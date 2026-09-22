Pioneer DJ Opus-Quad Deal: 800 Euro beim DJ-System sparen

Der Pioneer DJ Opus-Quad Deal richtet sich an DJs, die ein leistungsfähiges Stand-alone-System mit vier Decks suchen und dabei nicht dauerhaft auf einen Laptop angewiesen sein möchten. Aktuell kostet der Pioneer DJ Opus-Quad bei MUSIC STORE 2.499 Euro statt 3.299 Euro UVP. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von 800 Euro beziehungsweise 24 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Zum Zeitpunkt unserer Recherche am 22. September 2026 ist das System sofort lieferbar.

Der Opus-Quad verbindet vier Stand-alone-Decks, einen großen Touchscreen, Fullsize-Jogwheels und einen integrierten 4-Kanal-Mixer in einem einzigen Gerät. Hinzu kommen WLAN, Bluetooth, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und aktuelle Streaming-Funktionen.

Pioneer DJ Opus-Quad Deal mit 24 Prozent Rabatt

Bei einem regulären Kaufpreis von 2.499 Euro liegt der Opus-Quad derzeit deutlich unter seiner ausgewiesenen UVP. Gerade bei einem professionell positionierten All-in-one-DJ-System fällt eine Ersparnis im dreistelligen Bereich entsprechend ins Gewicht. MUSIC STORE kennzeichnet den Preis aktuell mit 800 Euro beziehungsweise 24 Prozent Ersparnis und führt das Gerät als sofort lieferbar.

Was ist der Pioneer DJ Opus-Quad?

Der Opus-Quad ist ein professionelles All-in-one-DJ-System mit vier Player-Decks. Musik lässt sich direkt von angeschlossenen Speichermedien beziehungsweise über unterstützte Netzwerk- und Streaming-Funktionen wiedergeben. Dadurch eignet sich das System sowohl für klassische USB-Workflows als auch für moderne DJ-Setups mit Cloud- und Streaming-Inhalten.

Ein wichtiger Unterschied zu kompakteren DJ-Controllern ist die eigenständige Arbeitsweise. Für einen klassischen Stand-alone-Auftritt muss kein Rechner neben dem Gerät stehen. Trotzdem lässt sich der Opus-Quad bei Bedarf auch mit rekordbox oder Serato DJ Pro verwenden; beide werden vom System als Hardware-Unlock-Lösungen unterstützt.

Vier Decks im Stand-alone-Betrieb

Zu den zentralen Funktionen gehört die gleichzeitige Stand-alone-Wiedergabe über vier Decks. DJs können damit mehrere Tracks parallel verwalten, Titel vorhören oder beispielsweise ein Deck für spontane Musikwünsche beziehungsweise zusätzliche Quellen freihalten.

Damit die Übersicht bei vier Decks nicht verloren geht, lassen sich den einzelnen Decks unterschiedliche Farben zuordnen. Diese Farbkennzeichnung wird auch von der Beleuchtung der Jogwheels übernommen. Gerade für DJs, die bislang mit zwei Decks arbeiten, eröffnet das zusätzliche Möglichkeiten für Acapellas, Loops, längere Übergänge und komplexere Layer.

Großer 10,1-Zoll-Touchscreen für die Musikbibliothek

Im Zentrum des Bedienkonzepts sitzt ein 10,1 Zoll großer Touchscreen. Darüber lassen sich Musikbibliotheken durchsuchen, Tracks auswählen und zahlreiche Funktionen kontrollieren. Ergänzend steht ein Smart Rotary Selector zur Verfügung, der neben Dreh- und Druckbewegungen weitere Navigationsmöglichkeiten bietet. Mit Touch Preview kann ein ausgewählter Titel vorgehört werden, ohne ihn zunächst vollständig in ein Deck laden zu müssen. Besonders bei umfangreichen Musikbibliotheken kann das den Workflow während eines Sets beschleunigen.

Fullsize-Jogwheels und klassischer DJ-Workflow

Die beiden Fullsize-Jogwheels messen 206 mm beziehungsweise 8,1 Zoll. Damit orientiert sich der Opus-Quad stärker an großen Club-Playern als viele kompakte All-in-one-Systeme. Die Kombination aus großen Jogwheels, vier Mixerkanälen und zentralem Touchscreen macht das System insbesondere für DJs interessant, die ein eigenständiges Setup bevorzugen, aber einen Workflow wünschen, der sich an professionellen Einzelplayer- und Mixer-Kombinationen orientiert.

Effekte direkt über Touchscreen und XY-Pad steuern

Auch die Effektsektion wurde auf Performance ausgelegt. Über die XY-Pad-Funktion des Touchscreens lassen sich Beat FX steuern und modulieren. Hinzu kommen sechs Sound Color FX: Space, Dub Echo, Crush, Sweep, Noise sowie ein kombinierter Low-/High-Pass-Filter. Damit können Übergänge nicht nur klassisch über EQ, Filter und Fader gestaltet werden. Gerade elektronische Musikstile profitieren davon, Effekte unmittelbar in den Mix einzubeziehen.

