Roland FP-40 Test: Modernes Stage Piano mit Piano Sphere und starker Konnektivität

Roland FP-40 Test: Mit dem Roland FP-40 erweitert Roland seine portable Digitalpiano-Serie um ein Modell, das klassische Piano-Eigenschaften mit zeitgemäßer Software- und Anschlussausstattung verbindet. Für 899 Euro bietet das 14 Kilogramm schwere Stage Piano eine 88-tastige PHA-4-Hammermechanik, 256-stimmige Polyphonie, 305 Sounds, integrierte Lautsprecher mit 2 x 12 Watt sowie Bluetooth- und USB-C-Audio. Das Konzept richtet sich damit nicht nur an Einsteiger, sondern auch an ambitionierte Spieler, Unterrichtssituationen und Musiker, die ein gut ausgestattetes Zweitinstrument für zu Hause, das Studio oder kleinere Auftritte suchen.

Der entscheidende Unterschied zu vielen kompakten Digitalpianos liegt dabei nicht allein in der Klaviatur oder Klangerzeugung. Mit der Piano-Sphere-App verknüpft Roland das Instrument mit Lerninhalten, direktem Feedback und einem motivierenden Übe-Workflow. Das FP-40 will damit nicht bloß ein digitales Klavier sein, sondern eine Plattform, an der man länger dranbleibt.

Roland FP-40 Test – PHA-4-Tastatur: vertraute Basis mit guter Kontrolle

Die PHA-4-Hammermechanik kennt man bereits aus dem Roland FP-30X. Das ist zunächst keine spektakuläre Neuerung, aber eine sinnvolle Grundlage: Die Tastatur gehört in dieser Preisklasse zu den überzeugenden Standardmechaniken und bietet ein kontrolliertes, gut einschätzbares Spielgefühl.

Der Triple-Sensor ist besonders bei schnellen Wiederholungen relevant. Eine Taste muss nicht erst vollständig in ihre Ausgangsposition zurückkehren, bevor sie erneut auslösen kann. Das unterstützt schnelle Repetitionen, Triller und rhythmisch präzise Begleitfiguren deutlich besser als einfachere Einsteigermechaniken. Das Escapement simuliert zudem den leichten Druckpunkt einer Flügelmechanik – ein Detail, das beim Spielen spürbar ist, ohne den Charakter einer transportablen Digitalpiano-Tastatur zu verleugnen.

Die leicht strukturierte Oberfläche vermittelt mehr Halt als glatte Kunststofftasten. Gerade bei längeren Übeeinheiten oder bei warmen Händen ist das angenehm. Im Vergleich zu einer hochwertigen Holztastatur eines Oberklasse-Digitalpianos bleibt die Mechanik naturgemäß leichter und kompakter, doch das ist für ein 14 Kilogramm schweres Instrument auch Teil des Konzepts.

Für klassische Literatur, Pop-Begleitung, Singer/Songwriter-Arrangements und E-Piano-Spiel bietet das FP-40 ausreichend dynamische Reserven. Wer ein extrem schweres, flügelnahes Spielgefühl sucht, wird in einer höheren Preis- und Gewichtsklasse fündig. Für seinen Einsatzzweck trifft Roland hier aber einen sehr ausgewogenen Kompromiss.

Piano Reality Sampling: mehr Ausdruck im Pianoklang

Im Zentrum des FP-40 steht Rolands Piano Reality Sampling-Technologie. Sie kombiniert Sampling mit Elementen aus dem Physical Modelling der höherklassigen Roland-Modelle. Das Ziel ist nicht nur ein möglichst detaillierter Grundklang, sondern vor allem eine glaubwürdige Reaktion auf Dynamik, Ausklang und Resonanzen.

In der Praxis bedeutet das: Der Übergang zwischen leisen und lauten Anschlägen soll nicht stufig wirken, sondern möglichst fließend bleiben. Akkorde dürfen sich natürlich entwickeln, Töne klingen nachvollziehbar aus und das Instrument reagiert differenzierter auf die Spielweise. Gerade beim Pianissimo und bei dynamisch aufgebauten Passagen ist das wichtiger als eine bloß hohe Zahl an Klangfarben.

