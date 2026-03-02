Der Stylophone CPM-DF-8 Analogfilter ist für aktuell rund 258 Euro erhältlich und positioniert sich damit in einem Segment, in dem man kein Boutique-Prestige erwartet, sondern Substanz. Stylophone hat sich in den letzten Jahren vom charmanten Gadget-Hersteller zu einer ernstzunehmenden Größe im Bereich kompakter Analoggeräte entwickelt. Der CPM-DF-8 markiert dabei einen klaren Schritt in Richtung erwachsene Studio-Hardware. Für knapp 260 Euro bekommt man hier kein Effektpedal, sondern ein duales analoges Multimode-Filter mit Modulationssektion, Patchbay und Delay, das sowohl als Desktop-Unit als auch als Eurorack-Modul betrieben werden kann. Die Frage ist nicht, ob das viel Ausstattung fürs Geld ist – das ist es objektiv. Die entscheidende Frage lautet: Wie kontrollierbar, musikalisch und workflow-tauglich ist dieses Filter im echten Studioalltag?

Ausstattung & Bedienung: Funktionale Dichte ohne Spielerei

Der CPM-DF-8 ist klar in vier Sektionen gegliedert: zwei identische Filterkanäle, eine gemeinsame Hüllkurven-Sektion und der Main-Bereich mit Mixer, Delay und Sample & Hold. Trotz der hohen Funktionsdichte wirkt das Panel strukturiert. Die Regler sind ausreichend dimensioniert, die Beschriftung ist gut lesbar, und die Signalwege sind logisch angeordnet.

Herzstück sind zwei analoge Filterkanäle mit jeweils acht Filtertypen. Vier stammen aus der GEN-R-8-Architektur mit 12 dB Flankensteilheit (Lowpass, Bandpass, Highpass, Notch), vier aus dem 2045-Design mit 24 dB Lowpass sowie erweiterten 12/24 dB-Kombinationen wie Bandpass+ oder Notch+. Das ist keine kosmetische Variation, sondern bietet tatsächlich unterschiedliche Klangcharaktere.

Pro Kanal stehen Cutoff, Resonanz, Modulationstiefe und ein Threshold-Regler zur Verfügung. Letzterer ist zentral für das Konzept: Die Hüllkurven können per Audio-Signal getriggert werden. Das macht den CPM-DF-8 zu einem dynamischen Bearbeitungswerkzeug für Drumcomputer, Loops oder externe Synths. Hinzu kommen zwei Rauschgeneratoren, zwei VCAs mit invertierbarer Hüllkurve, ein Filter-Mixer sowie 14 CV/Gate/Audio-Patchpunkte. Das Gerät kann mit sechs AA-Batterien betrieben oder ins Eurorack integriert werden (42 TE). Diese Modularität ist kein Marketing-Gimmick, sondern ernst gemeint.

Die Bedienung ist grundsätzlich intuitiv – aber nicht trivial. Wer mit semimodularen Konzepten vertraut ist, findet sich sofort zurecht. Einsteiger müssen sich hingegen mit Triggerverhalten, Modulationsrouting und Pegelinteraktion auseinandersetzen.

Klang & Technik: Charakter statt klinischer Perfektion

Technisch betrachtet arbeitet der CPM-DF-8 vollständig analog im Filter- und VCA-Bereich. Das Delay basiert auf einem PT2399-Chip, der bewusst LoFi und leicht körnig klingt. Das ist kein High-End-Delay im audiophilen Sinne, sondern ein stilprägendes Element. Die 12 dB-Filtertypen wirken offen, lebendig und eignen sich hervorragend für subtile Klangformung. Sie behalten Transientenstruktur bei und sind besonders für rhythmisches Material interessant. Der 24 dB Lowpass greift deutlich kräftiger zu, schiebt Resonanzspitzen in den Vordergrund und erzeugt bei hohen Einstellungen ein charakterstarkes Eigenleben. Die Resonanz reicht in selbstoszillierende Bereiche, bleibt aber kontrollierbar. Wichtig: Das Gerät neigt nicht zu unkontrollierten Lautstärkesprüngen, was im Live-Betrieb entscheidend ist. Die Hüllkurven lassen sich zwischen ADSR und gelooptem A/R-Modus umschalten, zudem linear oder exponentiell formen. Das ist mehr als Detailarbeit – die Charakteristik der Modulation verändert sich hörbar. Gerade in Verbindung mit Audio-Triggering entstehen lebendige Filterfahrten, die auf das Eingangssignal reagieren. Sample & Hold ergänzt das System um zufällige, gestufte Modulation. Mit externer Clock-Synchronisation wird daraus ein rhythmisches Werkzeug für modulierte Texturen.

