Umsonst & draußen in vielen Städten

21. Juni: Fête de la Musique 2024

Der 21. Juni ist jedes Jahr nicht nur der Sommeranfang, sondern auch der Tag für die Fête de la Musique. Das Straßenfest für kostenlos zu erlebende Musik begann 1982 in Paris und ging von da an um die Welt. Insgesamt beteiligen sich mittlerweile mehr als 1.000 Städte, auch viele Orte in Deutschland sind mit dabei. Da heißt es: Weg vom Rechner! Raus aus dem Übungskeller!

Auch wenn die Fête de la Musique in zahlreichen Städten gefeiert wird, ist Berlin seit Jahren der absoluter Hotspot. Dieses Jahr gibt es quer über die gesamte Stadt unglaubliche 906 Live-Gigs und Performances an mehr als 250 Orten. An nur einem Tag! Auf improvisierten Bühnen, in Clubs, Bars, Geschäften, Kirchen, Gärten, Institutionen, Schulen, Pflegeheime, auf der Straße und an unerwarteten Plätzen kann die ganze Bandbreite an Live-Musik gehört werden, von Bossa Nova über Drum&Bass, Folk, Electronic, Heavy Metal, Klassik, Funk bis Rock ist alles mit dabei.

Wegen des äußerst umfangreichen Programms gibt es für die Berliner Fête de la Musique 2024 eine separate Webseite, wo man nach Stadtbezirken, Bühnen, Genres und Uhrzeit die Events durchsuchen kann. Unter diesem Link könnt ihr euch informieren.

Und wenn ihr darüber nachdenkt, im nächsten Jahr als Musiker oder Veranstalter bei der Fête mitzumachen, könnt ihr unter diesem Link nachlesen, wie es geht.

Für die anderen Orte der Fête de la Musique 2024 in Deutschland gibt es ein Übersicht nach Bundesländern sortiert, die euch zu den jeweiligen Webseiten weiterleitet. Unter diesem Link könnt ihr nachsehen, ob es auch bei euch in der Nähe Veranstaltungen gibt.

Und wie jedes Jahr hoffen wir, dass das Wetter mitspielt.