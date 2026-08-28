Arturia Pure SUB: Neuer Bass-Synthesizer für druckvolle 808s, Reese-Bässe und modernes Low-End

Mit Arturia Pure SUB präsentiert der französische Software-Spezialist einen neuen virtuellen Synthesizer, der sich vollständig auf die Erzeugung moderner Bass-Sounds konzentriert. Von tiefen Subbässen über 808s und Reese-Bässe bis hin zu aggressiven Wobble-, Donk- und Club-Sounds soll Pure SUB insbesondere Produzenten elektronischer Musik ein spezialisiertes Werkzeug für das Low-End bieten.

Dabei kombiniert Arturia klassische Bass-Synthese mit umfangreicher Klangformung, Modulation und Effektbearbeitung. Der entscheidende Ansatz: Grundton, Obertöne und zusätzliche Texturen lassen sich weitgehend unabhängig voneinander gestalten und anschließend gemeinsam bearbeiten.

Arturia Pure SUB teilt den Bass in drei Ebenen

Anstatt einen Bass-Sound ausschließlich über klassische Oszillatoren aufzubauen, gliedert Arturia Pure SUB die Klangerzeugung in die Bereiche Sub, Harmonics und Texture. Dadurch lässt sich das Fundament eines Sounds gezielt von seinem eigentlichen Klangcharakter trennen.

Sub: stabiles Fundament für tiefe Frequenzen

Der Sub-Bereich kümmert sich um den eigentlichen Grundton. Laut Arturia lassen sich unter anderem Pegel, Phase und Tonhöhe unabhängig von den Obertönen beeinflussen.

Besonders interessant ist dabei Sub Regen. Diese Funktion ermöglicht es, einen Bass zunächst stark durch Filter, Distortion und Effekte zu bearbeiten und anschließend wieder ein sauberes Bassfundament hinzuzufügen. Dadurch sollen Phase und Pegel des tiefsten Frequenzbereichs stabil bleiben – ein wichtiger Punkt insbesondere bei Club-, PA– und Soundsystem-Anwendungen.

Harmonics mit Pressure- und Reese-Modus

Für den eigentlichen Charakter des Bass-Sounds steht die Harmonics-Sektion zur Verfügung. Hier bietet Pure SUB zwei unterschiedliche Engines.

Pressure ist für weniger dichte harmonische Klänge ausgelegt und bietet unter anderem einen Waveform Editor für eigene Wellenformen. Der Reese-Modus erzeugt dagegen breite und obertonreiche Unison-Sounds, wie sie unter anderem aus Drum & Bass, Dubstep, Techno und anderen Bassmusik-Stilen bekannt sind.

Damit deckt Arturia Pure SUB sowohl relativ cleane 808-Bässe als auch breite, stark bewegte Reese-Sounds ab.

Texture sorgt für Noise, Schmutz und Bewegung

Zusätzlichen Charakter liefert die Texture-Sektion. Hier können Noise-Samples oder sogenannte Corroder-Sounds mit dem eigentlichen Bass kombiniert werden.

Zur Bearbeitung stehen unter anderem Ringmodulation, Amplitudenmodulation und Distortion zur Verfügung. Außerdem lassen sich White Noise sowie Sinus-, Sägezahn- und Rechtecksignale hinzufügen. Dadurch können Produzenten beispielsweise mehr Attack, Schmutz oder Präsenz erzeugen, ohne das eigentliche Subbass-Fundament unnötig zu verändern.

Mehr als 40 Filter und 33 Sub-Processor-Modi

Nach der eigentlichen Klangerzeugung bietet Arturia Pure SUB umfangreiche Möglichkeiten zur weiteren Bearbeitung. Mehr als 40 Filter-Modi stehen zur Verfügung. Dabei können Sub, Harmonics und Texture unabhängig voneinander durch die Filtersektion geführt werden.

Zusätzlich besitzt der Synthesizer einen sogenannten Sub Processor. Insgesamt stehen hier 33 verschiedene Modi zur Verfügung, die unter anderem Verzerrung, Textur und tonale Veränderungen ermöglichen.

Ein globaler Amount-Regler sowie sechs zusätzliche Makroparameter sollen dabei einen schnellen Zugriff auf komplexere Klangveränderungen ermöglichen. Außerdem lassen sich Modi und Makro-Einstellungen randomisieren.

Integriertes FX-Rack mit 18 Effekten

Pure SUB beschränkt sich allerdings nicht auf Synthese und Filter. Vielmehr integriert Arturia auch eine vergleichsweise umfangreiche Effektsektion.

Das FX-Rack bietet zwölf Effekt-Slots und insgesamt 18 unterschiedliche Effekte. Damit lassen sich komplette Effektketten direkt innerhalb des Instruments erstellen und als Preset speichern.

Für die abschließende Bearbeitung stehen darüber hinaus EQ, Kompression sowie Multiband-Prozessing zur Verfügung. Ein integrierter Maximiser bietet die Modi Soft und Hard. Während Soft eher auf transparente Pegelanhebung ausgelegt ist, liefert Hard laut Arturia ein aggressiveres und stärker geclipptes Ergebnis.

Damit möchte Pure SUB nicht nur den eigentlichen Bass erzeugen, sondern auf Wunsch bereits einen weitgehend mixfertigen Low-End-Sound liefern.

