Winter Wonderland auf Schloss Gartrop mit Franz Lambert

Franz Lambert in Concert – Weihnachtsgala am 06.12.2025

Wenn es draußen kalt wird und der Duft von Plätzchen, Glühwein und Tannengrün in der Luft liegt, wird es Zeit für musikalische Momente, die unter die Haut gehen. Genau so einen Abend können Musikfans am 06. Dezember 2025 (Nikolaustag) auf Schloss Gartrop in Hünxe erleben:

Unter dem Motto „Winter Wonderland – Franz Lambert in Concert“ verwandelt der Ausnahmemusiker das historische Schloss in eine festliche Klangwelt.

Ein besonderer Vorweihnachtsabend auf Schloss Gartrop

Schloss Gartrop bietet genau den Rahmen, den ein Weihnachtskonzert dieser Art verdient: stilvoll, stimmungsvoll und mit einer Atmosphäre, die schon beim Ankommen entschleunigt. In diesem Ambiente lädt Franz Lambert zu einer Weihnachtsgala, die sich an alle richtet – an langjährige Fans genauso wie an neugierige Musikliebhaber, die einen besonderen Nikolausabend verbringen möchten.

Auf dem Programm stehen:

Klassische Weihnachtslieder in festlichen Arrangements

in festlichen Arrangements Nationale und internationale Weihnachtsklassiker – von besinnlich bis beschwingt

– von besinnlich bis beschwingt Besondere musikalische Überraschungen , die Franz Lambert eigens für diesen Abend bereithält

, die Franz Lambert eigens für diesen Abend bereithält Und als Highlight: neue Kompositionen, die das Publikum vielleicht sogar als Weltpremiere erleben darf

Wer weiß – vielleicht entsteht an diesem Abend ein Moment, der sich wie die berühmte FIFA-Hymne von Franz Lambert in das kollektive Musikgedächtnis einbrennt.

Franz Lambert – Romantische Melodien für die ganze Welt

Seit mehr als 50 Jahren begeistert Franz Lambert mit seinem unverwechselbaren Sound. Seine Stärke ist es, Emotionen direkt in Musik zu übersetzen: romantisch, melodiös, nah am Publikum. Was in den späten 1960er-Jahren eher zufällig begann, entwickelte sich zu einer beeindruckenden Karriere.

Geboren 1948 in Heppenheim, spielte er zunächst im Restaurant seiner Eltern Orgel.

in Heppenheim, spielte er zunächst im Restaurant seiner Eltern Orgel. Sein Talent blieb nicht lange unentdeckt: Beim Fest eines Familienfreundes – des Sportjournalisten Willi Hofmann – hörte ihn TV-Legende Heinz Schenk und engagierte ihn spontan für die 100. Sendung „Zum Blauen Bock“ .

und engagierte ihn spontan für die 100. Sendung . Es folgten der erste TV-Auftritt, der erste Plattenvertrag – und eine Karriere, die ihn auf die großen Bühnen im In- und Ausland brachte.

Heute blickt Franz Lambert auf:

108 Schallplatten und CDs in Millionenauflage

in Millionenauflage Über 500 TV-Auftritte in Deutschland und weltweit – u. a. in England, USA, Argentinien, Kanada, Mexiko und Italien

in Deutschland und weltweit – u. a. in England, USA, Argentinien, Kanada, Mexiko und Italien Auftritte in bekannten Shows wie Starparade, Der große Preis, ZDF-Fernsehgarten, Musik ist Trumpf und vielen mehr

Neben seinem Spiel ist Franz Lambert auch ein erfolgreicher Komponist. Titel wie „Begegnungen“, „La Musica“, „Lady In Blue“, „First Love“, „Why“, „Victory“ oder „Viva La Vida, Viva Amor“ sind zu Evergreens geworden.

Ein Höhepunkt seiner Karriere: die FIFA-Anthem, die 1994 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Chicago vor rund 2 Milliarden Zuschauern an den Bildschirmen ihre Weltpremiere feierte und bis heute bei WM-Spielen und Qualifikationspartien weltweit erklingt.

