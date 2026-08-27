IK Multimedia Sinphonica Maestosa Strings, Streicher-Library

IK Multimedia Sinphonica Maestosa Strings: Neues virtuelles Streichorchester aus Italien

IK Multimedia steigt mit Sinphonica in den Bereich professioneller virtueller Orchester ein. Den Auftakt der neuen Instrumentenfamilie macht IK Multimedia Sinphonica Maestosa Strings, ein virtuelles Streichorchester mit insgesamt 60 Musikerinnen und Musikern. Aufgenommen wurde die Library in den traditionsreichen Officine Meccaniche Studios in Mailand. Die Veröffentlichung ist für Anfang Oktober 2026 geplant, Vorbestellungen sind bereits möglich.

Dabei möchte IK Multimedia nach eigenen Angaben nicht lediglich eine weitere Sample-Library anbieten. Stattdessen soll Sinphonica insbesondere die Ausdrucksmöglichkeiten und das natürliche Zusammenspiel eines realen Orchesters in den Mittelpunkt stellen.

Sinphonica wird neue Orchesterplattform von IK Multimedia

Sinphonica ist als umfangreichere Produktfamilie angelegt, die künftig verschiedene Bereiche eines vollständigen Sinfonieorchesters abdecken soll. Maestosa Strings bildet dabei den ersten Baustein. Für die Aufnahmen setzte IK Multimedia ausschließlich auf italienische Orchestermusiker. Die Sessions fanden in den Officine Meccaniche Studios in Mailand statt. Neben dem eigentlichen Klang der Instrumente spielte laut Hersteller vor allem das Zusammenspiel der Musiker eine wichtige Rolle.

Das virtuelle Streichorchester besteht aus:

16 ersten Violinen

14 zweiten Violinen

12 Violen

10 Celli

8 Kontrabässen

Damit umfasst IK Multimedia Sinphonica Maestosa Strings insgesamt 60 Streicher.

Mehr als 40 Artikulationen für Maestosa Strings

Damit sich das virtuelle Orchester möglichst flexibel spielen lässt, stellt Maestosa Strings mehr als 40 Artikulationen zur Verfügung. Diese wurden mit bis zu fünf Dynamikstufen sowie sechs Round Robins aufgenommen. Zusätzlich bietet die Library fünf sogenannte True-Legato-Stile. Gerade bei melodischen Streicherpassagen soll sich dadurch ein natürlicherer Übergang zwischen einzelnen Noten erzielen lassen. Zu den wichtigsten Funktionen zählen außerdem acht unterschiedliche Mikrofonperspektiven. Dadurch können Produzenten und Komponisten den Orchesterklang je nach gewünschter räumlicher Wirkung anpassen.

PALCO positioniert Instrumente auf einer virtuellen Bühne

Eine zentrale Rolle übernimmt das PALCO Virtual Stage Positioning System. Mithilfe dieser Funktion lassen sich die Instrumente beziehungsweise Sektionen innerhalb einer virtuellen Bühne positionieren. Dadurch soll sich nicht nur die Stereoposition bestimmen lassen. Vielmehr ist PALCO Bestandteil des räumlichen Konzepts der Library und arbeitet mit den verschiedenen Mikrofonperspektiven zusammen. Für Film-, Game- und Medienkomponisten dürften außerdem die enthaltenen cinematischen Texturen und Ensemble-Patches interessant sein. Integrierte Mixing-Werkzeuge sollen zusätzlich dafür sorgen, dass viele klangliche Anpassungen direkt innerhalb von Sinphonica vorgenommen werden können.

Articulation Morphing statt starrer Umschaltung

Eine weitere interessante Funktion von Sinphonica Maestosa Strings nennt sich Articulation Morphing. Sie soll fließende Übergänge zwischen verschiedenen Spielweisen ermöglichen. Bei klassischen Orchester-Libraries müssen Artikulationen häufig über Keyswitches oder andere Steuerbefehle gewechselt werden. IK Multimedia verfolgt mit Sinphonica dagegen einen stärker auf die eigentliche Performance ausgerichteten Ansatz. Dazu kommen eine individuell anpassbare Artikulationszuweisung sowie eine Dynamic Curve Control. Zusammen mit True Legato, PALCO und den unterschiedlichen Mikrofonpositionen soll sich das virtuelle Orchester dadurch möglichst unmittelbar spielen lassen.

Das Ziel ist klar: Komponisten sollen weniger Zeit mit der Programmierung einzelner MIDI-Parameter verbringen und stattdessen stärker musikalisch arbeiten können.

