Korg opsix SE Deal: 59 Prozent Rabatt auf den FM-Synthesizer mit 61 Tasten

Wer schon länger mit dem Korg opsix SE liebäugelt, bekommt derzeit eine ausgesprochen interessante Gelegenheit: MUSIC STORE bietet den großen Altered-FM-Synthesizer aktuell für 899 Euro inklusive Hardcase an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.199 Euro. Damit beträgt die Ersparnis satte 1.300 Euro beziehungsweise 59 Prozent gegenüber der UVP.
Gerade beim opsix SE ist das bemerkenswert, denn hier handelt es sich nicht lediglich um eine größere Tastaturversion des ursprünglichen opsix. Korg hat die SE-Ausführung unter anderem mit einer 61-Tasten-Klaviatur samt Aftertouch, einem robusten Metallgehäuse und einer deutlich höheren Polyphonie ausgestattet.
Korg opsix SE für 899 Euro statt 2.199 Euro UVP
Die Zahlen machen den aktuellen Korg opsix SE Deal besonders interessant:
- Aktueller Preis: 899 Euro
- UVP: 2.199 Euro
- Ersparnis: 1.300 Euro
- Rabatt gegenüber UVP: 59 Prozent
- Hardcase: im Lieferumfang enthalten
- Verfügbarkeit: aktuell sofort lieferbar (direkt zum DEAL)
MUSIC STORE kennzeichnet das Angebot ausdrücklich als Deal und gibt selbst eine Ersparnis von 1.300 Euro beziehungsweise 59 Prozent gegenüber der UVP an. Zum Zeitpunkt unserer Recherche ist der Synthesizer außerdem sofort lieferbar.
Natürlich sollte bei solchen Angaben berücksichtigt werden, dass eine UVP nicht zwangsläufig dem zuletzt üblichen Straßenpreis entspricht. Trotzdem ist ein Preis von 899 Euro für die SE-Version des opsix bemerkenswert – insbesondere, weil das passende Hardcase bereits zum Lieferumfang gehört.
Was ist der Korg opsix SE?
Der Korg opsix SE ist ein digitaler Synthesizer, dessen Klangarchitektur auf FM-Synthese basiert, diese allerdings deutlich erweitert. Korg bezeichnet das Konzept deshalb als Altered FM Synthesis.
Herzstück sind sechs Operatoren, die sich nicht ausschließlich für klassische Frequenzmodulation verwenden lassen. Je nach Betriebsart können unter anderem FM, Ringmodulation, Filter FM, Wave Folding und weitere Verfahren miteinander kombiniert werden. Dadurch reicht das klangliche Spektrum weit über die typischen digitalen FM-Sounds der 1980er-Jahre wie zb den Yamaha DX7 hinaus.
Besonders hilfreich ist dabei der Operator Mixer. Anstatt FM-Synthese ausschließlich über verschachtelte Menüs und abstrakte Parameter zu programmieren, lassen sich die Pegel und Verhältnisse der sechs Operatoren über dedizierte Regler und Fader verändern. Das macht komplexe FM-Klanggestaltung deutlich zugänglicher.
61 Tasten und Aftertouch als großer Unterschied
Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen dem regulären opsix und dem Korg opsix SE ist die Tastatur. Die SE-Version verfügt über 61 Natural-Touch-Tasten mit Anschlagdynamik und Aftertouch. Die Klangerzeugung bietet zudem eine maximale Polyphonie von bis zu 80 Stimmen.
Das macht einen erheblichen Unterschied, wenn der Synthesizer nicht nur als Sounddesign-Werkzeug im Studio, sondern auch als eigenständiges Performance-Instrument eingesetzt werden soll.
Aftertouch lässt sich beispielsweise nutzen, um beim Spielen Filter, Lautstärke oder Modulation zu beeinflussen, ohne dafür eine Hand von der Tastatur nehmen zu müssen. Gerade bei Pads, atmosphärischen Sounds und expressiven Leads spielt die größere Tastatur deshalb ihre Stärken aus.
