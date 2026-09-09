Elektron Outbox 8: Mehr Ausgänge für Synthesizer und Modular

Elektron Outbox 8: Acht flexible Audio- und CV-Ausgänge für Synthesizer, Modular und Studio

Mit der Elektron Outbox 8 erweitert Elektron die Anschlussmöglichkeiten für Grooveboxen, Synthesizer, Modularsysteme und computerbasierte Studios deutlich. Die kompakte Audio-/CV-Breakout-Box stellt acht frei konfigurierbare physische Ausgänge bereit, die je nach Setup für Audiosignale oder Control Voltage genutzt werden können. Hinzu kommen USB-Host- und Device-Funktionen sowie MIDI-to-CV – damit positioniert Elektron die Outbox 8 als flexible Schnittstelle zwischen digitalen Produktionsumgebungen und analoger Hardware.

Was ist die Elektron Outbox 8?

Die Elektron Outbox 8 ist eine achtkanalige Audio- und CV-Breakout-Box, die zusätzliche analoge Ausgänge für kompatible Geräte bereitstellt. Jeder Ausgang lässt sich abhängig vom angeschlossenen Gerät und der Konfiguration für Audio oder CV verwenden. Dadurch können Musiker beispielsweise einzelne Tracks einer Groovebox getrennt an ein Mischpult oder externe Effektgeräte schicken und gleichzeitig weitere Ausgänge zur Steuerung eines Modularsystems einsetzen. Elektron beschreibt die Outbox 8 entsprechend als Bindeglied zwischen digitaler und analoger Studiotechnik.

Kurzantwort: Was macht die Elektron Outbox 8?

Die Elektron Outbox 8 erweitert kompatible Synthesizer, Grooveboxen und Computer um bis zu acht frei konfigurierbare analoge Ausgänge. Diese lassen sich für Audio oder CV einsetzen. Zusätzlich kann die Box MIDI in CV, Gate, Trigger und Clock umwandeln und als achtkanaliges USB-Audio-Interface arbeiten.

Acht Ausgänge für individuelles Audio-Routing

Besonders interessant ist die Outbox 8 für Elektron-Anwender, die bislang mehrere interne Tracks über einen gemeinsamen Stereoausgang ausgeben mussten. Mit der neuen Box lassen sich einzelne Tracks und Submixe auf unterschiedliche physische Ausgänge verteilen. Damit können beispielsweise Kick, Bass, Percussion oder Synthesizer-Spuren separat an ein analoges Mischpult oder verschiedene Effektgeräte geschickt werden. Ein Track kann außerdem mehreren Ausgängen gleichzeitig zugewiesen werden.

Im Handbuch zeigt Elektron am Beispiel des Digitakt II, wie sich einzelne Drum-, Bass- und Lead-Tracks auf verschiedene Ausgänge und sogar ein externes Reverb-Pedal verteilen lassen. Damit wird die Elektron Outbox 8 vor allem für Hybrid-Studios und Live-Setups interessant, in denen Hardware-Mixing und externe Effekte eine wichtige Rolle spielen.

Audio und CV lassen sich kombinieren

Die acht Anschlüsse müssen nicht ausschließlich für Audio verwendet werden. Nutzer können einen Teil als Audioausgänge konfigurieren und die übrigen Anschlüsse für CV-Steuersignale reservieren. Genau diese Mischung macht die Outbox 8 für Synthesizer- und Modular-Setups interessant: Während beispielsweise mehrere Audiospuren separat in ein Mischpult laufen, können andere Ausgänge gleichzeitig Pitch, Gate, Trigger, Modulation oder Clock an analoge Geräte schicken.

Als CV-Typen unterstützt die Box unter anderem Pitch V/Oct, Pitch Hz/V, Value Linear, Trigger, Gate und Clock. Der CV-Bereich liegt bei ±5 Volt. Damit berücksichtigt Elektron neben dem heute üblichen Volt-pro-Oktave-Verfahren auch Hz/V-Systeme, wie sie unter anderem bei älteren Synthesizern verwendet werden.

