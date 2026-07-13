Stylophone Theremin Test – Analoger Spezialist zwischen Instrument und Sounddesign

Mit dem Stylophone Theremin bringt der britische Hersteller ein Instrument auf den Markt, das sich bewusst außerhalb klassischer Synthesizer-Konzepte bewegt. Für 129 Euro erhält man keinen weiteren Desktop-Synthesizer mit Mini-Tastatur oder Sequencer, sondern ein eigenständiges Performance-Instrument, das Elemente eines klassischen Theremins mit einer analogen Synthesizer-Architektur verbindet. Das Ergebnis ist weder ein traditionelles Theremin noch ein gewöhnlicher Monosynthesizer, sondern eine spannende Mischung aus beidem.

Gerade als langjähriger Synthesizer-Spieler fällt sofort auf, dass sich das Stylophone Theremin nicht über technische Daten definiert, sondern über seine Spielweise. Wer hier präzise Basslines oder schnelle Leads erwartet, wird den Ansatz zunächst hinterfragen. Wer dagegen Freude daran hat, Klänge mit Gesten zu formen und analoge Schwingungen unmittelbar zu beeinflussen, entdeckt schnell den besonderen Reiz dieses Instruments.

Mit zwei analogen Oszillatoren, FM-Modulation, Delay, Vibrato, integriertem Lautsprecher und einer ungewöhnlichen Kombination aus Antennensteuerung und Noten-Slider besitzt das Stylophone Theremin deutlich mehr klangliche Möglichkeiten, als der günstige Preis zunächst vermuten lässt. Gleichzeitig verlangt es seinem Spieler Geduld und Übung ab. Genau darin liegt allerdings auch ein großer Teil seines Charmes.

Analoge Technik mit ungewöhnlichem Bedienkonzept

Bereits beim Auspacken vermittelt das Instrument einen eigenständigen Eindruck. Das kompakte Kunststoffgehäuse wirkt ordentlich verarbeitet, während die großen Drehregler angenehm griffig ausfallen und ausreichend Widerstand besitzen. Gerade im Live-Betrieb ist das wichtig, weil sich Einstellungen dadurch kontrolliert verändern lassen und nicht versehentlich verstellt werden. Mit knapp 900 Gramm Gewicht bleibt das Instrument transportabel und lässt sich sogar auf einem Mikrofonständer montieren. Dadurch befindet sich die Antenne automatisch in einer ergonomisch sinnvollen Position, was das Spielen deutlich angenehmer macht als auf einem Tisch.

Das Bedienfeld ist übersichtlich aufgebaut. Sämtliche Funktionen liegen direkt unter den Fingern. Menüs oder versteckte Funktionen existieren nicht. Stattdessen arbeitet das Stylophone Theremin vollständig unmittelbar. Jeder Regler verändert den Klang direkt, ohne Zwischenschritte oder Display-Menüs. Das Herzstück bildet die Kombination aus Antenne und Slider. Die Antenne übernimmt die berührungslose Steuerung der Tonhöhe. Je nach Abstand der Hand verändert sich kontinuierlich die Frequenz. Anders als bei klassischen Tasteninstrumenten existieren dabei keinerlei Raster oder feste Tonhöhen. Jede kleinste Bewegung wirkt sich unmittelbar auf den Klang aus.

Alternativ kann die Tonhöhe über den integrierten Slider gespielt werden. Dieser deckt knapp zwei Oktaven ab und erlaubt deutlich reproduzierbarere Melodien. Besonders interessant wird das Instrument allerdings, wenn beide Spielweisen gleichzeitig verwendet werden. So lässt sich beispielsweise der Slider als Steuersignal für die interne Modulation einsetzen, während die eigentliche Tonhöhe weiterhin über die Antenne kontrolliert wird.

