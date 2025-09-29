Universal Audio | Apollo X Gen 2 + Free Plug-ins Promo

Aktionszeitraum: 01.08. bis 30.09.2025

Kostenlose Plug-ins beim Kauf eines Apollo X Gen 2 Interface

Für kurze Zeit erhältst Du beim Kauf ausgewählter Apollo X Gen 2 Desktop- und Rackmount-Interfaces von Universal Audio hochwertige UAD Plug-ins im Wert von mehreren hundert Euro kostenlos dazu!

1. Apollo X Gen 2 Desktop & Twin X DUO USB HE + Free Plug-Ins

Beim Kauf eines Apollo X Gen 2 Desktop Interface oder Twin X DUO USB HE bekommst Du bis zum 30. September 2025 hochwertige Plug-ins kostenlos dazu. Diese Plug-ins im Wert von mehreren hundert Euro bringen legendären Analog-Sound direkt in Dein Studio – von warmen Preamp-Sättigungen bis zu charaktervollen Tape-Effekten und erstklassigen Gitarren-Amps.

Diese Plug-ins sind inklusive:

Neve 1073 Preamp & EQ Collection

A-Type Multiband Dynamic Enhancer

UAD Guitar Amp Bundle

EP-34 Tape Echo

Wichtig: Um die kostenlosen Plug-ins zu erhalten, muss das gekaufte Gerät bis spätestens 15. Oktober 2025 bei Universal Audio registriert werden.