MIDI-to-CV verbindet MIDI-Controller und Modularsysteme

Eine weitere wichtige Funktion der Elektron Outbox 8 ist die integrierte MIDI-to-CV-Wandlung. Ein USB-MIDI-Keyboard oder Controller lässt sich direkt anschließen, worauf die Outbox eingehende MIDI-Daten in CV-, Gate-, Trigger- oder Clock-Signale übersetzt. Dadurch können Modularsysteme und CV-fähige Synthesizer auch ohne klassischen MIDI-Eingang über moderne Controller gespielt und sequenziert werden.

Für Modular-Anwender ist dabei nicht nur die Tonhöhensteuerung interessant. MIDI-CC-Daten, Aftertouch, Velocity, Pitch Bend oder Program Changes können ebenfalls zur Erzeugung linearer CV-Steuersignale genutzt werden. Damit lassen sich beispielsweise Filterfrequenzen oder andere spannungsgesteuerte Parameter aus einem MIDI-Sequencer heraus modulieren.

Elektron Outbox 8 als USB-Audio-Interface

Die Outbox 8 funktioniert nicht nur zusammen mit Standalone-Hardware. Wird sie mit einem Computer verbunden, arbeitet sie als USB-Audio-Interface mit acht zusätzlichen analogen Ausgängen. Einzelne DAW-Kanäle können dadurch direkt zu Mischpulten, Monitorwegen oder externen Hardware-Prozessoren geroutet werden. Parallel dazu kann MIDI aus der DAW wieder in CV, Gate, Trigger oder Clock umgewandelt werden.

Diese Kombination dürfte insbesondere für elektronische Studios interessant sein, in denen Software-Instrumente, DAW, analoge Synthesizer, Eurorack und externe Effekte miteinander verzahnt werden sollen.

Unterstützung für Elektron-Geräte und Class-Compliant-Hardware

Die Outbox 8 unterstützt Elektron-Geräte mit Overbridge sowie USB-Class-Compliant-MIDI-Geräte und zahlreiche Class-Compliant-Audiogeräte. Elektron weist allerdings darauf hin, dass die Audio-Kompatibilität bei Fremdgeräten je nach Hersteller und Firmware variieren kann.

Zu den im Handbuch aufgeführten Elektron-Geräten gehören unter anderem Digitakt I und II, Digitone I und II, Digitone Keys, Syntakt, Analog Rytm, Analog Four, Tonverk, Analog Heat, Model:Samples, Model:Cycles, Octatrack, Machinedrum und Monomachine. Der jeweilige Funktionsumfang unterscheidet sich allerdings je nach Gerät; nicht jedes Modell unterstützt beispielsweise Multitrack-Audio-Streaming oder die direkte Konfiguration am Gerät.

Auch mit Nicht-Elektron-Geräten ist die Verwendung prinzipiell möglich. Unterstützt eine Groovebox, Drum Machine oder ein Synthesizer Class-Compliant-Multichannel-USB-Audio, kann die Outbox 8 als USB-Host arbeiten und die digitalen Audiokanäle auf ihre analogen Ausgänge verteilen. Die tatsächlich verfügbaren Kanäle hängen allerdings vom angeschlossenen Gerät ab.

Konfiguration über Gerät oder Web-App

Bei unterstützten Elektron-Geräten lassen sich die Funktionen teilweise direkt über das Menü des Instruments konfigurieren. Dort wird für jeden Ausgang festgelegt, ob er Audio oder CV übertragen soll und welche Tracks beziehungsweise Steuersignale zugewiesen werden.

Alternativ stellt Elektron eine browserbasierte Outbox 8 Web App bereit. Sie verwendet die Web MIDI API und ermöglicht unter anderem die Konfiguration der Ausgänge sowie das Anlegen von Geräteprofilen. Bis zu acht Geräteprofile sowie ein zusätzliches Computer-/Host-Profil können gespeichert werden.

Elektron Outbox 8: Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eckdaten der Outbox 8 sind:

8 frei konfigurierbare Audio/CV-Ausgänge

6,3-mm-Klinkenausgänge, impedanzsymmetriert und DC-gekoppelt

Audio- und CV-Betrieb kombinierbar

48 kHz / 32-Bit D/A-Wandlung

CV-Bereich: ±5 V

CV-Modi: Grounded, Pitch V/Oct, Pitch Hz/V, Value Linear, Trigger, Gate und Clock

USB-C-Anschluss für Stromversorgung

USB 2.0 High-Speed USB-C für Daten

USB Power Delivery sowie Host-/Device-Betrieb

Abmessungen: 176 × 90 × 28 mm

Gewicht: ca. 350 Gramm

Diese Spezifikationen nennt Elektron im zur Outbox 8 bereitgestellten Produkttext.

