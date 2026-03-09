ADHS als Musiker: Zwischen Ideenflut und Hyperfokus

Ich habe AD(H)S – und ich bin Musiker und Produzent. Das klingt für viele erst einmal nach „kreativ, chaotisch, genial“. Und ja: Da ist etwas dran. Allerdings steckt hinter dieser Mischung nicht nur Inspiration, sondern auch ein ziemlich zähes Ringen um Struktur, Abschluss und Ruhe im Kopf. Denn während andere Menschen „ein Lied im Ohr“ haben, läuft bei mir oft ein kompletter Sender: Hooks, Drums, Basslines, Sounddesign-Ideen – manchmal gleichzeitig. Genau deshalb will ich hier ehrlich beschreiben, wie sich ADHS als Musiker anfühlt, wo die Vorteile liegen und warum aus einer genialen Skizze so leicht ein Friedhof halbfertiger Projekte werden kann.

Wichtig vorweg: Ich schreibe aus meiner persönlichen Perspektive und ersetze damit keine Diagnose oder Behandlung. Dennoch kann es helfen, Erfahrungen zu lesen, die sich verdächtig vertraut anfühlen.

Immer Musik im Kopf: Geschenk, Motor – und Lautstärkeproblem

„Immer Musik im Kopf“ ist bei mir nicht nur ein Ohrwurm. Es ist eher ein inneres Studio, das nie komplett herunterfährt. Das kann großartig sein, weil ich unterwegs plötzlich einen Akkordwechsel „höre“, den ich abends sofort ausprobieren will. Gleichzeitig ist es anstrengend, weil mein Gehirn selten auf „Stopp“ schaltet. Besonders nachts merke ich das: Sobald es still wird, wird es innerlich laut.

Trotzdem ist diese Dauerbeschallung nicht nur ein Nachteil. Denn genau daraus entstehen bei mir die besten Ideen: kleine melodische Zellen, rhythmische Patterns, ungewöhnliche Sound-Assoziationen. Während andere nach Inspiration suchen, stolpere ich regelmäßig darüber. Und genau hier zeigt sich ein Kern von ADHS als Musiker: Mein Kopf produziert ständig Rohmaterial.

Das Problem ist nur: Rohmaterial ist noch kein Song.

Warum Projekte so oft nicht fertig werden (obwohl die Idee stark ist)

Wenn ich ehrlich bin, scheitern meine Projekte selten an mangelnder Kreativität. Sie scheitern eher am „zweiten Teil“: Ausarbeiten, sortieren, entscheiden, finalisieren. AD(H)S trifft nämlich genau die Fähigkeiten, die man beim Fertigstellen braucht: Priorisieren, dranzubleiben, Unwichtiges auszublenden und einen klaren nächsten Schritt zu wählen.

Ich kenne das typische Muster:

Ich starte euphorisch, baue ein Intro, finde eine krasse Bassline, schraube an einem Sound, bis er perfekt ist – und dann? Dann öffne ich plötzlich ein anderes Projekt, weil mir eine neue Idee „wichtiger“ erscheint. Oder ich verliere mich in Details, weil die Kick noch nicht sitzt, obwohl der Song eigentlich ein Arrangement-Problem hat. Außerdem unterschätze ich oft, wie viele Entscheidungen ein fertiger Track verlangt. Denn Fertigstellen heißt nicht nur „noch ein bisschen mischen“, sondern auch: eine Richtung wählen und hundert andere verwerfen.

Gerade deswegen ist ADHS als Musiker manchmal wie ein Sportwagen ohne Navi: Power ist da, aber die Route wechselt ständig.

Bringt AD(H)S sogar Vorteile beim Musikmachen?

Ja. Und zwar echte – nicht nur romantisierte. Der größte Vorteil ist bei mir die Kombination aus Ideenreichtum und dem, was viele „Hyperfokus“ nennen. Wenn mich ein Thema packt, kann ich stundenlang in einem Tunnel arbeiten, extrem schnell lernen und auf Details achten, die andere überhören. Sounddesign, Editing, Groove-Feinheiten: In diesem Zustand bin ich nicht „zerstreut“, sondern messerscharf.

Dazu kommt: Ich denke oft assoziativ. Das heißt, ich verknüpfe Einflüsse schneller und ungewöhnlicher. Aus einem Field-Recording wird ein Percussion-Instrument, aus einem Synth-Preset ein ganzes Klangkonzept. Genau diese Art von „Um-die-Ecke-Denken“ ist im kreativen Bereich ein echter Vorteil. Deshalb kann ADHS als Musiker nicht nur Last sein, sondern auch ein Motor – sofern ich ihn steuern lerne.

Der Haken: Hyperfokus ist kein Schalter, den ich beliebig umlegen kann. Er kommt, wenn er will. Und manchmal kommt er ausgerechnet bei Dingen, die mich vom Song wegführen.

