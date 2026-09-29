Yamaha PSR-SX620 Test: Arranger-Keyboard mit neuen Live-Features

Mit dem Yamaha PSR-SX620 bringt Yamaha ein modernes Arranger-Keyboard für Entertainer, Hobbymusiker und Songwriter auf den Markt. Für rund 1.129 Euro bietet es 61 anschlagdynamische Tasten, mehr als 1.000 Sounds, 450 Begleit-Styles, Super-Articulation-Voices, Chord Looper, Bluetooth-Audio sowie MIDI- und WAV-Aufnahmen. Als Nachfolger des PSR-SX600 positioniert es sich als vielseitige Lösung für das Üben, Arrangieren und kleinere Live-Auftritte.

Yamaha PSR-SX620 im Überblick

Das PSR-SX620 ist ein leichtes und vergleichsweise kompaktes Arranger-Keyboard. Mit 8,1 kg Gewicht, integriertem 2 × 15-Watt-Lautsprechersystem und einem übersichtlichen Bedienfeld ist es für den flexiblen Einsatz zu Hause, im Proberaum und auf kleineren Bühnen ausgelegt. Für den Transport zur Probe, Hochzeit, Vereinsveranstaltung oder zum Solo-Gig ist das ein echter Vorteil.

Im Zentrum steht ein 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay. Es zeigt Sounds, Styles, Songtexte, Notendarstellung und Einstellungen klar an. Die Tasten sind anschlagdynamisch, verzichten allerdings auf Aftertouch. Das ist in dieser Klasse nachvollziehbar, bei ausdrucksstarken Solosounds wäre ein zusätzlicher Drucksensor aber eine schöne Ergänzung gewesen.

Mehr als 1.000 Sounds und Super Articulation

Die Soundauswahl umfasst 1.002 Voices, 51 Drum- und SFX-Kits sowie zusätzlich 480 XG-Voices für MIDI- und Song-Playback. Darunter befinden sich 137 Super-Articulation-Voices. Diese reagieren auf Spielweise und Anschlag und bilden typische Spielgeräusche oder Artikulationen nach – etwa Slides bei Saxofon- und Gitarrensounds oder andere charakteristische Nuancen.



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Gerade für Live-Spieler ist das relevant: Ein gut programmierter Gitarren-, Bläser- oder Saxofonsound wirkt mit kleinen artikulatorischen Details wesentlich lebendiger als ein statischer Standardsound. Das PSR-SX620 bringt hier Technologien aus den größeren Yamaha-Arranger-Modellen in eine zugänglichere Preisklasse.

Per Dual-, Layer- und Split-Funktion lassen sich Sounds kombinieren und über die Tastatur verteilen. Damit kann beispielsweise links ein Bass oder eine Begleitung liegen, während rechts Klavier, E-Piano, Orgel oder ein Lead-Sound gespielt wird.

450 Styles als virtuelle Band

Das Herzstück eines Arranger-Keyboards sind die Begleit-Styles. Beim Yamaha PSR-SX620 stehen 450 Styles zur Verfügung. Sie reagieren in Echtzeit auf die gespielten Akkorde und liefern passende Schlagzeug-, Bass-, Gitarren-, Keyboard- und Bläserbegleitungen. Intros, Variationen, Fill-ins und Endings helfen dabei, einen Song dynamisch zu gestalten.

Für den praktischen Einsatz besonders sinnvoll sind die One-Touch-Settings: Sie rufen passende Klangkombinationen zu einem Style auf, sodass nicht erst lange nach einem geeigneten Piano-, Orgel- oder Bläsersound gesucht werden muss. Über Registration Memories können komplette Setups inklusive Sound, Style, Tempo und weiterer Einstellungen gespeichert und direkt abgerufen werden.

Die Playlist-Funktion unterstützt dabei, Songs und Registrierungen für Auftritte sinnvoll zu organisieren. Wer ein längeres Programm spielt, kann seine Abläufe dadurch deutlich strukturierter vorbereiten.

Chord Looper, Smart Chord und Performance-Control

Eine der interessantesten Neuerungen ist der Chord Looper. Er zeichnet Akkordfolgen auf und gibt sie als Begleitgrundlage wieder. Die linke Hand wird dadurch frei für zusätzliche Spielideen, das Umschalten von Sounds oder die Interaktion mit dem Publikum. Auch zum Üben und zum Entwickeln von Songideen ist diese Funktion praktisch.

