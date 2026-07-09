Behringer AKS MINI: Polyphoner Analog-Synth im EMS-AKS-Stil

Hinweis vorab: Der Behringer AKS MINI scheint noch nicht offiziell released zu sein. Allerdings ist das Produkt bereits auf der Behringer-Webseite einsehbar. Dort wird der AKS MINI als analoger polyphoner Synthesizer mit drei VCOs, variablen Wellenformen, klassischem VCF, 2-Achsen-Joystick, Reverb und 16-Step-Motion-Sequencer beschrieben.
Behringer AKS MINI: Kleiner Synth mit großem Vintage-Vorbild
Mit dem Behringer AKS MINI taucht ein weiterer kompakter Synthesizer aus Behringers Mini-Serie auf. Optisch und konzeptionell lehnt sich das Instrument klar an die Ästhetik klassischer britischer Experimental-Synthesizer an. Laut Behringer soll der AKS MINI die Idee des EMS Synthi AKS in ein portables Format übertragen – allerdings nicht als reine Kopie, sondern als moderner, polyphoner Mini-Synth mit zusätzlichem Sequencer und MIDI-Anbindung.
Besonders spannend ist dabei die Kombination aus analoger Klangerzeugung, Performance-Controller und kompakter Bauweise. Denn während viele Mini-Synths eher als einfache Klangspielzeuge auftreten, zielt der Behringer AKS MINI Synthesizer offenbar auf experimentelle Sounds, modulierte Sequenzen und spontane Klangfahrten.
Drei VCOs, variable Wellenformen und klassischer AKS-Filter
Analoge Klangerzeugung mit Sägezahn und Rechteck
Im Zentrum des Behringer AKS MINI stehen drei VCOs. Die Oszillatoren bieten variable Sägezahn- und Rechteck-Wellenformen. Über den Shape-Regler lässt sich die Rechteckwelle von 10 % bis 90 % Pulsbreite verändern. Außerdem kann die Sägezahnwelle in eine Ramp-Welle umgekehrt werden. Damit dürfte der kleine Synth deutlich mehr Klangbewegung bieten, als die Größe zunächst vermuten lässt.
Die Pegel von Sägezahn und Rechteck lassen sich getrennt regeln. Dadurch sind sowohl klare, einfache Grundsounds als auch dichtere Mischklänge möglich. Für Leads, Drones, FX-Sounds und experimentelle Sequenzen ist das eine sinnvolle Basis.
Resonanter VCF im AKS-Stil
Der Filter wird von Behringer als klassischer beziehungsweise resonanter AKS-VCF beschrieben. Die Cutoff-Frequenz lässt sich direkt regeln und zusätzlich per LFO oder Envelope Shaper modulieren. Damit rückt der Behringer AKS MINI klanglich in Richtung schmatzender, bewegter Analog-Texturen. Genau das dürfte viele Synthesizer-Fans interessieren, die auf charaktervolle Filterfahrten und nicht zu sterile Mini-Synths setzen.
Joystick als Performance-Zentrale
Zwei Parameter gleichzeitig steuern
Ein zentrales Bedienelement des AKS MINI Synthesizers ist der 2-Achsen-Joystick. Dieser kann zwei zugewiesene Parameter gleichzeitig über X- und Y-Achse steuern. Laut Quick-Start-Guide lassen sich dafür nahezu beliebige Bedienelemente auf die Joystick-Achsen legen.
Das ist für einen kompakten Synthesizer ein starkes Feature. Denn gerade bei experimenteller Musik, Ambient, Drone, Dub-Techno oder Live-Elektronik geht es häufig weniger um klassisches Tastenspiel, sondern um Bewegung, Modulation und direkte Klangkontrolle. Der Joystick macht den Behringer AKS MINI deshalb besonders interessant für Performances, bei denen Sounds organisch verändert werden sollen.
Trapez-Hüllkurve, LFO und Spring-Reverb-Emulation
Trapezoid Envelope Shaper für ungewöhnliche Verläufe
Statt einer klassischen ADSR-Hüllkurve setzt der AKS MINI auf einen trapezförmigen Envelope Shaper. Attack, On, Decay und Off lassen sich separat regeln. Der Off-Parameter kann die Hüllkurve automatisch oder manuell retriggern. Dadurch entstehen rhythmische Verläufe, pulsierende Texturen und ungewöhnliche Klangformen, die gut zum experimentellen AKS-Konzept passen.
LFO mit mehreren Wellenformen
Der LFO arbeitet laut Anleitung im Bereich von 0,1 Hz bis 30 Hz. Als Wellenformen stehen Sinus, Sägezahn, Rechteck und Random/Sample & Hold zur Verfügung. Damit lassen sich Tonhöhe und Filter-Cutoff modulieren. Gerade die Random-Wellenform dürfte für generative Sequenzen, Sci-Fi-Effekte und lebendige Analogflächen interessant sein.
