Dokumentation über Wendy Carlos

Dass das Album „Switched on Bach“ von Wendy Carlos für die öffentliche Akzeptanz elektronischer Musik entscheidend war, ist unbestritten und wurde schon oft thematisiert. Doch dass Carlos auch wichtige Impulse für die Entwicklung der Moog-Synthesizer gab, gerät dabei meist ins Hintertreffen.

Wendy Carlos – Electronic Music’s Transformative Pioneer

In einer kleinen Doku, die auf dem YouTube-Kanal von Resident Advisor zu sehen ist, wird dieser Aspekt ein wenig thematisiert. Allerdings gibt es nur ein paar angerissene Informationen, da die Zeit für eine umfassende Aufarbeitung niemals reichen könnte.

Wendy Carlos und Bob Moog trafen sich 1964 auf einer Convention. Es stellte sich schnell heraus, dass ihre gegensätzlichen Backgrounds in Bezug auf Musik und Technik sich wunderbar ergänzten. Was braucht ein Musiker, was und wie ist es technisch zu realisieren? Bob Moog, der in der Anfangszeit seine Modularsysteme noch persönlich auslieferte und bei den Käufern installierte, tauschte sich mit vielen Musikern aus, um seine Geräte in deren Sinne zu optimieren.

Von Carlos kam unter anderen die Anregung, eine Portamento-Funktion zu integrieren, um bestimmte Spielweisen von Instrumenten nachzuahmen. Auch die berühmte Fixed Filter Bank 914 geht auf Ideen von Carlos zurück. Eine weitere wichtige Arbeit von Carlos war der Soundtrack zu „A Clockwork Orange“ bei dem ein Vocoder als musikalisches Gerät eingesetzt wurde, wie es zuvor in dieser Form noch nicht gemacht wurde.

Wie die Geschichte von Carlos und Moog zeigt, sollten die musikalische und die technische Seite im Idealfall als Hand in Hand gehen. In dem Video bei Resident Advisor wird jedoch fast nur über Wendy Carlos gesprochen. In folgenden Beitrag von 1970 aus dem BBC-Archiv kommt Carlos selbst zu Wort.

Link zur Webseite von Wendy Carlos