Piano Day 2026 – Das Fest der 88 Tasten

Am 29. März, dem 88. Tag des Jahres, findet wieder der Piano Day statt. Dieser wurde 2015 von dem in Berlin lebenden Pianisten und Komponisten Nils Frahm zusammen mit ein paar Freunden ins Leben gerufen, um Klavierspieler, Komponisten, Klavierbauer, -stimmer, Transporteure und nicht zuletzt die Zuhörer zu feiern.

Piano Day 2026

Das Konzept des Feiertages baut darauf, das Klavierliebhaber ihre Events selbst organisieren. Wer etwas organisiert hat, kann seinen Event auf der „Piano Day“-Website eintragen lassen. Doch findet sich eine Übersicht mit Links zu den einzelnen lokalen Veranstaltungen, die in diesem Jahr zwischen dem 19. und 29. März stattfinden.

Begleitend wird es das fünfte offizielle Album „Piano Day: Places“ geben, das am 27. März auf allen digitalen Plattformen zum Streamen und Herunterladen verfügbar sein wird. Darauf sind exklusiven Titel von Künstlern wie Alfa Mist, Felicia Atkinson, Ralph Heidel und Viktor Orri Árnason vereint.

Für die DACH-Region sind bislang folgende Termine aufgelistet:

• 22.3. – Haus der Musik, Regensburg

• 28.3. – Patrick Kutscha, Berlin

• 28.3. – Johannes Mothschmann & Brüder Selke, Klavierwerkstatt Kaulsdorf Berlin

• 28.3. – Yoga meets Piano – Felicitas Ntomchukwu & Thomas Lambrich, Hamburg

• 28.3. – Klänge aus der Stille – Thomas Lambrich, Hamburg

• 29.3. – Moon Language – Michaela Rea Catranis, Berlin

• 29.3. – Stadtkirche, Offenbach am Main

• 29.3. – Michael Thalmann spielt Liszt, Valposchiavo (CH)

• 29.3. – Martell Beigang „MAAR“, Köln

Die Piano Day ist nicht nur eine Gelegenheit, um interessante Live-Musik zu genießen, sondern auch Inspiration für die eigene Musik und vielleicht auch eine Anregung, um selbst mit dem Klavierspiel zu beginnen.

Zur Einstimmung eine ARTE-Playlist mit Videos von vorangegangenen „Piano Day“-Konzerten:

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