Audio-Interfaces

Universal Audio stellt Volt Gen 2 und Volt Max vor

Veröffentlicht am von Markus Müller
Universal Audio Volt Gen 2 und Volt Max USB-Audiointerfaces für Recording und Homestudio.
01
Okt.

Neue USB-Audiointerfaces mit 32 Bit und Tone Shaping

Universal Audio erweitert seine Volt-Serie und stellt zum 1. Oktober 2026 gleich sechs neue USB-Audiointerfaces vor. Die neue Generation teilt sich in die Modelle Volt 1, Volt 2 und Volt 4 Gen 2 sowie die stärker auf integrierte Klangbearbeitung ausgelegten Volt 2 Max, Volt 4 Max und Volt 4P Max. Im Mittelpunkt stehen 32-Bit-Wandler mit bis zu 192 kHz, überarbeitete Tone-Shaping-Preamps, Loopback sowie eine engere Verzahnung mit UAD Console und der LUNA DAW.

Volt Gen 2: Klangformung bereits bei der Aufnahme

Eine der wichtigsten Neuerungen sind die Tone Shaping Preamps. Universal Audio kombiniert dabei 60 dB sauberen Vorverstärker-Gain mit interner DSP-Bearbeitung. Neben der neutralen Einstellung stehen die drei Klangcharaktere Warmth, Focus und Shine zur Verfügung. Sie sollen unterschiedliche klassische Preamp-Charakteristiken abbilden und bereits während der Aufnahme eine passende Klangfärbung ermöglichen.

Die drei Einstellungen unterscheiden sich deutlich: Warmth zielt auf einen kräftigen und eher warmen Klang, Focus betont die Mitten und strafft den Bassbereich, während Shine für mehr Präsenz und Offenheit sorgen soll. Bei den Volt-Max-Modellen kommt zusätzlich harmonische Sättigung ins Spiel.

Anzeige/Affiliate Link:
AUDIO-INTERFACES auf www.musicstore.de

Damit richtet sich die neue Volt-Generation nicht nur an klassische Homerecording-Setups. Gerade Sänger, Gitarristen, Podcaster und Produzenten, die schon beim Tracking einen charaktervollen Sound aufnehmen möchten, dürften von den neuen Möglichkeiten profitieren.

Volt Max bringt Kompression per DSP

Noch einen Schritt weiter gehen Volt 2 Max, Volt 4 Max und Volt 4P Max. Sie ergänzen die Tone-Shaping-Funktionen um das neue MAX Processing. Dabei arbeitet die Signalbearbeitung direkt auf dem internen DSP des Interfaces und kombiniert Preamp-Klangformung, harmonische Sättigung und Dynamikbearbeitung.

Zur Verfügung stehen sechs Presets für typische Recording-Situationen. Universal Audio orientiert sich dabei an bekannten Kompressor-Konzepten wie 1176, LA-2A und diskreter VCA-Kompression. Vorgesehen sind unter anderem Einstellungen für Vocals, E-Gitarre, Akustikgitarre und Bass. Wer lieber komplett unbearbeitet aufnimmt, kann das Processing deaktivieren und die Dynamik später per Plug-in bearbeiten.

Gerade für Recording-Einsteiger ist dieser Ansatz interessant: Anstelle zahlreicher Parameter lässt sich während der Aufnahme direkt eine auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmte Bearbeitung auswählen.

Auto-Gain, Clip Protection und Smart Display

Ab dem Volt 2 gehören außerdem Assistive Auto-Gain und Clip Protection zur Ausstattung. Die Funktionen sollen die Pegelwahl vereinfachen und Übersteuerungen während einer Aufnahme vermeiden. Das Volt 1 bleibt als günstigstes Modell bewusst einfacher aufgebaut und verzichtet auf diese Automatik.

Bei den größeren Modellen erleichtert zudem ein farbiges Smart Display die Bedienung. Es visualisiert unter anderem Pegel, Kanalwahl und Einstellungen der Klangbearbeitung. Zusammen mit dem zentralen Smart Knob soll sich das Interface dadurch weitgehend direkt über die Hardware bedienen lassen.

