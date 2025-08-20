Synth Legends – Panel mit Bob Moog, Tom Oberheim, Dave Smith, Marcus Ryle & Roger Linn

Save the Date – ist aber schon morgen. Am 21. August 2025 findet ein Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der Bob Moog Foundation statt. Vor 20 Jahren verstarb der Synthesizer-Pionier und zu diesem Anlass wird der letzte öffentliche Auftritt von Bob Moog in einer Diskussionsrunde gezeigt.

Synth Legends – Live-Stream Event

Am 19. April 2005 fand in Los Angeles ein Symposium statt, an dem Bob Moog, Tom Oberheim, Dave Smith und Marcus Ryle teilnahmen. Das Panel wurde von Roger Linn moderiert. Dabei erzählten die „Synth Legends“ über ihren jeweiligen Werdegang und ihre Erfindungen. Anschließend gab es eine offene Fragerunde. Die über anderthalb dauernde Gesprächsrunde vor Live-Publikum wurde seinerzeit mitgeschnitten und danach nur als sehr kleine DVD-Auflage publiziert.

Im morgigen Live-Stream wird das damalige Panel erstmals in voller Länge öffentlich gezeigt werden. Als Rahmen sind Tom Oberheim, Denise Smith (die Witwe von Dave Smith), Marcus Ryle und Michelle Moog-Koussa, die Tochter von Bob Moog und Vorsitzende der Foundation mit dabei. Sie werden während des Events Fragen im Chat beantworten.

Michelle Moog-Koussa erklärt dazu:

„Die Bob Moog Foundation fühlt sich geehrt, dieses historische Symposium mit unseren Unterstützern weltweit zu teilen. Dies ist nicht nur eine Gelegenheit, Bob Moog am 20. Jahrestag seines Todes zu gedenken, sondern auch eine Chance, alle vier Synthesizer-Pioniere zu feiern und ihnen zuzuhören, wie sie Einblicke in ihre glanzvollen Karrieren und Errungenschaften geben. Wir sind unseren Sponsoren, die diese Veranstaltung ermöglicht haben, zutiefst dankbar. Wir fühlen uns durch ihre Teilnahme geehrt, da sie alle in unterschiedlicher Weise mit Bob verbunden sind: Moog Music setzt sein technisches Erbe fort, Dave Smith und Tom Oberheim wurden von seinen frühen Arbeiten inspiriert, Spectrasonics würdigt sein Vermächtnis mit der Bob Moog Tribute Library und Arturia arbeitete mit ihm an einem seiner letzten Projekte vor seinem Tod zusammen.“

Bereit für eine Nachtschicht?

Der Live-Stream findet am 21. August um 8 pm (EDT) Ortszeit statt, was leider 2:00 Uhr nachts unserer Zeit entspricht. Wenn man im Chat Fragen stellen möchte, kommt man um eine Nachtschicht nicht herum. Ob der gesamte Event danach auf dem YouTube-Kanal der Bob Moog Foundation abrufbar sein wird, wurde nicht mitgeteilt. Da aber andere Live-Streams in der Vergangenheit bereits gespeichert blieben, besteht die Hoffnung, dass auch die Aufzeichnung des historischen Panel-Talks weiterhin zugänglich ist.

Ankündigung auf der Website der Bob Moog Foundation

YouTube-Kanal der Bob Moog Foundation