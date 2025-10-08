inSYNQ 2025 – Pro Audio-Messe im Studio

Am 14. und 15. Oktober findet im Hamburger Q2 Music Studio Hamburg zum erstem Mal das Pro Audio-Event inSYNQ 2025 statt. Die Messe will mit einem neuen Konzept eine ganz andere Atmosphäre als herkömmliche Messen bieten und verlegt sich dafür an den Ort des Geschehens.

inSYNQ 2025 – im Studio für das Studio

Klassische Musikmessen in unpersönlichen Mehrzweckhallen haben spätestens seit der Superbooth ausgedient. Die Besucher wollen eine Atmosphäre, die dem Thema der Veranstaltung entgegenkommt. Ebenso ist ein breiteres Angebot als nur lange Flure mit Ständen, an denen sich ein Aussteller neben den anderen reiht, gewünscht.

inSYNQ fokussiert sich auf den Pro Audio-Bereich und hat dafür das O2 Music Studio in Hamburg, in der Nähe des Schanzenviertels, als Veranstaltungsort gewählt. In den einzelnen Studios des zweistöckigen Gebäudes präsentieren sich nicht nur Firmen wie SPL, Rupert Neve Designs, PSI Audio, Brocasti, HEDD Audio, Tube Tech, Universal Audio u.s.w., sondern es finden auch Masterclasses und Sessions mit Profis statt.

Bei dem individuellen Programm geht es u.a. um Akustikoptimierung, hybrides Mixing & Mastering, Vokalaufnahmen, M/S Bearbeitung, Studiobau und es gibt Producing Sessions und Masterclasses. Die Sessions sind im Ticketpreis enthalten, vereinzelt muss ein Platz reserviert werden. Für einige Masterclasses ist ein extra Ticket notwendig.

Einen Überblick zu den einzelnen Programmpunkten findet ihr unter diesem Link.

Ob sich das Format der inSYNQ durchsetzt, bleibt abzuwarten, der Ansatz ist auf alle Fälle vielversprechend. Das Event versteht sich als Ergänzung zur gleichzeitig stattfindenden LAeT con. inSYNQ-Initiator Dennis Schnichels wird auch dort eine Masterclass abhalten. So können Besucher von beiden Events etwas mitnehmen.

Für die inSYNQ 2025 kostet das Tagesticket 29,- Euro und das Wochenendticket 49,- Euro. Bestimmte Masterclasses kosten zusätzliche 10,- Euro. Plant ihr, die inSYNC zu besuchen? Wenn ja, würden wir uns über einen kleinen Eindruck in den Kommentaren freuen.

inSYNQ-Website