Die 256-stimmige Polyphonie sorgt dafür, dass auch bei gehaltenen Pedalflächen, dichtem Spiel und zusätzlichen Resonanzen nicht vorschnell Noten abgeschnitten werden. Für ein kompaktes Digitalpiano ist das eine komfortable Reserve, die im Alltag vor allem bei klassischen Stücken und breit angelegten Pop-Arrangements relevant wird.

Neben den Pianoklängen stehen insgesamt 305 Sounds zur Verfügung. E-Pianos, Orgeln, Streicher, Pads und weitere Klangfarben erweitern das Instrument sinnvoll in Richtung Band- und Produktionsalltag. Das FP-40 ist damit kein reines Übepiano, sondern kann auch Splits, Layer und Songskizzen abdecken.



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Neues Lautsprechersystem mit besserer Präsenz

Roland stattet das FP-40 mit einem neu entwickelten Stereosystem mit 2 x 12 Watt aus. Die Lautsprecher strahlen nach oben ab, was sich vor allem in kleinen Räumen positiv auf die Direktheit und Räumlichkeit auswirken kann. Der Klang erreicht den Spieler unmittelbarer, statt überwiegend über Reflexionen von Boden oder Möbeln wahrgenommen zu werden.

Für das tägliche Üben zu Hause ist diese Leistung mehr als ausreichend. Auch in Unterrichtsräumen oder bei kleineren, ruhigen Auftritten kann das Instrument ohne Zusatzsystem funktionieren. Die tiefen Register profitieren von der überarbeiteten Konstruktion, wobei man realistisch bleiben sollte: Ein portables Gehäuse kann weder das Volumen eines Möbelpianos noch eine PA oder Studiomonitore ersetzen.

Sobald das FP-40 in einem Bandkontext, bei einer Probe mit Schlagzeug oder auf einer größeren Bühne eingesetzt wird, ist der Stereo-Audioausgang der sinnvollere Weg. Das Instrument lässt sich unkompliziert an Mischpult, Aktivlautsprecher oder Audiointerface anschließen.

Piano Sphere: Üben als vernetzter Workflow

Die Piano-Sphere-App ist das besondere Ausstattungsmerkmal des Roland FP-40. Sie verbindet das Instrument per Bluetooth oder USB mit einem Smartphone oder Tablet und erweitert die Bedienung um Lern- und Übefunktionen. Roland stellt dafür kostenlose Inhalte bereit; über ein kostenpflichtiges Upgrade lässt sich die Auswahl auf mehr als 1.000 Titel ausbauen.

Im Mittelpunkt stehen Schritt-für-Schritt-Lektionen, die nach Fähigkeiten, musikalischen Interessen und verfügbarer Zeit strukturiert sein sollen. Das ist vor allem für Anfänger und Wiedereinsteiger interessant, die ohne festen Unterrichtsplan arbeiten oder zwischen Unterrichtsstunden gezielter üben möchten.

Der Ansatz ist sinnvoll, weil die App nicht bloß Noten oder Songs auf dem Tablet anzeigt. Sie soll Rückmeldung zum Spiel geben und mit Funktionen wie der Streak-Funktion zu regelmäßigem Üben motivieren. Ob diese Gamification langfristig funktioniert, hängt natürlich von der eigenen Motivation ab. Sie kann aber gerade in Familien, bei jüngeren Spielern oder bei erwachsenen Wiedereinsteigern einen konkreten Mehrwert schaffen.

Der Piano-Sphere-Taster am Instrument vereinfacht den Zugriff auf diese Funktionen. Damit bleibt das Smartphone nicht nur ein externes Zusatzgerät, sondern wird sinnvoll in die Bedienung integriert.

Roland FP-40 Test – Anschlüsse: deutlich mehr als nur MIDI

Das FP-40 ist in Sachen Konnektivität sehr zeitgemäß aufgestellt. Bluetooth MIDI ermöglicht die drahtlose Verbindung mit Apps, Lernsoftware und Notationsprogrammen. Bluetooth Audio erlaubt zudem, Musik oder Playalongs vom Mobilgerät über die Lautsprecher des Pianos wiederzugeben – praktisch zum Mitspielen oder für Unterrichtszwecke.

