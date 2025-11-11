Synthesizer, Tests

Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat

Veröffentlicht am von Marc Bohn
11
Nov.

Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 erschienenen Roland JP‑8000 – jener Maschine, die den legendären Supersaw‑Sound prägte – soll der handtellergroße Micro‑Synth sowohl nostalgische Klangfarben als auch zeitgemäße Portabilität liefern. In einer Epoche, in der Desktop‑Geräte immer kleiner werden, stellt der JT‑4000M Micro eine besonders kompakte Interpretation klassischer Trance‑Ästhetik dar.

Mit Maßen von nur 13 x 9,3 x 3,6 cm und einem Gewicht von 150 Gramm ist er kaum größer als ein Effektpedal. Dennoch bietet Behringer eine ausgewachsene Synthesizer‑Architektur mit zwei Oszillatoren, analogem Filter, Hüllkurven, LFOs und Arpeggiator. Die neue M‑Version hebt sich von der Ursprungsausgabe durch den vollwertigen MIDI‑TRS‑Eingang ab, über den sich alle relevanten Parameter und Notenbefehle extern steuern lassen – ein merklicher Fortschritt in Sachen Integration.

Klangaufbau und Synthstruktur

Der JT‑4000M basiert auf einer hybriden Klangerzeugung, bei der digitale Oszillatoren mit einem analogen Filter kombiniert werden. Behringer bleibt damit der Philosophie treu, das Beste aus beiden Welten zu nutzen: präzise digitale Wellenformen mit analoger Sättigung und Charakter.

Die beiden virtuell‑analogen Oszillatoren liefern typische Wellenformen wie Rechteck, PWM, Sägezahn, Dreieck sowie Zusatzmodi für Supersaw, 2‑Operator‑FM, Ringmodulation, Noise und Feedback. Die Supersaw klingt druckvoll und voll, erinnert deutlich an die bekannte JP‑8000‑Textur, wenn auch etwas schmaler im Stereobild.

Ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist das analoge Tiefpassfilter mit 12 dB Flankensteilheit. Anders als beim digitalen Multimode‑Filter des JP‑8000 zeigt es ein wärmeres, runderes Klangverhalten. Gleichzeitig verändert sich dadurch das Reaktionsverhalten: Filterfahrten erzeugen weniger drastische Frequenzverläufe; gerade bei perkussiven oder Supersaw‑Signalen wirkt der Eingriff subtil. Das analoge Filter verleiht grundsätzliche Sanftheit, tut aber bei härteren Attack‑Sounds wenig. In der Praxis bedeutet das: Der JT‑4000M Micro eignet sich hervorragend für Pads, Flächen und Leads mit analog‑anmutender Färbung, weniger für aggressive Filter‑Sweeps und rhythmische Bewegungen.

Modulation und Arpeggiator

Zur Modulation stehen zwei ADSR‑Hüllkurven und zwei LFOs bereit. Sie steuern Lautstärke, Filter, Pitch oder Wellenformmodulation und sind einfach erreichbar. Das reicht völlig für die meisten Synth‑Grundstrukturen, auch wenn tiefergehende Modulationsroutings nicht vorgesehen sind.

Der integrierte Arpeggiator bietet drei Spielmuster, ist jedoch auf eine Oktave beschränkt. Dieser Umstand begrenzt komplexe Arpeggio‑Läufe und macht deutlich, dass der JT‑4000M Micro eher als kompaktes Klangmodul gedacht ist. Wer abwechslungsreiche Sequenzen über mehrere Oktaven hinweg erstellen möchte, ist auf externe MIDI‑Sequencer oder DAWs angewiesen. In Verbindung mit solchen Tools macht der kleine Synth dann allerdings eine ausgezeichnete Figur.

Bedienung und Oberfläche

Das Bedienkonzept folgt strikt dem Minimalprinzip: Vier Drehregler und sechs Taster reichen für die Kontrolle der wichtigsten Parameter. Ein kleines Display zeigt Werte und Menüpunkte an. Das berührungsempfindliche 16‑Tasten‑Keyboard ist keine echte Spieltastatur, sondern dient in erster Linie zur Klangvorschau und Einstellung. Für expressive Performances empfiehlt sich daher ein angeschlossenes MIDI‑Keyboard.