Vom kompakten Volt 1 bis zum Volt 4P Max

Das Volt 1 Gen 2 bildet den Einstieg. Es bietet zwei Eingänge und zwei Ausgänge, einen Mikrofonvorverstärker mit 60 dB Gain, einen Hi-Z-Instrumenteneingang sowie Loopback. Das Interface wird über USB-C betrieben und ist unter anderem für Singer-Songwriter, Gitarristen und Content-Produzenten vorgesehen.

Beim Volt 2 Gen 2 stehen zwei Mikrofon-Preamps zur Verfügung. Hinzu kommen zwei Hi-Z-Eingänge, vier Ausgänge, Auto-Gain, Clip Protection sowie die vollständige Integration in UAD Console und LUNA.

Das Volt 4 Gen 2 erweitert das Konzept deutlich: Neben MIDI-I/O stehen ein digitaler Eingang für ADAT oder S/PDIF sowie insgesamt bis zu zwölf gleichzeitig nutzbare Eingangskanäle zur Verfügung. Das macht das Modell insbesondere für Synthesizer-Setups oder Studios interessant, die später zusätzliche Vorverstärker anbinden möchten.

Volt Max für größere Recording-Setups

Bereits das Volt 2 Max bietet neben zwei Preamps und MAX Processing auch ADAT beziehungsweise S/PDIF, MIDI, zwei Kopfhörerausgänge sowie ein eingebautes Talkback-Mikrofon.

Beim Volt 4 Max kommt unter anderem Speaker Switching hinzu. Das Spitzenmodell Volt 4P Max besitzt schließlich vier Mikrofon-Preamps mit Tone Shaping und MAX Processing. Auch hier stehen ADAT/S/PDIF, MIDI, Talkback und zwei Kopfhörerausgänge zur Verfügung.

Alle sechs Interfaces unterstützen laut Universal Audio 32-Bit-Wandlung bei bis zu 192 kHz und können über USB mit Strom versorgt werden.

Enge Integration mit UAD Console und LUNA

Universal Audio baut auch die Software-Verzahnung aus. Über UAD Console und LUNA lassen sich unter anderem Preamp-Gain, Tone Shaping, Cue-Mixe und Loopback kontrollieren. Bei den Max-Modellen kommen die MAX-Kompressor-Presets hinzu. Volt 4 Max und Volt 4P Max unterstützen außerdem das Umschalten zwischen Lautsprechern, während die Max-Serie generell Zugriff auf das integrierte Talkback-Mikrofon bietet.

Auch Nutzer von Logic Pro und GarageBand sollen Pegel direkt aus der jeweiligen DAW steuern können. Diese Integration ist laut Universal Audio auf Mac, iPad und iPhone vorgesehen.

Großes Software-Paket inklusive

Zu den Interfaces gehört das UAD Volt Studio Bundle. Enthalten sind unter anderem UAD Topline Vocal Tune, Teletronix LA-2A Tube Compressor, UA 1176 Classic FET Compressor, die UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, Pure Plate Reverb, Oxide Tape Recorder sowie die Synthesizer PolyMAX und Anthem. Auch Gitarren-Amps und weitere Effekt-Plug-ins gehören zum Paket.

Hinzu kommen Software-Produkte von Drittanbietern, darunter Melodyne Essential, UJAM Virtual Drummer DEEP und Virtual Bassist DANDY sowie zeitlich begrenzte Zugänge zu FL Studio Producer Edition und Puremix.

