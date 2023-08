Podcast - #170

Effektive Selbstvermarktung für HipHop-Producer

Anzeige

In dieser Episode begrüßen wir den HipHop-Producer und Engineer Leo Vince. Gemeinsam tauchen wir tief in das Thema effektive Selbstvermarktung für Producer in der heutigen Zeit ein. Leo gibt uns Einblicke in seinen Weg in die Selbstständigkeit und erläutert die vielfältigen Kanäle und Strategien, die er genutzt hat, um seine Zielgruppe zu erreichen, Kunden zu gewinnen und einen treuen Kundenstamm aufzubauen. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

➡️ https://www.leovincemusic.com

➡️ Studioszene: https://www.studioszene.de

➡️ Record Your Band Masterclass: https://www.guitarsummit.de/recordyourband/

➡️ Studio Live Sessions: www.soundandrecording.de/studiolivesessions

➡️ Aktuelles Heft: https://www.soundandrecording.de/shop

➡️ Tonstudio-Guide: https://www.bitly.com/tonstudioguide

➡️ WhatsApp: https://bit.ly/3jFkmyh

➡️ LinkedIn: https://bit.ly/2RrBHzY

➡️ Facebook: https://bit.ly/3fGHgR2

➡️ Instagram: https://www.instagram.com/sound.and.recording/

➡️ Spotify: http://bit.ly/referenztracks

➡️ Apple Podcasts:https://apple.co/31Jp5VV

➡️ YouTube: https://bit.ly/2QUlL5K