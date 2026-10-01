Arturia AstroLab 61 Silver Test: Das Software-Studio als Bühneninstrument

Mit dem Arturia AstroLab 61 Silver bringt Arturia sein 61-tastiges Stage-Keyboard in einer limitierten silbernen Ausführung auf den Markt. Technisch entspricht es dem bekannten AstroLab 61, kostet mit einer UVP von 1.599 Euroaber rund 270 Euro mehr als die reguläre schwarze Version. Dafür erhält man kein neues Klangerzeugungssystem, sondern ein auffälligeres Gehäusefinish – und ein Konzept, das nach wie vor einen speziellen Platz zwischen klassischem Stagepiano, Synthesizer und MIDI-Controller einnimmt.

Das AstroLab ist kein Instrument für alle, die jeden Sound direkt am Gerät bis in die kleinste Modulationsverknüpfung programmieren möchten. Seine eigentliche Stärke liegt darin, die umfangreiche Welt von Arturias Software-Instrumenten in ein zuverlässiges, laptopfreies Bühnenkeyboard zu übertragen. Gerade für Keyboarder, die in verschiedenen Bands, Cover-Projekten oder eigenen Live-Produktionen viele sehr unterschiedliche Sounds abrufen müssen, kann das den Workflow erheblich vereinfachen.

Arturia AstroLab 61 Silver: Konzept und Ausstattung

Das 9,9 kg schwere AstroLab besitzt eine 61 Tasten umfassende, halbgewichtete Klaviatur in Standardgröße mit Velocity und Channel Aftertouch. Pitch- und Modulationsrad sitzen klassisch links neben der Tastatur. Das Gehäuse kombiniert Aluminium mit Bakelit-Elementen und wirkt robust genug für den regelmäßigen Transport, ohne die unhandliche Masse eines ausgewachsenen 88-Tasten-Stagepianos mitzubringen.

Die Silver Edition fällt mit ihrem hellen Finish deutlich stärker auf als die ursprüngliche Version. Das ist Geschmackssache, aber für Bühnen, Video-Produktionen oder ein festes Setup kann das Instrument tatsächlich präsenter und hochwertiger wirken. Klanglich und funktional bleibt es jedoch beim bekannten AstroLab-Konzept.

An Bord stehen inzwischen mehr als 40 Instrumente, rund 1.800 vorinstallierte Sounds und elf Klangerzeugungsformen: virtuell-analog, Sample-basiert, Wavetable, FM, Granular, Physical Modelling, Vector-, Harmonic- und Phase-Distortion-Synthese sowie Vocoder und Karplus-Strong-Synthese. Über Arturias Software-Ökosystem lassen sich mehr als 10.000 kompatible Presets verwalten und auf das Instrument übertragen.



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Bedienung: für den Auftritt gedacht

Der entscheidende Unterschied zwischen AstroLab und einem klassischen Workstation-Synthesizer liegt in der Bedienphilosophie. Arturia konzentriert die Live-relevanten Eingriffe auf wenige, gut erreichbare Bedienelemente: zehn Preset-Taster, einen zentralen Encoder mit Farbdisplay, vier Makroregler sowie separate Regler für Insert-Effekte, Delay und Reverb.

Die vier Makros steuern standardmäßig Brightness, Timbre, Time und Movement. Das ist sinnvoll gewählt: Statt sich bei einem laufenden Song durch Synthese-Seiten zu arbeiten, verändert man den Charakter eines Sounds direkt und musikalisch. Bei Flächen kann man etwa Bewegung und Raumanteil anheben, bei einem Lead die Brillanz öffnen oder bei einem E-Piano die Klangfarbe gezielt abdunkeln.

Besonders gut gelingt die Kontrolle dann, wenn die Sounds vor dem Gig sorgfältig vorbereitet wurden. Die zehn Preset-Taster ermöglichen schnelle Direktzugriffe, während sich über Setlists und Playlists komplette Repertoires organisieren lassen. Splits und Layers können für einzelne Songs vorbereitet und zuverlässig abgerufen werden. Das ist im Live-Alltag deutlich wertvoller als eine maximale Zahl an Echtzeit-Parametern.

Weniger überzeugend ist das Konzept für spontane Soundprogrammierung auf der Bühne. Das Display ist übersichtlich, aber bewusst kein großes Touchscreen-Arbeitsfeld. Wer im Proberaum oder während einer Session komplexe Sounds neu bauen, tiefe Modulationsroutings anlegen oder Instrumente bis ins Detail editieren möchte, arbeitet komfortabler mit Analog Lab Pro, V Collection oder Pigments am Rechner und überträgt das Ergebnis anschließend auf das AstroLab.

Studio-to-Stage-Workflow mit Analog Lab

Genau hier liegt die Kernkompetenz des AstroLab 61 Silver. Sounds können im Studio innerhalb von Analog Lab Pro ausgewählt, angepasst, kategorisiert und in Setlists sortiert werden. Anschließend gelangen sie per USB-C oder drahtlos über WLAN auf das Keyboard. Die AstroLab Connect App erleichtert zusätzlich die Verwaltung von Sounds und Setlists.

Das Instrument arbeitet auf der Bühne anschließend eigenständig. Der Rechner bleibt also zu Hause, ebenso potenzielle Probleme durch Betriebssystem-Updates, Plug-in-Scans, Audio-Treiber oder unerwartete Hintergrundprozesse. Für professionelle Live-Setups ist das ein sehr nachvollziehbarer Ansatz.