Trotz des minimalistischen Designs lässt sich der JT‑4000M Micro flüssig bedienen. Parameteränderungen greifen direkt, der Workflow ist intuitiv. Über die USB‑Verbindung kommuniziert der Synth nicht nur mit Computern, sondern erhält gleichzeitig Strom – ideal für unterwegs oder mobile Studios.

Test Behringer JT‑4000M Micro: Klangcharakter und Praxiseindruck

Klanglich liefert der Behringer JT‑4000M Micro erstaunlich viel Substanz für seine Größe. Der typische Supersaw‑Sound klingt dicht und harmonisch, wobei die analoge Filterstufe für ein spürbar organisches Verhalten sorgt. Bässe und Pads profitieren vom warmen Grundcharakter, während Leads leicht digitaler, aber glasklar erscheinen.

Auffällig ist das zurückhaltende Filterverhalten: Wo der JP‑8000 mit harten Sweeps glänzte, präsentiert sich der JT‑4000M sanfter. Filterfahrten beeinflussen die Obertöne nur moderat, was den Klang stabil, aber weniger expressionistisch erscheinen lässt. Besonders bei perkussiven Sägezahn‑ und Supersaw‑Sequenzen fällt dieser Unterschied deutlich auf.

Für Studioeinsätze als kompaktes Zusatzmodul eignet sich der JT‑4000M hervorragend. Die paraphone Vierstimmigkeit erlaubt einfache Akkorde, während über externe MIDI‑Automationen komplexere Arrangements entstehen können. In elektronischen Genres von Synthwave über Ambient bis Techno spielt das Modul seine Stärken aus – nicht mit roher Kraft, sondern mit fokussiertem, charaktervollem Klang.

Anschlüsse, Stromversorgung und Integration

Behringer hat auf praxistaugliche Konnektivität geachtet. Neben dem neuen MIDI‑TRS‑Input steht eine USB‑MIDI‑Schnittstelle bereit, die gleichzeitig als Stromquelle fungiert. Ein Netzteil wird nicht benötigt. Für den Audio‑Output gibt es Line‑Out und Kopfhöreranschluss – beide im 3,5‑mm‑Format.

Durch die vollständige MIDI‑Implementation lässt sich praktisch jeder Parameter fernsteuern. Damit wird der kleine JT‑4000M Micro zu einem ernstzunehmenden Werkzeug im modernen Studio‑Setup, egal ob stand‑alone, im Live‑Rig oder als kompaktes Klangerweiterungs‑Modul.

Test Behringer JT‑4000M Micro: Verarbeitung und Mobilität

Das Kunststoffgehäuse ist stabil und sauber verarbeitet. Trotz des geringen Gewichts vermittelt es keine Billig‑Anmutung. Die Taster reagieren präzise, die Regler laufen angenehm straff. Dank USB‑Betrieb kann der JT‑4000M überall betrieben werden – direkt am Laptop, Tablet oder sogar an einer Powerbank. Das macht den Mini‑Synth ideal für Musiker, die häufig unterwegs sind oder schnell Ideen skizzieren wollen.

Behringer JT‑4000M Micro – kompakter Hybrid‑Synth mit vier Reglern, kapazitivem 16‑Tasten‑Keyboard und minimalistischem Bedienlayout im Stil des Roland JP‑8000.

Fazit: Test Behringer JT-4000M Micro

Der Behringer JT‑4000M Micro ist ein überraschend vielseitiger Mini‑Synthesizer, der den Geist des Roland JP‑8000 überzeugend einfängt, ohne dessen Klangarchitektur eins zu eins zu kopieren. Seine hybride Struktur mit echtem analogem Filter sorgt für eigenständigen Charakter. Gleichzeitig ist genau dieses Filter der Punkt, an dem sich Puristen scheiden: Es verhält sich deutlich passiver, greift weniger scharf in perkussive oder Supersaw‑Signale ein und verändert bei Filterfahrten den Klang nur geringfügig.