Robustes Metallgehäuse und Hardcase
Auch beim Gehäuse grenzt sich der opsix SE vom kleineren Modell ab. Korg setzt auf ein hochwertiges Metallgehäuse und positioniert die SE-Version damit klar als Premium-Ausführung. Das höhere Gewicht und die deutlich größeren Abmessungen machen den Synthesizer zwar weniger kompakt, sorgen jedoch gleichzeitig für einen wesentlich erwachseneren Auftritt.
Passend dazu befindet sich beim derzeit angebotenen Modell ein Hardcase im Lieferumfang. Das ist insbesondere für Live-Musiker interessant, da für den Transport nicht unmittelbar ein zusätzliches Case angeschafft werden muss. Korg selbst nennt das Hardcase ebenfalls als Bestandteil der SE-Ausstattung.
Mehr als klassische FM-Synthese
Wer beim Begriff FM-Synthesizer ausschließlich an metallische E-Pianos, Glocken und digitale Sounds der 1980er-Jahre denkt, unterschätzt den opsix deutlich.
Die sechs Operatoren lassen sich auf unterschiedliche Weise miteinander verschalten. Hinzu kommen mehrere Filtermodelle, darunter Varianten, die sich an klassischen Korg-Schaltungen wie MS-20 und Polysix orientieren. Außerdem stehen umfangreiche Modulationsmöglichkeiten, mehrere LFOs und Hüllkurven sowie eine Effektsektion zur Verfügung.
Dadurch beherrscht der opsix SE neben typischen FM-Klängen auch Pads, Bässe, Leads, experimentelle Texturen, perkussive Sounds und Klänge, die teilweise eher an subtraktive oder hybride Synthesizer erinnern.
Step-Sequencer für bewegte Sounds
Für elektronische Musik ist außerdem der integrierte 16-Step-Sequencer interessant. Neben Noten können Parameterbewegungen automatisiert werden. Dadurch lassen sich rhythmische Modulationen und komplexe Klangverläufe direkt im Instrument erstellen.
Auch ein Arpeggiator gehört zur Ausstattung. In Kombination mit den umfangreichen Modulationsmöglichkeiten entwickelt sich der opsix SE dadurch schnell zu einem Werkzeug für Ambient, Techno, Electronica, Sounddesign und experimentelle Musik.
Für wen lohnt sich der Korg opsix SE Deal?
Für 899 Euro wird der Synthesizer vor allem für Musiker interessant, die bisher aufgrund des ursprünglichen Preisniveaus gezögert haben.
Die SE-Version dürfte insbesondere für Keyboarder interessant sein, die eine vollwertige 61-Tasten-Klaviatur bevorzugen und Aftertouch tatsächlich als Performance-Werkzeug einsetzen möchten. Gleichzeitig richtet sich das Instrument an Sounddesigner und Synthesizer-Enthusiasten, denen klassische FM-Synthese allein zu eingeschränkt ist.
Auch Besitzer des ursprünglichen opsix bekommen mit dem SE ein deutlich stärker auf Performance ausgelegtes Instrument. Die größere Tastatur, die höhere Polyphonie und die hochwertigere Konstruktion sind dabei die wichtigsten Argumente.
Wer dagegen lediglich die Klangerzeugung benötigt und den Synthesizer ohnehin über ein vorhandenes Masterkeyboard spielt, sollte auch die anderen Varianten der opsix-Familie in Betracht ziehen.
1.300 Euro Ersparnis machen den Deal interessant
Der Preis ist letztlich das entscheidende Argument dieses Angebots. Eine Ersparnis von 1.300 Euro gegenüber der UVP sieht man selbst bei Synthesizer-Abverkäufen nicht jeden Tag.
Mit 899 statt 2.199 Euro bewegt sich der opsix SE plötzlich in einer völlig anderen Preisklasse. Gleichzeitig bleiben die 61-Tasten-Klaviatur mit Aftertouch, die bis zu 80 Stimmen umfassende Klangerzeugung und das Hardcase Bestandteil des Pakets.