Die Schattenseite: Wenn der Kopf nicht leise wird

Neben dem Nicht-Fertigwerden gibt es noch eine zweite große Baustelle: innere Unruhe. „Immer Musik im Kopf“ bedeutet nicht immer „immer gute Musik im Kopf“. Manchmal ist es einfach Wiederholung. Manchmal ist es mentaler Lärm. Und manchmal ist es wie eine offene Browser-Session mit zwanzig Tabs, die alle gleichzeitig Audio abspielen.

Das wirkt sich auf Erholung aus – und damit auf Kreativität. Denn ohne Pause wird selbst der beste Einfall irgendwann nur noch Druck. Ich habe lernen müssen, dass Produktivität nicht nur aus Machen besteht, sondern auch aus Stoppen. Genau das ist bei ADHS als Musiker eine der schwierigsten Disziplinen.

Was mir wirklich hilft, Songs zu Ende zu bringen (ohne mich zu verbiegen)

Ich habe lange gedacht, ich brauche „mehr Disziplin“. Heute sehe ich es anders: Ich brauche ein System, das zu meinem Gehirn passt. Nicht militärisch, sondern praktisch. Nicht perfekt, sondern wiederholbar.

Ich arbeite deshalb mit drei Prinzipien:

Erstens: Ideen aus dem Kopf raus, sofort. Wenn ich eine Hook höre, spreche ich sie als Memo ein oder spiele sie kurz ein – auch unsauber. Dadurch muss mein Kopf sie nicht weiter „festhalten“, und die Musik im Kopf wird leiser, weil sie einen sicheren Parkplatz bekommt. Das ist für mich der wichtigste Hebel gegen Dauerbeschallung.

Zweitens: Entscheidungen klein machen. Ein fertiger Song ist eine Kette kleiner Abschlüsse. Deshalb zerlege ich das Ziel. Nicht „Track fertig“, sondern „Strophe arrangieren“, „Übergang bauen“, „Vocal-Comping“, „Rough-Mix exportieren“. Sobald ich den nächsten Schritt klar benennen kann, sinkt die innere Hürde. Und wenn die Hürde klein ist, bleibe ich eher dran – ein Gamechanger für ADHS als Musiker.

Drittens: Begrenzung als Kreativ-Booster. Ich setze mir bewusst Grenzen: eine feste Sound-Palette, eine begrenzte Anzahl Spuren, ein Template, das mich nicht jedes Mal neu entscheiden lässt. Das klingt banal, wirkt aber stark. Denn weniger Optionen bedeuten weniger Ablenkung – und damit mehr Finish-Energie.

Was auch überraschend gut funktioniert: Ich plane das „Fertigwerden“ als eigenen kreativen Teil ein. Früher dachte ich, der Spaß endet nach der Idee. Heute weiß ich: Arrangement, Reduktion und Finalisierung sind ebenfalls Kunst. Wenn ich das als Kreativleistung sehe, fühlt es sich weniger nach „Pflicht“ an.

„Immer Musik im Kopf“ abstellen: Ich kann es nicht komplett – aber ich kann es dämpfen

Ganz ehrlich: Komplett abstellen kann ich es selten. Allerdings kann ich die Lautstärke beeinflussen. Mir hilft es, dem Kopf ein klares Ende zu signalisieren: Projekt speichern, Notiz schreiben („Nächster Schritt: Bridge kürzen“), Export machen, Studio verlassen. Dieses kleine Ritual wirkt wie ein mentaler Haken: Der Song ist „gesichert“, also muss mein Gehirn ihn nicht weiter abspielen.

Außerdem habe ich akzeptiert: Wenn mein Kopf Musik macht, will er oft etwas lösen. Manchmal ist das eine echte Idee, manchmal nur Unruhe. Der Unterschied wird klarer, wenn ich kurz aufschreibe, was genau da läuft: „Melodie in D-Moll, Tempo 120, Stimmung düster.“ Schon dieses Benennen schafft Abstand.

Für mich ist das der pragmatische Weg mit ADHS als Musiker: nicht auf totale Stille warten, sondern aktive Steuerung lernen.

Fazit: ADHS als Musiker ist nicht nur Chaos – es ist ein bestimmter Workflow

Wenn ich AD(H)S nur als Problem sehe, verliere ich den Zugang zu meinen Stärken. Wenn ich es nur als Superkraft romantisiere, ignoriere ich die echten Hürden. Die Wahrheit liegt dazwischen: ADHS als Musiker bedeutet für mich eine enorme Ideenquelle, schnellen Lernzugang und Phasen von Hyperfokus – aber eben auch das Risiko, mich zu verzetteln, Projekte liegen zu lassen und innerlich nie ganz „Feierabend“ zu haben.

Der Wendepunkt war für mich nicht „mich ändern“, sondern meine Musikpraxis so zu bauen, dass sie zu mir passt: Ideen sofort sichern, Schritte klein machen, Optionen begrenzen, Abschluss ritualisieren. Dadurch wird aus der Dauer-Ideenflut nicht weniger Kreativität – sondern mehr fertige Musik.

Und vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis: Nicht jede Musik im Kopf muss sofort ein Song werden. Aber jede gute Idee verdient eine Chance, irgendwann wirklich zu Ende zu klingen.

Externer Link: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) | BMG

ADHS-Infoportal – ADHS-Info