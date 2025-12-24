Moderat im Grand Palais war eine Live-Performance des Berliner Electro-Acts im Pariser Grand Palais. Die Aufzeichnung fand bereits im November 2022 im Rahmen der ARTE-Konzertreihe „Passengers“ statt. Die Performance ist aber immer noch absolut sehenswert und kann auch eine Inspiration sein, wie man als Gear-lastiger Electro-Act einen beeindruckenden Auftritt inszeniert.

Moderat im Grand Palais

Es war einerseits die Zeit des Lockdowns und andererseits befand sich das Grand Palais gerade in einem massiven Umbau. Zwei Gründe, warum hier nicht vor Publikum gespielt wurde. Stattdessen bildeten die Baustelle samt Baggern, Baumaschinen und Gerüsten eine großartige Kulisse, die von der riesigen Glaskuppel des Palais überdacht wird.

Mittendrin war die improvisierte Bühne aufgebaut, die für die drei Musiker aufgeteilt war. Jeder hat seinen eigenen Bereich, der sich nicht mit den Nachbarn überschneidet. Eine Lichtinstallation umfängt die Musiker und taucht die Baustelle in die richtige Stimmung. Solch eine Kulisse hat man wirklich nicht alle Tage zur Verfügung.

Modeselektor + Apparat = Moderat

Das Berliner Electro/Techno-Duo Modeselektor (Gernot Bronsert und Sebastian Szary) hat schon mit vielen Musikern kooperiert, darunter auch mit dem Sänger/Musiker Sascha Ring aka Apparat. Bislang haben sie vier Alben zusammen herausgebracht, auf denen sich ein härterer und treibender Stil mit melodischen Electro-Elementen mischt.

Das Equipment

Das umfangreiche Desktop-Setup unterscheidet Moderat von vielen anderen „Live“-Acts, wo oft nur Rechner + Controller im Vordergrund stehen. Die Zusammenstellung ist offenbar über Jahre hin organisch gewachsen. Zwar werden auch hier Controller wie Akai APC 40 MKII und NI Kontrol-Keyboard genutzt, aber das Gros des Setups sind Grooveboxen, Synthesizer und Effekte.

Sänger Sascha Ring bedient in den Gesangspausen ein gut bestücktes Eurorack-Modularsystem, spielt auf dem Kontrol-Keyboard oder eine Gitarre.

In den beiden Bereichen von Modeselektor finden sich nicht irgendwelche obskuren, sündhaft teure Spezialanfertigungen, sondern ganz normales Equipment. Darunter sind u.a. Korg Minilogue, NI Maschine, Effekte von Strymon und Eventide, Akai MPC Live II, Arturia MicroBrute.

Aber auch ältere Geräte wie die erste Version des Korg Kaoss Pad und der berüchtigte Akai Rhythm Wolf sind hier im Einsatz, da sie sich offenbar über die Zeit bewährt haben. Es muss halt nicht immer das neueste Equipment sein.

Das Konzert ist auch in der ARTE-Mediathek abrufbar.