Damit ist der aktuelle Korg opsix SE Deal nicht nur für ausgewiesene FM-Fans interessant. Wer einen vielseitigen digitalen Synthesizer für komplexe Pads, elektronische Sequenzen, experimentelle Texturen und moderne Sounds sucht, sollte sich das Angebot ebenfalls näher ansehen.
Fazit: Korg opsix SE zum ungewöhnlich niedrigen Preis
59 Prozent Rabatt und 1.300 Euro Ersparnis gegenüber der UVP sind eine Ansage. Für aktuell 899 Euro inklusive Hardcase wird der Korg opsix SE zu einem wesentlich attraktiveren Angebot als zu seinem ursprünglichen Listenpreis.
Dabei bietet die SE-Version einiges: 61 Tasten mit Aftertouch, bis zu 80 Stimmen Polyphonie, sechs Operatoren, umfangreiche Modulationsmöglichkeiten, Filter, Effekte und einen Step-Sequencer. Vor allem die Kombination aus experimenteller Altered-FM-Klangerzeugung und einer vollwertigen Performance-Tastatur hebt ihn von vielen kompakten Desktop- und Keyboard-Synthesizern ab.
Wer ohnehin über die Anschaffung eines opsix SE nachgedacht hat, dürfte daher einen genaueren Blick auf diesen Deal werfen wollen. Wie bei solchen Sonderangeboten üblich, können sich Preis und Verfügbarkeit allerdings kurzfristig ändern.
FAQ zum Korg opsix SE Deal
Wie viel kostet der Korg opsix SE aktuell?
MUSIC STORE bietet den Korg opsix SE zum Zeitpunkt unserer Recherche für 899 Euro an. Das Hardcase ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Wie hoch ist die Ersparnis beim Korg opsix SE?
Die UVP beträgt 2.199 Euro. Gegenüber dieser UVP spart man beim aktuellen Preis von 899 Euro 1.300 Euro beziehungsweise 59 Prozent.
Ist beim Korg opsix SE ein Hardcase enthalten?
Ja. Das angebotene Modell wird inklusive Hardcase geliefert. Sowohl MUSIC STORE als auch Korg führen das Case als Bestandteil dieser Ausführung auf.
Wie viele Tasten hat der Korg opsix SE?
Der Korg opsix SE besitzt eine 61-Tasten-Natural-Touch-Klaviatur mit Anschlagdynamik und Aftertouch.
Wie hoch ist die Polyphonie des Korg opsix SE?
Der opsix SE erreicht abhängig vom verwendeten Klang beziehungsweise den Einstellungen eine maximale Polyphonie von bis zu 80 Stimmen.
Ist der opsix SE nur für klassische FM-Sounds geeignet?
Nein. Die Altered-FM-Architektur erweitert klassische FM-Synthese um weitere Verfahren wie Ringmodulation, Filter FM und Wave Folding. Dazu kommen Filter, Modulation, Effekte und ein Step-Sequencer. Dadurch eignet sich der Synthesizer für ein wesentlich breiteres Klangspektrum als traditionelle FM-Synthesizer.
Ist der Korg opsix SE Deal sofort lieferbar?
Zum Stand vom 7. September 2026 kennzeichnet MUSIC STORE den Synthesizer als sofort lieferbar. Preis und Verfügbarkeit können sich bei einem Deal allerdings jederzeit ändern.
