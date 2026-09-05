Gear-Highlights des Sommers im Studiosofa-Podcast

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In der neuen Studiosofa-Folge sprechen Marc Bohn und Klaus Baetz über spannende Neuheiten aus Studio, Recording und Synthesizer-Welt. Im Mittelpunkt stehen das große Studio-Interface Focusrite ISA 8CX, Steinberg SpectraLayers 13 für Audioreparatur und Sounddesign, der neue MIDI-Controller Behringer BCR32 sowie das Desktop-Interface Harrison Audio Flex 10.

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Das Studiosofa ist ein Podcast des Sound&Recording-Magazin.

Die Folge begleitet die aktuelle Jubiläumsausgabe des Sound&Recording-Magazin: 20 Jahre Sound&Recording – 20 legendäre Studiomikrofone. Die neue Ausgabe ist ab sofort erhältlich.