Von Kanzlerfest bis Caesars Palace – Musik, die verbindet

Franz Lambert ist längst mehr als „nur“ ein Unterhaltungsmusiker – er ist so etwas wie ein musikalischer Botschafter Deutschlands. Die Liste seiner Auftritte liest sich wie ein Streifzug durch exklusive Events:

Kanzlerfeste bei Helmut Kohl

bei Helmut Kohl Auftritte bei Eishockey- und Fußballweltmeisterschaften

Regelmäßige Engagements beim „Ball des Sports“ und beim „Frankfurter Opernball“

und beim Engagements im legendären „Caesars Palace“ in Las Vegas

Trotz all dieser großen Bühnen ist seine größte Stärke immer gleich geblieben:

Er hat ein Ohr für sein Publikum – und sein Publikum für ihn.

Genau diese Nähe macht ein Konzert wie die Weihnachtsgala auf Schloss Gartrop so besonders: Franz Lambert ist zwar ein Künstler von internationalem Format, schafft aber trotzdem eine intime, persönliche Atmosphäre, in der man sich als Gast direkt angesprochen fühlt.

Was erwartet dich musikalisch beim „Winter Wonderland“-Konzert?

Das Weihnachtskonzert auf Schloss Gartrop ist kein „normales“ Adventskonzert, sondern eine sorgfältig kuratierte Gala:

Weihnachtsklassiker neu erlebt

Bekannte Melodien bekommen den typischen Franz-Lambert-Sound – romantisch, klar, emotional.

Bekannte Melodien bekommen den typischen Franz-Lambert-Sound – romantisch, klar, emotional. Eigene Kompositionen live

Seine neuen Stücke schlagen die Brücke zwischen zeitloser Melodik und moderner Unterhaltung. Mit etwas Glück erleben die Gäste eine Weltpremiere – ganz nah und ohne Stadiondistanz.

Seine neuen Stücke schlagen die Brücke zwischen zeitloser Melodik und moderner Unterhaltung. Mit etwas Glück erleben die Gäste eine – ganz nah und ohne Stadiondistanz. Stimmung zwischen Besinnlichkeit und Glanz

Mal leise und nachdenklich, mal festlich und glanzvoll – perfekt, um in Weihnachtsstimmung zu kommen oder sie zu vertiefen.

Das Konzert ist ideal für:

Fans von Franz Lambert, die ihn wieder einmal live erleben möchten

Musikliebhaber, die hochwertige Live-Musik in einem besonderen Ambiente schätzen

Paare, Familien oder Freundesgruppen, die den Nikolausabend nicht im Einkaufszentrum, sondern mit Musik auf hohem Niveau verbringen möchten

Tickets & Vorverkauf – so bist du dabei

Der Vorverkauf hat begonnen.

Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell Tickets sichern – gerade Konzerte mit festlichem Charakter und begrenzten Plätzen sind oft zügig ausgebucht.

Ticketbestellung & Infos:

Telefon: 02858 917570

E-Mail: rezeption@schlosshotel-gartrop.de

Einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben und Plätze für den 06.12.2025 reservieren.

Fazit: Ein Nikolausabend, den man nicht vergisst

Das Weihnachtskonzert „Winter Wonderland – Franz Lambert in Concert“ auf Schloss Gartrop ist weit mehr als ein normaler Konzertabend. Es ist die seltene Gelegenheit, einen international erfolgreichen Musiker in einem exklusiven, stimmungsvollen Rahmen zu erleben – mit Musik, die seit Jahrzehnten Menschen berührt, und neuen Kompositionen, die vielleicht schon morgen zu Klassikern werden.

Für alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen wollen, ist dieser Abend ein echtes Highlight der Vorweihnachtszeit.

Internetseite Schloss Gartrop: www.schlosshotel-gartrop.de