Auch interessant:
Korg opsix SE Deal: 59 Prozent Rabatt auf den FM-Synthesizer mit 61 Tasten
Wer schon länger mit dem Korg opsix SE liebäugelt, bekommt derzeit eine ausgesprochen interessante Gelegenheit: [...]> WEITERLESEN
Korg Mini-Korg 700 – Korgs erster Synthesizer
Der Korg Mini-Korg 700 ist ein Meilenstein der Synthesizer-Geschichte: Er war der erste Synthesizer, den [...]> WEITERLESEN
KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer
KORG NTS-4: Kompakter DIY-Performance-Mixer für Synthesizer, DAW und Live-Setups KORG erweitert seine Nu:Tekt-Serie um den [...]> WEITERLESEN
Korg phase8 Test: Wenn Resonatoren zum Synthesizer werden
Der Korg phase8 gehört zu den ungewöhnlichsten Instrumenten der letzten Jahre. Statt klassischer analoger oder [...]> WEITERLESEN
Die Entwicklung der Korg-Synthesizer
Im Schweizer Museum SMEM gaben Chef-Entwickler Tatsuya Takahashi und Iarla Scaife von Korg Berlin einen [...]> WEITERLESEN
KORG KAOSS PAD V im Test – Multieffektgerät
Mit dem KORG KAOSS PAD V bringt KORG ein deutlich auf Performance getrimmtes Effekt- und [...]> WEITERLESEN
Korg DS-8 (1987) – FM-Synthesizer von Korg
Korg DS-8: Korgs ungewöhnlicher Ausflug in die FM-Synthese Der Korg DS-8 ist ein außergewöhnlicher Synthesizer, [...]> WEITERLESEN
Korg Lambda ES-50: Die Stringmachine für breite Flächen und 70s-Vibes
Wer heute nach breiten Analog-Flächen, schimmernden Choirs und klassischem String-Ensemble sucht, landet früher oder später [...]> WEITERLESEN
Korg DDD-1, 12-Bit Drumcomputer
Korg DDD-1: Das 80er-Flaggschiff mit ROM-Cards, Pads und (optionalem) Sampling Gesampelte und digitale Drumsounds waren [...]> WEITERLESEN
Korg Poly-800 (1984): Der bezahlbare Poly-Synth mit Kultfaktor
Heute wirkt es selbstverständlich, doch 1984 war der Korg Poly-800, ein polyfoner Synthesizer für 795 [...]> WEITERLESEN
KORG phase8: Akustiksynthese-Synth mit 8 Resonatoren und Sequencer
KORG phase8: Akustiksynthese trifft haptisches Sounddesign – mit acht Metallresonatoren und Sequencer Mit dem KORG [...]> WEITERLESEN
KORG KAOSS PAD V, Touch-Controller
KORG KAOSS PAD V: Dual-Touch, Looper und USB-Audio – die fünfte Generation der KAOSS-Performance-Maschine Mit [...]> WEITERLESEN
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722, USB-Audio-Interface
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722 – kompakte 2×2 USB-C Audio-Interfaces mit Profi-Workflow (und Analogfilter) [...]> WEITERLESEN
KORG Liano LIVE! – Digitalpiano trifft integriertes Streaming-Studio
Mit dem Korg Liano LIVE! (neu zur NAMM 2026) zielt KORG auf eine Zielgruppe, die [...]> WEITERLESEN
Korg DW-8000, hybrider Synthesizer der 80er
„Black Celebration“ gehört zu den interessantesten, aber auch düstersten Alben von Depeche Mode. Das 1986 [...]> WEITERLESEN
KORG BM-1, Bluetooth-MIDI-Adapter
KORG BM-1 bringt Bluetooth-MIDI an den 5-Pin-DIN – kabellos, kompakt, clever Mit dem KORG BM-1 [...]> WEITERLESEN
Neu: KORG Collection 6, Software-Instrument
KORG Collection 6: Drei neue Software-Instrumente – TRINITY, PS-3300 & SGX-2 Kurzfassung: KORG hebt seine [...]> WEITERLESEN
KORG microKORG2 v2.0: Kostenloses Mega-Update
KORG microKORG2 v2.0: Großes, kostenloses Update bringt logue SDK, Sinevibes-Content, Looper-Export, Split & mehr KORG [...]> WEITERLESEN
10 berühmte Songs mit der Korg Wavestation
Die Korg Wavestation gilt als einer der legendärsten Synthesizer der 90er Jahre. Mit ihrem innovativen [...]> WEITERLESEN
Die 10 besten Songs mit der legendären Korg M1
Die 10 besten Songs mit dem legendären Korg M1 – Sound-Ikonen der Musikgeschichte Der Korg [...]> WEITERLESEN
10 Songs, die den Korg MS-20 unvergesslich gemacht haben
10 Songs, die den Korg MS-20 unvergesslich gemacht haben Der Korg MS-20 gehört zu den [...]> WEITERLESEN
Korg Prophecy – VA-Synthesizer mit Kultfaktor
Der Korg Prophecy macht seinem Namen alle Ehre. Als einer der ersten virtuellen Analogsynthesizer (VA) [...]> WEITERLESEN
Korg Pa5x-Serie bekommt kostenfreies Update
Version 1.4 bringt Studio-Power aufs Keyboard Große Neuigkeiten für alle, die mit einem KORG Pa5X [...]> WEITERLESEN
Korg Delta DL-50 – Synthesizer von 1979
„Don’t, don’t you want me, babeee…“ – im Sommer 1982 dröhnte dieser Refrain aus jedem [...]> WEITERLESEN
KORG: In Gedenken an unseren Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato
Mit tiefem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato, der am [...]> WEITERLESEN
Korg 900 PS (1975) – Der innovative Preset-Synthesizer
In den frühen 70er-Jahren war das Abrufen von Sound-Presets ein Luxus. Während Synthesizer-Legenden wie Keith [...]> WEITERLESEN
Korg Minipops 7 – (k)ein Klassiker?