USB, WLAN, Bluetooth und Streaming

Der Pioneer DJ Opus-Quad ist bei der Musikwiedergabe vergleichsweise offen aufgestellt. Zwei USB-A-Anschlüsse befinden sich auf der Oberseite, ein weiterer USB-A-Port mit USB 3.2 sitzt auf der Rückseite. Zusätzlich gibt es USB-C zur Verbindung mit einem PC oder Mac.

Integriertes WLAN ermöglicht unter anderem die Nutzung von rekordbox CloudDirectPlay. Bluetooth ist ebenfalls vorhanden und eignet sich beispielsweise dazu, Musik von einem mobilen Gerät einzuspielen. Inzwischen unterstützt der Opus-Quad außerdem StreamingDirectPlay. Pioneer DJ nennt aktuell Apple Music, Beatport Streaming und TIDAL als unterstützte Streaming-Angebote. Für die jeweiligen Dienste sind ein passendes Abonnement und eine Internetverbindung erforderlich.

Praktisch für mobile DJs: separater Zone-Ausgang

Eine interessante Besonderheit ist der separate Zone-Ausgang über XLR. Damit lässt sich zusätzlich zum Hauptsignal ein anderes Audiosignal in einen zweiten Bereich schicken. Das kann beispielsweise bei Hochzeiten, Firmenevents, Hotels oder Veranstaltungen mit mehreren Räumen praktisch sein: Während auf der Tanzfläche das eigentliche DJ-Set läuft, kann in einem Nebenraum unabhängig davon andere Musik wiedergegeben werden.

Anschlussmöglichkeiten für externe Zuspieler

Trotz seines Stand-alone-Konzepts lässt sich der Opus-Quad auch mit externem Equipment erweitern. Zwei Line-/Phono-Eingänge erlauben beispielsweise den Anschluss von Plattenspielern oder weiteren Zuspielern. Zusätzlich stehen zwei Mikrofoneingänge zur Verfügung. Beim Ausgangsbereich gibt es neben dem Master-Ausgang über XLR und Cinch einen Booth-Ausgang sowie den bereits erwähnten Zone-Ausgang. Zwei Kopfhöreranschlüsse in 6,3- und 3,5-mm-Ausführung erleichtern den Einsatz unterschiedlicher Kopfhörermodelle.

Hochwertige Audiosektion für professionelle Beschallung

Beim Master-Ausgang setzt Pioneer DJ auf einen 32-Bit-D/A-Wandler von ESS Technology. Das System ist damit nicht nur auf Bedienkomfort und Performance-Funktionen ausgelegt, sondern soll auch bei professionellen Beschallungsanlagen eine entsprechend hochwertige Signalwandlung liefern. Mit einem Gewicht von 13,2 kg und Abmessungen von rund 92,6 × 50 × 14,2 cm ist der Opus-Quad allerdings kein ultrakompakter Controller. Das Gerät eignet sich daher vor allem für Anwender, die Funktionsumfang und großzügige Bedienoberfläche höher gewichten als maximale Transportabilität.

Für wen eignet sich der Pioneer DJ Opus-Quad?

Der Opus-Quad richtet sich vor allem an ambitionierte und professionelle DJs, die einen umfangreichen Stand-alone-Workflow möchten. Für mobile DJs sind neben den vier Decks besonders der Zone-Ausgang, die verschiedenen Mikrofon- und Zuspieleranschlüsse sowie die Möglichkeit interessant, mehrere USB-Medien einzubinden.

Auch in Bars, Lounges, Eventlocations oder privaten DJ-Setups kann das All-in-one-Konzept Vorteile bieten. Player, Mixer, Audiointerface und zentrale Musikverwaltung stecken in einem einzigen System.

Wer ausschließlich mit zwei Decks arbeitet, grundsätzlich einen Laptop verwendet oder möglichst wenig Equipment transportieren möchte, benötigt einen Teil des Funktionsumfangs möglicherweise nicht. Der Opus-Quad spielt seine Stärken vor allem dann aus, wenn vier Decks, große Jogwheels und ein umfangreiches Stand-alone-System tatsächlich genutzt werden.

Fazit: Pioneer DJ Opus-Quad Deal macht das Profi-System günstiger

Der aktuelle Pioneer DJ Opus-Quad Deal senkt die Einstiegshürde für eines der umfangreicheren Stand-alone-Systeme von Pioneer DJ deutlich. Interessant ist dabei nicht allein der Nachlass, sondern vor allem die Ausstattung: vier eigenständige Decks, 10,1-Zoll-Touchscreen, Fullsize-Jogwheels, WLAN, USB, Bluetooth, Streaming und der separate Zone-Ausgang ergeben ein flexibles Setup für Club-, Event- und mobile DJs.

Wer gezielt nach einem All-in-one-System oberhalb klassischer Zweikanal-Controller sucht, bekommt hier einen umfangreichen DJ-Arbeitsplatz, der sowohl klassische USB-Sets als auch aktuelle Netzwerk- und Streaming-Workflows unterstützt.

Herstellerlink: Pioneer DJ – Professionelle DJ-Ausrüstung & Software



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