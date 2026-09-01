Roland FP-40: Digital Piano mit Piano Reality und Piano Sphere

Mit dem Roland FP-40 Digital Piano erweitert Roland im September 2026 seine FP-Serie um ein neues portables Digitalpiano. Das Modell richtet sich insbesondere an ambitionierte Spieler sowie Wiedereinsteiger und soll Klangqualität, authentisches Spielgefühl und moderne Lernfunktionen miteinander verbinden. Gleichzeitig löst das neue FP-40 laut Herstellerunterlagen das Roland FP-30X ab.
Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die Piano Reality Technologie, eine PHA-4-Tastatur, ein überarbeitetes Lautsprechersystem sowie die Integration der neuen Piano Sphere App. Darüber hinaus bietet das Roland FP-40 Bluetooth Audio/MIDI, USB-C sowie Funktionen für Streaming und Videoproduktionen.
Roland FP-40 mit Piano Reality Technologie
Klanglich setzt Roland beim FP-40 auf seine aktuelle Piano Reality Technologie. Dabei kombiniert das Unternehmen Piano-Sampling mit ausgewählten Modelling-Elementen aus seinen höher positionierten Instrumenten. Dadurch sollen Anschlagsdynamik und klangliche Übergänge möglichst nahtlos reagieren. Darüber hinaus verspricht Roland eine realistische Klavierresonanz sowie ein natürliches Ausklingen der Töne. Gerade beim dynamischen Spiel soll sich das Instrument dadurch differenzierter verhalten und stärker auf die Anschlagsweise des Pianisten reagieren.
PHA-4-Tastatur mit optimierter Anschlagsdynamik
Bei der Tastatur greift Roland auf eine bereits bekannte Basis zurück. Das Roland FP-40 besitzt die PHA-4-Tastatur des FP-30X, allerdings wurden die Anschlagsdynamikkurven an die aktualisierte Soundengine angepasst. Die gewichteten Tasten verfügen über Escapement und Elfenbein-Haptik. Außerdem arbeitet die Tastatur mit einem Dreifach-Sensor. Dieser soll insbesondere bei schnellen Tonwiederholungen und Trillern Vorteile bieten und zugleich feinere Ausdrucksmöglichkeiten ermöglichen.
Damit bleibt Roland beim FP-40 dem Konzept eines vergleichsweise kompakten Digitalpianos treu, möchte das Spielgefühl jedoch stärker an ein akustisches Klavier annähern.
Neues Lautsprechersystem für einen räumlicheren Klang
Nicht nur Soundengine und Tastatur wurden überarbeitet. Auch das integrierte Lautsprechersystem des Roland FP-40 Digital Piano wurde neu konzipiert. Die veränderte Lautsprecheranordnung soll für einen klareren und räumlicheren Klang sorgen. Roland hebt dabei insbesondere den Vorteil gegenüber tragbaren Digitalpianos hervor, deren Lautsprecher ausschließlich nach unten oder hinten abstrahlen.
Zusätzlich kommen neue Lautsprechergehäuse zum Einsatz. Dadurch soll vor allem das tiefe Register mehr Volumen und Klangfülle erhalten.
Piano Sphere App soll zum regelmäßigen Üben motivieren
Einen besonderen Schwerpunkt legt Roland beim FP-40 auf das Zusammenspiel von Hardware und Software. Hierfür führt der Hersteller die Piano Sphere App ins Feld, die in Zusammenarbeit mit Skoove entwickelt wurde.
Die App kombiniert Lerninhalte mit verschiedenen Motivationsfunktionen. Schritt-für-Schritt-Lektionen sollen sich dabei an den Fähigkeiten, musikalischen Interessen und der verfügbaren Übungszeit des jeweiligen Spielers orientieren. Darüber hinaus kann individuelles Lernfeedback direkt in das Zusammenspiel mit dem Digitalpiano eingebunden werden.
Mehr als 1.000 Songs optional verfügbar
Mit dem Kauf des Roland FP-40 erhalten Anwender laut Hersteller kostenlosen Zugriff auf eine Auswahl lizenzierter und lizenzfreier Inhalte. Gegen eine zusätzliche Upgrade-Gebühr lässt sich das Angebot erweitern. Insgesamt sollen dann mehr als 1.000 Songs zur Verfügung stehen. Zusätzlich bietet Piano Sphere eine sogenannte Streak-Funktion. Sie soll regelmäßiges Üben fördern und Fortschritte sichtbar machen. Außerdem lassen sich Spielzeiten erfassen, während personalisierte Empfehlungen dabei helfen sollen, langfristig motiviert zu bleiben.