Über USB-C stellt das Roland FP-40 MIDI und Audio bereit. Damit kann es direkt mit Computer, Tablet oder Smartphone als MIDI-Controller und Audiointerface zusammenarbeiten. Für einfache Recording-Setups ist das ausgesprochen praktisch: Die Klaviatur steuert Softwareinstrumente, während das Audiosignal ohne zusätzlichen MIDI-Adapter oder separate Interface-Verbindung in die DAW gelangen kann. USB-C kann außerdem als alternative Stromversorgung dienen.

Der USB-A-Port nimmt USB-Sticks auf und erweitert damit die Aufnahmefunktion um ein praktisches Speichermedium. Das FP-40 eignet sich somit auch für das schnelle Festhalten eigener Ideen, Übungsstände oder Arrangements ohne eingeschalteten Computer.

Hinzu kommen ein Stereo-Audioausgang, zwei Pedaleingänge und ein TRRS-Headset-Anschluss auf der Vorderseite. Normale Kopfhörer lassen sich dort ebenso anschließen wie ein kompatibles Headset. Der Mikrofoneingang mit zuschaltbarem Effekt macht das FP-40 zudem für Sängerinnen und Sänger interessant, die sich selbst beim Spielen begleiten oder kleine Auftritte ohne umfangreiches Zusatz-Setup bestreiten möchten.

Vom Stage Piano zum Homepiano

Mit dem optionalen KSF-40-Pianoständer und der KPD-70-Pedaleinheit lässt sich das Roland FP-40 zu einer festen Homepiano-Lösung ausbauen. Das ist ein überzeugender Weg für Spieler, die zunächst ein transportables Instrument benötigen, später aber einen stabilen Platz im Wohn- oder Musikzimmer schaffen möchten.

Das mitgelieferte DP-2-Sustainpedal reicht für den Einstieg und für mobile Einsätze aus. Wer regelmäßig mit klassischem Repertoire arbeitet oder die erweiterten Ausdrucksmöglichkeiten einer Dreifachpedaleinheit benötigt, sollte die KPD-70-Pedaleinheit einplanen.

Diese Erweiterbarkeit macht das FP-40 flexibel: Es kann das erste ernsthafte Digitalpiano sein, ein modernes Unterrichtsinstrument oder ein kompaktes Zweitpiano für Musiker mit größerem Studio- oder Bühnen-Setup.

Fazit: Roland FP-40 Test Das Roland FP-40 ist für 899 Euro ein sehr vielseitiges, modernes Digitalpiano. Seine Stärke ist die ausgewogene Kombination aus guter PHA-4-Tastatur, ausdrucksstarkem Pianoklang und alltagstauglicher Konnektivität. Die neue Piano Reality Sampling-Technologie, 256-stimmige Polyphonie und das aufgewertete Lautsprechersystem sorgen dafür, dass das Instrument nicht wie ein reines Einsteigermodell wirkt. Besonders gelungen ist die Verbindung aus Hardware und Piano-Sphere-App. Sie erweitert das FP-40 um einen zeitgemäßen Lern- und Übeaspekt, ohne dass das Instrument seinen Charakter als ernstzunehmendes Digitalpiano verliert. Bluetooth Audio, USB-C-Audio, Mikrofoneingang und USB-Stick-Aufnahme machen es zudem für Songwriting, Unterricht und kleinere Live-Situationen attraktiv. Das Roland FP-40 ist kein schweres Oberklasse-Stagepiano und keine umfassende Workstation. Es ist ein sehr gut ausgestattetes Werkzeug für Spieler, die ein überzeugendes Klaviergefühl, moderne Anschlüsse und einen langfristig motivierenden Übe-Workflow in einem mobilen Format suchen. Pro Ausgewogene PHA-4-Hammermechanik mit Triple-Sensor und Escapement

Ausdrucksstarke Piano Reality Sampling-Klangerzeugung

256-stimmige Polyphonie und 305 Sounds Contra Kein Display; weitergehende Einstellungen können weniger direkt zugänglich sein

Für laute Bandproben und größere Bühnen ist ein externes Soundsystem sinnvoll Link zur Herstellerseite: Roland

Roland FP-40 im Überblick