Preise der neuen Universal Audio Volt Interfaces

  • Volt 1 Gen 2: 149 US-Dollar
  • Volt 2 Gen 2: 219 US-Dollar
  • Volt 4 Gen 2: 299 US-Dollar
  • Volt 2 Max: 299 US-Dollar
  • Volt 4 Max: 399 US-Dollar
  • Volt 4P Max: 499 US-Dollar

Universal Audio Volt Gen 2 – Fazit

Mit Volt Gen 2 entwickelt Universal Audio seine kompakte Interface-Serie deutlich weiter. Besonders interessant erscheint die Kombination aus 32-Bit-Wandlung, Tone Shaping und automatischer Pegelkontrolle, während die Max-Modelle mit Echtzeit-Kompression, harmonischer Sättigung, Talkback und erweitertem I/O stärker in Richtung vollwertiges Desktop-Studio gehen. Gleichzeitig bleibt der grundsätzliche Ansatz der Volt-Serie erhalten: möglichst schnell vom angeschlossenen Mikrofon oder Instrument zur fertigen Aufnahme zu kommen.

Herstellerlink: Universal Audio | Audio Interfaces | UAD Plug-Ins

Auch interessant:

Universal Audio Volt Gen 2 und Volt Max USB-Audiointerfaces für Recording und Homestudio.
Universal Audio stellt Volt Gen 2 und Volt Max vor

Neue USB-Audiointerfaces mit 32 Bit und Tone Shaping Universal Audio erweitert seine Volt-Serie und stellt [...]

> WEITERLESEN
Acht symmetrische, DC-gekoppelte Klinkenausgänge sowie USB-C für Stromversorgung und Datenverbindung.
Test: Elektron Outbox 8 – Acht Ausgänge für mehr Elektron

Die Elektron Outbox 8 erweitert kompatible Elektron-Instrumente um acht frei belegbare Ausgänge – wahlweise für [...]

> WEITERLESEN
Behringer DICE 2U2 USB-Audio-Interface von vorn mit zwei Kombibuchsen, SHINE-Schaltern und separatem Kopfhörerregler.
Behringer DICE 1U2 und 2U2: USB-Audio-Interfaces fürs Homestudio

Mit Behringer DICE 1U2 und 2U2 erweitert der Hersteller sein Angebot an kompakten USB-Audio-Interfaces. Beide [...]

> WEITERLESEN
Elektron Outbox 8 mit acht Audio- und CV-Ausgängen sowie USB-, Audio- und MIDI-Kabeln für Synthesizer und Modularsysteme.
Elektron Outbox 8: Mehr Ausgänge für Synthesizer und Modular

Elektron Outbox 8: Acht flexible Audio- und CV-Ausgänge für Synthesizer, Modular und Studio Mit der [...]

> WEITERLESEN
Arturia AudioFuse Studio Rev2 Audio-Interface mit Monitor-Controller, Eingangsreglern und LED-Pegelanzeigen.
Arturia AudioFuse Studio Rev2: überarbeitetes Audio-Interface fürs Studio

Arturia legt sein Desktop-Audio-Interface neu auf: Das Arturia AudioFuse Studio Rev2 bringt überarbeitete DiscretePRO-Preamps, ein [...]

> WEITERLESEN
Das aufgeräumte Bedienfeld kombiniert zwei Harrison-Kanalzüge mit H-Drive-Sättigung, Filtern, VU-Metern, Direct Monitoring und separaten Lautstärkereglern für Monitore und Kopfhörer.
Test: Harrison Harrison Flex-10 Audio Interface

Mit dem Flex-10 überträgt Harrison Audio seine Konsolen-DNA erstmals in ein kompaktes USB-Audiointerface. Für 625 [...]

> WEITERLESEN
Die aufgeräumte Bedienoberfläche mit separaten Gain-Reglern, Legacy-4K-Schaltung, Hochpassfilter und großem Monitorregler sorgt für einen schnellen und intuitiven Workflow.
Solid State Logic SSL 1 Test: Audio Interface mit großem Studioanspruch

Mit einem Straßenpreis von 159 Euro positioniert sich das Solid State Logic SSL 1 im [...]

> WEITERLESEN
Der Focusrite ISA C8X kombiniert zwei ISA-Mikrofonvorverstärker mit Lundahl-Transformatoren, sechs weitere fernsteuerbare Preamps und eine komfortable Monitorsteuerung in einem übersichtlich gestalteten 2-HE-Rackgerät.
Audio Interface Focusrite ISA C8X im Test: Studiozentrale

Mit dem Focusrite ISA C8X betritt Focusrite ein Marktsegment, das sich klar an professionelle Recording-Studios [...]