Im Alltag zeigt sich allerdings auch, dass die Stimmung der Antenne etwas Fingerspitzengefühl verlangt. Der kleine Tune-Regler reagiert recht empfindlich, sodass das präzise Einrichten zunächst etwas Übung benötigt. Nach kurzer Eingewöhnung gehört dieser Vorgang jedoch zur normalen Vorbereitung vor einer Session. Eine klassische Lautstärkeantenne besitzt das Stylophone Theremin bewusst nicht. Stattdessen übernimmt ein großer Trigger-Taster das Auslösen der Decay-Hüllkurve. Alternativ kann ein Drone-Modus aktiviert werden, bei dem der Ton dauerhaft anliegt. Diese Entscheidung verändert das komplette Spielgefühl gegenüber historischen Theremins und macht deutlich, dass Stylophone hier bewusst einen eigenen Weg geht.



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Analoge Klangerzeugung mit überraschend großer Bandbreite

Im Inneren arbeitet eine vollständig analoge Klangerzeugung mit zwei unabhängigen Oszillatoren. Beide Oszillatoren lassen sich separat stimmen. Für den Slider-Oszillator steht zusätzlich die Wahl zwischen Sinus- und Rechteckwelle zur Verfügung. Bereits ohne weitere Bearbeitung entstehen dadurch klassische Synthesizer-Grundklänge, die von weichen Sinusflächen bis zu kantigen Rechtecksounds reichen.

Spannend wird es jedoch durch die integrierte FM-Modulation. Über zwei verschiedene Modulationsmodi beeinflussen sich beide Oszillatoren gegenseitig. Anders als komplexe digitale FM-Synthesizer verfolgt Stylophone dabei einen bewusst direkten Ansatz. Die Modulation lässt sich sofort hören und verändert den Grundcharakter drastisch. Je nach Einstellung entstehen metallische Obertöne, aggressive Texturen oder experimentelle Drones, die weit über den typischen Theremin-Sound hinausgehen.

Gerade im Drone-Modus entwickelt das Instrument eine eigene Stärke. Während ein Oszillator dauerhaft läuft, verändert die Handbewegung an der Antenne kontinuierlich den Modulationsgrad. Dadurch entstehen lebendige Klangbewegungen, die sich hervorragend für Ambient, Soundtracks oder experimentelle Elektronik eignen. Man ertappt sich schnell dabei, weniger in Melodien als vielmehr in Klanglandschaften zu denken. Auch der integrierte Vibrato-Effekt passt hervorragend zum Instrument. Er wirkt musikalisch und unterstützt den schwebenden Charakter vieler Sounds, ohne künstlich zu erscheinen.

Das Delay erweitert den Klang zusätzlich. Zeit, Feedback und Effektanteil lassen sich direkt regeln, wodurch sich einfache Echoeffekte ebenso realisieren lassen wie lange, atmosphärische Wiederholungen. Bei sehr hohen Feedback-Einstellungen treten allerdings gelegentlich leichte digitale Nebengeräusche auf. Im normalen Arbeitsbereich fällt dies kaum ins Gewicht, bei extremen Einstellungen wird das Verhalten jedoch hörbar.

Überraschend positiv fällt der integrierte Lautsprecher auf. Natürlich ersetzt er keine Studiomonitore, liefert aber einen erstaunlich ausgewogenen Eindruck des Instruments. Für spontane Ideen auf dem Sofa oder unterwegs genügt er vollkommen. Sobald das Stylophone Theremin über den Line-Ausgang an ein Audio-Interface oder Effekt-Setup angeschlossen wird, zeigt sich allerdings deutlich mehr Dynamik und Feinzeichnung.

Klanglich besitzt das Instrument einen eigenständigen Charakter. Es möchte nicht möglichst sauber oder perfekt klingen, sondern lebt von kontinuierlichen Tonhöhenverläufen, schwebenden Intervallen und organischen Bewegungen. Gerade diese leichte Unberechenbarkeit macht einen großen Teil seines musikalischen Reizes aus.

