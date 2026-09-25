Kawai CX202 Light Oak Test: Wohnraum-Digitalpiano

Das Kawai CX202 Light Oak ist ein kompaktes Digitalpiano für den festen Platz im Wohnzimmer oder Unterrichtsraum. Es kombiniert eine gewichtete 88-Tasten-Hammermechanik mit dreifacher Sensorabfrage, Klängen auf Basis des Shigeru Kawai SK-EX Konzertflügels und zeitgemäßer Bluetooth-Anbindung. Mit einem Preis von 1.179 Euro bewegt sich das Modell im gehobenen Einsteiger- bis ambitionierten Hobbybereich – dort, wo Spielgefühl und musikalische Langzeitmotivation wichtiger sind als eine möglichst lange Soundliste.

Die helle Eichenoptik wirkt dabei bewusst möbelartig statt nach Technikgerät. Mit geschlossenem Tastaturdeckel, verstellbarem Notenpult und integriertem Dreifachpedal fügt sich das CX202 angenehm unaufdringlich in den Wohnraum ein.

Tastatur: der zentrale Qualitätsfaktor

Kawai setzt im CX202 auf die RH-Compact-II-Tastatur mit abgestufter Gewichtung und drei Sensoren. Letztere sind vor allem bei schnellen Tonwiederholungen relevant: Ein Ton lässt sich erneut auslösen, ohne dass die Taste vollständig in ihre Ausgangsposition zurückkehren muss. Das kommt Repetitionen, Trillern und dynamischerem Klavierspiel spürbar entgegen.

Die Mechanik ist nicht als vollständige Nachbildung einer akustischen Klaviermechanik gedacht, vermittelt aber ein kontrolliertes, solides Spielgefühl. Für Einsteiger ist sie ein sinnvoller Gegenentwurf zur leichten Keyboard-Tastatur; fortgeschrittene Spieler bekommen ausreichend Widerstand und Kontrolle, um Anschlag und Dynamik zu üben. Über einstellbare Anschlagkurven lässt sich die Reaktion auf den eigenen Spielstil anpassen.



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Klavierklang und Lautsprechersystem

Die Harmonic-Imaging-Klangerzeugung basiert auf 88-Tasten-Samples der Kawai SK-EX Classic-, Jazz- und Mellow-Konzertflügel. Das bedeutet: Die Klangfarbe wird nicht über wenige über die Tastatur verteilte Samples gestreckt, sondern in jeder Lage differenzierter abgebildet. Der Grundcharakter ist Kawai-typisch klar, rund und musikalisch; die Varianten erlauben je nach Repertoire einen eher klassischen, brillanteren oder weicheren Zugang.

Mit 192 Stimmen Polyphonie bleibt auch bei Pedalspiel, Layern und dichterer Literatur genügend Reserve. Neben den drei Flügelvarianten stehen insgesamt 17 Klänge bereit, darunter E-Pianos, Orgeln und Streicher. Das ist kein Soundlabor, deckt aber die musikalisch relevanten Ergänzungen ab. Hall-Effekte geben dem Kopfhörer- oder Lautsprecherklang räumliche Tiefe.

Das integrierte Stereosystem leistet 2 x 20 Watt. Für den Wohnraum und das tägliche Üben ist das ausreichend und klanglich deutlich erwachsener als bei vielen kompakten Einsteigermodellen. Wer regelmäßig mit Band, gegen hohe Lautstärken oder für größere Räume spielt, wird dennoch externe Verstärkung bevorzugen.

Bedienung, Üben und Apps

Im Alltag punktet das CX202 mit einer klaren Ausrichtung auf das Klavierspielen. Metronom, Split-, Dual- und Vierhand-Modus sowie der interne Recorder sind direkt nützliche Funktionen. Der Recorder erlaubt einspurige MIDI-Aufnahmen von bis zu drei Songs – gut, um Ideen festzuhalten oder das eigene Spiel zu kontrollieren, aber kein Ersatz für einen Mehrspur-Sequencer.

Für den Unterricht und das Selbststudium stehen 40 Concert-Magical-Songs, 15 Demos und Übungsmaterial von Komponisten wie Burgmüller, Czerny und Beyer zur Verfügung. Gerade der Vierhand-Modus ist praktisch: Die Klaviatur wird in zwei Bereiche mit gleichem Tonumfang aufgeteilt, sodass Lehrer und Schüler nebeneinandersitzen können.

Viele Einstellungen lassen sich über die Kawai PianoRemote App für iOS und Android wesentlich übersichtlicher als über Tasten-Kombinationen verwalten. Hier kommt auch Virtual Technician ins Spiel: Parameter rund um den Klavierklang und die Spielcharakteristik können angepasst werden. PiaBookPlayer ergänzt das Paket mit Übungsstücken und Notenmaterial.

Anschlüsse und Bluetooth

Zwei Kopfhörerausgänge sind im Familien- und Unterrichtsalltag ein echter Vorteil. So können zwei Personen gleichzeitig leise üben. USB-MIDI verbindet das Piano kabelgebunden mit Computer oder Tablet. Per Bluetooth MIDI lässt es sich außerdem drahtlos als Masterkeyboard für Musiksoftware einsetzen.

Bluetooth Audio macht das CX202 zugleich zum Wiedergabelautsprecher: Playbacks, YouTube-Tutorials oder Podcast-Audio können vom Smartphone gestreamt und direkt über das Pianolautsprechersystem wiedergegeben werden. So lässt sich unkompliziert zu Songs spielen, ohne zusätzliche Boxen oder Kabel bereitzulegen. Für präzise DAW-Aufnahmen sollte man bei zeitkritischen Anwendungen jedoch die kabelgebundene MIDI-Verbindung bevorzugen.

Verarbeitung und Alltag

Mit 37 kg ist das CX202 ein klassisches Heim-Digitalpiano, kein Instrument für regelmäßige Transporte. Dafür steht es stabil und wirkt durch die matte Light-Oak-Oberfläche ausgesprochen wohnlich. Die Abmessungen von 136,5 x 85,5 x 40,5 cm bleiben vergleichsweise schlank. Der Tastaturdeckel schützt vor Staub, während das verstellbare Notenpult auch dickere Notenhefte sinnvoll aufnimmt.

Das feste Dreifachpedal gehört zum Gesamtkonzept: Wer klassische Literatur lernt, profitiert von Sustain-, Soft- und Sostenuto-Pedal ohne die Kompromisse einer losen Fußtaster-Lösung.