> WEITERLESEN
Die Bedienoberfläche kombiniert zwei voll ausgestattete Stereo-Kanäle mit 3-Band-EQ, Performance-Effekten, hochauflösendem Display und direktem Zugriff auf alle wichtigen Live-Funktionen.
Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick Test – Kompakter Performance-Mixer

Mit dem Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick erweitert der schwedische Hersteller seine EP-Serie um ein [...]

> WEITERLESEN
Übersichtlich gestaltete Oberfläche mit klar getrennten Delay- und Reverb-Sektionen – direkter Zugriff auf alle klangrelevanten Parameter ohne Menüstruktur.
Test: Universal Audio Del-Verb – Ambience-Pedal für Synthesizer

Das Universal Audio Del-Verb Ambience Companion ist auf den ersten Blick ein klassisches Gitarrenpedal. Im [...]

> WEITERLESEN
Update der TotalMix Software für RME Audiointerfaces
RME TotalMix FX 2.0: Mehr Übersicht beim Recording mit Audiointerfaces

Wer mit einem professionellen Audiointerface arbeitet, weiß: Gute Wandler und stabile Treiber sind nur ein [...]

> WEITERLESEN
Audiointerface Focusrite ISA C8X
Focusrite ISA C8X: 26×28 USB-C-Audiointerface mit ISA-Preamps

Neues 26×28-Interface für Recording, Mixing und Studio-Routing Mit dem ISA C8X erweitert Focusrite seine Recording-Lösung [...]

> WEITERLESEN
Latenz beim Recording mit Audiointerface an der DAW
Latenz beim Recording: Was sie ist, wodurch sie entsteht und wie du sie klein hältst

Wer Musik am Rechner aufnimmt, stolpert früher oder später über ein Thema, das den Workflow [...]

> WEITERLESEN
Fieldrecorder Tascam DR40XP
Tascam DR-40XP vorgestellt: 4-Spur-Fieldrecorder mit 32-Bit-Float und USB-C

Tascam DR-40XP vorgestellt: Mobiler Recorder für Musiker und Content-Creator Mit dem DR-40XP hat Tascam einen [...]

> WEITERLESEN
USB Thunderbolt Audiointerface für latenzarme Aufnahmen und Monitoring
USB oder Thunderbolt am Audiointerface?

USB oder Thunderbolt am Audiointerface: Was ist besser für Recording und Tontechnik? Wer ein neues [...]

> WEITERLESEN
DJ-Audiointerface Evermix Box 5
Evermix EvermixBox 5, DJ-Audiointerface

EvermixBox 5: DJ-Sets aufnehmen & livestreamen – ohne Laptop, direkt vom Mischpult aufs Smartphone Evermix [...]

> WEITERLESEN
Audiointerface Mixer Roland GO:MIXER STUDIO
Roland GO:MIXER STUDIO, mobiler Audiomixer/Interface

Roland GO:MIXER STUDIO: Studio-Sound für unterwegs – ohne kompliziertes Setup Mobile Produktionen sind längst Alltag: [...]

> WEITERLESEN
Korg Audio-Interface KORG microAUDIO 22 microAUDIO 722
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722, USB-Audio-Interface

KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722 – kompakte 2×2 USB-C Audio-Interfaces mit Profi-Workflow (und Analogfilter) [...]

> WEITERLESEN
UBS-Audiointerfaces Yamaha URX22 URX44 und URX44V
Yamaha URX Audiointerfaces – URX22, URX44 und URX44V

Yamaha URX Serie: neue USB-C Audio-Interfaces URX22, URX44 und URX44V Yamaha erweitert sein Interface-Portfolio um [...]

