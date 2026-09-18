Yamaha P-225 Deal: Stage Piano mit bis zu 40 Prozent Rabatt

Wer aktuell ein kompaktes Digitalpiano mit gewichteter 88-Tasten-Klaviatur sucht, kann beim Yamaha P-225 Deal deutlich sparen. MUSIC STORE bietet das P-225 derzeit sowohl in Weiß als auch in Schwarz reduziert an. Besonders günstig ist die weiße Variante: Das Yamaha P-225 WH kostet 562 Euro statt 939 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von 377 Euro beziehungsweise 40 Prozent. Das schwarze Yamaha P-225 BK kostet 569 Euro, wodurch gegenüber der gleichen UVP von 939 Euro 370 Euro beziehungsweise 39 Prozent gespart werden. Beide Varianten sind zum Zeitpunkt unserer Recherche sofort lieferbar.

Damit rückt eines der populären kompakten Digitalpianos von Yamaha preislich deutlich nach unten. Technisch sind die beiden Varianten identisch: 88 Tasten mit GHC-Hammermechanik, der Klang des Yamaha CFX Konzertflügels, 192-stimmige Polyphonie, Bluetooth Audio sowie USB Audio und MIDI gehören zur Ausstattung.

Yamaha P-225 Deal: Weiß oder Schwarz deutlich günstiger

Der aktuelle Preisunterschied zwischen den beiden Farbvarianten fällt gering aus. Wer sich mit dem weißen Gehäuse anfreunden kann, erhält allerdings den etwas höheren Rabatt.

Modell Aktueller Preis UVP Ersparnis Rabatt Yamaha P-225 WH 562 Euro 939 Euro 377 Euro 40 % Yamaha P-225 BK 569 Euro 939 Euro 370 Euro 39 %

MUSIC STORE führt beide Stage Pianos derzeit als sofort lieferbar. Die weiße Ausführung ist aktuell sieben Euro günstiger als das schwarze Modell.

Zu beachten ist wie bei allen Deal-Angaben: Die UVP entspricht nicht zwangsläufig dem üblichen Straßenpreis der vergangenen Monate. Die genannten Rabatte beziehen sich ausdrücklich auf die vom Händler ausgewiesene unverbindliche Preisempfehlung.

Was bietet das Yamaha P-225?

Das Yamaha P-225 ist ein kompaktes Digital- beziehungsweise Stage Piano mit 88 gewichteten Tasten. Yamaha verwendet die sogenannte GHC-Tastatur – Graded Hammer Compact. Sie wurde speziell dafür entwickelt, ein klavierähnliches Spielgefühl in einem möglichst flachen und transportfreundlichen Gehäuse zu ermöglichen.

Mit Abmessungen von rund 132,6 × 27,2 × 12,9 cm und einem Gewicht von 11,5 kg bleibt das P-225 vergleichsweise mobil. Damit eignet es sich sowohl für das Wohnzimmer und den Unterricht als auch für Proberaum und Bühne.

Yamaha CFX Konzertflügel als zentraler Pianoklang

Beim wichtigsten Sound greift Yamaha auf seinen CFX Konzertflügel zurück. Zusätzlich verwendet das P-225 Virtual Resonance Modeling Lite, kurz VRM Lite. Die Technologie soll Resonanzen nachbilden, die bei einem akustischen Klavier durch Saiten und Instrumentenkorpus entstehen.

Insgesamt bietet das Digitalpiano 24 Klänge und eine maximale Polyphonie von 192 Stimmen. Gerade beim Spielen mit Sustain-Pedal oder bei komplexeren Arrangements sorgt die hohe Polyphonie dafür, dass ausklingende Noten nicht unnötig früh abgeschnitten werden.