Wer jedoch einen handlichen Synth für warme Leads, Pads und melodiöse Flächen sucht, findet hier ein hervorragendes Werkzeug. Die volle MIDI‑Integration, USB‑Stromversorgung und Speicheroptionen machen den JT‑4000M Micro zu einer modernen Interpretation klassischer virtuell‑analoger Konzepte – kompakt, erschwinglich und intuitiv.

Pro

  • Kompaktes Format
  • Analoge Filterstufe mit warmem Grundcharakter
  • Vollständige MIDI‑Integration

Contra

  • Filterfahrten wirken zahm, insbesondere bei Supersaw‑Sounds
  • Kein wirklich dynamisches Filterverhalten für perkussive Signale
  • Arpeggiator nur über eine Oktave

Link zur Herstellerseite: Behringer | Home


Affiliate Link:

Behringer JT-4000M Micro Synthesizer

Auch interessant:

Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat

Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 [...]

> WEITERLESEN
Behringer SDS-3 Drum Synthesizer
Behringer SDS-3 vorgestellt: Analog Drum Synth im Simmons-Look

Behringer SDS-3: Analog-Drum-Synth im Simmons-Stil offiziell gelistet Behringer führt mit dem SDS-3 einen analog arbeitenden [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer Model D – Analoger Synthesizer

Mit dem Behringer Model D bringt der Hersteller eine detailgetreue Hommage an einen der berühmtesten [...]

> WEITERLESEN
Analoger Synthesizer von Behringer im Review
Behringer Phara-O Mini im Test, analoger Synthesizer

Behringer Phara-O Mini im Test: Mini-Synth mit großem Spaßfaktor Behringer Phara-O Mini Test: Wer einen [...]

> WEITERLESEN
Behringer UBXa mini anaolger Synthesizer
Neu: Behringer UB-Xa MINI, analoger Synthesizer

Produktnews: Behringer UB-Xa MINI – Der legendäre Sound für unter 90 Euro! Der legendäre Sound [...]

> WEITERLESEN
Behringer CZ.1 Mini Synthesizer Casio Phase Distortion
Neu: Behringer CZ-1 Mini, Phase Distortion Synthesizer

Behringer erweitert seine beliebte „Mini“-Serie um ein weiteres spannendes Gerät und bringt mit dem CZ-1 [...]

> WEITERLESEN
Behringer Cat analoger Synthesizer
Test: Behringer Cat – Analoger Synthesizer im kompakten Format

Behringer Cat Test: Der Behringer Cat ist ein authentischer Nachbau des Octave The Cat (1976–1981), [...]

> WEITERLESEN
Behringer Pro VS Mini Synthesizer
Behringer Pro VS Mini im Test: Vektorsynthese für alle

Synthesizer Behringer Pro VS Mini im Test: Wie viel Prophet VS steckt drin? Kurzfazit: Der [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer LM Drum: Authentischer LinnDrum-Sound

Mit der LM Drum bringt Behringer eine Neuauflage einer Legende auf den Markt: der LinnDrum [...]

> WEITERLESEN
Behringer MIni Micro Synthesizer
Behringer Micro und Mini im Überblick

Behringer Micro und Mini im Überblick: Kompakte Synthesizer für Einsteiger und Fortgeschrittene Behringer steht seit [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer Grind – Der ultimative Desktop-Synthesizer?

Der Behringer Grind ist ein semi-modularer Desktop-Synthesizer, der durch seine hybride Architektur besticht. Er kombiniert [...]

> WEITERLESEN
Acid-Bass aus der Behringer TD-3
Soundtutorial: Acid-Bass Behringer TD-3 aus dem Film „Blade“ (1998)

Der „Confusion“-Sound von The Pump Panel: Acid-Bass Behringer TD-3 Der Track (Original New Order – [...]

