Test: Harrison Harrison Flex-10 Audio Interface

Mit dem Flex-10 überträgt Harrison Audio seine Konsolen-DNA erstmals in ein kompaktes USB-Audiointerface. Für 625 Euro soll das Desktop-Gerät nicht einfach nur zwei Mikrofonvorverstärker und Wandler liefern, sondern bereits beim Recording eine klar definierte Arbeitsweise ermöglichen: mit schaltbaren Filtern, echter Trafo-Sättigung, Insert-Punkten und einer Monitorsektion, die eher an ein kleines Studiopult als an ein klassisches Interface erinnert.

Wichtig: Das Harrison Audio Flex-10 kommt erst im September 2026 in den Handel. Dieser Testbericht ordnet daher Konzept, Ausstattung und Praxispotenzial anhand der veröffentlichten technischen Daten ein; ein abschließendes Klangurteil aus einer eigenen Recording-Session kann erst nachgereicht werden.

Kein Einstiegsinterface, sondern ein Recording-Front-End

Das Flex-10 ist nicht als möglichst günstige Einsteigerlösung gedacht. Seine zwei Mikrofoneingänge mögen auf den ersten Blick nach einem klassischen Singer-Songwriter- oder Homestudio-Interface aussehen. Der eigentliche Unterschied liegt aber im Signalweg und im Bedienkonzept.

Harrison platziert vor den Wandlern einen bewusst gestaltbaren analogen Kanalzug. Neben Gain, Phantomspeisung, Pad und Phasenumkehr stehen pro Kanal ein Hochpass- und ein Tiefpassfilter sowie H-Drive bereit. Dahinter folgen die Wandlung und die Digitalanbindung. Das lädt dazu ein, Klangentscheidungen bereits beim Einspielen zu treffen, statt jedes Signal maximal neutral aufzunehmen und erst später mit Plug-ins zu formen.

Gerade für Vocals, E-Gitarre, Bass, Hardware-Synthesizer oder Drum-Machines kann das ein sehr stimmiger Workflow sein. Wer beim Recording mit einer klaren Vorstellung arbeitet, bekommt ein Interface, das sich stärker wie ein kleines Produktionswerkzeug anfühlt als wie ein reiner Computer-Adapter.

Harrison-Preamps mit H-Drive und Filtern

Herzstück des Flex-10 sind die beiden Harrison-Mikrofonvorverstärker. Die Marke ist vor allem für große Studiokonsolen bekannt, deren Klangbild oft mit Durchsetzungskraft, klarer Mittenzeichnung und musikalischer Färbung verbunden wird. Das Interface verspricht nicht, eine große Konsole vollständig zu ersetzen. Es übernimmt aber zentrale Bausteine dieser Arbeitsweise.

Die H-Drive-Schaltung arbeitet laut Hersteller mit Transformator-Sättigung. Sie soll bei Bedarf Verdichtung, Obertöne und etwas mehr Gewicht ins Signal bringen. Das ist besonders dann interessant, wenn ein DI-Bass, eine Gitarre oder eine Stimme schon beim Einspielen etwas mehr Charakter erhalten soll. Entscheidend dürfte sein, wie fein sich die Sättigung dosieren lässt: Als dauerhafter Effekt wäre sie zu speziell, als kontrollierbares Werkzeug kann sie jedoch sehr wertvoll sein.

Die Hoch- und Tiefpassfilter orientieren sich an den Filtern der klassischen Harrison-32-Serie. In der Praxis sind sie keine vollständige Klangregelung, sondern bewusst reduzierte Recording-Werkzeuge. Trittschall, tiefes Rumpeln oder unnötige Höhenanteile lassen sich direkt vor der Wandlung entschärfen. Das kann den späteren Mix aufräumen, verlangt aber auch Erfahrung: Was beim Recording gefiltert wird, lässt sich nicht nachträglich zurückholen.

Separate Eingänge und Inserts: gut für Hybrid-Setups

Neben den XLR-Mikrofoneingängen bietet das Flex-10 pro Kanal separate Line-Inputs sowie frontseitige Hi-Z-Buchsen. Das ist für kleine Produktionsräume ausgesprochen sinnvoll. Ein Synthesizer oder eine Drum-Machine kann angeschlossen bleiben, während Gitarre oder Bass schnell vorne eingesteckt werden. Die Mikrofonvorverstärker müssen dafür nicht ständig umfunktioniert oder neu verkabelt werden.

Besonders interessant sind die Insert-Punkte pro Kanal. Damit lassen sich externe Kompressoren, EQs oder 500er-Module direkt in den Aufnahmepfad integrieren. Wer etwa einen Vocal-Kompressor oder ein charakterstarkes Outboard-Gerät besitzt, kann dieses ohne umständliche Routing-Lösungen nutzen.

Hier zeigt sich die Zielgruppe des Flex-10 klar: Produzenten und Musiker, die ein kleines Setup betreiben, aber bereits über einzelne hochwertige externe Geräte verfügen oder ihr Studio dahin entwickeln möchten. Für reine Laptop-Produktionen ohne Mikrofone, Instrumente und Outboard bleibt dieser Mehrwert dagegen weitgehend ungenutzt.

Monitoring mit zwei Lautsprecherpaaren

Die Monitorsektion ist für ein Interface dieser Größe ungewöhnlich großzügig ausgestattet. Das Flex-10 bietet zwei separate Stereo-Monitorausgänge, die sich unabhängig in der Lautstärke regeln lassen. Damit kann beispielsweise zwischen Hauptabhöre und einem zweiten Lautsprecherpaar umgeschaltet werden, ohne Kabel umzustecken.