Dabei muss man aber berücksichtigen: Analog Lab Pro ist Teil des Lieferumfangs, die umfassende Editierung vieler Klangerzeuger setzt jedoch gegebenenfalls den Besitz der jeweiligen Arturia-Instrumente beziehungsweise der V Collection voraus. Das AstroLab ist deshalb besonders attraktiv für Nutzer, die bereits im Arturia-Ökosystem arbeiten. Wer bei null startet, sollte diesen möglichen Zusatzaufwand beim Gesamtbudget mitdenken.

Klang: große Bandbreite statt eigener Handschrift

Das AstroLab ist kein Synthesizer mit einer klar abgegrenzten klanglichen Identität. Es ist vielmehr eine Plattform für viele unterschiedliche Instrumentenkonzepte: analoge Polysynths, Bässe, Leads, Orgeln, akustische und elektrische Pianos, Strings, Pads, digitale Texturen, hybride Cinematic-Sounds und Vocoder-Patches.

Die Stärke liegt in der Breite und Qualität der Ausgangsbasis. Gerade klassische Synth-Flächen, E-Pianos, Bässe, Leads und moderne Layer lassen sich schnell in musikalisch überzeugende Performances verwandeln. Die Klänge profitieren von Arturias langjähriger Arbeit an virtuellen Instrumenten und fühlen sich nicht wie eine bloße Preset-Sammlung an, sofern man sich die Zeit für Auswahl und Vorbereitung nimmt.

Für Pianisten bleibt die 61er-Version naturgemäß ein Kompromiss. Die halbgewichtete Tastatur spielt sich deutlich universeller als eine reine Synth-Action und vermittelt bei E-Pianos sowie vielen akustischen Piano-Sounds ein brauchbares Gefühl. Bei anspruchsvollen Klavierparts, dynamischem Solo-Spiel oder klassischem Repertoire ersetzt sie jedoch keine Hammermechanik. Das ist kein Mangel des AstroLab, sondern eine klare Einordnung: Es ist ein vielseitiges Stage-Keyboard, kein klassisches Digitalpiano.

Der Aftertouch erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten spürbar. Filterfahrten, Vibrato, Lautstärkeanhebungen oder Effektanteile können beim Spielen ohne zusätzliches Pedal gesteuert werden. Ob das in der Praxis zuverlässig funktioniert, hängt allerdings auch von der eigenen Spieltechnik ab: Channel Aftertouch erfordert einen bewussten Druck nach dem Anschlag und ist nicht mit polyphonem Aftertouch zu verwechseln.

Effekte, Arpeggiator und Performance-Funktionen

Zur Klangformung bietet das AstroLab Insert-Effekte sowie separate Delay- und Reverb-Sektionen. Die Bedienung ist klar auf schnelle Eingriffe während der Performance ausgelegt. Das funktioniert bei atmosphärischen Pads, rhythmischen Synth-Sounds und Effekt-Übergängen sehr gut, weil die wichtigsten Parameter unmittelbar erreichbar sind.

Hinzu kommen Arpeggiator, Chord- und Scale-Modi sowie ein Looper. Der Arpeggiator ist nicht nur eine Zugabe, sondern eine sinnvolle Live-Funktion: Mit vorbereiteten Sounds lassen sich rhythmische Pattern, pulsierende Flächen oder elektronische Sequenzen ohne externen Sequencer erzeugen. Der Chord-Modus kann für einfache Begleitstrukturen praktisch sein, während der Scale-Modus hilft, in tonalen Vorgaben sicher zu bleiben.

Auch ein Audioeingang, MIDI In/Out, USB-C, USB-A-Host, Pedalanschlüsse sowie Bluetooth-Audio gehören zur Ausstattung. Damit lässt sich das AstroLab sinnvoll in größere Keyboard-Rigs integrieren, externe Controller anbinden oder ein Zuspieler drahtlos einspielen. Für einen eigenständigen Live-Performer bietet das Instrument damit eine solide Zentrale.

Praxis: Wie leicht lässt sich das AstroLab kontrollieren?

Im vorbereiteten Live-Betrieb ist das AstroLab erfreulich leicht zu kontrollieren. Sounds anwählen, Setlists durchgehen, Layer abrufen und zentrale Klangparameter verändern – all das gelingt ohne tiefes Menü-Tauchen. Wer seine Songs sauber organisiert, kann sich auf Spiel und Performance konzentrieren.

Die Kehrseite: Das Instrument verlangt Vorbereitung. Die enorme Soundauswahl ist nicht automatisch ein Vorteil, wenn Presets unsortiert auf dem Gerät liegen. Auch die Übergabe von Sounds aus der Software sollte vor dem ersten Auftritt gründlich getestet werden. Gerade bei komplexeren Projekten empfiehlt sich ein vollständiger Gig-Durchlauf: Setlist kontrollieren, Lautstärken angleichen, Pedalzuweisungen prüfen und Splits oder Layers im Kontext der Band testen.

Das AstroLab ist daher kein „Einschalten und sofort alles können“-Keyboard. Es ist ein sehr gut kontrollierbares Werkzeug, sobald man die eigene Klangbibliothek kuratiert hat. Für Musiker mit einem festen Repertoire ist das ein Vorteil. Für spontane Jam-Sessions oder Sounddesigner, die ständig in die Tiefe eines Patches eingreifen möchten, kann es sich hingegen limitierender anfühlen als ein voll editierbarer Hardware-Synthesizer.