88 Tasten mit GHC-Hammermechanik

Für Pianisten dürfte die Tastatur eines der wichtigsten Kaufargumente sein. Die Graded Hammer Compact Klaviatur verfügt über 88 Tasten und arbeitet mit einer abgestuften Gewichtung. Dadurch orientiert sich das Spielgefühl stärker an einem akustischen Piano als bei einfachen Keyboard-Tastaturen.

Die Anschlagempfindlichkeit lässt sich laut Yamaha in mehreren Stufen anpassen. Das macht das P-225 sowohl für Einsteiger als auch für erfahrenere Spieler interessant, die ein kompaktes Zweitinstrument oder ein transportables Piano suchen.

Bluetooth Audio und USB für Smartphone und Computer

Das Yamaha P-225 beschränkt sich nicht auf klassische Piano-Funktionen. Über Bluetooth Audio lassen sich beispielsweise Songs vom Smartphone oder Tablet über die eingebauten Lautsprecher wiedergeben. So kann man direkt zu Playbacks oder Musikstücken spielen.

Über USB to Host werden sowohl MIDI- als auch Audiodaten übertragen. Das Stage Piano lässt sich dadurch mit einem Computer und einer DAW verbinden, ohne dass für einfache Aufnahmen zwingend ein separates MIDI-Interface benötigt wird. Das integrierte USB-Audio-Interface arbeitet mit 44,1 kHz und 24 Bit.

Smart Pianist und Rec’n’Share

Mit Yamahas Smart Pianist App lassen sich verschiedene Funktionen des Instruments komfortabler über Smartphone oder Tablet bedienen. Darüber hinaus unterstützt MUSIC STORE beim P-225 die Rec’n’Share-App, mit der sich Performances aufnehmen und teilen lassen.

Das kann insbesondere dann praktisch sein, wenn man das Digitalpiano zum Lernen, für Social-Media-Videos oder zum Festhalten eigener Ideen nutzt.

Lautsprecher bereits eingebaut

Für den Betrieb zu Hause sind keine zusätzlichen Lautsprecher erforderlich. Das Yamaha P-225 besitzt ein integriertes Stereo-Lautsprechersystem mit zweimal 7 Watt Verstärkerleistung.

Für Übungssituationen stehen zudem zwei Kopfhöreranschlüsse zur Verfügung. Auf der Bühne oder im Proberaum kann das Signal über die separaten Audioausgänge an eine PA-Anlage, einen Keyboard-Verstärker oder Aktivlautsprecher weitergegeben werden.

24 Sounds, Split, Dual und Duo

Obwohl der Schwerpunkt klar auf dem Pianospiel liegt, ist das P-225 nicht auf einen einzelnen Flügelklang beschränkt. Insgesamt stehen 24 Voices zur Verfügung. Zusätzlich bietet das Digitalpiano unter anderem Dual-, Split- und Duo-Funktionen.

Im Dual-Modus können zwei Klänge miteinander kombiniert werden. Split teilt die Tastatur in unterschiedliche Bereiche, während der Duo-Modus insbesondere beim Unterricht nützlich sein kann, weil zwei Spieler innerhalb vergleichbarer Tonbereiche nebeneinander spielen können.

Vier Reverb-Varianten, Intelligent Acoustic Control und weitere Klangfunktionen ergänzen die Ausstattung.

Für wen ist der Yamaha P-225 Deal interessant?

Der Yamaha P-225 Deal dürfte vor allem für Pianisten interessant sein, die ein Instrument zwischen klassischem Digitalpiano und mobilem Stage Piano suchen. Für den Einsatz zu Hause bietet das P-225 Lautsprecher, Kopfhöreranschlüsse und App-Unterstützung, während Gewicht und kompakte Abmessungen den regelmäßigen Transport erleichtern.

Auch als Zweitinstrument für Pianisten mit akustischem Klavier oder größerem Digitalpiano kann das Modell interessant sein. Hinzu kommen USB Audio/MIDI und Line-Ausgänge, wodurch sich das P-225 problemlos in Recording- und Live-Setups integrieren lässt.

