Shelter in Sound – eine Moog-Session im Stil der Berliner Schule

Der Musiker Karol Pokojowczyk aka Caught in Joy, der nach eigenen Angaben über 50 „Alben“ innerhalb von drei Jahren auf Bandcamp veröffentlichte, hat nun die Live-Session „Shelter in Sound“ aufgenommen, die sich stark am Stil der alten Berliner Schule orientiert.

Berliner Schule – ein spezieller Stil

Als Berliner Schule wird eine bestimmte Stilrichtung der instrumentalen elektronischen Musik bezeichnet, die in den 1970er Jahren im damaligen West-Berlin entstand. Klaus Schulze, Ash Ra Tempel und in der Anfangszeit auch Tangerine Dream gehörten zu den bekanntesten Vertretern aus dieser Zeit. In den 1990ern kam es zu einer Wiederbelebung der Szene und der Stil wurde in Neue Berliner Schule umbenannt.

Diese spezielle Stilrichtung zeichnet sich durch lange Songs aus, die weitestgehend ruhig gehalten sind. Atmosphärische Flächensounds und repetitive Sequenzen, die fortlaufend moduliert werden, sind ebenso markante Markenzeichen wie die expressiven Solo-Passagen, die typischerweise mit klassischen Analogsynthesizern und Modularsystemen gespielt werden.

Shelter in Sound – vier Moog-Synthesizer

Die Session „Shelter in Sound“ besteht aus vier Teilen und wurde in einem einzigen Take aufgenommen. Caught in Joy nutzte dafür drei moderne Synthesizer von Moog und ein Vintage-Modell (und natürlich zusätzliche Peripherie). Der polyphone Moog One liefert dabei die breiten Flächen-Sounds. Interessanterweise kommt auch der gerade erst erschienene Moog Messenger zum Einsatz, der die Sequenzen für den Hintergrund generiert. Der Moog Matriarch sorgt neben Solo-Stimmen auch für Effektsounds. Der kleine Micromoog wirkt zwar optisch nicht so beeindruckend in dem Ensemble, kann aber Solo-Sounds mit dem originalen Flair beisteuern.

Moog One und Matriarch gehören sicherlich zum gehobenen Programm, aber dennoch zeigt die Session, wie man mit vergleichsweise wenig Aufwand und ohne DAW stimmige Tracks und eine umfassende Atmosphäre, die über eine halbe Stunde anhält, kreieren kann. Sicherlich könnte man auch andere Synthesizer für eine solche Session verwenden, aber Moog ist nun mal die Wahl des Künstlers und der Sound passt fraglos zur Berliner Schule.

Website von Caught in Joy

