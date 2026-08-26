Moog Labyrinth Test: Generatives Analog-Labor zwischen Zufall und Kontrolle

Mit dem Moog Labyrinth schlägt der amerikanische Synthesizer-Hersteller innerhalb seiner semimodularen Desktop-Serie einen ungewöhnlichen Weg ein. Statt klassischer subtraktiver Synthese mit Oszillator, Filter und konventionellem Step-Sequencer steht hier ein generatives Konzept im Mittelpunkt. Zwei miteinander verknüpfbare 8-Step-Sequencer erzeugen Tonhöhen und rhythmische Strukturen, während Wavefolder, Ringmodulation, Through-Zero-FM und ein State-Variable-Filter die analoge Klangerzeugung deutlich in experimentellere Gefilde führen.

Damit ist der Labyrinth weniger ein Synthesizer zum gezielten Abrufen fertiger Sounds als vielmehr eine Ideenmaschine, die beim Spielen immer wieder neue rhythmische und melodische Verläufe hervorbringt. Aktuell kostet der Moog Labyrinth rund 609 Euro. Das ist für einen monofonen Desktop-Synthesizer kein Schnäppchen – allerdings steckt hier auch ein eigenständiges Konzept mit umfangreicher CV-Patchbay dahinter.

Semimodularer Synthesizer mit eigenem Ansatz

Optisch gehört der Labyrinth eindeutig zur Familie von Mother-32, DFAM, Subharmonicon und Spectravox. Das Gehäuse misst rund 32 × 11 × 13 cm und wiegt etwa 1,5 kg. Wer bereits mit einem dieser Instrumente gearbeitet hat, findet sich deshalb grundsätzlich schnell zurecht. Wie seine Geschwister lässt sich auch der Labyrinth aus seinem Desktop-Gehäuse nehmen und mit 60 HP Breite in ein Eurorack-System integrieren. Dort benötigt er maximal 290 mA auf der +12-Volt-Schiene.

Trotz des vertrauten Formats unterscheidet sich die Architektur deutlich von klassischen Moog-Synthesizern. Als Klangquellen stehen ein VCO, ein Modulations-VCO, Ringmodulation und Rauschen zur Verfügung. Dazu kommen ein spannungsgesteuerter Wavefolder, ein State-Variable-Filter, zwei VCAs sowie zwei Decay-Hüllkurven.

Gerade der Wavefolder macht deutlich, dass es hier nicht primär um den klassischen Moog-Signalweg geht. Statt einem obertonreichen Oszillatorsignal lediglich Frequenzanteile zu entziehen, kann der Labyrinth ein zunächst einfaches Signal durch Faltung spektral anreichern. Moog kombiniert damit additive beziehungsweise West-Coast-inspirierte Klangformung mit subtraktiver Filterbearbeitung.

Wavefolder und State-Variable-Filter

Besonders interessant wird die Klangerzeugung durch die Kombination der beiden Bearbeitungswege. Wavefolder und Filter lassen sich parallel oder seriell betreiben, wobei auch ihre Reihenfolge verändert werden kann. Ein Crossfader bestimmt anschließend das Verhältnis der beiden Signalpfade.

Das Filter ist ebenfalls ungewöhnlich für Moog. Statt des bekannten Ladder-Filters kommt ein 2-Pol-State-Variable-Filter zum Einsatz, das zwischen Lowpass- und Bandpass-Verhalten überblendet. Ein praktischer Nebeneffekt dieser Architektur: Beim Erhöhen der Resonanz wird der Bassbereich nicht in dem Maß ausgedünnt, wie man es von klassischen resonanten Moog-Filtern kennt.

Klanglich bewegt sich der Labyrinth entsprechend weit außerhalb dessen, was man spontan mit einem kompakten Moog verbindet. Saubere Sinustöne bilden nur den Ausgangspunkt. Wavefolding, FM und Ringmodulation führen schnell zu metallischen Spektren, perkussiven Klängen, verzerrten Bassfiguren und komplexen Obertönen.

Gerade bei moderaten Einstellungen bleibt das Ergebnis aber erstaunlich kontrollierbar. Der Labyrinth muss keineswegs permanent aggressiv oder chaotisch klingen. Auch reduzierte Basssequenzen, tonal spielbare Percussion und sich langsam verändernde Patterns gehören zu seinen Stärken.

Zwei generative Sequencer als Herzstück

Das eigentliche Zentrum des Instruments sind die beiden digitalen 8-Step-Sequencer. Sie unterscheiden sich grundlegend von einem klassischen Step-Sequencer, bei dem für jeden Schritt eine konkrete Tonhöhe programmiert wird.