Umfangreiche Modulationsmöglichkeiten

Auch bei der Modulation zeigt sich Arturia Pure SUB umfangreich ausgestattet. Drei Hüllkurven stehen zur Verfügung, darunter eine spezielle Pitch Envelope. Sie eignet sich beispielsweise dazu, harte Pitch-Attacks oder gleitende 808-Bässe zu erzeugen.

Darüber hinaus besitzt Pure SUB sechs flexible Modulator-Slots. Diese können unter anderem mit Envelopes, Functions, Random-Modulation, Step Sequencern oder Voice-Modulatoren belegt werden.

Vier frei belegbare Makroregler sowie Velocity, Key Tracking, Mod Wheel, Aftertouch und Release Velocity erweitern die Möglichkeiten zusätzlich. Auch MPE inklusive Slide-Unterstützung gehört zum Funktionsumfang.

300 Presets für verschiedene Bass-Stile

Wer nicht jeden Sound von Grund auf programmieren möchte, erhält mit Pure SUB eine Bibliothek mit 300 Presets.

Dabei orientiert sich der Synthesizer klar an moderner elektronischer Musik. Arturia nennt unter anderem Kategorien wie Sub Bass, 808, Deep, Wobble, Hard, Reese, Club und Donk. Entsprechend dürfte Pure SUB insbesondere für Techno, House, Drum & Bass, Dubstep, Trap, UK Garage und verwandte Stilrichtungen interessant sein.

Arturia Pure SUB: Formate und Systemanforderungen

Pure SUB läuft sowohl als Standalone-Anwendung als auch innerhalb kompatibler DAWs. Unterstützt werden laut Hersteller VST, VST3, Audio Unit, AAX und NKS in 64-Bit-Umgebungen.

Darüber hinaus ist Pure SUB NKS-kompatibel und unterstützt MTS-ESP Microtuning.

Unter Windows setzt Arturia Windows 10 oder neuer voraus. Auf dem Mac wird macOS 11 oder neuer unterstützt. Apple-Silicon-Prozessoren ab M1 werden ebenfalls unterstützt. Arturia nennt außerdem mindestens 4 GB RAM sowie rund 3 GB freien Speicherplatz.

Preis und Verfügbarkeit von Arturia Pure SUB

Arturia Pure SUB ist ab sofort erhältlich. Regulär wird der Bass-Synthesizer auf der Arturia-Webseite mit 79 Euro beziehungsweise 79 US-Dollar geführt.

Zum Start bietet Arturia Pure SUB allerdings bis zum 15. September 2026 für 49 Euro beziehungsweise 49 US-Dollar an. Darüber hinaus gibt es personalisierte Angebote für bestehende Arturia-Kunden. Beim Kauf bestimmter Varianten der V Collection 11 wird Pure SUB im Rahmen der aktuellen Aktion ebenfalls angeboten.

Eine kostenlose Demo-Version steht ebenfalls zur Verfügung.

Fazit: Arturia Pure SUB konzentriert sich konsequent auf das Low-End

Mit Arturia Pure SUB bringt Arturia keinen weiteren universellen Software-Synthesizer auf den Markt, sondern konzentriert sich bewusst auf eine einzelne Aufgabe: moderne Bass-Sounds möglichst gezielt und kontrolliert zu erstellen.

Besonders die Trennung aus Sub, Harmonics und Texture erscheint dabei sinnvoll. So lässt sich beispielsweise ein stabiler Subbass mit aggressiven Reese-Obertönen oder verzerrten Texturen kombinieren, ohne dass das tieffrequente Fundament zwangsläufig darunter leidet.

Mehr als 40 Filter, 33 Sub-Processor-Modi, umfangreiche Modulation, ein integriertes FX-Rack sowie 300 Presets machen Pure SUB dennoch zu einem vergleichsweise tiefgehenden Sounddesign-Werkzeug. Vor allem Produzenten aus Techno, Drum & Bass, Dubstep, Trap, House und anderen bassorientierten Genres dürften deshalb zur Zielgruppe gehören.

Herstellerlink: Arturia – Sound Explorers | Hardware & Software Instruments

FAQ zu Arturia Pure SUB

Was ist Arturia Pure SUB?

Arturia Pure SUB ist ein Software-Synthesizer, der speziell für die Erzeugung und Bearbeitung von Bass-Sounds entwickelt wurde. Grundton, Obertöne und Texturen können dabei separat gestaltet werden.

Für welche Musikrichtungen eignet sich Pure SUB?

Der Synthesizer eignet sich insbesondere für elektronische Musik wie Techno, House, Drum & Bass, Dubstep, Trap, UK Garage und andere Genres, bei denen druckvolle Subbässe, 808s oder Reese-Bässe eine wichtige Rolle spielen.

Wie viele Presets besitzt Arturia Pure SUB?

Pure SUB wird mit einer Bibliothek von insgesamt 300 Presets ausgeliefert.

Unterstützt Pure SUB MPE?

Ja. Arturia Pure SUB unterstützt MPE und verarbeitet dabei unter anderem auch Slide-Daten.

Welche Plugin-Formate unterstützt Pure SUB?

Pure SUB kann unter anderem als VST-, VST3-, Audio-Unit-, AAX- und NKS-Instrument eingesetzt werden. Außerdem steht eine Standalone-Version zur Verfügung.

Was kostet Arturia Pure SUB?

Der regulär ausgewiesene Preis liegt bei 79 Euro. Bis zum 15. September 2026 bietet Arturia Pure SUB aktuell für 49 Euro an.