Steinberg SpectraLayers 13, Software für Spektral-Audiobearbeitung

Steinberg SpectraLayers 13: Neue KI-Tools und präziseres Spektral-Editing für Audio-Profis
Steinberg hat SpectraLayers 13 offiziell vorgestellt und erweitert seine professionelle Software für Spektral-Editing und Audio-Restauration um zahlreiche neue Funktionen. Im Mittelpunkt stehen verbesserte Unmixing-Algorithmen, neue Werkzeuge für die Sprachbearbeitung sowie eine Reihe praxisnaher Workflow-Optimierungen. Damit richtet sich das Update gleichermaßen an Musikproduzenten, Toningenieure, Sounddesigner und die Postproduktion.
Neue Möglichkeiten beim Unmixing
Das wohl spannendste Feature von Steinberg SpectraLayers 13 ist das neue Unmix Sound Effects-Modul. Damit lassen sich kurze Klangereignisse gezielt von kontinuierlichen Hintergrundgeräuschen wie Wind, Verkehr, Menschenmengen oder Naturatmosphären trennen. Anschließend können diese Sounds als eigene Layer weiterbearbeitet werden, während die ursprüngliche Hintergrundkulisse erhalten bleibt. Gerade in der Film-, Broadcast- und Podcast-Produktion eröffnet dies deutlich flexiblere Möglichkeiten bei der Audiobearbeitung.
Direkt daran knüpft das neue Ambience Heal an. Entfernte Audioinhalte hinterlassen häufig hörbare Lücken im Spektrum. Das neue Werkzeug rekonstruiert diese automatisch mit passender Raum- und Umgebungsatmosphäre und sorgt dadurch für natürlich klingende Ergebnisse.
Mehr Kontrolle bei Sprachaufnahmen
Auch im Bereich Voice Processing legt Steinberg kräftig nach. Gleich drei neue Module erweitern die Möglichkeiten:
- Unmix Two Voices trennt zwei gleichzeitig sprechende Personen automatisch voneinander.
- Voice DeCrosstalk isoliert gezielt Hintergrund- oder Vordergrundstimmen.
- Voice DeClick entfernt störende Mundgeräusche wie Schmatzen oder Zungenschnalzen.
Diese Funktionen richten sich insbesondere an Podcast-Produzenten, Synchronstudios, Rundfunk und Sprachaufnahmen aller Art.
Neues Reconstruct-Modul verbessert beschädigte Aufnahmen
Mit dem neuen Reconstruct-Modul führt Steinberg erstmals eine Resynthese ausgewählter Spektraldaten ein. Dadurch lassen sich beschädigte Frequenzbereiche rekonstruieren und fehlende Transienten oder Rauschanteile gezielt wiederherstellen. Anwender erhalten dabei umfangreiche Einstellmöglichkeiten, um die Rekonstruktion individuell an das jeweilige Audiomaterial anzupassen.
Zahlreiche Workflow-Verbesserungen
Neben den großen neuen Features wurde Steinberg SpectraLayers 13 an vielen Stellen überarbeitet. Dazu gehören unter anderem:
- neue Einfügefunktionen wie Paste Into Selection und Paste Insert
- flexiblere Time- und Frequency-Fades
- automatische Loudness- und True-Peak-Auswertung
- Batch-Processing für mehrere Projekte gleichzeitig
- speicherbare Benutzeroberflächen
- über 100 frei belegbare Tastaturbefehle
- verbesserte Pro-Tools-Integration inklusive Round-Trip-Editing
- Dolby-Atmos-Unterstützung bis 9.1.6 sowie Ambisonics-Support.
Preise und Verfügbarkeit
Steinberg SpectraLayers 13 ist ab sofort erhältlich.
Die unverbindlichen Preise:
- SpectraLayers Pro 13: 359 Euro
- SpectraLayers Elements 13: 89,99 Euro
- Education-Version SpectraLayers Pro 13: 199 Euro
Updates, Upgrades sowie Crossgrades stehen ebenfalls über den Steinberg Online Shop bereit. Nutzer, die SpectraLayers 12 oder ältere Versionen seit dem 3. Juni aktiviert haben, erhalten im Rahmen der Grace Period ein kostenloses Update auf Version 13.
Fazit
Mit Steinberg SpectraLayers 13 entwickelt Steinberg seine Spektralbearbeitung konsequent weiter. Besonders die neuen KI-gestützten Unmixing-Funktionen, die deutlich ausgebauten Werkzeuge für Sprachaufnahmen sowie zahlreiche Workflow-Verbesserungen machen das Update für professionelle Anwender äußerst interessant. Vor allem in den Bereichen Musikproduktion, Audio-Restauration und Postproduktion dürfte Version 13 den Bearbeitungsalltag deutlich beschleunigen und gleichzeitig präzisere Ergebnisse ermöglichen.
Herstellerlink: SpectraLayers: Advanced Spectral Audio Editor | Steinberg
FAQ
Was ist Steinberg SpectraLayers 13?
SpectraLayers 13 ist eine professionelle Software für Spektral-Editing, Audio-Restauration, Unmixing und Sprachbearbeitung.
Welche Neuerungen bietet SpectraLayers 13?
Zu den wichtigsten Neuerungen gehören Unmix Sound Effects, Ambience Heal, neue Voice-Processing-Module, das Reconstruct-Modul sowie zahlreiche Workflow-Verbesserungen.
Für wen eignet sich SpectraLayers 13?
Die Software richtet sich an Musikproduzenten, Tonstudios, Sounddesigner, Podcast-Produzenten, Broadcast-Anwender sowie Film- und Postproduktionsstudios.
Was kostet Steinberg SpectraLayers 13?
Die Pro-Version kostet 359 Euro, SpectraLayers Elements 13 ist für 89,99 Euro erhältlich. Zusätzlich gibt es Updates, Upgrades und eine vergünstigte Education-Version.
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Leitender Redakteur – keyboards.de
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