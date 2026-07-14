Novation Launchkey 88 MK4, 88-Tasten-Masterkeyboard

Novation erweitert seine aktuelle Controller-Serie um das Launchkey 88 MK4. Das neue DAW- und MIDI-Masterkeyboard richtet sich vor allem an Musikerinnen und Musiker, die einen großen Tonumfang und ein ausdrucksstarkes Spielgefühl mit einer umfassenden Steuerung ihrer Musiksoftware verbinden möchten.

Mit seinen 88 halbgewichteten Waterfall-Tasten bildet das Modell künftig die Spitze der Launchkey-MK4-Serie. Gleichzeitig übernimmt das Novation Launchkey 88 MK4 die kreativen Funktionen, RGB-Pads und umfangreichen DAW-Bedienelemente der kleineren Varianten.

Die Launchkey-MK4-Familie reicht damit vom kompakten Launchkey Mini bis zum großen Controllerkeyboard für Pianisten, Keyboarder, Produzenten und Live-Musiker.

Halbgewichtete Waterfall-Klaviatur mit 88 Tasten

Das zentrale Merkmal des Novation Launchkey 88 MK4 ist seine speziell entwickelte Klaviatur. Die 88 halbgewichteten Waterfall-Tasten decken mehr als sieben Oktaven ab und sollen ein präzises, kontrolliertes sowie dynamisches Spiel ermöglichen.

Im Vergleich zu einer vollständig gewichteten Hammermechanik dürfte die halbgewichtete Konstruktion einen guten Mittelweg darstellen: Akkorde, Flächen und schnelle Synthesizer-Linien lassen sich leichtgängig spielen, während die Tasten dennoch mehr Widerstand als eine klassische Synthesizer-Tastatur bieten.

Damit eignet sich das Launchkey 88 MK4 nicht ausschließlich für Pianisten. Auch Produzenten, Komponisten, Organisten und Keyboarder erhalten einen großen Tonumfang, ohne ständig mit Oktavtastern arbeiten zu müssen.

Acht Encoder und neun Fader für die DAW-Steuerung

Auf der Bedienoberfläche stehen acht Endlosdrehregler und neun Fader bereit. Damit lassen sich unter anderem Lautstärken, Panoramaeinstellungen, Sends, virtuelle Instrumente und Effektparameter direkt am Controller bearbeiten.

Die neun Fader verfügen über mehrere Betriebsarten. Ein Modus ist für die Lautstärkeregelung innerhalb der DAW vorgesehen, während sich weitere Belegungen an den persönlichen Workflow anpassen lassen. Individuelle Zuweisungen werden über die kostenlose Software Novation Components erstellt.

Transporttaster ermöglichen außerdem den direkten Zugriff auf zentrale Funktionen wie Start, Stopp, Aufnahme, Loop und Metronom. Dadurch müssen Produzenten während einer Session deutlich seltener zu Maus und Tastatur greifen.

Novation bietet für die Launchkey-MK4-Serie eine direkte Integration in Ableton Live, Logic Pro, Cubase, FL Studio, Reason, Bitwig und Ardour. Andere Programme können über Mackie HUI oder frei konfigurierbare MIDI-Zuweisungen eingebunden werden.

16 RGB-Pads mit polyphonem Aftertouch

Zusätzlich zur Klaviatur besitzt das Novation Launchkey 88 MK4 insgesamt 16 anschlagdynamische RGB-Pads. Diese unterstützen polyphonen Aftertouch und können zum Einspielen von Drums, Percussion, Akkorden und Melodien verwendet werden.

Da der Druck jedes Pads separat erfasst wird, lassen sich kompatible Instrumente besonders ausdrucksstark spielen. Abhängig vom geladenen Sound kann der Aftertouch beispielsweise Filter, Lautstärke, Vibrato oder Effekte beeinflussen.

In Ableton Live dienen die Pads zudem zum Starten von Clips und zum Arbeiten mit Drum Racks oder anderen Rasterfunktionen. Novation setzt innerhalb der MK4-Serie auf neu entwickelte FSR-Pads, die eine besonders direkte Ansprache ermöglichen sollen.

Arpeggiator, Akkordmodi und 30 Skalen

Das neue Launchkey ist nicht nur als DAW-Fernsteuerung ausgelegt. Mehrere integrierte Kreativfunktionen unterstützen beim Entwickeln von Melodien, Akkorden und rhythmischen Strukturen.

Der Arpeggiator erzeugt auf Grundlage gespielter Noten automatisch rhythmische Tonfolgen. Verschiedene Abspielrichtungen, Rhythmen und weitere Parameter lassen sich direkt am Keyboard verändern.

Hinzu kommen mehrere Chord-Modi. Mit diesen können komplette Akkorde über einzelne Tasten oder Pads ausgelöst werden. Der Chord Detector erkennt wiederum den gerade gespielten Akkord und zeigt dessen Bezeichnung im OLED-Display an.

Im Scale Mode stehen insgesamt 30 Skalen zur Auswahl. Dabei kann das Keyboard so konfiguriert werden, dass ausschließlich Noten der gewählten Tonleiter ausgegeben werden. Gerade beim Improvisieren oder beim Entwickeln neuer Ideen lassen sich unpassende Töne dadurch vermeiden.

Arpeggiator, Skalenfunktionen und unterschiedliche Akkordmodi gehören zu den zentralen Kreativwerkzeugen der gesamten Launchkey-MK4-Serie.

Split, Layer und zwei unabhängige Tastaturzonen

Durch die Split- und Layer-Funktionen eignet sich das Novation Launchkey 88 MK4 auch für umfangreichere Performance-Setups.

Im Split-Modus wird die Klaviatur in zwei unabhängige Bereiche aufgeteilt. So kann beispielsweise links ein Bassklang und rechts ein Piano oder Synthesizer gespielt werden. Die beiden Zonen lassen sich unterschiedlichen MIDI-Kanälen zuweisen.

Der Layer-Modus überträgt die gespielten Noten dagegen gleichzeitig auf zwei MIDI-Kanälen. Dadurch können zwei Software-Instrumente oder externe Klangerzeuger übereinandergelegt werden.

Der große Tastaturumfang ist für solche Anwendungen besonders praktisch, weil beiden Bereichen ausreichend Tasten zur Verfügung stehen.

NKS-Unterstützung für kompatible Instrumente und Effekte

Das Launchkey 88 MK4 unterstützt außerdem den Native Kontrol Standard, kurz NKS. Damit kann der Controller gemeinsam mit Native Instruments Komplete Kontrol und einer großen Auswahl NKS-kompatibler Plug-ins eingesetzt werden.

Über passende Custom Modes lassen sich unter anderem Plug-in-Parameter steuern, Presets wechseln und Parameterseiten aufrufen. Die entsprechenden Belegungen können über Novation Components an das Keyboard übertragen werden.

Laut Hersteller ermöglicht die NKS-Unterstützung den Zugriff auf mehr als 2.000 kompatible Instrumente und Effekte. Besonders für Anwender des Native-Instruments-Ökosystems erweitert sich damit der praktische Einsatzbereich des Controllers.

Externe Synthesizer über MIDI-Out steuern

Auf der Rückseite des Keyboards befinden sich ein fünfpoliger MIDI-Ausgang und ein Anschluss für ein Sustain-Pedal. Die Verbindung mit dem Computer sowie die Stromversorgung erfolgen über USB-C.

Über den klassischen MIDI-Ausgang lassen sich Desktop-Synthesizer, Rackexpander, Grooveboxen und andere MIDI-kompatible Instrumente direkt ansteuern. Dabei können auch die internen Arpeggiator-, Akkord-, Skalen-, Split- und Layer-Funktionen verwendet werden.

Das Launchkey 88 MK4 eignet sich daher nicht nur als USB-Controller für virtuelle Instrumente. Es kann ebenso als zentrale Spiel- und Steuereinheit eines hybriden Setups aus Computer, Software und externer Hardware dienen.

Umfangreiches Softwarepaket im Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehört ein umfangreiches Download-Paket für den Einstieg in die Musikproduktion. Enthalten sind unter anderem:

Ableton Live 12 Lite

Cubase LE

Native Instruments Komplete Select

Novation Play

GForce Bass Station

GForce Oberheim SEM

GForce Oberheim OB-EZ

GForce AXXESS

Klevgrand LUXE

Klevgrand Slammer

Orchestral Tools Parallel Orchestra

Unterrichtseinheiten von Melodics

Novation Play wurde in Zusammenarbeit mit Klevgrand entwickelt und stellt unterschiedliche Bässe, Leads, Flächen, Pianos, Drumkits und weitere Sounds bereit. Die acht Encoder des Launchkey werden automatisch wichtigen Parametern der Software zugewiesen.

Über regelmäßige Updates und zusätzliche Soundpacks möchte Novation den Funktionsumfang von Novation Play und damit den Mehrwert der gesamten Launchkey-MK4-Serie kontinuierlich erweitern.

