auch eine Schwäche: Akkorde lassen sich nicht komfortabel pro Step programmieren. Polyphone Sequenzen müssen Spur für Spur aufgebaut werden. Das verlangsamt komplexere Arrangements deutlich.

Trotzdem besitzt der Sequencer enormes kreatives Potenzial, gerade für experimentelle Electronica, Ambient, Sounddesign oder moderne Filmmusik.

Studioeinsatz: Stärke durch Effekte und Raum

Im Studio fühlt sich der phase8 am wohlsten. Hier kann man seine physische Natur wirklich ausspielen. Besonders spannend wird das Instrument in Verbindung mit hochwertigen Hall-, Delay- oder Modulationseffekten.

Der rohe Direktsound wirkt zunächst teilweise unscheinbar. Erst durch räumliche Bearbeitung öffnet sich die eigentliche Stärke des Instruments. Der phase8 reagiert extrem gut auf lange Delays, granulare Prozesse oder Tape-Sättigung. Die mechanischen Resonanzen erzeugen dabei ein Verhalten, das weder typische Synthesizer noch klassische Saiteninstrumente liefern.

Auch im Sounddesign-Kontext macht der phase8 enorm Spaß. Mechanische Artefakte, Resonanzen und Nebengeräusche wirken organisch und unvorhersehbar. Genau diese Unsauberkeiten verleihen den Klängen Charakter.

Weniger ideal ist der relativ hohe Noise Floor bei leisen Decay-Sounds. Gerade bei subtilen Texturen hört man ein permanentes Grundrauschen. Teilweise wirkt das charmant und analog-artig, teilweise aber auch störend.

Im Studio lässt sich das meist kontrollieren. Live kann es dagegen problematischer werden, insbesondere bei dynamischen oder leisen Passagen.

MIDI, CV und Integration ins Setup

Der phase8 bietet eine überraschend gute Integration in moderne Setups. MIDI In/Out, USB-C-MIDI, CV-Eingang sowie Sync In/Out machen das Instrument flexibel.

Positiv fällt auf, dass nahezu alle Regler MIDI-CC-Daten senden. Dadurch lässt sich der phase8 auch als ungewöhnlicher Controller einsetzen.

Der CV-Eingang erweitert das Gerät zusätzlich für modulare Umgebungen. Gerade in Hybrid-Setups aus Modularsystem, Effektgeräten und experimenteller Elektronik entfaltet der phase8 seine größten Stärken.

Etwas schade ist der fehlende Stereo-Ausgang. Gerade bei einem so räumlich klingenden Instrument hätte ein Stereo-Signal enorm geholfen.

Live-Einsatz: Faszinierend, aber anspruchsvoll

Auf der Bühne ist der phase8 gleichzeitig faszinierend und herausfordernd. Das Instrument zieht Aufmerksamkeit auf sich, weil die physische Klangentstehung sichtbar bleibt. Zuschauer erleben unmittelbar, wie Berührungen und Resonanzen den Sound beeinflussen.

Gleichzeitig benötigt der phase8 aber Konzentration und Erfahrung. Rückkopplungen, Resonanzverhalten und mechanische Einflüsse können schnell unkontrollierbar werden. Auch das Stimmen und Austauschen der Resonatoren ist nichts für hektische Umbauten zwischen Songs.

Dazu kommt, dass das Instrument keine klassische „Sicherheitszone“ besitzt. Kleine Veränderungen können den Klang massiv beeinflussen. Wer gerne exakt reproduzierbare Sounds nutzt, dürfte mit dem phase8 Schwierigkeiten haben.

Fazit: Korg phase8 Der Korg phase8 ist kein Synthesizer für jedermann. Für rund 969 Euro bekommt man kein universelles Produktionswerkzeug, sondern ein experimentelles elektroakustisches Instrument mit extrem eigenständigem Charakter. Gerade das macht ihn spannend. Der phase8 liefert Klänge und Interaktionen, die man mit klassischen Synthesizern kaum reproduzieren kann. Die Kombination aus elektromagnetischer Resonanz, physischer Manipulation und Sequencing erzeugt eine faszinierende Mischung aus Kontrolle und Zufall. Gleichzeitig verlangt das Instrument Geduld. Der Workflow ist nicht immer schnell. Das Stimmen der Resonatoren benötigt Zeit. Die klangliche Bandbreite ist bewusst begrenzt. Und auch die Bedienung setzt Einarbeitung voraus. Wer jedoch gezielt nach neuen Klangwelten sucht, mit Effekten arbeitet und Freude an organischer Klangforschung hat, findet hier eines der originellsten Instrumente der letzten Jahre. Der phase8 ist weniger ein klassischer Synthesizer als vielmehr ein elektroakustischer Klanggenerator für Sounddesigner, Ambient-Produzenten und experimentierfreudige Musiker. Für Anfänger ist er kaum geeignet. Für erfahrene Musiker mit offenem Workflow kann er dagegen zu einem inspirierenden Spezialwerkzeug werden, das man nicht mehr aus dem Studio entfernen möchte. Pro Extrem eigenständiger elektroakustischer Klangcharakter

Sehr inspirierende physische Interaktion mit den Resonatoren

Kreativer Sequencer mit Motion-Recording und Polymetrik Contra Begrenzter Tonumfang und klare klangliche Spezialisierung

Resonator-Tuning und Austausch relativ aufwendig Link zur Herstellerseite: KORG Music