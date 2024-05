Großes Update als Finale

Tone2 Icarus3 erschienen

Die bekannte deutsche Software-Schmiede Tone2 hat in den letzten Monaten fast alle ihre Synthesizer mit großen neuen Updates versorgt und nun ist das massive Flaggschiff Icarus 3 an der Reihe. Mit dieser neuen Version kündigt sich aber auch eine Zäsur bei Tone2 an, denn Markus Krause, der Mastermind hinter allen Produkten, hat angekündigt, dass dies das letzte große Update des Herstellers ist. Darüber haben wir bereits in diesem Artikel berichtet.

Icarus3 ist wirklich ein umfangreicher Klangerzeuger, der mit diesem Update noch mächtiger geworden ist. Allein die Liste der Verbesserungen und Erweiterungen füllt mehrere Seiten und kann unter diesem Link im Detail nachgelesen werden.

Die Highlights von Tone2 Icarus3

• die komplett überarbeiteten Werks-Presets mit neuen Kategorien und über 230 Neuzugängen

• neue Synthesefunktionen nebst neuen analogen Filtern und Modulationsmöglichkeiten

• neuer Transienten-Shaper

• neue, bessere Granular-Synthese

• verbesserte additive und FM-Synthese

• verbesserter Arpeggiator

• neue und smarte Hypersaw- und Supersaw-Modes

• neue Effekte (Haas, Unison, Krautrock-Phaser, Distortion und Sitar Resonance)

• komplett neues GUI in verschiedenen Größen und mit 30 neuen Skins

• viele Verbesserung beim Sound (z. B. die 64bit Engine) und bei der Performance (weniger Beanspruchung der CPU/GPU)

Dazu kommen die endlosen Möglichkeiten, die bereits die Vorversionen geboten haben.

Icarus 3 ist wirklich eine Macht, kling toll und ist vom Funktionsumfang schwer zu toppen. Leider hat der Hersteller wie eingangs erwähnt angekündigt, dass dies auch das letzte große Update für alle Synthesizer von Tone2 ist und ab jetzt lediglich kleinere Wartungsupdates geplant sind. Ganz neue Produkte wird es (höchstwahrscheinlich) leider nicht mehr geben. Zum Glück bleiben beim aktuellen Portfolio kaum Wünsche offen und es gibt genug Gründe, dem Entwickler die Treue zu halten. Außerdem kommen weiterhin frische Soundpacks für alle Klangerzeuger dazu.

Webseite Tone3 Icarus3