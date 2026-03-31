Billy Cobham – neues Album und Tour mit 81

Ist es erstaunlicher, dass Billy Cobham mit 81 auf Tour geht, oder dass Fusion wieder so klingt wie in den 1970ern? Mit seinem neuen Album „Times of My Life” spannt der Jazz- und Fusion-Schlagzeuger einen Bogen zu seinem Debüt „Spectrum” von 1973.

Billy Cobham – von Jazz zu Fusion

Cobham hatte schon immer einen Hang zu untypischen Rhythmen und genreübergreifenden Elementen. In den 1960er Jahren war er Schlagzeuger in mehreren Jazz-Formationen und orientierte sich zunächst am Free Jazz. Doch dann bewegte er sich in Richtung Jazz-Rock weiter und trieb die Entwicklung von Fusion maßgeblich mit voran.

Er brachte Elemente der Latin-Musik ein und war einer der ersten Drummer, der essenziell mit der Doublebass-Technik arbeiteten. Darüber hinaus wurde er von zahlreichen Jazz- und Rockgrößen für Studio- und Liveprojekte engagiert, darunter Miles Davis, Eumir Deodato und Carlos Santana.

1973 nahm er sein erstes eigenes Album auf. „Spectrum” gilt nicht nur als Klassiker des Genres, sondern beeinflusste später auch samplebasierte Genres wie Trip Hop. Der Groove des Titels „Stratos” diente als Grundlage für „Safe from Harm” von Massive Attack. Ebenso wurde der Song „Red Baron“ mehrfach gesamplet. Aber auch viele Jazz-Bassisten spielen „Stratos” gern in ihrem Programm.

„Times of my Life“ – zurück zu den Anfängen

Das neue Album wurde mit Cobhams Band „Time Machine“ eingespielt. Die klassisch zusammengestellte Formation entspricht denen seiner ersten Alben, die überwiegend für eine Septett-Besetzung konzipiert waren.

Gary Husband, der hier Rhodes und Piano spielt, obwohl er eigentlich selbst Drummer ist, hat eine Aufnahme-Session des Titelsongs als Video auf seinem YouTube-Kanal gepostet.

Physische Veröffentlichung

Warum hat Billy Cobham das Video nicht selbst zur Promotion gepostet? Ganz einfach: Er hat sich aus den sozialen Medien zurückgezogen. In einem Interview bezeichnete er die gesamte aktuelle Medienlandschaft als „sehr dünn und eindimensional”. Zwar sind seine früheren Werke noch auf Streaming-Plattformen vertreten, doch das neue Album ist (zumindest bislang) nur als CD und LP erhältlich.

Billy Cobham auf Europa-Tour

Das neue Album wird im Rahmen einer Tournee vorgestellt. Dabei ist er ab dem 29. April auch in Deutschland unterwegs. Zu den Stationen gehören das Jazzfestival in Gronau sowie Bonn, Paderborn, Hamburg, Kassel, Dresden, Berlin und andere. Auch in Österreich und der Schweiz gibt es Konzerte. Den kompletten Tour-Plan könnt ihr unter diesem Link einsehen.

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