Praxis im Studio: Dynamisierung statt statischer Filterung

Im Studio zeigt sich der CPM-DF-8 als ausgesprochen vielseitig. Besonders überzeugend arbeitet er als dynamisches Filter für Drumcomputer oder statische Loops. Durch die einstellbare Triggerschwelle reagiert das Filter auf Transienten – Kicks öffnen den Cutoff, Snares triggern Modulation. Das wirkt organisch und musikalisch. Auch fertige Synth-Flächen profitieren. Ein statischer Pad-Sound erhält durch duale Filterbearbeitung und leicht modulierte Resonanz eine neue Tiefe. Im Stereo-Betrieb lassen sich Links/Rechts unterschiedlich modulieren – subtil eingesetzt entsteht Breite ohne Phasenprobleme. Das Delay fügt Textur hinzu, allerdings bewusst mit Charakter. Es klingt leicht schmutzig, was für Ambient, Dub oder experimentelle Elektronik hervorragend funktioniert, für transparente Pop-Produktionen aber eventuell zu färbend sein kann. Der interne Lautsprecher ist eher Monitoring-Notlösung als ernsthafte Abhöre. Für Sounddesign unterwegs ist er praktisch, im Studio nutzt man selbstverständlich Line oder Kopfhörerausgang.

Performance, MIDI & Steuerung: Analog im Kern

MIDI ist nicht vorhanden – der CPM-DF-8 versteht ausschließlich CV/Gate und Audio-Trigger. Das ist konsequent analog gedacht. Wer in DAW-Umgebungen arbeitet, benötigt entsprechende CV-Interfaces oder nutzt Audio-Triggering. Das Gerät speichert keine Presets. Jeder Klang entsteht in Echtzeit. Für Puristen ist das ein Vorteil, für Recall-orientierte Studioumgebungen ein Nachteil. Der CPM-DF-8 ist klar auf performatives Arbeiten ausgelegt. Die Kontrollierbarkeit hängt stark vom eigenen Pegelmanagement ab. Die Threshold-Einstellung verlangt Feingefühl. Ist sie zu niedrig, triggern Hüllkurven permanent; ist sie zu hoch, reagieren sie nicht. Hat man das Prinzip verstanden, lässt sich das Verhalten jedoch sehr präzise einstellen.

Werkzeug oder Spezialist?

Der Stylophone CPM-DF-8 ist kein Allround-Effektgerät. Er ist auch kein klassisches Instrument. Er ist ein Spezialist für analoge Filterdynamik und modulare Integration. Produzenten, die ihre Klänge aktiv formen wollen, finden hier ein inspirierendes Werkzeug. Keyboarder, die ein Preset laden und reproduzierbare Setups erwarten, werden weniger Freude haben. Gerade in Sounddesign-Umgebungen oder hybriden Setups mit Eurorack-Komponenten entfaltet der DF-8 sein Potenzial. Für 258 Euro bekommt man eine erstaunlich tiefgehende Analogplattform – allerdings ohne Komfortfunktionen.

Fazit: Stylophone CPM-DF-8 – Analogfilter Für rund 258 Euro bietet der Stylophone CPM-DF-8 ein ernstzunehmendes, duales Analogfilter mit modularem Anspruch. Klanglich überzeugt er durch Charakter, Dynamik und musikalische Resonanz. Workflow-technisch verlangt er jedoch Auseinandersetzung. Der Preis ist angemessen, wenn man die analoge Architektur, die Dualität und die Patchmöglichkeiten berücksichtigt. Wer einfache Filterfahrten per MIDI sucht, ist hier falsch. Wer jedoch hands-on Analogkontrolle und dynamische Filterbearbeitung schätzt, bekommt ein inspirierendes Spezialwerkzeug mit klarer Persönlichkeit. Pro Duale analoge Filterarchitektur

Dynamisches Audio-Triggering

Eurorack-Integration und umfangreiche Patchmöglichkeiten Contra Keine MIDI-Anbindung oder Presets

Threshold-Justierung erfordert Erfahrung Link zur Herstellerseite: Stylophon