> WEITERLESEN
Behringer Monopoly analoger Synthesizer
Behringer Monopoly im Test – Vintage trifft Neuzeit

Zurück in die goldene Ära: Der Korg Mono/Poly 1981 brachte Korg den Mono/Poly auf den [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer Spice – Analogsynthesizer

Der Behringer Spice ist ein semi-modularer, polyrhythmischer Analogsynthesizer, der sich unverblümt am Moog Subharmonicon orientiert. [...]

> WEITERLESEN
Behringer UB-Xa Soundtutorial
Behringer UB-Xa Soundtutorial

🎛️ 10 kreative Sounds am Behringer UB-Xa – ein musikalisches Schritt-für-Schritt-Abenteuer Der Behringer UB-Xa ist [...]

> WEITERLESEN
Behringer Pro-800 Presets
Behringer Pro-800 Sounds

Sounddesign-Tutorial für den Behringer Pro-800 Vintage Vibes mit moderner Power: So gestaltest du fette Analogsounds [...]

> WEITERLESEN
Behringer SKIES
NEW: Behringer SKIES – Granular Audio für Eurorack

🌫️ Behringer SKIES – Granular Synthesis für Eurorack Mit dem neuen SKIES präsentiert Behringer ein [...]

> WEITERLESEN
Behringer Edge Synthesizer left
Test: Behringer EDGE – Percussion-Synthesizer

Flach wie eine Flunder ist er, der Behringer EDGE Percussion-Synthesizer. Im stabilen pinken Stahlblechgehäuse mit [...]

> WEITERLESEN
Test: Behringer Pro 800 Desktop-Synthesizer

Der Behringer Pro 800 ist ein achtstimmiger, analoger Desktop-Synthesizer, der als neuester Klon des legendären [...]

> WEITERLESEN
Behringer MS1 Lately Bass
Soundtutorial: Lately-Bass mit dem Behringer MS-1

Der Lately-Bass ist einer der ikonischsten Bass-Sounds der 1990er Jahre. Bekannt aus Tracks von 2 [...]

> WEITERLESEN
Behringer RD-9
Behringer RD-9 – Der Beat lebt weiter – Test

Behringer RD-9 Test: Eine Ode an die Groove-Maschine Wenn wir an ikonische Drumcomputer denken, dann [...]

> WEITERLESEN
Behringer 2-XM
Behringer 2-XM – News

Behringer stellt 2-XM vor – eine Hommage an den Oberheim Two-Voice Synthesizer Mit dem 2-XM [...]

> WEITERLESEN
Behringer Wave Wavetable Synthesizer slant
Test: Behringer Wave – Zeitreise mit Wellenbrecher

Beim Test des Behringer Wave erinnerte ich mich gleich an meinen Erstkontakt mit einem PPG [...]

> WEITERLESEN
Behringer Deepmind X
Deepmind X-Series – Facelift für Behringers ersten Synthesizer

Die Behringer DeepMind-Serie war von Anfang an ein Statement: ein vollwertiger analoger Poly-Synth mit digitalem [...]

> WEITERLESEN
Behringer RD-8 Drumcomputer Titelbild
Test: Behringer RD-8 – analoger Drumcomputer

Der Behringer RD-8 ist ein analoger Drumcomputer, der die legendären Klänge der Roland TR-808 in [...]

> WEITERLESEN
Behringer Phara-O Mini Synthesizer
Behringer Phara-O Mini – Synthesizernews

Heute wurde die Veröffentlichung des neuen analogen Synthesizers Behringer Phara-O Mini bekannt gegeben. Das Instrument [...]

> WEITERLESEN
Behringer LM Drum Sampling Drum top
News: Behringer LM Drum – Sampling Drum Machine

Die Behringer LM Drum ist ein Clone der LinnDrum (verschiedene Versionen) und wurde von Behringer [...]

> WEITERLESEN
Behringer JT Mini Synthesizer top
Behringer JT Mini – News

Behringer hat mit dem JT Mini einen neuen kompakten Analogsynthesizer vorgestellt, der sich klanglich an [...]

