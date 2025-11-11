Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat

Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 erschienenen Roland JP‑8000 – jener Maschine, die den legendären Supersaw‑Sound prägte – soll der handtellergroße Micro‑Synth sowohl nostalgische Klangfarben als auch zeitgemäße Portabilität liefern. In einer Epoche, in der Desktop‑Geräte immer kleiner werden, stellt der JT‑4000M Micro eine besonders kompakte Interpretation klassischer Trance‑Ästhetik dar.
Mit Maßen von nur 13 x 9,3 x 3,6 cm und einem Gewicht von 150 Gramm ist er kaum größer als ein Effektpedal. Dennoch bietet Behringer eine ausgewachsene Synthesizer‑Architektur mit zwei Oszillatoren, analogem Filter, Hüllkurven, LFOs und Arpeggiator. Die neue M‑Version hebt sich von der Ursprungsausgabe durch den vollwertigen MIDI‑TRS‑Eingang ab, über den sich alle relevanten Parameter und Notenbefehle extern steuern lassen – ein merklicher Fortschritt in Sachen Integration.
Klangaufbau und Synthstruktur
Der JT‑4000M basiert auf einer hybriden Klangerzeugung, bei der digitale Oszillatoren mit einem analogen Filter kombiniert werden. Behringer bleibt damit der Philosophie treu, das Beste aus beiden Welten zu nutzen: präzise digitale Wellenformen mit analoger Sättigung und Charakter.
Die beiden virtuell‑analogen Oszillatoren liefern typische Wellenformen wie Rechteck, PWM, Sägezahn, Dreieck sowie Zusatzmodi für Supersaw, 2‑Operator‑FM, Ringmodulation, Noise und Feedback. Die Supersaw klingt druckvoll und voll, erinnert deutlich an die bekannte JP‑8000‑Textur, wenn auch etwas schmaler im Stereobild.
Ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist das analoge Tiefpassfilter mit 12 dB Flankensteilheit. Anders als beim digitalen Multimode‑Filter des JP‑8000 zeigt es ein wärmeres, runderes Klangverhalten. Gleichzeitig verändert sich dadurch das Reaktionsverhalten: Filterfahrten erzeugen weniger drastische Frequenzverläufe; gerade bei perkussiven oder Supersaw‑Signalen wirkt der Eingriff subtil. Das analoge Filter verleiht grundsätzliche Sanftheit, tut aber bei härteren Attack‑Sounds wenig. In der Praxis bedeutet das: Der JT‑4000M Micro eignet sich hervorragend für Pads, Flächen und Leads mit analog‑anmutender Färbung, weniger für aggressive Filter‑Sweeps und rhythmische Bewegungen.
Modulation und Arpeggiator
Zur Modulation stehen zwei ADSR‑Hüllkurven und zwei LFOs bereit. Sie steuern Lautstärke, Filter, Pitch oder Wellenformmodulation und sind einfach erreichbar. Das reicht völlig für die meisten Synth‑Grundstrukturen, auch wenn tiefergehende Modulationsroutings nicht vorgesehen sind.
Der integrierte Arpeggiator bietet drei Spielmuster, ist jedoch auf eine Oktave beschränkt. Dieser Umstand begrenzt komplexe Arpeggio‑Läufe und macht deutlich, dass der JT‑4000M Micro eher als kompaktes Klangmodul gedacht ist. Wer abwechslungsreiche Sequenzen über mehrere Oktaven hinweg erstellen möchte, ist auf externe MIDI‑Sequencer oder DAWs angewiesen. In Verbindung mit solchen Tools macht der kleine Synth dann allerdings eine ausgezeichnete Figur.
Bedienung und Oberfläche
Das Bedienkonzept folgt strikt dem Minimalprinzip: Vier Drehregler und sechs Taster reichen für die Kontrolle der wichtigsten Parameter. Ein kleines Display zeigt Werte und Menüpunkte an. Das berührungsempfindliche 16‑Tasten‑Keyboard ist keine echte Spieltastatur, sondern dient in erster Linie zur Klangvorschau und Einstellung. Für expressive Performances empfiehlt sich daher ein angeschlossenes MIDI‑Keyboard.
Trotz des minimalistischen Designs lässt sich der JT‑4000M Micro flüssig bedienen. Parameteränderungen greifen direkt, der Workflow ist intuitiv. Über die USB‑Verbindung kommuniziert der Synth nicht nur mit Computern, sondern erhält gleichzeitig Strom – ideal für unterwegs oder mobile Studios.
