Mit Ausgabe 3/26 feiert das Sound&Recording-Magazin sein 20-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsheft widmet sich einem Thema, das die Geschichte der Musikproduktion maßgeblich geprägt hat: 20 legendären Studiomikrofonen. Von Neumann U47, U67 und U87 über AKG C12 und Telefunken ELA M 251 bis zu Alltagsklassikern wie Shure SM57 (Partnerlink: Test des Shure SM57 bei sound-check) oder Sennheiser MD 421 geht es um Modelle, die bis heute auf unzähligen Produktionen zu hören sind.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht allein Technik und Historie. Produzenten, Engineers und Studiobetreiber erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen, besonderen Aufnahmen und den klanglichen Eigenheiten ihrer Favoriten. Mit dabei sind unter anderem Moses Schneider, Dr. Andreas Hau, Henning Verlage, Peter Walsh, Hans-Martin Buff und viele weitere. Ergänzend erscheinen Podcast-Gespräche mit den Beteiligten, die noch tiefer in die Geschichten hinter den Mikrofonen und ihre Arbeit im Studio einsteigen.

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UDO Audio DMNO im Jubiläumsheft

Auch für Synthesizer-Fans hält die neue Ausgabe spannende Inhalte bereit. Vorgestellt wird unter anderem der UDO Audio DMNO, ein hybrider Stereo-Synthesizer, der digitale Klangerzeugung mit einem analogen Stereo-Signalweg verbindet. UDO Audio bleibt damit seinem Ansatz treu, klassische Synthese-Ideen mit moderner digitaler Kontrolle und einem auf Performance ausgelegten Konzept zusammenzuführen.

Der DMNO richtet sich an Musikerinnen und Musiker, die nicht nur nach möglichst vielen Funktionen suchen, sondern nach einem eigenständigen Instrument mit direktem Zugriff, charaktervollen Klängen und einem breiten Stereo-Bild. Im Heft schauen wir darauf, wie das Konzept technisch umgesetzt ist und wo der Synthesizer im Studio- und Live-Kontext seine Stärken ausspielen kann.

Weitere Themen der Ausgabe

Neben dem Mikrofon-Special und dem UDO Audio DMNO geht es in Sound&Recording 3/26 unter anderem um:

Studioakustik: Wie sich Hörplatz, Lautsprecher und Raum systematisch optimieren lassen

Wie sich Hörplatz, Lautsprecher und Raum systematisch optimieren lassen elysia channex|studio: Analoger Channelstrip mit Total Recall für moderne Hybrid-Workflows

Analoger Channelstrip mit Total Recall für moderne Hybrid-Workflows Rupert Neve Designs: Studiotechnik zwischen klassischem Analog-Erbe und heutigen Produktionsanforderungen

Studiotechnik zwischen klassischem Analog-Erbe und heutigen Produktionsanforderungen Focusrite: Aktuelle Lösungen für Recording, Preamps und Audio-Interfaces

Die Ausgabe 3/26 ist jetzt erhältlich – im Handel, als Einzelausgabe und im Abo. Passend zum Jubiläum gibt es aktuell 20 % Rabatt auf alle Abos des Sound&Recording-Magazins.

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