> WEITERLESEN
Behringer Wave Wavetable Synthesizer
News: Behringer Wave – Wavetable-Synthesizer

Lange mussten Fans auf diese Ankündigung warten: endlich wurden erste Videos des Behringer Wave veröffentlicht [...]

> WEITERLESEN
Behringer Model 15 Synthesizer slant
Behringer Model 15 – Analog Synthesizer im Test

Große analoge Modular-Synthesizer der frühen 70er kompakt und bezahlbar machen, mit diesem Ziel tritt der [...]

> WEITERLESEN
behringer ms-5 synthesizer roland sh-5
Test: Behringer MS-5, analoger Synthesizer

Nach den Erfolgen Poly D und Monopoly kommt nun der Behringer MS-5 ebenfalls ein monophoner [...]

> WEITERLESEN
behringer ub-xa synthesizer os 2.0
Test: Behringer UB-Xa mit OS 2.0

Würde man einen Keyboarder aus den frühen 80er Jahren mit einer Zeitmaschine in die Gegenwart [...]

> WEITERLESEN
behringer spice synthesizer
News: Behringer Spice, semimodularer Synthesizer

Mit dem Behringer Spice wird die Serie der Desktop-Synthesizer, die aus Crave, Edge und Grind [...]

> WEITERLESEN
Neues X32-Deals von Behringer
Deal! Behringer X32-Serie: Preissturz!

Preissturz bei der Behringer X32-Serie Wer zu Hause seine Synthesizer und Keyboard-Setups verkabeln und aufnehmen [...]

> WEITERLESEN
behringer jt-4000m synthesizer midi
News: Behringer JT-4000M Micro, polyphoner Synthesizer

Der Behringer JT-4000M Micro ist derzeit der kleinster Synthesizer des Herstellers. Der ursprünglichen Version des [...]

> WEITERLESEN
behringer k-2 MKII semi modular synthesizer
News: Behringer K-2 MKII Synthesizer-Expander

Der Behringer K-2 MKII ist die neue Version des semi-modularen Analog-Synthesizers K-2, welcher als Nachbildung [...]

> WEITERLESEN
behringer proton synthesizer
News: Behringer Proton, semi-modularer Synthesizer

Obwohl der neue Behringer Proton dem schon etwas älteren Neutron sehr ähnlich sieht, schlägt er [...]

> WEITERLESEN
Behringer 1273 preamp eq
Behringer 1273 Dual Mic-Preamp/EQ

Eine neue Produktankündigung ist aktuell bei Behringer durchgesickert: Der Behringer 1273 Mikrofonvorverstärker/ Preamp ist ein [...]

> WEITERLESEN
Behringer 360 Limiter Kompressor
Behringer 369 – Stereo Kompressor/Limiter

Sobald Behringer ein neues Produkt auf den Markt bringt, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die [...]

> WEITERLESEN
Behringer Model 15 Synthesizer
Behringer Model 15 – Synthesizer

Im modernen Zeitalter der Musikproduktion erleben wir eine Renaissance der klassischen Synthesizer. Ein Vertreter dieser [...]

> WEITERLESEN

Unsere neuesten Beiträge

Test: Behringer JT‑4000M Micro – Der JP‑8000 Synthesizer im Kleinformat

Test Behringer JT‑4000M Micro: Der Behringer JT‑4000M Micro möchte ein Kult‑Synthesizer‑Erlebnis im Miniaturformat bieten. Inspiriert vom 1997 [...]

> WEITERLESEN
Behringer BQ-10 analoger Sequenzer
Behringer BQ-10, Analog-Sequencer

Behringer BQ-10: Eurorack-Sequencer mit Vintage-Vibes und modernen Extras Behringer bringt mit dem BQ-10 einen klassischen [...]

> WEITERLESEN
RØDECaster Video S für Content Creator, Podcast und Live-Streamer
Neu: RØDECaster Video S – die All-in-One-Konsole

RØDECaster Video S – die perfekte Zentrale für Podcaster, Streamer und Content-Creator RØDE stellt mit [...]

> WEITERLESEN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert