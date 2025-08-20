Synthesizer

Stylophone Gen X-2 – Analoger Mini Synthesizer mit Stift-Bedienung

Stylophone Gen X-2 analoger Synthesizer
Der Stylophone Gen X-2 im Überblick

Der Stylophone Gen X-2 ist die moderne Weiterentwicklung des legendären Kult-Synthesizers. Mit seiner ikonischen Stift-Bedienung auf Metallfolie bringt er sofort nostalgisches Feeling, kombiniert mit frischen Features für die heutige Musikproduktion.

Im Herzen arbeitet ein analoger Oszillator mit Suboszillator, ergänzt durch einen Lowpass-Filter mit bissigem Charakter. Für klangliche Vielfalt sorgen eine Attack/Decay-Hüllkurve sowie ein LFO mit Rechteck- und Dreieck-Wellenformen. Mit dem integrierten Delay-Effekt lassen sich sofort spacige Klanglandschaften erschaffen – von experimentellen Drones bis zu rhythmischen Sequenzen.

Die Ausgabe erfolgt wahlweise über den eingebauten Lautsprecher, den Kopfhörerausgang oder den Aux-Out. Damit ist der Gen X-2 sowohl als mobiler Spaßsynth wie auch als ernstzunehmender Studio-Begleiter nutzbar.

Viele Zusatzfunktionen in der zweiten Generation

Mit dem Gen X-2 bringt Stylophone eine Reihe cleverer Neuerungen:

  • Strip-Controller oberhalb der Tastatur zur Modulation von LFO-Speed, Pitch oder Filter

  • Oktavschalter zur Erweiterung des Tonumfangs auf drei Oktaven

  • CV/Gate Ein- und Ausgänge: Der Gen X-2 kann sowohl von Sequencern und Keyboards angesteuert werden als auch selbst ein Eurorack oder halbmodulare Synths triggern

  • Kompaktes Desktop-Format im neuen tiefblauen Gehäuse

Damit schlägt der Gen X-2 die Brücke zwischen tragbarem Kult-Synthesizer und modularer Synth-Welt – ein echtes Highlight für Einsteiger und Synth-Nerds gleichermaßen.

Features im Detail

  • 1 Oszillator mit Suboszillator

  • Lowpass-Filter

  • Attack/Decay-Hüllkurve

  • LFO mit Rechteck & Dreieck

  • Delay-Effekt

  • Spielbar mit Stift auf Metallfolie

  • Strip-Controller

  • Oktavschalter

  • CV-Eingänge: Pitch, Gate & Filter

  • CV-Ausgänge: Pitch & Gate

  • Kopfhörerausgang & Aux-Out

  • Eingebauter Lautsprecher

  • Stromversorgung über 4x AA-Batterien (nicht enthalten)

Fazit: Kult trifft Moderne

Der Stylophone Gen X-2 ist mehr als nur ein Gimmick – er ist ein vielseitiger, echter Analog-Synthesizer im Taschenformat. Mit CV/Gate-Optionen, Delay-Effekt und Strip-Controller wächst er über die Grenzen seines Vorgängers hinaus und eignet sich sowohl für spontane Jams als auch für professionelle Studiosets.

Ob als mobiler Jam-Synth, Einsteigergerät oder Ergänzung im Modular-Setup – der Gen X-2 überzeugt mit Retro-Charme und modernen Möglichkeiten.


Affiliate Link:

Stylophone Gen X-2