Im Studio: Mehr Klangwerkzeug als Soloinstrument

Im Studiobetrieb zeigt sich schnell, dass das Stylophone Theremin weniger als klassischer Lead-Synthesizer gedacht ist, sondern vielmehr als Charakterinstrument. Seine Stärke liegt nicht in perfekter Intonation oder virtuosen Soli, sondern in organischen Klangbewegungen, ungewöhnlichen Übergängen und lebendigen Texturen.

Bereits nach kurzer Zeit landet das Instrument automatisch in Produktionen, bei denen Atmosphäre wichtiger ist als Präzision. Filmmusik, Ambient, experimentelle Elektronik, Sounddesign oder moderne Synthwave-Produktionen profitieren von genau dieser Mischung aus kontrollierbarer und gleichzeitig leicht unvorhersehbarer Tonhöhensteuerung.

Über den Mono-Line-Ausgang lässt sich das Stylophone Theremin problemlos in jedes Studio-Setup integrieren. Direkt in ein Audio-Interface gespielt, entstehen bereits überzeugende Ergebnisse. Sein eigentliches Potenzial entfaltet das Instrument jedoch in Kombination mit externen Effekten. Reverbs, Tape-Delays, Modulationseffekte oder Granular-Prozessoren erweitern den ohnehin eigenständigen Grundcharakter noch einmal deutlich.

Besonders interessant ist dabei die interne FM-Modulation. Während viele günstige Analogsynthesizer lediglich einfache Grundklänge liefern, erzeugt das Stylophone Theremin komplexe Obertonspektren, die sich hervorragend weiterbearbeiten lassen. Bereits kleine Veränderungen der Handposition verändern das Klangbild permanent. Dadurch entstehen Aufnahmen, die niemals vollständig identisch klingen.

Der integrierte Lautsprecher eignet sich hervorragend zum Experimentieren oder für spontane Ideen. Im Studio wird man allerdings fast ausschließlich den Line-Ausgang nutzen, da hier die gesamte Dynamik und Detailauflösung der analogen Klangerzeugung erhalten bleibt.

Auch im Live-Einsatz besitzt das Instrument seinen festen Platz. Durch die Möglichkeit, es auf einem Mikrofonständer zu montieren, entsteht eine ergonomische Spielposition. Die freie Bewegung vor der Antenne gehört dabei unmittelbar zur Performance und wirkt auch optisch sehr eindrucksvoll.

Spielbarkeit: Anspruchsvoll, aber bewusst so

Die größte Besonderheit des Stylophone Theremin ist gleichzeitig seine größte Herausforderung. Ein Theremin verlangt grundsätzlich eine völlig andere Spieltechnik als Keyboard, Synthesizer oder Digitalpiano. Da keinerlei feste Tonpositionen existieren, muss jede einzelne Note ausschließlich über die Entfernung der Hand zur Antenne gefunden werden. Das bedeutet in der Praxis: Intonation will gelernt sein.

Wer zum ersten Mal mit einem Theremin arbeitet, wird anfangs eher gleitende Sirenen, Soundeffekte oder experimentelle Klangverläufe erzeugen als saubere Melodien. Das ist keineswegs ein Mangel des Instruments, sondern Teil seines Konzepts. Nach einigen Sessions entwickelt sich jedoch ein Gefühl für die notwendigen Bewegungen.

Der integrierte Slider entschärft diesen Einstieg deutlich. Melodien lassen sich hier wesentlich reproduzierbarer spielen als ausschließlich über die Antenne. Dadurch eignet sich das Instrument auch für Produzenten, die zwar den besonderen Klangcharakter nutzen möchten, aber keine klassische Theremin-Ausbildung besitzen.

Besonders kreativ wird es, wenn Slider und Antenne gleichzeitig eingesetzt werden. Während der Slider beispielsweise eine Melodie vorgibt, verändert die Antenne kontinuierlich Modulation oder Tonhöhe. Dadurch entstehen Performances, die mit einer gewöhnlichen Tastatur kaum realisierbar wären. Das Instrument fordert seinen Spieler also durchaus heraus. Gleichzeitig motiviert genau diese direkte Verbindung zwischen Handbewegung und Klang immer wieder dazu, neue Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken.

