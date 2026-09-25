Omnitronic SLR-USB Deal: Laptop-Ständer mit USB-Hub 63 Prozent günstiger

Günstiger Laptop-Stand für DJs bei MUSIC STORE

Ein Laptop gehört für viele DJs, Produzenten und Musiker weiterhin zur zentralen Schaltstelle ihres Setups. Mit dem Omnitronic SLR-USB Deal gibt es aktuell eine praktische Kombination aus Laptop-Ständer und integriertem USB-Hub deutlich günstiger: MUSIC STORE bietet den Omnitronic SLR-USB derzeit für 44 Euro statt 117,81 Euro UVP an. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von 73,81 Euro beziehungsweise 63 Prozent gegenüber der UVP. Zum Zeitpunkt unserer Recherche am 25. September 2026 ist der Ständer sofort lieferbar.

Interessant ist der SLR-USB vor allem deshalb, weil er zwei typische Probleme eines mobilen DJ- oder Recording-Setups gleichzeitig angeht: Er bringt den Rechner auf eine ergonomisch günstigere Position und stellt gleichzeitig zusätzliche USB-Anschlüsse bereit.

Omnitronic SLR-USB Deal mit ungewöhnlich hohem Preisnachlass

Ein Rabatt von mehr als 60 Prozent gegenüber der Hersteller-UVP fällt bei einem vergleichsweise einfachen Zubehörprodukt durchaus auf. Allerdings gilt auch hier: Eine UVP ist nicht zwangsläufig identisch mit dem zuletzt üblichen Straßenpreis. Die Rabattangabe bezieht sich daher ausdrücklich auf die von MUSIC STORE ausgewiesene unverbindliche Preisempfehlung.

Für DJs kann der reduzierte Preis besonders interessant sein, wenn ohnehin ein Laptop-Ständer benötigt wird. Denn der Omnitronic SLR-USB übernimmt zusätzlich Aufgaben, für die ansonsten ein separater USB-Hub auf dem DJ-Tisch liegen würde.

Was ist der Omnitronic SLR-USB?

Der Omnitronic SLR-USB ist ein faltbarer Laptop-Ständer aus Metall mit integriertem USB-Hub. Er eignet sich laut Hersteller für Notebooks zwischen 11 und 18 Zoll, kann aber ebenso Tablets, kleinere Controller oder andere Geräte aufnehmen. Der Ständer lässt sich in fünf unterschiedlichen Aufbauvarianten verwenden.

Damit ist das Konzept flexibler als bei einem klassischen Laptop-Ständer mit fest vorgegebener Höhe und Neigung. Je nach Arbeitsplatz lässt sich das Gerät beispielsweise über einem DJ-Controller, Mixer oder auf einem Studiotisch positionieren.

Vier zusätzliche USB-A-Anschlüsse

Der eigentliche Clou steckt im Rahmen: Der SLR-USB verfügt über einen integrierten Hub mit vier USB-A-Ports. Damit können beispielsweise Audiointerfaces, MIDI-Controller, externe Laufwerke oder andere USB-Peripheriegeräte mit dem Rechner verbunden werden.

Gerade moderne Notebooks stellen häufig nur wenige physische Anschlüsse zur Verfügung. Bei einem mobilen DJ-Setup sind diese jedoch schnell belegt – etwa durch Controller, Audiointerface, Lizenz-Dongle oder externen Speicher. Ein in den Ständer integrierter Hub kann hier für einen aufgeräumteren Arbeitsplatz sorgen.

USB-C und Power Delivery integriert

Zusätzlich verfügt der Omnitronic SLR-USB über USB-C-Anschlüsse mit Power-Delivery-Funktion. Laut Hersteller kann darüber beispielsweise ein kompatibles MacBook oder Notebook mit USB-C-Stromversorgung angeschlossen werden. Die USB-Schnittstellen unterstützen außerdem schnelle Datenübertragung und sind zu älteren USB-Verbindungen abwärtskompatibel.

Der Hub kann grundsätzlich aktiv oder passiv betrieben werden. Für eine zuverlässige Versorgung angeschlossener Geräte empfiehlt der Hersteller jedoch den aktiven Betrieb mit einem geeigneten USB-Netzteil. Dieses gehört laut MUSIC STORE nicht zum Lieferumfang.

Das ist insbesondere dann wichtig, wenn mehrere stromhungrige USB-Geräte gleichzeitig verwendet werden sollen.