Bluetooth, USB-C und Streaming-Funktionen
Auch bei der Konnektivität ist das Roland FP-40 zeitgemäß ausgestattet. Über Bluetooth Audio und Bluetooth MIDI lassen sich beispielsweise Smartphones und andere kompatible Geräte drahtlos einbinden. Zusätzlich steht USB-C zur Verfügung. Roland liefert das Instrument zudem mit einem USB-C-Kabel aus. Über die Verbindung werden unter anderem USB-MIDI und USB-Audio unterstützt. Interessant für Content Creator: Das FP-40 unterstützt außerdem Headset-Mikrofone. In Kombination mit USB-Audio und USB-Stromversorgung sollen sich Performances dadurch einfacher streamen oder als Video produzieren lassen.
Gerade für Musiker, die Unterrichtsinhalte, Social-Media-Clips oder Performance-Videos produzieren möchten, könnte diese Kombination einen praktischen Mehrwert gegenüber klassisch ausgestatteten Digitalpianos bieten.
Schlankes Design in Schwarz und Weiß
Das FP-40 wurde weiterhin als portables Digitalpiano ausgelegt. Mit Abmessungen von 1.307 × 332 × 122 mm und einem Gewicht von 14 kg bleibt das Instrument noch vergleichsweise gut transportierbar.
Zum Verkaufsstart sind zwei Varianten vorgesehen:
- Roland FP-40 Black
- Roland FP-40 White
Beide Versionen sollen ab September 2026 verfügbar sein.
Optional auch als wohnzimmertaugliches Piano
Wer das FP-40 nicht hauptsächlich transportabel einsetzen möchte, kann das Instrument außerdem mit dem optionalen KSF-40 Ständer und der KPD-70 Pedaleinheit kombinieren. Dadurch lässt sich das portable Digitalpiano stärker in Richtung eines klassischen Homepianos ausbauen. Darüber hinaus nennt Roland unter anderem die Keyboard-Stative KS-11Z, KS-13, KS-20X und KS-G8B sowie verschiedene Dämpferpedale und Transporttaschen als kompatibles Zubehör.
Lieferumfang des Roland FP-40
Im Lieferumfang befinden sich neben dem Digitalpiano unter anderem Netzteil und Netzkabel, ein Notenständer sowie der DP-2 Pedalschalter. Auch ein 1,5 Meter langes USB-C-2.0-auf-USB-C-Kabel gehört bereits zum Paket. Damit können Anwender insbesondere die USB- und App-Funktionen grundsätzlich direkt nach dem Aufbau nutzen.
Fazit: Roland FP-40 modernisiert das Konzept des FP-30X
Mit dem Roland FP-40 Digital Piano entwickelt Roland sein Konzept eines kompakten und dennoch ambitionierten Digitalpianos konsequent weiter. Besonders interessant erscheinen dabei die Kombination aus PHA-4-Tastatur und Piano Reality Technologie sowie das überarbeitete Lautsprechersystem.
Gleichzeitig rückt die Software-Integration stärker in den Mittelpunkt. Piano Sphere soll nicht lediglich zusätzliche Songs bereitstellen, sondern Spieler mit Lektionen, Fortschrittskontrolle und personalisierten Empfehlungen dauerhaft zum Üben motivieren.
Bluetooth Audio/MIDI, USB-C, USB-Audio und die Unterstützung von Headset-Mikrofonen erweitern das Konzept zudem über das klassische Üben hinaus. Damit dürfte sich das FP-40 nicht nur für Wiedereinsteiger und ambitionierte Pianisten, sondern ebenfalls für Musiker eignen, die Unterricht, Streaming und Content-Produktion miteinander verbinden möchten.
Das Roland FP-40 soll ab September 2026 in Schwarz und Weiß erhältlich sein.
Herstellerlink: Roland – DE
FAQ zum Roland FP-40
Ersetzt das Roland FP-40 das FP-30X?
Ja. In den vorliegenden Produktinformationen führt Roland das FP-40 ausdrücklich als Nachfolger beziehungsweise Ersatz des FP-30X.
Welche Tastatur besitzt das Roland FP-40?
Das FP-40 verwendet eine PHA-4-Tastatur mit gewichteten Tasten, Escapement und Elfenbein-Haptik. Ein Dreifach-Sensor soll außerdem schnelle Tonwiederholungen und ein differenziertes Spiel unterstützen.
Was ist Piano Sphere beim Roland FP-40?
Piano Sphere ist eine Lern- und Motivations-App, die gemeinsam mit Skoove entwickelt wurde. Sie bietet unter anderem Lektionen, Übungsstatistiken, Streak-Funktionen, individuelles Feedback und Zugriff auf verschiedene Songs.
Unterstützt das Roland FP-40 Bluetooth?
Ja. Das Digitalpiano unterstützt Bluetooth Audio und Bluetooth MIDI. Außerdem steht USB-C für unter anderem USB-MIDI und USB-Audio zur Verfügung.
Wie schwer ist das Roland FP-40?
Das FP-40 wiegt 14 kg und misst 1.307 × 332 × 122 mm. Dadurch bleibt es trotz Hammermechanik und integriertem Lautsprechersystem für ein Digitalpiano vergleichsweise transportabel.
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