Die Elektron Outbox 8 erweitert kompatible Elektron-Instrumente um acht frei belegbare Ausgänge – wahlweise für Audio oder CV. Damit adressiert die kompakte USB-C-Box genau die Lücke zwischen der umfangreichen Mehrkanalwelt von Overbridge und einem analogen Setup mit Mischpult, Effektpedalen oder Modularsystem. Für 299 Euro ist sie kein universeller Wandler für beliebige Geräte, sondern ein spezialisiertes Erweiterungsmodul für Besitzer eines Digitakt II, Digitone II, Syntakt oder Tonverk.

Im kleinen Desktop-Gehäuse stecken acht symmetrische, DC-gekoppelte 6,3-mm-Klinkenausgänge. Die Zuordnung erfolgt im System-Menü des angeschlossenen Elektron-Geräts: Jeder Ausgang lässt sich als Mono-Audioausgang, paarweise als Stereoausgang oder als Steuerspannung konfigurieren. Strom und Daten kommen über USB-C; ein USB-C-Kabel liegt bei. Mit 17,6 × 9 × 2,8 cm und 350 g verschwindet die Outbox 8 problemlos neben dem Instrument oder unter dem Patchfeld.

Mehr Einzelspuren ohne Rechner

Der größte praktische Gewinn liegt im Hardware-Setup. Statt die Einzelausgänge einer Drum Machine oder eines Synthesizers ausschließlich per USB in der DAW zu verteilen, lassen sich Sounds direkt auf externe Kanäle routen. Kick, Snare, HiHat und Bass können getrennt am Pult ankommen; einzelne Sounds lassen sich gezielt durch Pedale, Kompressoren oder externe Effektwege schicken. Die zusätzlichen Ausgänge verstehen sich dabei ausdrücklich als Ergänzung zu den Buchsen am Elektron-Gerät – nicht als deren Ersatz.

Die D/A-Wandlung arbeitet mit 32 Bit bei 48 kHz, die Signalübertragung soll laut Hersteller latenzfrei erfolgen. Gerade beim Einbinden externer Hardware ist das entscheidend: Der Workflow bleibt unmittelbar und fühlt sich nicht nach einem Umweg über den Rechner an. Wer ohnehin mit Overbridge arbeitet, bekommt die zusätzliche analoge Ebene ohne ein neues, kompliziertes Routing-Konzept.



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Audio und CV frei kombinieren

Besonders reizvoll ist die DC-Kopplung der acht Ausgänge. Sie erlaubt nicht nur die Ausgabe von Audiosignalen, sondern auch von Steuerspannungen für Modular- und Semi-Modular-Systeme. Verfügbar sind Pitch nach V/Okt oder Hz/V, lineare Werte, Trigger, Gate und Clock; der Spannungsbereich beträgt ±5 V. So kann beispielsweise ein Teil der Ausgänge Drums einzeln zum Mischpult schicken, während ein anderer Teil zwei externe Stimmen im Eurorack ansteuert.

Diese Mischung aus Audio- und CV-Ausgängen macht die Outbox 8 flexibler als eine reine Mehrkanal-Schnittstelle. Gleichzeitig sollte man vor dem Kauf den eigenen Bedarf präzise prüfen: Acht Ausgänge sind schnell belegt, wenn viele Instrumentenstimmen, Effekt-Sends und CV-Signale parallel laufen sollen. Auch ist die Box an Overbridge-kompatibles Elektron Gear gebunden; für Geräte anderer Hersteller bietet sie keinen Mehrwert.

Als USB-Audiointerface nutzbar

Zusätzlich kann die Outbox 8 als USB-Audiointerface an Computer oder Smartphone dienen. Das ist praktisch, wenn ein mobiles Setup ohne weiteres Interface auskommen soll. Der eigentliche Mehrwert bleibt jedoch die physische Erweiterung eines Elektron-Setups: Die Outbox 8 bringt die einzelnen Spuren und Sequenzen dorthin, wo sie im Hardware-Studio gebraucht werden – auf Klinkenkabel, am Mischpult und im Modularsystem.