Gear-Highlights des Sommers im Studiosofa-Podcast

In der neuen Studiosofa-Folge sprechen Marc Bohn und Klaus Baetz über spannende Neuheiten aus Studio, Recording und Synthesizer-Welt. Im Mittelpunkt stehen das große Studio-Interface Focusrite ISA 8CX, Steinberg SpectraLayers 13 für Audioreparatur und Sounddesign, der neue MIDI-Controller Behringer BCR32 sowie das Desktop-Interface Harrison Audio Flex 10.
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Die Folge begleitet die aktuelle Jubiläumsausgabe des Sound&Recording-Magazin: 20 Jahre Sound&Recording – 20 legendäre Studiomikrofone. Die neue Ausgabe ist ab sofort erhältlich.
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