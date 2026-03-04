Éliane Radigue – Drones mit ARP 2500 und Tape-Loops

Der Name Éliane Radigue ist selbst vielen Fans elektronischer Musik nicht geläufig, obwohl die Werke der französischen Komponisten und Musikerin einen großen Einfluss auf Künstler wie Brian Eno, Tim Hecker, Biosphere (Geir Jenssen) u.a. hatten. Ebenso beziehen sich zahlreiche Akteure aus den Bereichen Ambient, Noise, Minimal und vor allem der Drone-Musik auf das Schaffen von Éliane Radigue. Sie verstarb am 23. Februar im Alter von 94 Jahren.

Éliane Radigue lernte bei Pierre Schaeffer & Pierre Henry

Radigue hatte das Glück bei gleich zwei wichtigen Protagonisten der „musique concrète“ zu lernen und mit ihnen zu arbeiten. Zunächst studierte sie bei Schaeffer und wurde in den 1960er Jahren seine Assistentin. Unter anderem entwickelte sie einige Klänge, die dann in Schaeffers Werken verwendet wurden. Später hatte sie eine ähnliche Position bei Henry inne.

Allerdings trennte sich bald ihre Wege, da Radigue viel mit Rückkopplungen mit Mikrophonen und Tape-Loops experimentierte, was bei Schaeffer und Henry auf wenig Gegenliebe stieß. Radigue fühlte sich eher zu den Minimalisten wie Philip Glass und Steve Reich hingezogen, die in Amerika einen ganz anderen Ansatz für „neue“ Musik verfolgten.

Der ARP 2500 und nichts anderes

Als Radigue sich immer mehr der elektronischen Musik zuwandte, legte sie sich auf den Modularsynthesizer ARP 2500 fest. Sie nahm die Klänge auf Tape-Loops auf und kombinierte diese zu Kollagen. Dabei blieben ihre Stücke, die mitunter mehrere Stunden dauerten, stets sehr ruhig und entwickelten sich nur langsam mit geringfügigen Veränderungen im Klang. Auf melodische und rhythmische Elemente verzichtete sie vollends. Damit wurde sie zur Vorreiterin der elektronischen Drone-Musik. Aber ihre größeren Werke veröffentlichte sie nur in mehrjährigen Abständen.

Ende der Elektronik

Mit „L’île re-sonante“ schuf Radigue im Jahr 2000 ein letztes elektronisches Werk und verabschiedete sich von ihrem ARP 2500. Sie wendete sie sich fortan akustischen Instrumenten zu. Aber ihr Kompositionsstil blieb im Wesentlichen gleich: ruhige Klanglandschaften, sich schichtende Klänge, keine Rhythmen.

2019 erhielt sie den Giga-Hertz-Preis des ZKM für ihr Lebenswerk. Ihr Einfluss auf die elektronische Musik und Drone-Musik wird fortbestehen.