Wer dagegen besonders viele Synthesizer-, Orgel- oder umfangreiche Begleit-Sounds benötigt, sollte sich eher bei klassischen Stage Pianos oder Arranger-Keyboards umsehen. Beim P-225 steht eindeutig das Piano-Spielgefühl im Mittelpunkt.

Weiß ist beim aktuellen Deal etwas günstiger

Technisch gibt es zwischen Yamaha P-225 WH und P-225 BK keinen relevanten Unterschied. Entscheidend sind daher vor allem Farbe und aktueller Preis.

Das weiße Modell ist derzeit mit 562 Euro sieben Euro günstiger als die schwarze Variante für 569 Euro. Gleichzeitig steigt der ausgewiesene Rabatt beim P-225 WH auf 40 Prozent beziehungsweise 377 Euro gegenüber der UVP. Das schwarze Modell bietet mit 39 Prozent beziehungsweise 370 Euro Ersparnis nahezu den gleichen Preisvorteil.

Fazit: Yamaha P-225 mit bis zu 377 Euro Ersparnis

Der aktuelle Yamaha P-225 Deal macht das kompakte Digitalpiano deutlich günstiger. Das P-225 WH kostet 562 statt 939 Euro UVP, wodurch sich 377 Euro beziehungsweise 40 Prozent sparen lassen. Das schwarze P-225 BK liegt bei 569 statt 939 Euro, was einer Ersparnis von 370 Euro beziehungsweise 39 Prozent entspricht.

Für diesen Preis bekommt man ein kompaktes 88-Tasten-Piano mit GHC-Hammermechanik, CFX-Flügelklang, 192 Stimmen Polyphonie, integrierten Lautsprechern, Bluetooth Audio sowie USB Audio/MIDI. Gerade für Zuhause, Unterricht, Proberaum und kleinere Live-Einsätze ergibt sich damit ein vielseitiges Gesamtpaket. Wer bei der Farbe flexibel ist, erhält mit der weißen Variante momentan den geringfügig besseren Deal.

FAQ zum Yamaha P-225 Deal

Was kostet das Yamaha P-225 aktuell?

Das Yamaha P-225 WH kostet aktuell 562 Euro, während das schwarze P-225 BK für 569 Euro angeboten wird. Die ausgewiesene UVP beträgt bei beiden Varianten 939 Euro. Stand: 18. September 2026.

Wie hoch ist der Rabatt beim Yamaha P-225?

Beim weißen Yamaha P-225 WH beträgt die Ersparnis 377 Euro beziehungsweise 40 Prozent gegenüber der UVP. Beim schwarzen P-225 BK sind es 370 Euro beziehungsweise 39 Prozent.

Was ist der Unterschied zwischen Yamaha P-225 WH und BK?

Technisch sind beide Modelle gleich ausgestattet. WH steht für White, also die weiße Gehäusevariante, während BK für Black und damit für die schwarze Ausführung steht.

Hat das Yamaha P-225 eine Hammermechanik?

Ja. Das P-225 besitzt eine 88-Tasten-GHC-Hammermechanik (Graded Hammer Compact) mit abgestufter Gewichtung.

Hat das Yamaha P-225 eingebaute Lautsprecher?

Ja. Das Digitalpiano verfügt über ein integriertes Stereo-Lautsprechersystem mit 2 × 7 Watt Verstärkerleistung.

Kann ich das Yamaha P-225 per Bluetooth verbinden?

Ja, das P-225 unterstützt Bluetooth Audio. Musik von Smartphone oder Tablet kann damit über die integrierten Lautsprecher des Pianos wiedergegeben werden. MIDI wird hingegen unter anderem über USB übertragen.

Ist das Yamaha P-225 aktuell lieferbar?

Zum Zeitpunkt unserer Recherche am 18. September 2026 werden sowohl das Yamaha P-225 WH als auch das P-225 BK bei MUSIC STORE als sofort lieferbar geführt