Mit Smart Chord lassen sich vollständige Begleitakkorde vereinfacht auslösen. Das hilft Einsteigern und Musikern, die sich beim Spielen zunächst auf Melodie, Rhythmus und den Ablauf konzentrieren möchten.

Für direkten Zugriff während des Spiels gibt es zwei frei belegbare Live-Control-Drehregler sowie einen Joystick. Damit lassen sich beispielsweise Filter, Effekte, Lautstärken oder Klangparameter ohne Menüsuche verändern. Der Joystick bietet sich vor allem für Pitch Bend und Modulation bei Lead-, Synth- und Bläsersounds an.

Lautsprechersystem und Anschlüsse

Yamaha hat das Lautsprechersystem gegenüber dem Vorgänger überarbeitet. Zwei 15-Watt-Verstärker, ein Bassport und ein nach vorn abstrahlendes Bassreflex-Prinzip sollen für mehr Fundament und klarere Wiedergabe sorgen. Für das Üben und kleinere musikalische Einsätze genügt das integrierte System problemlos; für größere Veranstaltungen ist der Anschluss an eine PA oder Aktivlautsprecher die bessere Wahl.

Dafür stehen Stereo-Line-Ausgänge zur Verfügung. Hinzu kommen ein Mikrofoneingang, Aux In, MIDI In/Out sowie USB-to-Host und USB-to-Device. Über USB lässt sich mit Computer, Speichermedien und MIDI-Equipment arbeiten. Bluetooth-Audio erlaubt, Musik oder Playbacks drahtlos vom Smartphone oder Tablet einzuspielen.

Ein MIDI-Song-Player mit Text- und Notendarstellung ist ebenfalls an Bord. Praktisch: Das PSR-SX620 kann MIDI- und Audio-Aufnahmen erstellen. Der integrierte 16-Spur-MIDI-Sequencer unterstützt Quick-, Multi- und Step-Recording, während der Audio-Recorder komplette Performances als WAV-Datei sichert.

Erweiterungen und eigene Inhalte

Das PSR-SX620 bietet rund 380 MB Speicher für Voice-Expansion-Pakete. Eigene Sounds und Styles lassen sich über Yamahas Expansion Explorer verwalten. Zusätzlich gibt es Audio-Link-Multi-Pads, über die eigene WAV-Samples getriggert werden können – etwa Jingles, Percussion-Loops, kurze Intros oder musikalische Phrasen.

Das erweitert die Möglichkeiten über das klassische „Keyboard mit Begleitautomatik“-Prinzip hinaus. Wer sein Live-Set individueller gestalten möchte, kann das Instrument mit eigenen Inhalten besser an Repertoire und musikalische Ausrichtung anpassen.

Für wen eignet sich das Yamaha PSR-SX620?

Das Yamaha PSR-SX620 ist ein vielseitiges Arranger-Keyboard für Musiker, die eine komplette Begleitband in einem kompakten Instrument suchen. Es ist interessant für Entertainer und Alleinunterhalter, aber ebenso für Hobby-Musiker, die Songs arrangieren, üben oder zu Hause direkt mit guten Sounds spielen möchten.

Im Vergleich zu einem einfachen Portable Keyboard bietet das SX620 deutlich mehr Kontrolle, bessere Anschlussmöglichkeiten, umfangreichere Begleitfunktionen und einen professionelleren Workflow. Wer Vocal Harmony, mehr Bedienelemente, eine größere Klangbibliothek oder noch weitergehende Live-Funktionen benötigt, sollte sich innerhalb der Serie die PSR-SX720 oder PSR-SX920 ansehen.

Mit Chord Looper, Super-Articulation-Sounds, 450 Styles, Aufnahmemöglichkeiten und Bluetooth ist das Yamaha PSR-SX620 aber bereits sehr rund ausgestattet. Es schließt die Lücke zwischen Einsteiger-Keyboards und professionellen Arranger-Workstations überzeugend.

Das Yamaha PSR-SX620 ist für rund 1.129 Euro ein vielseitiges Arranger-Keyboard für Entertainer, Hobbymusiker und Songwriter. Die große Klang- und Style-Auswahl, Super-Articulation-Voices, Chord Looper und Aufnahmemöglichkeiten sorgen für einen zeitgemäßen, praxisnahen Workflow – zu Hause ebenso wie bei kleineren Live-Einsätzen. Wer Vocal Harmony, mehr Direktzugriff und noch weitergehende Performance-Funktionen benötigt, sollte die größeren Modelle PSR-SX720 oder PSR-SX920 in den Vergleich einbeziehen.