Für DJs mehr als nur eine Laptop-Ablage

Bei einem klassischen DJ-Setup ist Platz häufig knapp. Controller oder Mixer beanspruchen den größten Teil der Tischfläche, während Notebook, externe SSD und weiteres Zubehör ebenfalls untergebracht werden müssen. Ein erhöhter Laptop-Ständer nutzt den Raum oberhalb der übrigen Geräte. Dadurch bleibt die Arbeitsfläche darunter teilweise frei. Gleichzeitig kann das Notebook näher ins Sichtfeld gebracht werden, ohne direkt hinter oder neben dem Controller stehen zu müssen. Der integrierte Hub reduziert darüber hinaus die Zahl separater Geräte und Kabelboxen auf dem Arbeitsplatz. Besonders bei regelmäßigem Auf- und Abbau kann das praktisch sein.

Auch für Producer und Homestudio interessant

Der Omnitronic SLR-USB Deal ist nicht ausschließlich für DJs interessant. Auch im Homestudio kann ein erhöhter Laptop sinnvoll sein, beispielsweise wenn der Rechner neben einem MIDI-Keyboard oder Controller eingesetzt wird. Durch die zusätzliche Höhe lässt sich das Display ergonomischer positionieren. Außerdem kann der Platz unterhalb des Rechners für kleinere Geräte genutzt werden.

Omnitronic selbst nennt neben Laptops auch Tablets und Controller als mögliche Geräte für den Ständer. Die maximale mechanische Belastbarkeit gibt der Hersteller mit 4 kg an.

Fünf Aufbauvarianten für unterschiedliche Setups

Je nach Arbeitsplatz kann der Ständer in fünf verschiedenen Konfigurationen aufgebaut werden. Das erhöht die Flexibilität gegenüber einfacheren Modellen, die ausschließlich eine feste Position ermöglichen. Das kann etwa dann hilfreich sein, wenn der SLR-USB sowohl am heimischen Produktionstisch als auch bei einem mobilen DJ-Gig verwendet werden soll.

Zusammenklappbar und mit Transporttasche

Für den mobilen Einsatz lässt sich der Ständer zusammenklappen. Eine passende Transporttasche gehört bereits zum Lieferumfang. Zusätzlich legt Omnitronic USB-Kabel bei. Die Abmessungen im aufgebauten Zustand betragen rund 25 × 30 × 26,5 cm, das Gewicht liegt bei 2,05 kg. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Metall. Damit ist der SLR-USB zwar kein ultraleichtes Zubehör, das zusätzliche Gewicht kann jedoch bei einem Laptop-Ständer auch zur Standfestigkeit beitragen.

Ausstattung des Omnitronic SLR-USB

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Laptop-Ständer für Geräte von 11 bis 18 Zoll

integrierter Hub mit vier USB-A-Anschlüssen

USB-C mit Power Delivery

aktiver oder passiver Hub-Betrieb

fünf unterschiedliche Aufbauvarianten

maximal 4 kg mechanische Belastbarkeit

zusammenklappbare Metallkonstruktion

Transporttasche und USB-Kabel im Lieferumfang

Die Kombination aus Ständer und Konnektivität unterscheidet das Modell damit von vielen einfachen Laptop-Ablagen.

Für wen lohnt sich der Omnitronic SLR-USB?

Am interessantesten dürfte das Modell für Anwender sein, die Laptop-Ständer und USB-Hub ohnehin gleichzeitig benötigen. Dazu gehören insbesondere mobile DJs, Produzenten mit kompaktem Arbeitsplatz sowie Musiker, die ihren Rechner zusammen mit Audiointerface und MIDI-Hardware einsetzen. Auch für Streaming- oder Podcast-Setups kann das Konzept praktisch sein, wenn mehrere USB-Geräte angeschlossen werden müssen und gleichzeitig möglichst wenig Fläche auf dem Schreibtisch verloren gehen soll. Wer dagegen bereits einen hochwertigen USB-Hub besitzt und lediglich eine einfache Laptop-Ablage sucht, findet günstigere Ständer ohne zusätzliche Elektronik. Der Mehrwert des SLR-USB liegt deshalb vor allem in der Kombination beider Funktionen.

Fazit: Viel Funktion für einen überschaubaren Deal-Preis

Der aktuelle Omnitronic SLR-USB Deal ist vor allem aufgrund der Kombination aus Laptop-Ständer, USB-Hub und USB-C-Konnektivität interessant. Für DJ- und Recording-Setups kann das Zubehör Kabelwege vereinfachen, zusätzliche Anschlüsse bereitstellen und gleichzeitig für eine bessere Position des Notebooks sorgen.

Der deutliche Preisnachlass macht das Modell derzeit zusätzlich attraktiv. Praktisch sind außerdem die fünf Aufbauvarianten, die faltbare Metallkonstruktion und die mitgelieferte Transporttasche. Wer für sein DJ-, Studio- oder mobiles Setup ohnehin nach einem Laptop-Ständer mit zusätzlichen USB-Anschlüssen sucht, bekommt hier eine kompakte All-in-one-Lösung.

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