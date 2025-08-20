Stylophone Gen X-2 – Analoger Mini Synthesizer mit Stift-Bedienung

Der Stylophone Gen X-2 im Überblick
Der Stylophone Gen X-2 ist die moderne Weiterentwicklung des legendären Kult-Synthesizers. Mit seiner ikonischen Stift-Bedienung auf Metallfolie bringt er sofort nostalgisches Feeling, kombiniert mit frischen Features für die heutige Musikproduktion.
Im Herzen arbeitet ein analoger Oszillator mit Suboszillator, ergänzt durch einen Lowpass-Filter mit bissigem Charakter. Für klangliche Vielfalt sorgen eine Attack/Decay-Hüllkurve sowie ein LFO mit Rechteck- und Dreieck-Wellenformen. Mit dem integrierten Delay-Effekt lassen sich sofort spacige Klanglandschaften erschaffen – von experimentellen Drones bis zu rhythmischen Sequenzen.
Die Ausgabe erfolgt wahlweise über den eingebauten Lautsprecher, den Kopfhörerausgang oder den Aux-Out. Damit ist der Gen X-2 sowohl als mobiler Spaßsynth wie auch als ernstzunehmender Studio-Begleiter nutzbar.
Viele Zusatzfunktionen in der zweiten Generation
Mit dem Gen X-2 bringt Stylophone eine Reihe cleverer Neuerungen:
-
Strip-Controller oberhalb der Tastatur zur Modulation von LFO-Speed, Pitch oder Filter
-
Oktavschalter zur Erweiterung des Tonumfangs auf drei Oktaven
-
CV/Gate Ein- und Ausgänge: Der Gen X-2 kann sowohl von Sequencern und Keyboards angesteuert werden als auch selbst ein Eurorack oder halbmodulare Synths triggern
-
Kompaktes Desktop-Format im neuen tiefblauen Gehäuse
Damit schlägt der Gen X-2 die Brücke zwischen tragbarem Kult-Synthesizer und modularer Synth-Welt – ein echtes Highlight für Einsteiger und Synth-Nerds gleichermaßen.
Features im Detail
-
1 Oszillator mit Suboszillator
-
Lowpass-Filter
-
Attack/Decay-Hüllkurve
-
LFO mit Rechteck & Dreieck
-
Delay-Effekt
-
Spielbar mit Stift auf Metallfolie
-
Strip-Controller
-
Oktavschalter
-
CV-Eingänge: Pitch, Gate & Filter
-
CV-Ausgänge: Pitch & Gate
-
Kopfhörerausgang & Aux-Out
-
Eingebauter Lautsprecher
-
Stromversorgung über 4x AA-Batterien (nicht enthalten)
Fazit: Kult trifft Moderne
Der Stylophone Gen X-2 ist mehr als nur ein Gimmick – er ist ein vielseitiger, echter Analog-Synthesizer im Taschenformat. Mit CV/Gate-Optionen, Delay-Effekt und Strip-Controller wächst er über die Grenzen seines Vorgängers hinaus und eignet sich sowohl für spontane Jams als auch für professionelle Studiosets.
Ob als mobiler Jam-Synth, Einsteigergerät oder Ergänzung im Modular-Setup – der Gen X-2 überzeugt mit Retro-Charme und modernen Möglichkeiten.
