Moon Modular wird von Synth-Werk weitergeführt

Nachdem Gerd Jalass, der Entwickler und Mastermind von Moon Modular, im vergangenen Jahr völlig überraschend verstarb, wusste niemand, wie es mit seiner Firma weitergehen sollte. Auch weitere Projekte, die mit Gerd Jalass kooperierten, kamen zum Erliegen.

Nun hat Gerhard Mayrhofer von Synth-Werk bekannt gegeben, dass seine Firma die Marke Moon Modular weiterführen wird. Mayrhofer und Jalass waren nicht nur eng befreundet, sondern haben schon seit langer Zeit zusammengearbeitet, sodass die Fortsetzung ein nur logischer Schritt ist.

Moon Rising

Die Website von Moon Modular ist inzwischen wieder online und lässt ein wenig von den nächsten Schritten und Plänen für die Zukunft erahnen. Man wird nach und nach die 5U-Module wieder auflegen. Bislang sind die Filter der 500er-Serie aufgeführt. Darunter das Polivoks-VCF, unterschiedliche Dual-Filter und ein Low Pass Gate. Moon-Module sind im Gegensatz zu den Modulen von Synth-Werk (The Spirit of Trumansburg) keine Moog-Klone. Auch unter diesem Gesichtspunkt passt die Weiterführung gut in das Gesamt-Portfolio.

Während die ersten fünf Filter-Module schon konkret vorgestellt werden, sind die Kategorien Oszillatoren und Effekte vorerst nur angelegt, aber noch nicht befüllt. Mit Sicherheit wird es noch eine Weile dauern, bis das gesamte Moon-Programm, oder zumindest doch ein Großteil davon, wieder angeboten werden kann. Noch ist alles „t.b.a.“

Synth-Werk & Moon Modular auf der Superbooth 26

Auf der Superbooth 26, die vom 7. bis 9. Mai stattfinden wird, wird es einen Synth-Werk & Moon Modular-Stand geben. In der Vergangenheit hatte man sich ohnehin schon den gleichen Raum geteilt. Fortan werden sich die beiden Systeme also auch unter dem gleichen Dach präsentieren. Die Weiterführung ist für die 5U-Szene ein überaus positives Signal und man kann Gerhard Mayrhofer und seinem Team viel Erfolg wünschen.

Wer mehr über die Geschichte von Moon Modular und die Arbeiten von Gert Jalass erfahren möchte, findet auf der Webseite zwei „Bücher“ als PDF-Dateien zum kostenlosen Download.

Links zu den Webseiten von Moon Modular und Synth-Werk.