Warum ist die Elektron Outbox 8 für Synthesizer-Studios interessant?

Die eigentliche Stärke der Elektron Outbox 8 liegt weniger in einer einzelnen Funktion als in der Kombination mehrerer Aufgaben. Sie kann USB-Audio auf analoge Einzelausgänge verteilen, MIDI in CV übersetzen und gleichzeitig die Verbindung zwischen DAW, Elektron-Hardware, Modularsystem und externen Effekten herstellen. Gerade bei kompakten Grooveboxen mit wenigen physischen Audioausgängen kann das den Aufbau eines Studios oder Live-Rigs deutlich flexibler machen.

Statt ausschließlich innerhalb eines Gerätes oder einer DAW zu mischen, lassen sich einzelne Signale wieder gezielt in die analoge Welt führen. Für Produzenten elektronischer Musik eröffnet das beispielsweise Möglichkeiten für separate Hardware-Kompression, analoge Verzerrung, Effekt-Sends oder individuelles Mixing am Pult.

Fazit: Elektron Outbox 8 schlägt die Brücke zwischen USB, Audio, MIDI und CV

Mit der Elektron Outbox 8 präsentiert Elektron eine ungewöhnlich vielseitige Erweiterung für elektronische Studios und Live-Setups. Acht frei konfigurierbare Audio-/CV-Ausgänge, MIDI-to-CV, USB-Host-Funktion und der Einsatz als Mehrkanal-Audio-Interface decken gleich mehrere typische Anforderungen moderner Hybrid-Studios ab. Besonders spannend erscheint die Lösung für Elektron-Nutzer, die einzelne Tracks ihrer Groovebox separat bearbeiten möchten oder ihr bestehendes Setup stärker mit Eurorack und analoger Hardware verzahnen wollen.

Ein Verkaufspreis oder konkreter Marktstart werden in den uns vorliegenden Produktunterlagen nicht genannt. Sobald Elektron hierzu weitere Angaben macht, lassen sich diese entsprechend ergänzen.

Herstellerlink: We Are Elektron

FAQ zur Elektron Outbox 8

Was ist die Elektron Outbox 8?

Die Elektron Outbox 8 ist eine Audio-/CV-Breakout-Box mit acht frei konfigurierbaren analogen Ausgängen. Sie kann Audiosignale ausgeben sowie CV-, Gate-, Trigger- und Clock-Signale erzeugen.

Kann die Outbox 8 Audio und CV gleichzeitig ausgeben?

Ja. Die acht Ausgänge lassen sich auf Audio- und CV-Funktionen verteilen, sodass beispielsweise vier Ausgänge Audiosignale und die übrigen Anschlüsse Steuerspannungen übertragen können.

Kann die Elektron Outbox 8 als Audio-Interface verwendet werden?

Ja. Am Computer arbeitet sie als USB-Audio-Interface und stellt acht zusätzliche analoge Ausgänge für DAW-Signale bereit.

Unterstützt die Outbox 8 MIDI-to-CV?

Ja. MIDI-Daten können in verschiedene CV-Signale wie Pitch, Gate, Trigger, Clock und kontinuierliche Steuerspannungen umgewandelt werden.

Funktioniert die Outbox 8 nur mit Elektron-Geräten?

Nein. Elektron nennt zusätzlich Unterstützung für USB-Class-Compliant-MIDI-Geräte und viele Class-Compliant-Audiogeräte. Bei Audio-Hardware kann die Kompatibilität allerdings vom jeweiligen Gerät und dessen Firmware abhängen.

Welche CV-Standards unterstützt die Elektron Outbox 8?

Unterstützt werden unter anderem V/Oct und Hz/V sowie Gate, Trigger, Clock und lineare CV-Signale. Dadurch lässt sich sowohl moderne Modularhardware als auch bestimmte ältere Synthesizer-Technik ansteuern.