Test Behringer JT‑4000M Micro: Klangcharakter und Praxiseindruck
Klanglich liefert der Behringer JT‑4000M Micro erstaunlich viel Substanz für seine Größe. Der typische Supersaw‑Sound klingt dicht und harmonisch, wobei die analoge Filterstufe für ein spürbar organisches Verhalten sorgt. Bässe und Pads profitieren vom warmen Grundcharakter, während Leads leicht digitaler, aber glasklar erscheinen.
Auffällig ist das zurückhaltende Filterverhalten: Wo der JP‑8000 mit harten Sweeps glänzte, präsentiert sich der JT‑4000M sanfter. Filterfahrten beeinflussen die Obertöne nur moderat, was den Klang stabil, aber weniger expressionistisch erscheinen lässt. Besonders bei perkussiven Sägezahn‑ und Supersaw‑Sequenzen fällt dieser Unterschied deutlich auf.
Für Studioeinsätze als kompaktes Zusatzmodul eignet sich der JT‑4000M hervorragend. Die paraphone Vierstimmigkeit erlaubt einfache Akkorde, während über externe MIDI‑Automationen komplexere Arrangements entstehen können. In elektronischen Genres von Synthwave über Ambient bis Techno spielt das Modul seine Stärken aus – nicht mit roher Kraft, sondern mit fokussiertem, charaktervollem Klang.
Anschlüsse, Stromversorgung und Integration
Behringer hat auf praxistaugliche Konnektivität geachtet. Neben dem neuen MIDI‑TRS‑Input steht eine USB‑MIDI‑Schnittstelle bereit, die gleichzeitig als Stromquelle fungiert. Ein Netzteil wird nicht benötigt. Für den Audio‑Output gibt es Line‑Out und Kopfhöreranschluss – beide im 3,5‑mm‑Format.
Durch die vollständige MIDI‑Implementation lässt sich praktisch jeder Parameter fernsteuern. Damit wird der kleine JT‑4000M Micro zu einem ernstzunehmenden Werkzeug im modernen Studio‑Setup, egal ob stand‑alone, im Live‑Rig oder als kompaktes Klangerweiterungs‑Modul.
Test Behringer JT‑4000M Micro: Verarbeitung und Mobilität
Das Kunststoffgehäuse ist stabil und sauber verarbeitet. Trotz des geringen Gewichts vermittelt es keine Billig‑Anmutung. Die Taster reagieren präzise, die Regler laufen angenehm straff. Dank USB‑Betrieb kann der JT‑4000M überall betrieben werden – direkt am Laptop, Tablet oder sogar an einer Powerbank. Das macht den Mini‑Synth ideal für Musiker, die häufig unterwegs sind oder schnell Ideen skizzieren wollen.
Fazit: Test Behringer JT-4000M Micro
Der Behringer JT‑4000M Micro ist ein überraschend vielseitiger Mini‑Synthesizer, der den Geist des Roland JP‑8000 überzeugend einfängt, ohne dessen Klangarchitektur eins zu eins zu kopieren. Seine hybride Struktur mit echtem analogem Filter sorgt für eigenständigen Charakter. Gleichzeitig ist genau dieses Filter der Punkt, an dem sich Puristen scheiden: Es verhält sich deutlich passiver, greift weniger scharf in perkussive oder Supersaw‑Signale ein und verändert bei Filterfahrten den Klang nur geringfügig.
Wer jedoch einen handlichen Synth für warme Leads, Pads und melodiöse Flächen sucht, findet hier ein hervorragendes Werkzeug. Die volle MIDI‑Integration, USB‑Stromversorgung und Speicheroptionen machen den JT‑4000M Micro zu einer modernen Interpretation klassischer virtuell‑analoger Konzepte – kompakt, erschwinglich und intuitiv.
