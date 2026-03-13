Hammond Orgel Ausstellung: EBOARDMUSEUM zeigt den „Godfather of Electronic Keyboards“

Eine Ausstellung für Fans legendärer Tasteninstrumente

Mit der Hammond Orgel Ausstellung „The Godfather of Electronic Keyboards“ widmet das EBOARDMUSEUM einem der wichtigsten Tasteninstrumente der Musikgeschichte eine weltweit einzigartige Sonderausstellung. Vom 15. März 2026 bis 15. September 2026 steht dort die HAMMOND Orgel im Mittelpunkt – ein Instrument, das einst in zahllosen Kirchen zuhause war und heute aus Pop, Rock, Jazz und Schlager nicht wegzudenken ist. (Foto: Eboardmuseum)

Von der Hammond A bis zur legendären B3 und C3

Die Ausstellung präsentiert nahezu die komplette Modellpalette dieses legendären elektromechanischen Instruments. Besucher erleben die Entwicklung der Hammond-Orgel von der HAMMOND A aus dem Jahr 1935 über zahlreiche, teils außergewöhnliche Zwischenmodelle bis hin zu den legendären HAMMOND B3 und HAMMOND C3. Gerade diese Klassiker gelten bis heute als Maßstab unter den elektromechanischen Tasteninstrumenten und prägen auch nach mehr als 70 Jahren weiterhin den Sound moderner Produktionen, Konzerte und Welthits.

Warum die Hammond Orgel bis heute fasziniert

Für Keyboarder, Organisten und Liebhaber historischer Tasteninstrumente ist diese Hammond Orgel Ausstellung weit mehr als ein Rückblick. Sie zeigt, warum die Faszination für die Hammond bis heute ungebrochen ist. Entscheidend ist dabei nicht nur die robuste und raffinierte Technik, sondern vor allem der unverwechselbar warme, lebendige Klang, der Generationen von Musikerinnen und Musikern inspiriert hat.

Mehr als nur eine Orgel: Laurens Hammond und seine Erfindungen

Dass die Begeisterung für das Instrument weit über Fachkreise hinausgeht, zeigt auch die Resonanz der Besucher: Nach Angaben der Veranstalter gerieten bereits mehr als hunderttausend Menschen beim Hören und Erleben der Hammond ins Schwärmen – selbst dann, wenn sie zuvor kaum Berührungspunkte mit dem Instrument hatten.

Spannend ist außerdem, dass die Sonderausstellung nicht nur die Orgel selbst beleuchtet. Gezeigt werden auch weitere Erfindungen von Laurens Hammond, der selbst kein Musiker war. Dazu zählt unter anderem erstmals der Hammond Electric Bridge Table aus dem Jahr 1931 – ein automatisierter Kartenmischtisch mit Zufallsgenerator, der einen ungewöhnlichen Einblick in die technische Kreativität des Erfinders gibt.

Leslie-Kabinette als Teil des unverwechselbaren Hammond-Sounds

Ein weiterer Höhepunkt ist die große Auswahl an Leslie-Kabinetten mit rotierender Schallabstrahlung. Heute gehören sie untrennbar zum typischen Hammond-Sound, waren für Laurens Hammond selbst jedoch ursprünglich alles andere als willkommen. Genau solche spannenden Hintergründe und Geschichten sind Teil der legendären Führungen des EBOARDMUSEUM.

Öffnungszeiten, Führungen und Kontakt

Die Ausstellung ist täglich von 14:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Für Samstagsführungen wird um Anmeldung gebeten. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter +43 699 19144180 oder per E-Mail an office@eboardmuseum.com.

Adresse:

Florian Gröger Straße 20, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Für wen sich die Hammond Orgel Ausstellung lohnt

Wer sich für klassische Orgeln, Vintage-Keyboards und die Geschichte elektronischer Tasteninstrumente interessiert, sollte sich diese Hammond Orgel Ausstellung nicht entgehen lassen.

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Veranstaltungsort: EBOARDMUSEUM – vintage keyboard museum, Klagenfurt, Austria