Digitale Federhall-Emulation
Ebenfalls integriert ist eine Spring-Reverb-Emulation mit Dry/Wet-Regler. Behringer spricht auf der Produktseite von einem realistischen digitalen Spring Reverb, der dem Sound mehr Tiefe verleihen soll. Für einen Mini-Synth ist das praktisch, weil der AKS MINI dadurch auch ohne externes Effektgerät atmosphärischer klingen kann.
16-Step-Motion-Sequencer mit zehn Speicherplätzen
Sequenzen aufnehmen und Parameterbewegungen speichern
Der Behringer AKS MINI besitzt einen 16-Step-Sequencer mit zehn Speicherplätzen. Laut Behringer kann der Motion-Sequencer auch Reglerbewegungen aufnehmen. Dadurch lassen sich nicht nur Notenfolgen, sondern auch Klangveränderungen in die Sequenz integrieren.
Das macht den kompakten Analog-Synthesizer besonders spannend für elektronische Musik. Eine einfache Sequenz kann sich durch Filterfahrten, LFO-Änderungen oder andere aufgezeichnete Bewegungen deutlich lebendiger entwickeln. Allerdings weist die Anleitung darauf hin, dass nicht alle Parameter in einer Motion Sequence gespeichert werden können; VCF-Resonance ist beispielsweise ausgenommen.
MIDI, USB-C und Sync: Der AKS MINI im Setup
Kompakt, aber anschlussfreudig
Der Behringer AKS MINI wird über USB-C mit Strom versorgt. Der Anschluss dient außerdem für Firmware-Updates und USB-MIDI. Zusätzlich gibt es MIDI In über DIN-MIDI sowie Sync In/Out für analoge Synchronisation.
Damit passt der AKS MINI sowohl ins Desktop-Studio als auch in kleine Live-Setups. Er lässt sich per MIDI-Keyboard anspielen, mit externen Sequencern synchronisieren oder als kompakter Ideenlieferant am Rechner nutzen.
Für wen ist der Behringer AKS MINI interessant?
Der Behringer AKS MINI dürfte vor allem Musikerinnen und Musiker ansprechen, die einen kleinen, experimentellen Analog-Synthesizer suchen. Für klassische Brot-und-Butter-Sounds gibt es wahrscheinlich direktere Kandidaten. Wer jedoch Drones, FX-Sounds, Sequencer-Lines, Retro-Sci-Fi-Klänge und bewegte Analog-Texturen liebt, sollte den AKS MINI im Blick behalten.
Gerade die Mischung aus drei VCOs, AKS-Filter, Joystick, Trapez-Hüllkurve, Reverb und Motion-Sequencer hebt den Synth von vielen einfachen Mini-Keyboards ab. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wann Behringer den finalen Release offiziell kommuniziert und welche Angaben zu Preis und Verfügbarkeit folgen.
Fazit: Behringer AKS MINI könnte ein spannender Mini-Synth für Klangforscher werden
Der Behringer AKS MINI sieht nach einem kompakten, aber erstaunlich vielseitigen Analog-Synthesizer aus. Besonders der 2-Achsen-Joystick, der 16-Step-Motion-Sequencer und die AKS-inspirierte Klangerzeugung machen das Gerät für experimentelle Musiker spannend. Da das Produkt derzeit zwar auf der Behringer-Webseite einsehbar ist, aber offenbar noch nicht offiziell released wurde, bleibt die finale Markteinführung abzuwarten.
Für Synthesizer-Fans, die kleine Hardware mit Vintage-Charakter und Performance-Fokus mögen, könnte der AKS MINI Synthesizer jedoch ein sehr interessantes Gerät werden.
Herstellerlink: AKS MINI | Behringer
FAQ zum Behringer AKS MINI
Ist der Behringer AKS MINI schon offiziell erschienen?
Aktuell wirkt der Behringer AKS MINI noch nicht wie ein offiziell final released Produkt. Die Produktseite ist jedoch bereits auf behringer.com sichtbar.
Welche Klangerzeugung bietet der Behringer AKS MINI?
Der AKS MINI ist ein analoger polyphoner Synthesizer mit drei VCOs, variablen Sägezahn- und Rechteck-Wellenformen sowie einem klassischen AKS-VCF.
Hat der Behringer AKS MINI einen Sequencer?
Ja, der AKS MINI besitzt einen 16-Step-Sequencer mit zehn Speicherplätzen. Zusätzlich gibt es Motion Sequencing für aufgezeichnete Reglerbewegungen.
Wofür ist der Joystick gedacht?
Der 2-Achsen-Joystick kann zwei Parameter gleichzeitig steuern. Dadurch eignet er sich besonders für Live-Performance, Filterfahrten, Modulationen und experimentelle Klangverläufe.
Hat der AKS MINI MIDI?
Ja, der AKS MINI bietet USB-MIDI über USB-C sowie MIDI In über DIN-MIDI. Außerdem ist Sync In/Out für analoge Synchronisation vorhanden.
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