Pro
- Kompaktes Format
- Analoge Filterstufe mit warmem Grundcharakter
- Vollständige MIDI‑Integration
Contra
- Filterfahrten wirken zahm, insbesondere bei Supersaw‑Sounds
- Kein wirklich dynamisches Filterverhalten für perkussive Signale
- Arpeggiator nur über eine Oktave
Link zur Herstellerseite: Behringer | Home
Auch interessant:
Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat
Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 [...]> WEITERLESEN
Behringer SDS-3 vorgestellt: Analog Drum Synth im Simmons-Look
Behringer SDS-3: Analog-Drum-Synth im Simmons-Stil offiziell gelistet Behringer führt mit dem SDS-3 einen analog arbeitenden [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Model D – Analoger Synthesizer
Mit dem Behringer Model D bringt der Hersteller eine detailgetreue Hommage an einen der berühmtesten [...]> WEITERLESEN
Behringer Phara-O Mini im Test, analoger Synthesizer
Behringer Phara-O Mini im Test: Mini-Synth mit großem Spaßfaktor Behringer Phara-O Mini Test: Wer einen [...]> WEITERLESEN
Neu: Behringer UB-Xa MINI, analoger Synthesizer
Produktnews: Behringer UB-Xa MINI – Der legendäre Sound für unter 90 Euro! Der legendäre Sound [...]> WEITERLESEN
Neu: Behringer CZ-1 Mini, Phase Distortion Synthesizer
Behringer erweitert seine beliebte „Mini“-Serie um ein weiteres spannendes Gerät und bringt mit dem CZ-1 [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Cat – Analoger Synthesizer im kompakten Format
Behringer Cat Test: Der Behringer Cat ist ein authentischer Nachbau des Octave The Cat (1976–1981), [...]> WEITERLESEN
Behringer Pro VS Mini im Test: Vektorsynthese für alle
Synthesizer Behringer Pro VS Mini im Test: Wie viel Prophet VS steckt drin? Kurzfazit: Der [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer LM Drum: Authentischer LinnDrum-Sound
Mit der LM Drum bringt Behringer eine Neuauflage einer Legende auf den Markt: der LinnDrum [...]> WEITERLESEN
Behringer Micro und Mini im Überblick
Behringer Micro und Mini im Überblick: Kompakte Synthesizer für Einsteiger und Fortgeschrittene Behringer steht seit [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Grind – Der ultimative Desktop-Synthesizer?
Der Behringer Grind ist ein semi-modularer Desktop-Synthesizer, der durch seine hybride Architektur besticht. Er kombiniert [...]> WEITERLESEN
Soundtutorial: Acid-Bass Behringer TD-3 aus dem Film „Blade“ (1998)
Der „Confusion“-Sound von The Pump Panel: Acid-Bass Behringer TD-3 Der Track (Original New Order – [...]> WEITERLESEN
Behringer Monopoly im Test – Vintage trifft Neuzeit
Zurück in die goldene Ära: Der Korg Mono/Poly 1981 brachte Korg den Mono/Poly auf den [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Spice – Analogsynthesizer
Der Behringer Spice ist ein semi-modularer, polyrhythmischer Analogsynthesizer, der sich unverblümt am Moog Subharmonicon orientiert. [...]> WEITERLESEN
Behringer UB-Xa Soundtutorial
🎛️ 10 kreative Sounds am Behringer UB-Xa – ein musikalisches Schritt-für-Schritt-Abenteuer Der Behringer UB-Xa ist [...]> WEITERLESEN
Behringer Pro-800 Sounds
Sounddesign-Tutorial für den Behringer Pro-800 Vintage Vibes mit moderner Power: So gestaltest du fette Analogsounds [...]> WEITERLESEN
NEW: Behringer SKIES – Granular Audio für Eurorack
🌫️ Behringer SKIES – Granular Synthesis für Eurorack Mit dem neuen SKIES präsentiert Behringer ein [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer EDGE – Percussion-Synthesizer
Flach wie eine Flunder ist er, der Behringer EDGE Percussion-Synthesizer. Im stabilen pinken Stahlblechgehäuse mit [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Pro 800 Desktop-Synthesizer
Der Behringer Pro 800 ist ein achtstimmiger, analoger Desktop-Synthesizer, der als neuester Klon des legendären [...]> WEITERLESEN
Soundtutorial: Lately-Bass mit dem Behringer MS-1
Der Lately-Bass ist einer der ikonischsten Bass-Sounds der 1990er Jahre. Bekannt aus Tracks von 2 [...]> WEITERLESEN
