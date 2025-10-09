Studioszene @ LEaT con 2025: Drei Tage Workshops, Gear & Community in Hamburg

14.–16. Oktober 2025, Messe Hamburg – Die Studioszene kehrt im Rahmen der LEaT con zurück und macht Hamburg drei Tage lang zum Treffpunkt für Producer:innen, Engineers und alle, die Musik aufnehmen, mischen und produzieren. Auf der Audio & Recording Stage warten praxisnahe Workshops, Talks und aktuelle Einblicke in moderne Musikproduktion – von immersivem Audio über Vocal-Producing bis zu Recording im Live-Setup.

Programm-Highlights (Auszug)

Hans-Martin Buff (Peter Gabriel, Prince): Immersive Musikproduktion in Dolby Atmos – exklusive Einblicke in seine Arbeit am aktuellen Peter-Gabriel-Album i/o und die Essentials für glaubwürdiges 3D-Audio.

Immersive Musikproduktion in Dolby Atmos – exklusive Einblicke in seine Arbeit am aktuellen Peter-Gabriel-Album i/o und die Essentials für glaubwürdiges 3D-Audio. Dennis Schnichels (A7S, Fast Boy, Alok): Tools & Effektketten für den kommerziellen Dance-Sound – so entstehen Vocal-, Bass- und Drum-Sounds, die international bestehen.

Tools & Effektketten für den kommerziellen Dance-Sound – so entstehen Vocal-, Bass- und Drum-Sounds, die international bestehen. Moses Schneider (Beatsteaks, AnnenMayKantereit): Band-Mikrofonierung mit Droom, SnareO und Wurst – praktische Tricks für organische Bandsounds und energetische Live-Recordings.

Band-Mikrofonierung mit Droom, SnareO und Wurst – praktische Tricks für organische Bandsounds und energetische Live-Recordings. Waldemar Vogel (Chilly Gonzales, Rea Garvey): Studio Live Recording ohne Kopfhörer und räumliche Trennung – mit Raumakustik und Mikrofonstrategie zu natürlichem Bandklang.

Studiosofa Live – Talks, Technik & Geschichten

Der Studiosofa Podcast ist wieder mit einer Live-Bühne am Start. Moderator Marc Bohn begrüßt u. a.:

Roger Schult (Roger Schult German Audio Lab) – Einblicke in hochwertige Studio-Hardware.

– Einblicke in hochwertige Studio-Hardware. Martin Zobel (analogvibes) – Warum selbstgebaute analoge Geräte einzigartig klingen.

– Warum selbstgebaute analoge Geräte einzigartig klingen. Tom Ammermann (New Audio Technology) – Die Leichtigkeit des immersiven Seins.

– Die Leichtigkeit des immersiven Seins. Nils Freiwald – Live-Streaming & Live-Recording in OBS.

DIY-Area @ Studioszene – #norocketscience

Selbst löten, selbst lernen: Mit analogvibes baut ihr vor Ort u. a. eine Re-Amping Box oder einen Mic Gain Booster – Schritt für Schritt erklärt. Außerdem könnt ihr kostenlos ein Mikrofonkabel aus hochwertigen Cordial– und Neutrik-Komponenten löten.

Community & Networking in ganz Hamburg

inSYNQ 2025 (14.–15.10., O2 Music Studio Hamburg by DIY)

„People. Passion. Pro Audio.“ – über 40 Marken in echten Studios, Masterclasses mit DUO Mastering (Cro, Mike Singer), Markus Bertram (mbakustik) und Dennis Schnichels.

Deal: 25 % Rabatt auf Tagestickets via www.in-synq.io mit Code LEATCON25-EDECF9G3-25 (gültig bis 13.10., solange der Vorrat reicht).

Audiopalooza 2025 (H.O.M.E. Studios Hamburg)

Brands, Musiker:innen und Engineers treffen sich in realen Recording-Umgebungen – mit Workshops, Listening-Sessions und Hands-on-Erlebnissen. Eintritt: frei.

Fakten & Tickets

Wann: 14.–16.10.2025

14.–16.10.2025 Wo: Messe Hamburg (Halle A1 & A4)

Messe Hamburg (Halle A1 & A4) Tickets: leatcon.com/tickets

Warum sich der Trip lohnt

Know-how: Kompaktes Workshop-Programm mit Top-Referent:innen aus Recording, Live-Audio & Produktion.

Kompaktes Workshop-Programm mit Top-Referent:innen aus Recording, Live-Audio & Produktion. Gear zum Anfassen: Die neuesten Tools der Pro-Audio-Brands – direkt ausprobieren, Fragen stellen.

Die neuesten Tools der Pro-Audio-Brands – direkt ausprobieren, Fragen stellen. Netzwerk: Austausch mit Producer:innen, Engineers und Herstellern – Kontakte, die Projekte voranbringen.

Fazit: Die Studioszene @ LEaT con 2025 ist Pflichttermin für alle aus der deutschsprachigen Pro-Audio-Community. Drei Tage voller Inspiration, Weiterbildung und echten Begegnungen – mitten in Hamburg.

Pressekontakt (LEaT con): presse@leatcon.com

Mehr Infos: www.leatcon.com