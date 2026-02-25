Nonesuch Selects – was inspiriert Steve Reich, Laurie Anderson & Robert Plant?

Jeder, der Musik macht, hat bestimmte Vorbilder. Nicht nur am Anfang schöpft man Inspiration aus deren Songs, auch später sucht man immer nach Quellen, um seinen Horizont zu erweitern. Natürlich sind bekannte und erfahrende Musiker beliebte Vorbilder, denen man gern nacheifert. Doch was inspiriert diese Ikonen selbst? Musiker des Genre-übergreifenden Labels Nonesuch Records stellen in kleinen Playlisten der Serie „Nonesuch Selects“ Stücke vor, die sie selbst inspirierten.

Nonesuch Records – Label ohne Berührungsängste

Das Label Nonesuch Records wurde 1964 zunächst für Klassik gegründet, erweiterte aber später das Spektrum um zeitgenössische Klassik, Jazz, Weltmusik, Americana-Roots, Alternative-Indie, Musical und Soundtracks. Typisch für das Label sind weniger bestimmte Genres als die Einstellung zur Musik allgemein. Man will offen und grenzüberschreitend sein und strebt langfristige, künstlerorientierte Zusammenarbeit mit den Musikern an. Zu den bekanntesten Künstlern, die auf Nonesuch veröffentlicht haben, gehören u.a. Philip Glass, Steve Reich, Ry Cooder, George Gershwin u.v.m., darunter auch der Buno Vista Social Club.

Wir haben stellvertretend drei Künstler mit ihren Selects ausgewählt, die sie im Archiv von Nonesuch herausgesucht haben. Nach ihrem Vorstellungs-Clip folgen in der Playlist die entsprechenden Titel, sodass man sich schnell einen Eindruck verschaffen kann. Auf der Nonsuch-Website findet ihr noch viele weitere Selects-Playlisten.

Nonesuch Selects – Steve Reich

Steve Reich zählt neben Philip Glass und Terry Riley zu den Pionieren und wichtigsten Vertretern der Minimal Music. Sein Katalog, der von den 1960ern bis in die 2020er reicht, ist gewaltig und brachte ihm viele Auszeichnungen ein. Der Bogen seiner Favoriten spannt sich von klassischen Werken bis hin zu Avantgarde und Weltmusik.

Website von Steve Reich

Nonesuch Selects – Laurie Anderson

Die Performance-Künstlerin und Musikerin Laurie Anderson hat mit vielen hochkarätigen Musikern zusammengearbeitet, darunter Peter Gabriel, Jean-Michel Jarre, John Cage, Philip Glass, Lou Reed und Bobby McFerrin. Der künstlerische Austausch ist ein essenzieller Teil ihres Schaffens. Das spiegelt sich in ihrer Auswahl wider: Randy Newman, Rhys Chatham, aber auch Werke von Philip Glass und Steve Reich.

Website von Laurie Anderson

Nonesuch Selects – Robert Plant

Robert Plant ist natürlich in erster Linie als Sänger von Led Zeppelin bekannt. Nach der Auflösung der Band begann er eine Solokarriere, die ihn in ganz andere musikalische Gewässer führte. So reichen seine Selects von afrikanischer Musik bis Cootzie Coo.

Website von Robert Plant