Stattdessen arbeitet der Labyrinth mit Wahrscheinlichkeiten und sich verändernden Datenfolgen. Über die beiden Sequencer entstehen Pattern, die anschließend skaliert, quantisiert und gezielt verändert werden können. Der CORRUPT-Regler bestimmt dabei, wie stark sich die bestehende Sequenz verändert. Von kleinen Variationen bis zu weitreichenden Mutationen reicht das Spektrum.

Genau hier entwickelt das Instrument seinen größten Reiz. Eine Sequenz muss nicht vollständig programmiert werden, bevor musikalisch etwas passiert. Man startet mit einer Struktur und verändert anschließend deren Verhalten.

[BILD: Dual Generative Sequencer]

Die beiden Sequencer können dabei unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Sie lassen sich für Tonhöhen, Modulationen und Trigger verwenden und gegeneinander laufen lassen. Dadurch entstehen polymetrische Strukturen, die sich über längere Zeiträume entwickeln.

Der Labyrinth eignet sich deshalb hervorragend für Situationen, in denen ein statischer Loop bewusst aufgebrochen werden soll. Ein Drum-Groove oder eine einfache Bassfigur kann als Fundament dienen, während der Synthesizer darüber kontinuierlich neue Akzente erzeugt.



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Zwischen Zufall und gezielter Kontrolle

Der Name Labyrinth passt erstaunlich gut zum Workflow. Man weiß beim Start häufig nicht genau, wo ein Patch enden wird. Trotzdem ist das Instrument keineswegs ein reiner Zufallsgenerator.

Entscheidend ist, dass sich das Maß der Veränderung kontrollieren lässt. Interessante Sequenzen können zwischengespeichert und anschließend weiterentwickelt werden. Dadurch entsteht ein Workflow, bei dem Zufall nicht das musikalische Ergebnis bestimmt, sondern neues Ausgangsmaterial liefert.

Das macht einen deutlichen Unterschied. Dreht man einfach sämtliche Parameter auf extreme Werte, produziert der Labyrinth erwartungsgemäß Chaos. Interessanter wird er, wenn nur einzelne Bereiche kontrolliert mutieren dürfen. Eine Tonhöhenfolge kann beispielsweise relativ stabil bleiben, während Rhythmus oder Filtermodulation zunehmend variieren.

Diese Arbeitsweise verlangt allerdings Umdenken. Wer eine bestimmte Achtel-Bassline im Kopf hat und sie exakt programmieren möchte, arbeitet gegen das Konzept des Instruments. Der Labyrinth ist deutlich stärker, wenn man ihm einen Teil der musikalischen Entscheidung überlässt.

Patchbay und Modular-Integration

Mit 32 Miniklinkenbuchsen bietet der Labyrinth umfangreiche Möglichkeiten zur Integration in ein Modular-Setup. Davon sind 20 als Eingänge und zwölf als Ausgänge ausgeführt. Die normalisierten internen Verbindungen funktionieren ohne Patchkabel, können aber an zahlreichen Stellen aufgebrochen oder ergänzt werden.

Damit können Sequencer, Hüllkurven, Clock, Trigger und Audiowege nicht nur innerhalb des Labyrinth neu verschaltet werden. Das Instrument kann ebenso Modulationsquelle für andere Geräte sein oder externe CV-Signale verarbeiten.

[BILD: Patchbay des Moog Labyrinth]

Besonders interessant ist das Zusammenspiel mit anderen semimodularen Instrumenten. Der Labyrinth muss dabei nicht zwingend die Hauptstimme liefern. Seine beiden Sequencer können ebenso als generative Steuerzentrale dienen, während externe Klangquellen in den Patch eingebunden werden.

Für die DAW-Integration steht zusätzlich MIDI über eine 3,5-mm-TRS-Buchse zur Verfügung. Einen USB-Anschluss besitzt der Synthesizer dagegen nicht. Für ein modernes Desktop-Instrument wirkt das zunächst etwas puristisch, passt aber zum grundsätzlich hardwareorientierten Konzept.

Labyrinth in der Praxis

Die größte Stärke des Labyrinth zeigt sich weniger beim isolierten Durchschalten einzelner Sounds als in längeren Sessions. Kleine Veränderungen können Pattern erzeugen, die sich erst nach mehreren Takten wiederholen oder kontinuierlich weiterentwickeln.

Gerade für elektronische Musik, Ambient, experimentelle Produktionen und rhythmisches Sounddesign ist das ausgesprochen inspirierend. Ein einfacher Loop kann minutenlang laufen, während man lediglich Corrupt, Sequenzlänge, Quantisierung und Klangformung verändert.

Dabei hat das Instrument einen hohen Aufforderungscharakter. Fast jeder Regler beeinflusst das Ergebnis unmittelbar. Displays und Menüs gibt es nicht, und viele grundlegende Klangparameter bleiben direkt erreichbar.