Hinzu kommen zwei eigenständig regelbare Kopfhörerausgänge. Für Vocal-Aufnahmen, gemeinsames Produzieren oder kleine Recording-Sessions ist das praktischer als ein einzelner Kopfhörerausgang mit Y-Adapter. Direct Monitoring erlaubt zudem, Eingangssignal und DAW-Wiedergabe latenzarm zu mischen.

Die analogen VU-Meter sind dabei mehr als Nostalgie. Sie machen Pegelverhältnisse schnell sichtbar und unterstützen einen bewussteren Umgang mit Gain-Staging. Wer beim Aufnehmen gern auf Hardware schaut statt auf eine ständig geöffnete Metering-Anzeige im Rechner, dürfte diese Art der Rückmeldung schätzen.

ADAT-Erweiterung macht das Flex-10 zukunftssicher

Mit seinen zwei Mikrofonvorverstärkern ist das Harrison Flex-10 zunächst ein Interface für überschaubare Sessions. Über ADAT kann es aber um bis zu acht Kanäle erweitert werden. So lässt sich später ein externer Achtkanal-Preamp anschließen – etwa für Drum-Recording, Bandproben oder zusätzliche Synthesizer.

Das macht das Gerät flexibler als ein typisches Zwei-Kanal-Interface. Für den Alltag reicht die kompakte Bedienoberfläche, bei größeren Produktionen wächst das System mit. MIDI I/O über 3,5-mm-TRS ergänzt die Ausstattung sinnvoll, wenn Hardware-Synthesizer, Sequencer oder Drum-Machines Teil des Setups sind.

Weniger attraktiv ist das Flex-10 für mobile Produktionen: Mit 2,15 Kilogramm Gewicht, externem 12-Volt-Netzteil und einer Gehäusebreite von rund 30 Zentimetern ist es kein Interface für den Rucksack. Es gehört eher auf einen festen Studioarbeitsplatz.



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Software-Bundle mit Mixbus 12

Zum Lieferumfang gehören Harrison Mixbus 12 sowie das Harrison Creator Pack. Mixbus ist eine DAW mit stark konsolenorientiertem Ansatz und Harrison-EQ auf allen Kanälen. Für Einsteiger oder Nutzer, die eine zweite, stärker auf Mixing fokussierte Produktionsumgebung ausprobieren möchten, ist das ein echter Mehrwert.

Wer bereits vollständig in Logic Pro, Cubase, Ableton Live oder Pro Tools arbeitet, wird Mixbus vermutlich nicht zur Haupt-DAW machen. Das Bundle bleibt dennoch ein sinnvoller Einstieg in die Harrison-Welt. Die zusätzlichen Instrumente, Plug-ins, Loops und Software-Angebote des Creator Packs sollte man hingegen als Zugabe und nicht als entscheidendes Kaufargument bewerten.

Wie leicht lässt sich das Flex-10 kontrollieren?

Die Bedienung dürfte eine der großen Stärken sein. Harrison setzt auf direkte Regler, Taster und sichtbare Pegelanzeige statt auf eine App-zentrierte Steuerung. Gain, Sättigung, Filter, Kopfhörer- und Monitorlautstärken sind dort erreichbar, wo sie beim Arbeiten gebraucht werden.

Das reduziert die Distanz zwischen Musiker und Technik. Gleichzeitig verlangt der Ansatz, dass man sich mit Pegeln und Klangentscheidungen auseinandersetzt. H-Drive, Filter und Insert sind keine automatischen Klangverbesserer. Wer sie unreflektiert einsetzt, kann eine Aufnahme unnötig färben oder einschränken. Für Anwender mit etwas Recording-Erfahrung ist genau diese direkte Kontrolle aber der Reiz.

Fazit: Harrison Harrison Flex-10 Audio Interface Das Harrison Audio Flex-10 ist für 625 Euro kein Universalinterface für jede Gelegenheit, sondern ein klar positioniertes Recording-Werkzeug. Es richtet sich an Produzenten, Songwriter und kleine Studios, die nicht nur sauber aufnehmen, sondern den Klang bereits vor dem Rechner formen möchten. Die Kombination aus Harrison-Preamps, H-Drive-Transformatorschaltung, Filtern, Inserts, ADAT-Erweiterung und ungewöhnlich umfangreicher Monitorsektion macht das Flex-10 zu einem sehr eigenständigen Angebot. Es ist weniger ein „mehr Kanäle für weniger Geld“-Interface als ein kompakter analoger Front-End-Baustein mit moderner Digitalanbindung. Wer überwiegend mobil arbeitet oder schlicht zwei neutrale Eingänge für gelegentliche Aufnahmen braucht, findet passendere und günstigere Lösungen. Wer aber einen festen Studioplatz aufbauen möchte, Outboard einbinden will und beim Recording bewusst Entscheidungen treffen möchte, sollte das Harrison Flex-10 unbedingt auf die Shortlist setzen. Pro durchdachtes, konsolenorientiertes Recording-Konzept

H-Drive, Filter und Inserts direkt im analogen Signalweg

zwei Monitorwege und zwei Kopfhörerausgänge Contra nur zwei integrierte Mikrofonvorverstärker

nicht bus-powered und wenig mobil Link zur Herstellerseite: Harrison Audio

Harrison Flex-10 im Überblick