> WEITERLESEN
Schrägansicht des L6max: Die beleuchteten Channel-Potis und die farbcodierte Kanalstruktur sorgen für eine intuitive Bedienung auch im Live-Betrieb.
Test: Zoom LiveTrak L6max – Digitaler Mixer

Zoom hat mit der LiveTrak-Serie in den letzten Jahren mehrere Geräte geschaffen, die speziell Kreative [...]

> WEITERLESEN
Arturia MiniFuse 2 OTG Audiointerface Front
Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface

Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface für Recording, Streaming & Content Creation Mit dem [...]

> WEITERLESEN
Test: Zoom P2 PodTrak – USB-Interface für Podcaster

Mit dem PodTrak P2 bietet Zoom einen der kleinsten und mobilsten Podcast-Recorder am Markt an. [...]

> WEITERLESEN
Audiointerface MOTU 10Pre mit Thunderbolt und USB4
MOTU 10PRE – Network-Ready Audiointerface mit Thunderbolt 4/USB4

Neu: MOTU 10PRE – Audiointerface mit Thunderbolt 4/USB4, 64-Kanal-DSP-Mixer & ESS-Wandlern MOTU erweitert sein Line-up [...]

> WEITERLESEN
USB-Audiointerface Behringer im Test Review
Test: Behringer U-Phoria UMC202HD, USB-Audiointerface

Testbericht: Behringer U-Phoria UMC202HD – kleines USB-Audiointerface, großer Nutzen Das Behringer U-Phoria UMC202HD ist seit [...]

> WEITERLESEN
Welchen Audioeingang bei einem Audiointerface nutzen?
Audiointerface: Mic, Line oder Hi‑Z?

Der kompakte Guide für Musiker:innen – elektrisch korrekt, musikalisch sinnvoll, praxisnah. Warum die Wahl des [...]

> WEITERLESEN
Universal Audio Volt 876 USB-Audiointerface
Universal Audio Volt 876, USB-Audiointerface

Neu bei Universal Audio: Volt 876 USB Recording Studio – 32-Bit/192 kHz, 8 Vintage-Preamps & [...]

> WEITERLESEN
UAD Plugins Promo
Universal Audio | Apollo X Gen 2 + Free Plug-ins Promo

Universal Audio | Apollo X Gen 2 + Free Plug-ins Promo Aktionszeitraum: 01.08. bis 30.09.2025 [...]

> WEITERLESEN
Audiointerface Focusrite 2i2 Anniverary
Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition, Audio-Interface

40 Jahre Focusrite: Scarlett 2i2 Anniversary Edition im ISA-Blau – streng limitiert! Happy Birthday, Focusrite! [...]

> WEITERLESEN
Tascam FR-AV4, Feldrekorder für Video und Tontechnik
NEW: TASCAM FR-AV4, 4-Spur-Fieldrecorder

TASCAM FR-AV4: 4-Spur-Fieldrecorder mit 32-Bit-Float, Timecode & HDMI-Sync Der neue TASCAM FR-AV4 richtet sich an [...]

> WEITERLESEN
Motu 848 (2025) Audiointerface mür Windows und Mac
MOTU 848: 28×32 Thunderbolt-4/USB4 Audio-Interface mit AVB (2025)

Neu in 2025: Das MOTU 848 ist ein 28×32 Thunderbolt-4/USB4 Audio-Interface für Mac, Windows und [...]

> WEITERLESEN
Presonus Quantum ES 2 Audiointerface Test
Testbericht: Presonus Quantum ES 2

Testbericht: Presonus Quantum ES 2 – Das kompakte Audiointerface für höchste Ansprüche Der Markt für [...]

> WEITERLESEN
Die besten Audiointerfaces für Recoding im Studio unter 200 Euro
Die besten Audiointerfaces unter 200 Euro

Die besten Audiointerfaces unter 200 Euro – Qualität muss nicht teuer sein Ein gutes Audiointerface [...]

> WEITERLESEN
Wozu braucht man ein Audiointerface im Tonstudio?
Warum brauche ich ein Audiointerface – und was es wirklich bringt

Warum brauche ich ein Audiointerface: Ob im Homestudio, bei Live-Auftritten oder beim mobilen Recording – [...]