Launchkey-MK4-Serie erhält neues Spitzenmodell

Die vierte Launchkey-Generation wurde im September 2024 zunächst mit kleineren Modellen vorgestellt. Seitdem habe sich die Serie nach Angaben des Herstellers positiv entwickelt. Die Produktregistrierungen sollen um zehn Prozent gestiegen sein, während die Verkaufszahlen bis März 2026 kontinuierlich gewachsen seien.

Für das Geschäftsjahr 2025 nennt Novation ein Wachstum von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit dem neuen 88-Tasten-Modell soll diese Entwicklung weiter beschleunigt werden.

Das Novation Launchkey 88 MK4 schließt zugleich die bisherige Lücke zwischen den kompakten Produktionscontrollern der Serie und einem vollwertigen Masterkeyboard für Keyboarder und Pianisten.

Novation Launchkey 88 MK4: Technische Daten

DAW- und MIDI-Masterkeyboard

88 halbgewichtete Waterfall-Tasten

Anschlagdynamische Klaviatur

16 anschlagdynamische RGB-Pads

Polyphoner Aftertouch bei den Pads

Acht Endlosdrehregler

Neun Fader

OLED-Display

Transportsektion

Integrierter Arpeggiator

Mehrere Chord-Modi

Chord Detector

Scale Mode mit 30 Skalen

Dual-, Split- und Layer-Funktion

NKS-Unterstützung

Individuelle Custom Modes

Fünfpoliger MIDI-Ausgang

Anschluss für Sustain-Pedal

USB-C für Datenübertragung und Stromversorgung

Schwarzes Gehäuse

Umfangreiches Softwarepaket

Fazit: Novation Launchkey MK4 mit 88 Tasten jetzt auch mit vollem Tonumfang

Mit dem Novation Launchkey 88 MK4 wird die aktuelle Controller-Serie konsequent nach oben erweitert. Das neue Modell kombiniert eine halbgewichtete Waterfall-Klaviatur mit einem vollständigen 88-Tasten-Tonumfang, 16 polyphon druckempfindlichen Pads, neun Fadern und einer umfangreichen DAW-Steuerung.

Besonders interessant erscheint das Keyboard für Produzenten und Live-Musiker, die zwischen Software-Instrumenten, externen Synthesizern und unterschiedlichen Klangzonen wechseln möchten. Split, Layer, Arpeggiator, Akkordmodi, Scale Mode und NKS-Unterstützung machen das Gerät zugleich zu mehr als einem einfachen Eingabe-Keyboard.

Einen offiziellen Preis und einen konkreten Liefertermin hat Novation in den vorliegenden Informationen noch nicht genannt.

Herstellerlink: Novation | Grid-Controller, Grooveboxen, Synthesizer und Keyboards

FAQ zum Novation Launchkey 88 MK4

Besitzt das Novation Launchkey 88 MK4 eine Hammermechanik?

Nein. Das Keyboard verwendet eine halbgewichtete Waterfall-Klaviatur. Diese bietet mehr Widerstand als eine typische Synthesizer-Tastatur, ist jedoch leichter spielbar als eine vollständig gewichtete Hammermechanik.

Kann das Launchkey 88 MK4 ohne Computer verwendet werden?

Ja. Über den fünfpoligen MIDI-Ausgang lassen sich externe Synthesizer, Expander und andere MIDI-Geräte ansteuern. Auch Funktionen wie Arpeggiator, Scale Mode, Split und Layer können dabei genutzt werden.

Welche DAWs werden direkt unterstützt?

Eine direkte Integration ist für Ableton Live, Logic Pro, Cubase, FL Studio, Reason, Bitwig und Ardour vorgesehen. Weitere DAWs können über Mackie HUI oder eigene MIDI-Zuweisungen gesteuert werden.

Haben die Pads polyphonen Aftertouch?

Ja. Alle 16 RGB-Pads sind anschlagdynamisch und unterstützen polyphonen Aftertouch. Der Druckwert kann für jedes Pad separat übertragen werden.

Unterstützt das Launchkey 88 MK4 NKS?

Ja. Das Keyboard kann mit Native Instruments Komplete Kontrol und NKS-kompatiblen Plug-ins verwendet werden. Passende Controller-Belegungen werden über Novation Components eingerichtet.

Ist eine Musiksoftware im Lieferumfang enthalten?

Ja. Das Softwarepaket umfasst unter anderem Ableton Live 12 Lite, Cubase LE, Komplete Select, Novation Play sowie verschiedene Instrumente und Effekte von GForce, Klevgrand und Orchestral Tools.