Diese Direktheit hat allerdings eine Kehrseite: Reproduzierbarkeit gehört nicht zu den Stärken des Labyrinth. Moog weist selbst darauf hin, dass die Zufallsprozesse dazu führen können, dass sich bestimmte Ergebnisse nicht exakt auf einem anderen Gerät reproduzieren lassen.

Wer im Studio einen besonders gelungenen Moment findet, sollte deshalb aufnehmen. Der Labyrinth funktioniert eher wie ein analoges Performance-Instrument als wie ein moderner Synthesizer mit Presets und Total Recall.

Wie klingt der Moog Labyrinth?

Der Grundcharakter ist analog, direkt und ausgesprochen lebendig. Besonders Wavefolder und FM sorgen dafür, dass der Labyrinth deutlich über typische Moog-Bässe hinausgeht. Metallische Percussion, klickende Transienten, hohle Resonanzen und komplexe Obertonspektren gehören ebenso zum Repertoire wie runde Bassfiguren.

Interessant ist dabei die Kombination aus Wavefolder und Filter. Der Wavefolder fügt dem Signal harmonische Strukturen hinzu, während das Filter anschließend wieder Bereiche entfernen oder hervorheben kann. Durch das variable Routing lässt sich dieses Prinzip zudem umkehren.

[BILD: Bedienelemente der analogen Klangerzeugung]

Die beiden Decay-Hüllkurven unterstützen den perkussiven Charakter. Klassische Flächen oder langsam aufgebaute Sounds gehören konstruktionsbedingt weniger zu den Kernkompetenzen. Dafür reagieren kurze Sequenzen ausgesprochen dynamisch auf Veränderungen der Hüllkurvenzeiten.

Labyrinth ist deshalb weniger ein universeller Analogsynthesizer als ein Spezialist für generative Sequenzen, Percussion und experimentelles Sounddesign.

Bedienung: Einfach anfangen, lange entdecken

Die grundlegende Klangerzeugung ist schnell verstanden. Schwieriger ist zunächst das Sequencer-Konzept. Wer klassische Step-Sequencer gewohnt ist, sucht möglicherweise nach einer direkten Beziehung zwischen Step und Tonhöhe, die hier bewusst nicht im Mittelpunkt steht.

Nach etwas Einarbeitung wird gerade diese Arbeitsweise zur Stärke. Statt Noten einzeln einzugeben, definiert man Rahmenbedingungen und reagiert auf das entstehende Material.

Das macht den Labyrinth zu einem Instrument, das man tatsächlich spielen muss. Viele gute Ergebnisse entstehen nicht durch vorherige Planung, sondern im Dialog mit dem laufenden Pattern.

Für Einsteiger in semimodulare Synthese ist das Konzept damit anspruchsvoller als ein klassischer monofoner Analogsynthesizer. Wer bereits mit CV, Gates, Sequencern und Modulation gearbeitet hat, dürfte dagegen schnell Zugang finden.

Fazit: Moog Labyrinth Der Moog Labyrinth ist weniger klassischer Analogsynthesizer als musikalischer Ideengenerator. Seine größte Stärke liegt in der Verbindung zweier generativer Sequencer mit einer analogen Klangerzeugung, die sich dank Wavefolder, Ringmodulation, FM und State-Variable-Filter deutlich von traditionellen Moog-Konzepten entfernt. Besonders überzeugend ist der Workflow zwischen Zufall und Kontrolle. Der Labyrinth liefert ständig neues Material, ohne dem Musiker sämtliche Entscheidungen abzunehmen. Gerade für elektronische Musik, experimentelle Produktionen, Ambient und rhythmisches Sounddesign kann daraus ein ausgesprochen produktiver Arbeitsprozess entstehen. Die Kehrseite dieses Konzepts ist die eingeschränkte Reproduzierbarkeit. Wer Sounds exakt programmieren, speichern und später identisch abrufen möchte, findet hier bewusst nicht das passende Werkzeug. Auch der aktuelle Preis von rund 609 Euro ist angesichts der spezialisierten Architektur durchaus ambitioniert. Dafür erhält man ein eigenständiges Instrument, das nicht versucht, möglichst viele klassische Synthesizer-Aufgaben abzudecken. Der Moog Labyrinth ist damit vor allem ein Spezialist und Instrument für musikalische Exploration – und gerade deshalb innerhalb der semimodularen Moog-Serie besonders interessant. Pro inspirierendes generatives Sequencer-Konzept

vielseitige analoge Klangerzeugung mit Wavefolder und State-Variable-Filter

umfangreiche CV-Patchbay und sehr gute Modular-Integration Contra Ergebnisse teilweise nur schwer exakt reproduzierbar

für einen spezialisierten monofonen Desktop-Synthesizer nicht günstig Link zur Herstellerseite: Moog

Technische Daten