Performance-Features: Konzentration auf das Wesentliche

Das Stylophone Theremin verzichtet vollständig auf moderne Komfortfunktionen wie Presets, Speicherplätze oder MIDI. Auch USB, Sequencer, Arpeggiator oder digitale Steuerungsmöglichkeiten sucht man vergeblich. Anstatt komplexe Funktionen anzubieten, konzentriert sich das Instrument vollständig auf die unmittelbare Performance. Jeder Regler beeinflusst den Signalweg direkt. Zwei Oszillatoren, Mischstufen, FM-Modulation, Vibrato, Delay sowie die Wahl zwischen Trigger- und Drone-Modus bilden den kompletten Funktionsumfang. Mehr benötigt das Instrument im Grunde nicht.

Der analoge Signalweg bleibt jederzeit nachvollziehbar. Die Oszillatoren erzeugen zunächst ihre Grundschwingungen. Anschließend erfolgt – je nach Einstellung – die Modulation zwischen beiden Oszillatoren. Danach folgen VCA beziehungsweise Drone-Modus sowie Vibrato und Delay. Diese klare Struktur erleichtert das Verständnis der Klangerzeugung erheblich und lädt zum Experimentieren ein. Wer speicherbare Sounds oder reproduzierbare Presets erwartet, wird hier bewusst nicht bedient. Stattdessen entsteht jeder Klang neu. Gerade für Sounddesigner besitzt genau das einen besonderen Reiz.

Fazit: Stylophone Theremin Das Stylophone Theremin ist kein universeller Analogsynthesizer und möchte es auch gar nicht sein. Vielmehr handelt es sich um ein eigenständiges elektronisches Instrument, das klassische Theremin-Techniken mit moderner analoger Synthese kombiniert. Für 129 Euro erhält man ein ungewöhnliches Klangwerkzeug, das deutlich vielseitiger ausfällt, als seine kompakten Abmessungen zunächst vermuten lassen. Zwei analoge Oszillatoren, FM-Modulation, Vibrato, Delay, der integrierte Lautsprecher und die Kombination aus Antenne und Slider eröffnen überraschend viele kreative Möglichkeiten. Natürlich verlangt das Instrument etwas Einarbeitung. Die berührungslose Tonhöhensteuerung bleibt anspruchsvoll, und auch die Feinabstimmung der Antenne benötigt etwas Geduld. Gleichzeitig entsteht genau daraus der eigenständige Charakter des Stylophone Theremin. Es fordert seinen Spieler heraus und belohnt ihn mit Klängen, die sich nur schwer auf herkömmlichem Weg erzeugen lassen. Aus Sicht eines langjährigen Synthesizer-Anwenders ordne ich das Stylophone Theremin klar als Spezialisten ein. Es ersetzt keinen klassischen Monosynthesizer, erweitert ein Studio jedoch um eine außergewöhnliche Klangquelle, die besonders in Ambient, Filmmusik, experimenteller Elektronik und Sounddesign ihre Stärken ausspielt. Wer Freude daran hat, Klänge aktiv mit Gesten zu formen und bewusst abseits konventioneller Spielweisen zu arbeiten, erhält für den aufgerufenen Preis ein Instrument mit eigenständiger Persönlichkeit. Pro Kreative analoge Klangerzeugung mit vielseitiger FM-Modulation

Kombination aus Antenne und Slider eröffnet ungewöhnliche Spieltechniken

Direkte Bedienung ohne Menüs oder komplexe Einarbeitung in die Oberfläche Contra Präzises Spiel über die Antenne erfordert Übung

Feinabstimmung der Antenne reagiert recht empfindlich

Keine MIDI-, USB- oder Preset-Funktionen Link zur Herstellerseite: Stylophone