Behringer RD-9 – Der Beat lebt weiter – Test
Behringer RD-9 Test: Eine Ode an die Groove-Maschine Wenn wir an ikonische Drumcomputer denken, dann [...]> WEITERLESEN
Behringer 2-XM – News
Behringer stellt 2-XM vor – eine Hommage an den Oberheim Two-Voice Synthesizer Mit dem 2-XM [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer Wave – Zeitreise mit Wellenbrecher
Beim Test des Behringer Wave erinnerte ich mich gleich an meinen Erstkontakt mit einem PPG [...]> WEITERLESEN
Deepmind X-Series – Facelift für Behringers ersten Synthesizer
Die Behringer DeepMind-Serie war von Anfang an ein Statement: ein vollwertiger analoger Poly-Synth mit digitalem [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer RD-8 – analoger Drumcomputer
Der Behringer RD-8 ist ein analoger Drumcomputer, der die legendären Klänge der Roland TR-808 in [...]> WEITERLESEN
Behringer Phara-O Mini – Synthesizernews
Heute wurde die Veröffentlichung des neuen analogen Synthesizers Behringer Phara-O Mini bekannt gegeben. Das Instrument [...]> WEITERLESEN
News: Behringer LM Drum – Sampling Drum Machine
Die Behringer LM Drum ist ein Clone der LinnDrum (verschiedene Versionen) und wurde von Behringer [...]> WEITERLESEN
Behringer JT Mini – News
Behringer hat mit dem JT Mini einen neuen kompakten Analogsynthesizer vorgestellt, der sich klanglich an [...]> WEITERLESEN
News: Behringer Wave – Wavetable-Synthesizer
Lange mussten Fans auf diese Ankündigung warten: endlich wurden erste Videos des Behringer Wave veröffentlicht [...]> WEITERLESEN
Behringer Model 15 – Analog Synthesizer im Test
Große analoge Modular-Synthesizer der frühen 70er kompakt und bezahlbar machen, mit diesem Ziel tritt der [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer MS-5, analoger Synthesizer
Nach den Erfolgen Poly D und Monopoly kommt nun der Behringer MS-5 ebenfalls ein monophoner [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer UB-Xa mit OS 2.0
Würde man einen Keyboarder aus den frühen 80er Jahren mit einer Zeitmaschine in die Gegenwart [...]> WEITERLESEN
News: Behringer Spice, semimodularer Synthesizer
Mit dem Behringer Spice wird die Serie der Desktop-Synthesizer, die aus Crave, Edge und Grind [...]> WEITERLESEN
Deal! Behringer X32-Serie: Preissturz!
Preissturz bei der Behringer X32-Serie Wer zu Hause seine Synthesizer und Keyboard-Setups verkabeln und aufnehmen [...]> WEITERLESEN
News: Behringer JT-4000M Micro, polyphoner Synthesizer
Der Behringer JT-4000M Micro ist derzeit der kleinster Synthesizer des Herstellers. Der ursprünglichen Version des [...]> WEITERLESEN
News: Behringer K-2 MKII Synthesizer-Expander
Der Behringer K-2 MKII ist die neue Version des semi-modularen Analog-Synthesizers K-2, welcher als Nachbildung [...]> WEITERLESEN
News: Behringer Proton, semi-modularer Synthesizer
Obwohl der neue Behringer Proton dem schon etwas älteren Neutron sehr ähnlich sieht, schlägt er [...]> WEITERLESEN
Behringer 1273 Dual Mic-Preamp/EQ
Eine neue Produktankündigung ist aktuell bei Behringer durchgesickert: Der Behringer 1273 Mikrofonvorverstärker/ Preamp ist ein [...]> WEITERLESEN
Behringer 369 – Stereo Kompressor/Limiter
Sobald Behringer ein neues Produkt auf den Markt bringt, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die [...]> WEITERLESEN
Behringer Model 15 – Synthesizer
Im modernen Zeitalter der Musikproduktion erleben wir eine Renaissance der klassischen Synthesizer. Ein Vertreter dieser [...]> WEITERLESEN
Unsere neuesten Beiträge
Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat
Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 [...]> WEITERLESEN
Behringer BQ-10, Analog-Sequencer
Behringer BQ-10: Eurorack-Sequencer mit Vintage-Vibes und modernen Extras Behringer bringt mit dem BQ-10 einen klassischen [...]> WEITERLESEN
Neu: RØDECaster Video S – die All-in-One-Konsole
RØDECaster Video S – die perfekte Zentrale für Podcaster, Streamer und Content-Creator RØDE stellt mit [...]> WEITERLESEN