> WEITERLESEN
Universal Audio Anthem
Test: Universal Audio Anthem, Software Synthesizer

Testbericht: Universal Audio Anthem – Der neue VA-Synthesizer mit echtem Vintage-Vibe Universal Audio, bekannt für [...]

> WEITERLESEN
UAD Anthem
News: Universal Audio Anthem – VA Synthesizer

UAD Anthem: Virtueller Analog-Synth mit echtem Hardware-Charakter Universal Audio bringt mit dem Anthem einen brandneuen [...]

> WEITERLESEN
UAudio Minimoog
Moog Minimoog von Universal Audio – eine Legende im Softwarekleid

​Universal Audio (UA) ist ein echtes Schwergewicht in der Audiowelt. Gegründet 1958 von Bill Putnam [...]

> WEITERLESEN
Morphing Synthesizer
Universal Audio Opal Morphing Synthesizer – Test

Universal Audio (UA) ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Audiobranche. Gegründet 1958 von [...]

> WEITERLESEN
Universal Audio PolyMAX
Universal Audio PolyMAX Synth – analoge Power als Plugin

Universal Audio PolyMAX ist ein virtuell-analoger Synthesizer, der an die goldene Ära der polyphonen Analogsynthesizer [...]

> WEITERLESEN
top audio interfaces
Top Audio-Interfaces für Profis über 1.000 €

Der Black Friday steht vor der Tür und die besten Deals des Jahres warten auf [...]

> WEITERLESEN
behringer uphonia audio interface
Top Audio-Interfaces zwischen 100 € und 250 €

Der Black Friday ist eine hervorragende Gelegenheit, um in hochwertige Audio-Interfaces zu investieren, die deinen [...]

> WEITERLESEN
Universal Audio Apollo x8 Gen 2 – Audio Interface im Test

Audio-Interfaces wie das Universal Audio Apollo x8 Gen 2 haben sich seit Langem einen Spitzenplatz [...]

> WEITERLESEN
audio interface
Audio-Interfaces für Einsteiger unter 50 €

Der Black Friday ist der perfekte Zeitpunkt, um einige der besten Angebote im Bereich Audio-Interfaces [...]

> WEITERLESEN
universal audio luna windows
LUNA – Universal Audios DAW nun kostenfrei für Windows

Universal Audio hat sich seit Jahrzehnten einen Namen gemacht, insbesondere durch seine hochwertige Audio-Hardware und [...]

> WEITERLESEN

Unsere neuesten Beiträge

Universal Audio Volt Gen 2 und Volt Max USB-Audiointerfaces für Recording und Homestudio.
Universal Audio stellt Volt Gen 2 und Volt Max vor

Neue USB-Audiointerfaces mit 32 Bit und Tone Shaping Universal Audio erweitert seine Volt-Serie und stellt [...]

> WEITERLESEN
Das Arturia AstroLab 61 Silver bringt die Klangwelt von Analog Lab und Arturias virtuellen Instrumenten ohne Laptop auf die Bühne.
Arturia AstroLab 61 Silver Test: Das Software-Studio als Bühneninstrument

Mit dem Arturia AstroLab 61 Silver bringt Arturia sein 61-tastiges Stage-Keyboard in einer limitierten silbernen [...]

> WEITERLESEN
Acht symmetrische, DC-gekoppelte Klinkenausgänge sowie USB-C für Stromversorgung und Datenverbindung.
Test: Elektron Outbox 8 – Acht Ausgänge für mehr Elektron

Die Elektron Outbox 8 erweitert kompatible Elektron-Instrumente um acht frei belegbare Ausgänge – wahlweise für [...]

> WEITERLESEN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Keine News mehr verpassen!

Wenn Du immer auf dem Laufenden bleiben willst und stets über unsere neuesten Beiträge informiert werden willst, dann abonieren einfach unseren NEWSLETTER oder unseren WHATS-APP Kanal!

Damit bleibst du jederzeit Up to Date!