Für die analoge Drum-Maschine Korg Minipops 7 würde sich heute wohl kaum mehr jemand interessieren, [...]> WEITERLESEN
Korg ST1K – Stimmgerät für Synthesizer
Analoge Synthesizer erleben in den letzten Jahren eine Wiederauferstehung, oft in moderner Form und mit [...]> WEITERLESEN
Test: Korg multi/poly – Analog Modelling Synthesizer
Der VA-Synthesizer Korg multi/poly erweitert die Reihe der kompakten und leistungsfähigen Keyboard-Synthesizer des Herstellers. Bei [...]> WEITERLESEN
Arranger-Keyboard Heaven: Korg PaX5, Yamaha Genos2 & Ketron EVENT
Machen wir es kurz: Wenn man ein Arranger-Keyboard der Oberklasse kaufen möchte, kann man heutzutage [...]> WEITERLESEN
Test: Korg Grandstage X – Stagepiano
Das Korg Grandstage X ist das aktuelle Stagepiano-Flaggschiff des Herstellers. Die Neuauflage im Preissegment bis [...]> WEITERLESEN
Test: Korg Pa5X – Arranger-Keyboard
Die seit Jahren im Markt fest etablierte Pa-Serie von Korg profitiert von einer konsequent verfolgten [...]> WEITERLESEN
News: Korg multi/poly – Keyboard-Synthesizer
Den hat wohl keiner kommen sehen: Der Korg multi/poly ist die digital gewordene Überversion des [...]> WEITERLESEN
News: Korg Fisa Suprema – digitales Akkordeon
Mit dem KORG FISA SUPREMA bringt der japanische Hersteller die Zukunft des Akkordeonspiels direkt in [...]> WEITERLESEN
News: Korg Pa5X Oriental, Arranger-Workstation
Mit dem Korg Pa5X Oriental Arranger-Keyboard, das mit Klangmaterial und Styles für Nah/Mittel/Fernöstliche Musik angefüllt [...]> WEITERLESEN
Einsteigerfreundliche Synthesizer: Der Korg Microkorg für Anfänger
Synthesizer sind aus der modernen Musikproduktion nicht mehr wegzudenken. Für viele Neulinge kann die Welt [...]> WEITERLESEN
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
Unsere neuesten Beiträge
Korg opsix SE Deal: 59 Prozent Rabatt auf den FM-Synthesizer mit 61 Tasten
Wer schon länger mit dem Korg opsix SE liebäugelt, bekommt derzeit eine ausgesprochen interessante Gelegenheit: [...]> WEITERLESEN
20 legendäre Studiomikrofone – Jubiläumsausgabe des Sound&Recording-Magazins
Mit Ausgabe 3/26 feiert das Sound&Recording-Magazin sein 20-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsheft widmet sich einem Thema, [...]> WEITERLESEN
Gear-Highlights des Sommers im Studiosofa-Podcast
In der neuen Studiosofa-Folge sprechen Marc Bohn und Klaus Baetz über spannende Neuheiten aus [...]> WEITERLESEN