Maestosa Strings auch als einzelne Streichergruppen erhältlich

Wer nicht direkt das vollständige Orchester benötigt, kann die einzelnen Sektionen von Maestosa Strings separat erwerben. Dadurch lässt sich das virtuelle Orchester nach und nach erweitern.

IK Multimedia bietet folgende Varianten an:

Sinphonica Maestosa Strings Complete Collection: 499,99 Euro

499,99 Euro Vorbestellerpreis Complete Collection: 399,99 Euro

399,99 Euro Maestosa Violins I: 199,99 Euro

199,99 Euro Maestosa Violins II: 149,99 Euro

149,99 Euro Maestosa Violas: 149,99 Euro

149,99 Euro Maestosa Cellos: 199,99 Euro

199,99 Euro Maestosa Double Basses: 149,99 Euro

Die Preisangaben verstehen sich laut Hersteller ohne Steuern. Käufer einzelner Sektionen sollen später außerdem zu speziellen Upgrade-Konditionen auf die komplette Maestosa Strings Collection wechseln können.

Sinphonica soll künftig zum vollständigen virtuellen Orchester wachsen

Mit den Streichern ist das Sinphonica-Projekt offenbar noch lange nicht abgeschlossen. IK Multimedia kündigt bereits an, dass zukünftig weitere Orchesterfamilien hinzukommen sollen. Diese sollen in das gleiche Sinphonica-Ökosystem integriert werden und ein einheitliches Bedien- und Performance-Konzept verwenden. Damit deutet sich langfristig eine vollständige virtuelle Orchesterlösung des italienischen Herstellers an. Sinphonica Maestosa Strings soll Anfang Oktober 2026 erhältlich sein. Vorbestellungen für die komplette Collection sind bereits möglich.

Fazit: IK Multimedia wagt den Schritt ins virtuelle Orchester

Mit IK Multimedia Sinphonica Maestosa Strings erweitert der Hersteller sein Portfolio deutlich. Statt Gitarren-Amps, Effekten, Synthesizern oder Studiowerkzeugen steht diesmal ein professionelles virtuelles Orchester im Mittelpunkt. Technisch klingt das Konzept durchaus spannend. Insbesondere fünf True-Legato-Varianten, mehr als 40 Artikulationen, acht Mikrofonperspektiven, Articulation Morphing und das PALCO-System versprechen umfangreiche Möglichkeiten für Film-, Game- und Orchesterkomponisten. Maestosa Strings ist dabei offenbar erst der Anfang. Wenn IK Multimedia das angekündigte Sinphonica-Ökosystem konsequent erweitert, könnte daraus künftig eine komplette virtuelle Orchesterplattform entstehen.

Herstellerlink: IK MULTIMEDIA. SOUND BETTER.

FAQ zu IK Multimedia Sinphonica Maestosa Strings

Was ist IK Multimedia Sinphonica?

Sinphonica ist eine neue Familie virtueller Orchesterinstrumente von IK Multimedia. Maestosa Strings bildet den ersten Teil des geplanten vollständigen Orchesterprojekts.

Was ist Sinphonica Maestosa Strings?

Maestosa Strings ist ein virtuelles Streichorchester mit Samples eines 60-köpfigen italienischen Ensembles. Enthalten sind erste und zweite Violinen, Violen, Celli und Kontrabässe.

Wie viele Artikulationen bietet Maestosa Strings?

IK Multimedia gibt für Maestosa Strings mehr als 40 Artikulationen an. Abhängig von der Spielweise stehen bis zu fünf Dynamikstufen und sechs Round Robins zur Verfügung.

Was ist PALCO bei Sinphonica?

PALCO ist das Virtual Stage Positioning System von Sinphonica. Damit lassen sich die Instrumente beziehungsweise Orchestersektionen innerhalb einer virtuellen Bühne positionieren.

Kann man die Streicher von Maestosa einzeln kaufen?

Ja. Neben der Complete Collection bietet IK Multimedia die ersten Violinen, zweiten Violinen, Violen, Celli und Kontrabässe auch als separate Produkte an.

Was kostet IK Multimedia Sinphonica Maestosa Strings?

Die komplette Collection wird laut Hersteller regulär für 499,99 Euro angeboten. Während der Vorbestellphase beträgt der angekündigte Preis 399,99 Euro. Die angegebenen Preise verstehen sich laut Pressemitteilung ohne Steuern.

Wann erscheint Sinphonica Maestosa Strings?

IK Multimedia plant die Verfügbarkeit von Sinphonica Maestosa Strings für Anfang Oktober 2026. Vorbestellungen sind bereits möglich.